EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Події
  926  10
Матеріали за темою:
Все про:Держдума (339) Крим (7668) Луганщина (1877) Чубаров (387) Журавльов Олексій (1)

 Візит депутата Держдуми Журавльова на Луганщину - це не якась дріб'язкова подія. У 2014 р. він одночасно з російськими військовими прибув до Криму, - Чубаров

Візит депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова в Луганську область не можна сприймати "якоюсь прикрою і дріб’язковою подією".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

За словами Чубарова, незаконне перебування депутата Державної Думи Росії Олексія Журавльова на неконтрольованій частині суверенної території України не має сприйматися українськими політиками якоюсь прикрою і дріб’язковою подією.

Візит депутата Держдуми Журавльова на Луганщину - це не якась дрібязкова подія. У 2014 р. він одночасно з російськими військовими прибув до Криму, - Чубаров 01

Також читайте: МЗС України висловив протест у зв'язку з незаконним візитом депутата Держдуми РФ Журавльова на окуповану Луганщину

Чубаров зазначив, що ситуація дуже схожа з кримськими подіями лютого-березня 2014 року.

"Серед тих, хто одночасно з російськими військовими, як вороняче, злетілися на кримську землю, були депутати Держдуми РФ, в числі яких був і Олексій Журавльов", - повідомив він.

Візит депутата Держдуми Журавльова на Луганщину - це не якась дрібязкова подія. У 2014 р. він одночасно з російськими військовими прибув до Криму, - Чубаров 02
Фото: Чубаров/Facebook

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов 1-2 листопада відвідав колишні позиції терористів "ЛНР" в районі Золотого Луганській області, де "проінспектував" хід розведення сил.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко зазначив, що поїздка депутата Державної думи в Золоте є порушенням всіх норм і незабаром буде офіційна реакція української сторони.

Пізніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з незаконним візитом депутата Журавльова в Золоте-5 на окуповану частину Луганської області.

Візит депутата Держдуми Журавльова на Луганщину - це не якась дрібязкова подія. У 2014 р. він одночасно з російськими військовими прибув до Криму, - Чубаров 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157829
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
От кого?
Предлагаю переделать смотрящий в усопший. Я скорбеть буду... В черных джинсах на работу пойду.
 показати весь коментар
 
 
Чи порушена кримінальна справа проти нього? Ряба шапка, аууу.
 показати весь коментар
 
 
пане Чубаров, у блаЗЄнського вілла в Італії. Під захистом НАТО. Їй нічого не загрожує.
 показати весь коментар
 
 
......они уже и СОВЕСТЬ и УМ потеряли !!! их тут нет (((((
 показати весь коментар
 
 
сепарка аж рота відкрила ,хозяїн приїхав печеньку дасть!
 показати весь коментар
 
чего вы возмущаетесь ? сами же пригласили . А в общем это нормальный поступок мужика , он же вас имеет а не вы его .
 показати весь коментар
 
 
Як не кацап-так «пасасать і паимєть». Ви є справжні латентні *********.
 показати весь коментар
 
 
какая же это только мразь проклятая... он УКРАИНУ так ненавидит ***** что с трусов вылазит вместе с глазами с орбит когда на своих говно*****ских полит шоу обсуждают нашу страну. мразь редкая....да пожалуй они все там мрази и подонки поголовно....((
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору