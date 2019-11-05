 ДБР і СБУ проводять обшуки в міськраді Ужгорода

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міськради у Facebook.

Зазначається, що обшуки проводять у справі про виділення земельних ділянок Ужгородською міською радою минулого скликання в 2014 році.

"У приміщенні Ужгородської міської ради проводяться слідчі дії працівниками ДБР та СБУ, які стосуються виділення земельних ділянок у 2014 році Ужгородською міською радою попереднього скликання", - йдеться в повідомленні.

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