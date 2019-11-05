 2020 рік стане для України підготовчим до економічного стрибка, - Гончарук

Про це 4 листопада в ефірі телеканалу ICTV заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Ми очікуємо, що ... цей рік - рік інвентаризації та кадрового оновлення, а наступний рік - це рік для України підготовки до економічного стрибка. Тобто у нас фактично наступного року має запуститися українська економіка. Повинні стрімко з'явитися робочі місця, нові виробництва, ми повинні забути, що таке корупція, ми маємо забути, що таке контрабанда як системне явище, рейдерство тощо", - сказав він.
Гончарук підкреслив, що це складні завдання, але уряд до них готове.
Как это МИЛО!))))
- Это, Абрам Соломонович, новая ЗЕкоманда таки берёт разгон для экономического прыжка. - - Ааааа, таки берёт! А обещали не брать.
Такой, канешна, может прыгнуть.
Но только в выгребную яму...
сказал глава правительства Алексей Гончарук.
А пока предисловие к "Прыжку" : Рост ВВП замедлился на 1%, гос долг вырос на 1 млрд долл сша, бюджет сокращен 20 млрд!!!
Намазывайте ато прыжок не перенесете!!
"Хуже нє будєт": в Запорізькій області закривають інтернат. ЗЕбіли протестують.
"Близько 20-ти співробітників Чернігівського психоневрологічного інтернату (містоЧернігівка Запорізької області) зібралися на пікет під будівлею Запорізької облради.
Вимагають від голови облради написати гарантійний лист про те, що інтернат працюватиме і надалі.
Нині облрада, через відсутність в інернаті опалення, розмістила на своєму сайтіпостанову про ліквідацію закладу" (с)
Цікаво, скільки має пройти часу, щоби нарід почав пов'язувати своє життя зі своїм вибором і розуміти відповідальність за нього?
В.Прозапас
На міжквартальному проїзді стоїть мікроавтобус, з якого продають картоплю.
По 15 гривень за кілограм. Непогана така картопля, гарна.
А поруч, весь базарчик завалений ***********.
Теж гарними, як на картинках.
По 20 гривень за кіло.
Це відбувається тому, що колишня "злочинна влада" вивезла з країни усю картоплю минулих і майбутніх врожаїв.
А зовсім не тому, що через одеську митницю зайшла велика партія контрабандних цитрусових.
І вже точно не тому, що контрабанда погоджена й оплачена у всіх структурах і на всіх щаблях.
Бо реформована аж до нирок митна служба днями провела "блискучу" спецоперацію і спіймала автобус із найкрупнішою партією нерозмитненого товару. Автобус, звісно, чинив спротив, але героїчними зусиллями митної служби був скручений, заарештований, і стратегічна партія з 33 пар елітних калош чекає на розстріл, про що з гордістю відзвітував у фейсбуці пан Нефьодов.
Кордон на замку, трьох защіпках і шваброю підпертий!
В.Саркісян
ЗЕ команду выбирали на основании того что они обещали делать а не потому что они зеленые, а они сели в кресло и не хотят делать то что обещали а в некоторых случаях делают противоположное! следовательно их надо УВОЛИТЬ! а механизма нет!
К сожалению, в Украине из таких механизмов есть только Майдан...
Если вы не понимали, кто такие эта ваша команда ЗЕ и верили тому, что они обещали, то теперь ешьте то, чем они вас кормят большой ложкой и не обляпайтесь.
Жаль только что те, кто понимал изначально кто эти аферисты и даже предупреждали об этом, тоже вынуждены есть вместе с вами.
Я бы еще понял, если бы сей спич начинался словами "мы сделаем так, что..."
А так, это же слова пи#добола, ни больше, ни меньше.
В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому.
Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.
Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны
Ударим автопробегом по разгильдяйству и алкоголизму!
Выполним и пятилетку в 4 года!
Все на борьбу с разрухой!
Volodymyr Ariev:
Стаття в The Wall Street Journal.
Виявляється, корупція зникла лише з новин українських медіа. Але в Міжнародному валютному Фонді так не вважають. Бо вбачають бізнес-партнерство Зеленського і Коломойського.
Ось переклад статті:
«Занепокоєння українською корупцією гальмує позику МВФ.
Фонд хоче, щоб президент компенсував мільярди - в тому числі гроші, що зникли з банку того, хто його підтримав.
Міжнародний валютний фонд відклав допомогу для України, оскільки побоюється, що президент країни не поверне мільярди доларів, нібито розкрадені з банків - у тому числі з того, який колись контролювався його близьким прихильником, - стверджують люди, обізнані з переговорним процесом. МВФ заявив президентові Володимиру Зеленському, що він повинен наполегливо шукати відсутні гроші, щоб виконати обіцянку очищення фінансової системи від шахрайства, відмивання грошей та крадіжок.
Фонд натякнув на ці проблеми, коли заявив, що затримав схвалення нового рішення в вересні. Чиновники МВФ виявили "недоліки в законодавчій базі, всеохопній корупції та значній частині економіки, де домінують неефективні державні підприємства чи олігархи", - сказав Рон ван Роден, керівник місії МВФ в цій країні.
Чиновники Національного банку України повідомили The Wall Street Journal, що вони зобов'язані заспокоїти МВФ та відновити зниклі банківські депозити.
"Очікування МВФ та інших міжнародних партнерів полягає в тому, що ми повинні докласти всіх зусиль, щоб повернути ці гроші", - сказала в середині жовтня перший заступник губернатора центрального банку Катерина Рожкова.
Губернатор центрального банку Яків Смолій сказав журналісту, що сподівається забезпечити новий кредит МВФ до кінця року.
Україна зарезервувала пакет коштів МВФ у розмірі 3,9 мільярда доларів, перед виборами пана Зеленського навесні, і прагне більше коштів, щоб пройти серію виплат боргів, що мають бути віддані в наступні місяці.
Серед київських викликів для схвалення програми МВФ - Ігор Коломойський, магнат та прихильник пана Зеленського, який перебуває під слідством у США. Коломойський та інший бізнесмен, кожен з яких мав 45% акцій у найбільшій фінансовій установі в Україні - ПриватБанку, до того, як він був націоналізований у 2016 урядовцями, коли вони заявили, що необхідно запобігти краху фінансової системи.
Цього року голова Національного банку заявив, що у ПриватБанку в його балансі була діра у 5,6 мільярда доларів, коли він був націоналізований.
МВФ стримує наступний набір позик, поки не переконається, що уряд пана Зеленського буде наполегливо намагатися повернути приблизно 15 мільярдів доларів, викрадених у понад 100 банків, включаючи ПриватБанк за останнє десятиліття»
https://www.wsj.com/articles/ukraine-corruption-concerns-stall-imf-bailout-11572535061?fbclid=IwAR1otExZmpc82VQl663Z-u8CE5tCdwYWiydYi1xoGMF1CAnTaGbbbuuIVEA
Этот двухстраничный документ представляет собой сообщение Министерства юстиции США о возможной причастности нынешнего руководства Украины в незаконному выведению активов украинских банков и отмыванию этих средств на территории США. В переводе на человеческий язык это означает, что нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К.
Сегодня у нас "презентация бюджета-2020". В доходной части поступления от внешних заимствований можно вычеркивать около 70 млрд. гривен. Учитывая уже имеющуюся там дыру в 50-60 млрд. означает режим "полной экономии". Угадайте с двух раз, на ком будут экономить, на вас или на Коломойском с Зеленским ?https://timeze2019.blogspot.com/
мои тапки рыдают навзрыд от смеха.
2020 - подготовка к прыжку
2021 - прыжок
2022 - нЄпрЄдвідЄнныЄ АПстАятЄльства
2023 - пАра пАдбивать бабки и насЪ*об
отож і воно)
хто не скаче той москаль)
Коли перескочив, не кажи "Гоп", поки не зрозумiв куди вскочив.
(с) Народ
2020 - готовимся к прыжку
2021 - прыгаем
2022 - резкая положительная тенденция уменьшения скорости падения (приЗЕмляемся)
2023 - меняем кадры
Ничего не мешает власти продолжать линию по налаживанию торговли с РФ, ни ссоры «слуг народа», ни проблемы на геополитическом уровне.
Герус продолжает выполнять все прихоти Коломойского, начиная от поправки, которая открыла российский импорт электроэнергии по прямым договорам, заканчивая разрушением зеленой генерации. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер, общественный активист Семен Кабакаев.
Торговля на крови?
============================
2020 -- підготовчий до стрибка;
2021 -- на старт;
2022 -- увага;
2023 -- марш, oops, фальстарт;
2024 -- дайте нам ще одну спробу...
============================
05.11.2019, 12:36 • 35 • 0
Если люди привыкли смешить зрителя - они будут делать это всегда. Даже перейдя из шоу-бизнеса во власть сами будут смешить и соратников из других сфер заставят.
Я не знаю, как у них это получается, но тот же Милованов или премьер Гончарук - они же не из "квартальских" вышли. А смешат не хуже. Может, их кусает кто-то на входе? Или в Трускавце всем инъекции сделали и процесс изменений в психике пошел? Так или иначе, любимым спортом у них моментально становится удаление гланд через задний проход, а реформы экономики… да тоже через задний проход, там все процессы так идут.
Вы будете смеяться сильнее, чем на концерте "Квартала" от свежей новости, которую нам сообщает сайт Кабмина. Кто-то умный сказал премьеру, что экономика не будет расти, если бизнесу мешать работать. Дельный, кстати совет. Проверенный временем и опытом. Я бы на месте Гончарука этого человека назначил сразу советником премьера, а лучше премьером.
Проблема в том, что советник поступил как мудрый Филин из анекдота - дал стратегическое решение "мыши, превратитесь в ежиков и кот вас не тронет", а тактику оставил правительству. А тактика у чиновников не меняется уже лет двести. Они не устраняют проблему (в первую очередь, потому что проблема, как правило, в самой активности чиновников), а создают новый орган для решения проблемы. Как дракон, на месте отрубленной головы отращивает две новых.
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Сравнение с драконом не случайно. Потому что у нас власть сегодня это такой коллективный президент Владимир Зеленский. ОП - Зеленский, Верховная Рада - послушное монобольшинство Зеленского, Кабмин - Зеленский, разного рода чиновники от губернаторов и до главы налоговой или СБУ - это все Зеленский. Его люди без малейших вкраплений партнеров по коалиции ввиду отсутствия коалиции.
Так что если вдруг кто-то в команде Зеленского начинает бороться с кем-то или защищать кого-то от произвола - он борется тоже с членом команды Зеленского. Зеленский против Зеленского, главный враг Зеленского - сам Зеленский. Шизофрения на марше, блин. Но, вернемся к нашим, простите, баранам. Поговорка такая. Хотя тут совпало, да…
Итак, глава правительства Гончарук решил помочь бизнесу, который как раз вчера протестовал на Банковой. Тут любимое слово "Зе-команды" - "скорость" опять сработало. Азарову года два потребовалось, чтобы собрать налоговый Майдан, а тут ребята за пару месяцев справились. Да, старик сейчас в Австрии от зависти кусает "ликти" и "гирко пличе".
Казалось бы - не нужно включать голову, которая уже явно не справляется с масштабом задач. Просто выйди к предпринимателям и тщательно запиши в блокнотик, что они советуют. Подпиши бумажку у Зеленского и строго по списку. Там ничего сложного - ликвидировать несколько министерств и ведомств, которые проходят по статье "вредные дармоеды", забери у силовиков право трогать бизнес от слова совсем, налоговую милицию разгони, главу экономического комитета Гетманцева заставь лично сжечь все его законопроекты вместе с депутатским мандатом и половина дела сделано. Все предельно просто!
Но премьер не ищет легких путей. Вместо ликвидации "кровосисей" всех мастей и уничтожения старых барьеров и новых инициатив Гончарук создал и возглавил Комиссию по защите бизнеса. Это прекрасно, просто! Тоже из разряда анекдотов. "- Ты, правда, чиновник? А ну, скажи что-нибудь по чиновничьи? - Для решения проблемы мы создаем комиссию…" Бинго! Странно, что отдельное министерство не создали. Видимо, кончились родственники, одноклассники и друзья - некого трудоустраивать. Приходится плодить сущности, комиссии и органы власти просто из любви к высокому искусству реформ. А теперь, чтобы оценить гениальную абсурдность ситуации, оцените состав комиссии:
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Секретарем комиссии будет советник премьер-министра. В комиссию также войдут заместители министров юстиции, экономики, внутренних дел, заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР), а также по согласованию бизнес-омбудсмен, секретарь Национального инвестиционного совета, заместитель председателя СБУ, замдиректора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Не хватает замов из налоговой службы, начальника налоговой милиции и таможни. А так собрали практически всех, кто этот самый бизнес и кошмарит. То есть овцы смогут жаловаться на кровожадных волков самим волкам. Чтобы два раза не вставать, да и кто еще лучше знает их проблемы? Это даже не привычная чиновничья имитация бурной деятельности, это издевательство над здравым смыслом. Такая комиссия по определению не будет делать ничего хорошего и даже сможет немножко вредить. Это как вместо отмены крепостного права создавать комиссию из управляющих имениями по защите прав крепостных.
На самом деле вопросы с инвестиционной привлекательностью Украины и развитием бизнеса решаются очень просто. Чем меньше правил - тем лучше. Чем меньше контролеров, инструкций, норм и документов - тем лучше. Чем меньше чиновников, разрешений, согласований, проверок, паразитов-кровосисей - тем лучше. И наоборот. Так что отменять ограничения, упрощать работу, гнать взашей контролеров и силовиков с их голодными глазами. Решение очевидно. А оставить все как есть, создав очередную комиссию… На выходе снова получим анекдот. "Уроды, что вы делаете с кошкой?!", - кричала бабушка уродам, которые что-то делали с кошкой. Бабушку в этой ситуации вполне можно считать главой правительственной комиссии по защите кошек.
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Кирилл САЗОНОВ
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Тобто: корупція залишиться, але ми повинні про це забути
Зразу видно випускника "соломонового_університету".
Далі буде)
Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.
Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом.
В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей.
Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.
Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом.
В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей.