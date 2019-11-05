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Все про:міськрада (253) обшук (804) СБУ (4850) Ужгород (128) ДБР (599)

 ДБР і СБУ проводять обшуки в міськраді Ужгорода

Співробітники Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України проводять обшуки в будівлі Ужгородської міської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міськради у Facebook.

Зазначається, що обшуки проводять у справі про виділення земельних ділянок Ужгородською міською радою минулого скликання в 2014 році.

"У приміщенні Ужгородської міської ради проводяться слідчі дії працівниками ДБР та СБУ, які стосуються виділення земельних ділянок у 2014 році Ужгородською міською радою попереднього скликання", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157832
 
   
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там свої, будуть голосоать за слуг, як сказав сівоха
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Взялись за барыг - каждый день обыски и посадки. После 1 января все воры свалят в Лондон. Реванш с помощью Львова у Порошеко устроить не получается. Я сидеть не хочется.
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Вышли на улицы все, быстро все вышли на улицы!!! Я несколько месяцев просил Зеленского и прессу чтоб собрали пресс-конференцию и объяснили людям что в Борисполе сидит Мессия, его давит Солнце, или какие то инопланетяне, они кроют меня никто ничего не понимает, они убивают детей, вы же видите дети бросаются из окон, педофилы убивают детей, дети убивают родителей. Я подробно все объяснил с чем имеем дело, чтоб людей предупредить.
Вышли все на улицы, я предупредил еще несколько месяцев назад, власть и СМИ промедлила, дети продолжают погибать, это звезда или эти "гости" так жрут, на мне сидят и говорят со мной, объясняют что мы для них как рыба.
Вышли на улицы и начали отбивать голову Зеленскому, Путину, Трампу, Франциску, Гончаруку, Рябошапке, Порошенко. Этих людей я ставил в известность сотни раз. Дети погибли, власть продолжает молчать хоть всё знает обо мне.
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Бийте мене, ріжте, але декацапізіції та декомуно-советизації не буде, поки ми не повирубуємо ці "кремлЬОвскіє" ялинки коло наших міськрад. Так і сидітимемо в совково-кацапському лайні.
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