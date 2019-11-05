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 Політика України, Економіка
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Все про:економіка (308) Гончарук_Олексій (230)

 2020 рік стане для України підготовчим до економічного стрибка, - Гончарук

2020 рік має стати для України роком підготовки до "економічного стрибка".

Про це 4 листопада в ефірі телеканалу ICTV заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ми очікуємо, що ... цей рік - рік інвентаризації та кадрового оновлення, а наступний рік - це рік для України підготовки до економічного стрибка. Тобто у нас фактично наступного року має запуститися українська економіка. Повинні стрімко з'явитися робочі місця, нові виробництва, ми повинні забути, що таке корупція, ми маємо забути, що таке контрабанда як системне явище, рейдерство тощо", - сказав він.

Гончарук підкреслив, що це складні завдання, але уряд до них готове.

Читайте також: Ми як держава оперуємо надзвичайно неточними даними, іноді ухвалюємо рішення наосліп, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157830
 
   
 Топ коментарі
 
Этот парень что-то курит. Грибы, наверное.
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Где конкретика по созданию рабочих мест для украинцев, а не пустышка Все останется как есть, проедание чужих денег, лишь продержатся при власти лишний день, с целью распила бюджета
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Они ЗЕ команда до сих пор думает чо им до сих пор кто то верит как было перед выборами! Эй ЗЕ команда вам перед выборами верили потому что еще никто не видел как вы будите править, а теперь после вашего правления вам веры уже нет! все смотрят на ваши дела а дела у вас ОГОГО, поэтому вам лучше закрыть рот и начать делать то что обещали а не рассказывать как круто будет жить завтра!!
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А вот и анальные стоны 73% дурников!))))
Как это МИЛО!))))
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"Экономический прыжок", надеюсь, не в пропасть?!! А если честно, очень хочется, чтобы они верили в то, что обещают и пусть у них все получится. Иначе неньке хана! А ***** не должен испытать радости и торжества от наших провалов.
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туди, туди, у прірву, московію наздоганяти
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- Скажите, Марк Савелович, а почему пенсионерам в ноябре пенсии приходят на 500 гр. меньше чем в октябре, сентябре, июне и т.д.?
- Это, Абрам Соломонович, новая ЗЕкоманда таки берёт разгон для экономического прыжка. - - Ааааа, таки берёт! А обещали не брать.
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Гончарук - великий дзедун, любить дзидіти, як і всі зюзі
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"Кардинального повышения зарплат учителям в обозримом будущем не будет - это невозможно с нынешними темпами экономического роста Украины." Так в эфире программы Свобода слова на канале ICTV сказал глава правительства Алексей Гончарук.
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Это только мне кажется, что у него лицо идиота?
Такой, канешна, может прыгнуть.
Но только в выгребную яму...
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"2020 год станет для Украины подготовительным к экономическому прыжку" в пропасть ))))))))))))...........
сказал глава правительства Алексей Гончарук.
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Вочевидь, мається на увазі стрибок Бєні та Зєлі до Ізраїлю. А може, й до Ростова-на-Дону.
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"Кто у нас остается? Артисты, художники, ревматики, склеротики и прочий боевой отряд физически недоразвитых людей. Их надо использовать на тонких работах.Вот балерина - крутится. Крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепить ее к динамо - пусть ток дает в недоразвитые районы. А ты, иллюзионист, у тебя из пустого ведра курица вылетает. Иди, обеспечивай народ курями. Ведра у всех есть, куры не у всех. Тебе каждый спасибо скажет, если честно будешь работать. А писатель пишет. Ходит туда-сюда, обдумывает. Что он там напишет, никому не известно, а пока ходит - прицепить к нему рычаг, пускай воду качает. Хоть какая польза будет... Вот так каждого использовать. Такое будет! Такое состояние благо. Такой прогресс. Такой урожай. Вместо голубей этих дурных на крышах индюки будут сидеть, и тогда сразу вперед скакнем. Я ж не один день думал, что я, дурак?! " (с) А.Райкин
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Экономической прыжок куда? В пропасть? Ну, это мы можем!
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Намазывайте лапшу на бутерброды! Вам уже чудо пообещали!!!
А пока предисловие к "Прыжку" : Рост ВВП замедлился на 1%, гос долг вырос на 1 млрд долл сша, бюджет сокращен 20 млрд!!!
Намазывайте ато прыжок не перенесете!!
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Т.е. вот это -- это "инвентаризация"?

"Хуже нє будєт": в Запорізькій області закривають інтернат. ЗЕбіли протестують.

"Близько 20-ти співробітників Чернігівського психоневрологічного інтернату (містоЧернігівка Запорізької області) зібралися на пікет під будівлею Запорізької облради.
Вимагають від голови облради написати гарантійний лист про те, що інтернат працюватиме і надалі.
Нині облрада, через відсутність в інернаті опалення, розмістила на своєму сайтіпостанову про ліквідацію закладу" (с)
Цікаво, скільки має пройти часу, щоби нарід почав пов'язувати своє життя зі своїм вибором і розуміти відповідальність за нього?
В.Прозапас

2020 рік стане для України підготовчим до економічного стрибка, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8693

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Картопля - по 15 грн, а ********* - по...20 грн! Чому так? А тому, що контрабанда при ..... зросла

На міжквартальному проїзді стоїть мікроавтобус, з якого продають картоплю.
По 15 гривень за кілограм. Непогана така картопля, гарна.
А поруч, весь базарчик завалений ***********.
Теж гарними, як на картинках.
По 20 гривень за кіло.
Це відбувається тому, що колишня "злочинна влада" вивезла з країни усю картоплю минулих і майбутніх врожаїв.
А зовсім не тому, що через одеську митницю зайшла велика партія контрабандних цитрусових.
І вже точно не тому, що контрабанда погоджена й оплачена у всіх структурах і на всіх щаблях.
Бо реформована аж до нирок митна служба днями провела "блискучу" спецоперацію і спіймала автобус із найкрупнішою партією нерозмитненого товару. Автобус, звісно, чинив спротив, але героїчними зусиллями митної служби був скручений, заарештований, і стратегічна партія з 33 пар елітних калош чекає на розстріл, про що з гордістю відзвітував у фейсбуці пан Нефьодов.
Кордон на замку, трьох защіпках і шваброю підпертий!
В.Саркісян
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а не кажется вам что проблема не в выборе а в отсутствии механизма ответствености тех кого выбрали перед избирателями! представте чтобы и меня так приняли на работу а потом не могут уволить 5 лет, и не просто не могут а я еще сам себе ЗП назначаю и выплачиваю! ПРИКАЛЫВАЕТЕ КАК БЫ Я НАЧАЛ РАБОТАТЬ?!

ЗЕ команду выбирали на основании того что они обещали делать а не потому что они зеленые, а они сели в кресло и не хотят делать то что обещали а в некоторых случаях делают противоположное! следовательно их надо УВОЛИТЬ! а механизма нет!
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Почему -- кажется? Так и есть.
К сожалению, в Украине из таких механизмов есть только Майдан...
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с точки зрения закона МАЙДАН не законный механизм ну в крайнем случае сомнительно законный!!
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имхо, украинский Майдан -- это выражение справедливости, какой ее видит нарОд.
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+ за неимением других рычагов. Или нежеланием: здесь -- неучастие в выборах.
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"Народ - единственный источник власти в Украине" (Конституция Украины). Поэтому пшелнах, пацак 2020 рік стане для України підготовчим до економічного стрибка, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6268
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правильно весь народ Украины источник власти, а на майдане от силы 1-2милиона можешь собрать! а весь народ скоко там 40милионов! т.е. 1-2милиона решают за всех 40милионов, поэтому я и написал что сомнительно законный способ!
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Если остальным пох, кто им доктор? Вот они и выбрали полных идиотов
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Но избиратель тут тоже хорош -- повелся на лапшу от "очень талантливого человека". Так что с избирателя вина тоже не снимается.
2020 рік стане для України підготовчим до економічного стрибка, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6908
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Ну надо было быть круглыми дураками, чтобы верить тому, что вам обещают аферисты-напёрсточники.
Если вы не понимали, кто такие эта ваша команда ЗЕ и верили тому, что они обещали, то теперь ешьте то, чем они вас кормят большой ложкой и не обляпайтесь.
Жаль только что те, кто понимал изначально кто эти аферисты и даже предупреждали об этом, тоже вынуждены есть вместе с вами.
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А в каком году прыгать экономически будем ???
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Можна уточнить, цэ знову буде друга Франция чи вже другий Сингапур?
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"Мы ожидаем, что... этот год - год инвентаризации и кадрового обновления, а следующий год - это год для Украины подготовки к экономическому прыжку. То есть у нас фактически в следующем году должна запуститься украинская экономика. Должны стремительно появиться рабочие места, новые производства, мы должны забыть, что такое коррупция, мы должны забыть, что такое контрабанда как системное явление, рейдерство и так далее", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3157830

Я бы еще понял, если бы сей спич начинался словами "мы сделаем так, что..."
А так, это же слова пи#добола, ни больше, ни меньше.
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МВФ требует вернуть Украине деньги, выведенные с «ПриватБанка» в том числе через офшоры «95 Квартала»

В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому.

Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.


Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны
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Ну навіщо вішати цю лапшу. То ми на межі прориву, то вже в прориві, а тепер цілий рік будемо готуватися до стрибка. А стрибнемо куди? А може в помиїну яму або просто в руцький мир.. Все в майбутньому часі. Зробіть ХОТЬ ЩОСЬ КОРИСНЕ але ЗАРАЗ. Хватить кормити байками про світле майбутнє. В одних воно вже(тим, хто біля корита=бюджет) а іншим байки про нього.
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Догнать и перегнать Никарагуа!
Ударим автопробегом по разгильдяйству и алкоголизму!
Выполним и пятилетку в 4 года!
Все на борьбу с разрухой!
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2020 год подготовка к экономическому прыжку, 2021 продолжение подготовки, 2022, 2023, 2024 тоже продолжение подготовки.
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При ЗЕленському,розпочався справжній розгул корупції - заява МВФ

Volodymyr Ariev:
Стаття в The Wall Street Journal.
Виявляється, корупція зникла лише з новин українських медіа. Але в Міжнародному валютному Фонді так не вважають. Бо вбачають бізнес-партнерство Зеленського і Коломойського.

Ось переклад статті:
«Занепокоєння українською корупцією гальмує позику МВФ.
Фонд хоче, щоб президент компенсував мільярди - в тому числі гроші, що зникли з банку того, хто його підтримав.
Міжнародний валютний фонд відклав допомогу для України, оскільки побоюється, що президент країни не поверне мільярди доларів, нібито розкрадені з банків - у тому числі з того, який колись контролювався його близьким прихильником, - стверджують люди, обізнані з переговорним процесом. МВФ заявив президентові Володимиру Зеленському, що він повинен наполегливо шукати відсутні гроші, щоб виконати обіцянку очищення фінансової системи від шахрайства, відмивання грошей та крадіжок.

Фонд натякнув на ці проблеми, коли заявив, що затримав схвалення нового рішення в вересні. Чиновники МВФ виявили "недоліки в законодавчій базі, всеохопній корупції та значній частині економіки, де домінують неефективні державні підприємства чи олігархи", - сказав Рон ван Роден, керівник місії МВФ в цій країні.
Чиновники Національного банку України повідомили The Wall Street Journal, що вони зобов'язані заспокоїти МВФ та відновити зниклі банківські депозити.

"Очікування МВФ та інших міжнародних партнерів полягає в тому, що ми повинні докласти всіх зусиль, щоб повернути ці гроші", - сказала в середині жовтня перший заступник губернатора центрального банку Катерина Рожкова.
Губернатор центрального банку Яків Смолій сказав журналісту, що сподівається забезпечити новий кредит МВФ до кінця року.

Україна зарезервувала пакет коштів МВФ у розмірі 3,9 мільярда доларів, перед виборами пана Зеленського навесні, і прагне більше коштів, щоб пройти серію виплат боргів, що мають бути віддані в наступні місяці.

Серед київських викликів для схвалення програми МВФ - Ігор Коломойський, магнат та прихильник пана Зеленського, який перебуває під слідством у США. Коломойський та інший бізнесмен, кожен з яких мав 45% акцій у найбільшій фінансовій установі в Україні - ПриватБанку, до того, як він був націоналізований у 2016 урядовцями, коли вони заявили, що необхідно запобігти краху фінансової системи.
Цього року голова Національного банку заявив, що у ПриватБанку в його балансі була діра у 5,6 мільярда доларів, коли він був націоналізований.

МВФ стримує наступний набір позик, поки не переконається, що уряд пана Зеленського буде наполегливо намагатися повернути приблизно 15 мільярдів доларів, викрадених у понад 100 банків, включаючи ПриватБанк за останнє десятиліття»

https://www.wsj.com/articles/ukraine-corruption-concerns-stall-imf-bailout-11572535061?fbclid=IwAR1otExZmpc82VQl663Z-u8CE5tCdwYWiydYi1xoGMF1CAnTaGbbbuuIVEA
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А Голобородько у серіалі послав МВФ у дупу. Зебобіки, нагадайте йому про це, ви ж за серіал голосували.
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В сериале том есть классный, кмк, кадр: после того как "Голобородько у серіалі послав МВФ у дупу", он/правительство обратилось к народу, и народ завалил на Майдане колонну "Ненька Україна" золотом... Почему-то никто не помнит этот момент в фильме! А зря!!! 2020 рік стане для України підготовчим до економічного стрибка, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7490 2020 рік стане для України підготовчим до економічного стрибка, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9938
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Реальность выявилась гораздо страшнее. Вопрос предоставления кредита Украине от МВФ на заседании "credit meeting" МВФ был вообще снят с повестки дня. Вместо доклада и обсуждения был роздан документ, официально объявленный как "документ ограниченного круга пользования", после ознакомления с которым вопрос был согласовано снят.
Этот двухстраничный документ представляет собой сообщение Министерства юстиции США о возможной причастности нынешнего руководства Украины в незаконному выведению активов украинских банков и отмыванию этих средств на территории США. В переводе на человеческий язык это означает, что нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К.
Сегодня у нас "презентация бюджета-2020". В доходной части поступления от внешних заимствований можно вычеркивать около 70 млрд. гривен. Учитывая уже имеющуюся там дыру в 50-60 млрд. означает режим "полной экономии". Угадайте с двух раз, на ком будут экономить, на вас или на Коломойском с Зеленским ?https://timeze2019.blogspot.com/
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неужели целый год будут Беню трясти и кредиты с МВФ получать?
мои тапки рыдают навзрыд от смеха. 2020 рік стане для України підготовчим до економічного стрибка, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4329
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Если не начнете наконец то выполнять свои предвыборные обещания, не поймете, что выбрал вас не Сорос, а народ Украины, то 2020 год станет для вас не годом подготовки к прыжку, а годом жесткого приземления на пятую точку.
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Вибрав їх не народ України, а телевізор олігархів.
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После подготовительного будет год начинающий, за ним продолжающий, потом решающий, далее определяющий и наконец завершающий. Прям как при Брежневе
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В начале 90-х подобные нам говорили, что как только предприятия станут частными (дерибан предприятий) сразу будет экономический прыжок. Теперь, в качестве "подготовки к прыжку" они собираются дерибанить украинскую землю.
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Зебіки у вас ще є цілий рік щоб чумудани для грошей купити.
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Вопрос армянскому радио - а перед экономическим прыжком обязательно нужно прессовать инвестора , табачные и металлургические компании , например .?? 2020 рік стане для України підготовчим до економічного стрибка, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6862 .
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кароче, "на грани" и "на пороге" переносится на год.
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Так що, кінець єпохи бідності відкладається до 2021 року? А как дышали, как дышали -- как только придут к власти, так зубожиння сразу и закончится. Тут еще и МВФ уперся и не хочет давать очередной транш, пока твердо не озвучат свою позицию по Привату, а это значит, что и инвестиций почти не будет.
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2019 - ХвормирАваніЄ власти и правительства
2020 - подготовка к прыжку
2021 - прыжок
2022 - нЄпрЄдвідЄнныЄ АПстАятЄльства
2023 - пАра пАдбивать бабки и насЪ*об 2020 рік стане для України підготовчим до економічного стрибка, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5709
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Хотелось бы подробнее о направлении прыжка. Назад или в сторону , вперёд не верю .......
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Инвентаризацию украденного Беней давно пора было провести.
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2020 год станет для Украины подготовительным к экономическому прыжку, - Гончарук
отож і воно)
хто не скаче той москаль)

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Агов, чоловіче! Зебобік презентував економічний прорив з Нового Року! А ти збираєся ще рік відходити назад (поглиблюючи кризу), для рішучого стрибка у 2021 році. А коли Україна почне розвиватись, коли життя моїх дітей поліпшиться, якщо року погіршення тобі буду замало?
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2020 - подготовка к прыжку. А в каком году сам прыжок то?
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Не кажи "Гоп", поки не перескочив!
Коли перескочив, не кажи "Гоп", поки не зрозумiв куди вскочив.
(с) Народ
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2019 - меняем кадры
2020 - готовимся к прыжку
2021 - прыгаем
2022 - резкая положительная тенденция уменьшения скорости падения (приЗЕмляемся)
2023 - меняем кадры
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Еще один прыгун выбился. Это он у пыни нахватался,или Зеля надоумил ?
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а чего тянуть до следующего года ? уже сейчас надо прыгать
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та мы и так уже летим в бездну. куда еще прыгать
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Оборжака)) Вот-вот прыгнем. Небольшая заминка токо за деньгами МВФ, выделение которых отложено на будущее
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Кто кого пытается обмануть - статистика показывает, что в ноябре импорт электроэнергии из РФ в Украину вырос в 3 раза

Ничего не мешает власти продолжать линию по налаживанию торговли с РФ, ни ссоры «слуг народа», ни проблемы на геополитическом уровне.
Герус продолжает выполнять все прихоти Коломойского, начиная от поправки, которая открыла российский импорт электроэнергии по прямым договорам, заканчивая разрушением зеленой генерации. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер, общественный активист Семен Кабакаев.
Торговля на крови?
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а планируется ли в 2020 году межгалактический шахматный турнир???
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ага пригнеш . когда .в европе крыза начинается
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Я опишу, як усе буде у блаЗЄноти:
============================

2020 -- підготовчий до стрибка;
2021 -- на старт;
2022 -- увага;
2023 -- марш, oops, фальстарт;
2024 -- дайте нам ще одну спробу...
============================

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Главный враг Зеленского - сам Зеленский, или Шизофрения на марше
05.11.2019, 12:36 • 35 • 0

Если люди привыкли смешить зрителя - они будут делать это всегда. Даже перейдя из шоу-бизнеса во власть сами будут смешить и соратников из других сфер заставят.
Я не знаю, как у них это получается, но тот же Милованов или премьер Гончарук - они же не из "квартальских" вышли. А смешат не хуже. Может, их кусает кто-то на входе? Или в Трускавце всем инъекции сделали и процесс изменений в психике пошел? Так или иначе, любимым спортом у них моментально становится удаление гланд через задний проход, а реформы экономики… да тоже через задний проход, там все процессы так идут.
Вы будете смеяться сильнее, чем на концерте "Квартала" от свежей новости, которую нам сообщает сайт Кабмина. Кто-то умный сказал премьеру, что экономика не будет расти, если бизнесу мешать работать. Дельный, кстати совет. Проверенный временем и опытом. Я бы на месте Гончарука этого человека назначил сразу советником премьера, а лучше премьером.
Проблема в том, что советник поступил как мудрый Филин из анекдота - дал стратегическое решение "мыши, превратитесь в ежиков и кот вас не тронет", а тактику оставил правительству. А тактика у чиновников не меняется уже лет двести. Они не устраняют проблему (в первую очередь, потому что проблема, как правило, в самой активности чиновников), а создают новый орган для решения проблемы. Как дракон, на месте отрубленной головы отращивает две новых.
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Сравнение с драконом не случайно. Потому что у нас власть сегодня это такой коллективный президент Владимир Зеленский. ОП - Зеленский, Верховная Рада - послушное монобольшинство Зеленского, Кабмин - Зеленский, разного рода чиновники от губернаторов и до главы налоговой или СБУ - это все Зеленский. Его люди без малейших вкраплений партнеров по коалиции ввиду отсутствия коалиции.
Так что если вдруг кто-то в команде Зеленского начинает бороться с кем-то или защищать кого-то от произвола - он борется тоже с членом команды Зеленского. Зеленский против Зеленского, главный враг Зеленского - сам Зеленский. Шизофрения на марше, блин. Но, вернемся к нашим, простите, баранам. Поговорка такая. Хотя тут совпало, да…
Итак, глава правительства Гончарук решил помочь бизнесу, который как раз вчера протестовал на Банковой. Тут любимое слово "Зе-команды" - "скорость" опять сработало. Азарову года два потребовалось, чтобы собрать налоговый Майдан, а тут ребята за пару месяцев справились. Да, старик сейчас в Австрии от зависти кусает "ликти" и "гирко пличе".
Казалось бы - не нужно включать голову, которая уже явно не справляется с масштабом задач. Просто выйди к предпринимателям и тщательно запиши в блокнотик, что они советуют. Подпиши бумажку у Зеленского и строго по списку. Там ничего сложного - ликвидировать несколько министерств и ведомств, которые проходят по статье "вредные дармоеды", забери у силовиков право трогать бизнес от слова совсем, налоговую милицию разгони, главу экономического комитета Гетманцева заставь лично сжечь все его законопроекты вместе с депутатским мандатом и половина дела сделано. Все предельно просто!
Но премьер не ищет легких путей. Вместо ликвидации "кровосисей" всех мастей и уничтожения старых барьеров и новых инициатив Гончарук создал и возглавил Комиссию по защите бизнеса. Это прекрасно, просто! Тоже из разряда анекдотов. "- Ты, правда, чиновник? А ну, скажи что-нибудь по чиновничьи? - Для решения проблемы мы создаем комиссию…" Бинго! Странно, что отдельное министерство не создали. Видимо, кончились родственники, одноклассники и друзья - некого трудоустраивать. Приходится плодить сущности, комиссии и органы власти просто из любви к высокому искусству реформ. А теперь, чтобы оценить гениальную абсурдность ситуации, оцените состав комиссии:
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Секретарем комиссии будет советник премьер-министра. В комиссию также войдут заместители министров юстиции, экономики, внутренних дел, заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР), а также по согласованию бизнес-омбудсмен, секретарь Национального инвестиционного совета, заместитель председателя СБУ, замдиректора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Не хватает замов из налоговой службы, начальника налоговой милиции и таможни. А так собрали практически всех, кто этот самый бизнес и кошмарит. То есть овцы смогут жаловаться на кровожадных волков самим волкам. Чтобы два раза не вставать, да и кто еще лучше знает их проблемы? Это даже не привычная чиновничья имитация бурной деятельности, это издевательство над здравым смыслом. Такая комиссия по определению не будет делать ничего хорошего и даже сможет немножко вредить. Это как вместо отмены крепостного права создавать комиссию из управляющих имениями по защите прав крепостных.
На самом деле вопросы с инвестиционной привлекательностью Украины и развитием бизнеса решаются очень просто. Чем меньше правил - тем лучше. Чем меньше контролеров, инструкций, норм и документов - тем лучше. Чем меньше чиновников, разрешений, согласований, проверок, паразитов-кровосисей - тем лучше. И наоборот. Так что отменять ограничения, упрощать работу, гнать взашей контролеров и силовиков с их голодными глазами. Решение очевидно. А оставить все как есть, создав очередную комиссию… На выходе снова получим анекдот. "Уроды, что вы делаете с кошкой?!", - кричала бабушка уродам, которые что-то делали с кошкой. Бабушку в этой ситуации вполне можно считать главой правительственной комиссии по защите кошек.
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Кирилл САЗОНОВ
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"...ми повинні забути, що таке корупція..."
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Тобто: корупція залишиться, але ми повинні про це забути
Зразу видно випускника "соломонового_університету".
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А с какой высоты будем прыгать? И как в отношении парашютов или они только для экипажа?
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Для этого нужно взять золото Полуботько и поделить ... по справедливости
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Станет подготовительным к прыжку в пропасть?
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Нелох сказав, що ми на порозі ривка. Прем'єр додав - звикайте, на цьому порозі будемо стояти роками (з бородатою бабусею сваритися ж не буду). Закінчення епохи бідності буде, але не скоро. І не у вас, любителі Кварталу.
Далі буде)
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Вот для чего они и пришли к власти
Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.

Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом.
В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей.
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Пока имеем олигархию никакой продажи земли. Поборем олигархию, а потом подумаем.
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Вот для чего они и пришли к власти
Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.

Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом.
В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей.
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Нас уже почти 30 лет нае&ывают. Нельзя допустить еще 5 лет. В следующем году необходимы новые выборы.
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как по мне выборы нужны уже прямо завтра! так сказать новая ЗЕ команда уже хорошо показала как они собираются выполнять свои обещания данные на выборах!!
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Це зроблять разом реінтегровані території днр-линири....!!!! ...Епать копать...ну нас і сурпризи ждуть...Ще будем ридать за баригою петром.
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