 ДБР і СБУ проводять обшуки в міськраді Ужгорода

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міськради у Facebook.
Зазначається, що обшуки проводять у справі про виділення земельних ділянок Ужгородською міською радою минулого скликання в 2014 році.
"У приміщенні Ужгородської міської ради проводяться слідчі дії працівниками ДБР та СБУ, які стосуються виділення земельних ділянок у 2014 році Ужгородською міською радою попереднього скликання", - йдеться в повідомленні.
Вышли все на улицы, я предупредил еще несколько месяцев назад, власть и СМИ промедлила, дети продолжают погибать, это звезда или эти "гости" так жрут, на мне сидят и говорят со мной, объясняют что мы для них как рыба.
Вышли на улицы и начали отбивать голову Зеленскому, Путину, Трампу, Франциску, Гончаруку, Рябошапке, Порошенко. Этих людей я ставил в известность сотни раз. Дети погибли, власть продолжает молчать хоть всё знает обо мне.