 Візит депутата Держдуми Журавльова на Луганщину - це не якась дріб'язкова подія. У 2014 р. він одночасно з російськими військовими прибув до Криму, - Чубаров

Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

За словами Чубарова, незаконне перебування депутата Державної Думи Росії Олексія Журавльова на неконтрольованій частині суверенної території України не має сприйматися українськими політиками якоюсь прикрою і дріб’язковою подією.

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Чубаров зазначив, що ситуація дуже схожа з кримськими подіями лютого-березня 2014 року.

"Серед тих, хто одночасно з російськими військовими, як вороняче, злетілися на кримську землю, були депутати Держдуми РФ, в числі яких був і Олексій Журавльов", - повідомив він.



Фото: Чубаров/Facebook

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов 1-2 листопада відвідав колишні позиції терористів "ЛНР" в районі Золотого Луганській області, де "проінспектував" хід розведення сил.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко зазначив, що поїздка депутата Державної думи в Золоте є порушенням всіх норм і незабаром буде офіційна реакція української сторони.

Пізніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з незаконним візитом депутата Журавльова в Золоте-5 на окуповану частину Луганської області.