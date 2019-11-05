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 Політика України, Економіка
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Все про:держбюджет (244) Мінфін (379) Маркарова (78)

 Проєкт держбюджету-2020 до другого читання буде істотно змінений, - Маркарова

Перегляд проєкту держбюджету на 2020 рік відбудеться через новий макропрогноз і нову законодавчу базу разом з депутатськими пропозиціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ЕП" заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"За неповні два місяці роботи Верховна Рада прийняла багато важливих реформ, які матимуть вплив на економічне зростання. Це закони про концесії, про приватизацію, про вирівнювання правил гри на митниці, про створення уповноважених економічних операторів, про загальний режим транзиту", - розповіла Маркарова.

На думку міністерки, вищевказані законодавчі ініціативи будуть імплементуватися протягом року, але в середньостроковій перспективі серйозно вплинуть на економічне зростання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін схвалив доопрацьований проєкт держбюджету-2020 і скоротив граничну чисельність працівників РДА

Маркарова вважає, що Міжнародний валютний фонд не "забракує" проєкт держбюджету через озвучені планові показники зростання ВВП.

"5-7% (зростання ВВП. - Ред.) - наша мета ... Але бюджет не може розраховуватися метою, він розраховується на макропрогнозі ... Для бюджету важливий весь набір показників. Це і номінальний ВВП, і інфляція, і споживання, і показник курсу гривні. Ми вже бачимо, що курс буде міцнішим", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила бюджет на 2020 рік в першому читанні. За нього проголосувало 255 депутатів.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що доопрацьований проєкт державного бюджету на 2020 рік не передбачає підвищення податків і містить скорочення дефіциту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157827
 
 
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Маркарова считает, что Международный валютный фонд не "забракует" проект госбюджета из-за озвученных плановых показателей роста ВВП.
Задолбало это оглядывание одобрит барин или нет
Источник: https://censor.net.ua/n3157827
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ну да - проще же взять в долг под 18% годовых, а не под 3%.
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Проект госбюджета-2020 ко второму чтению будет существенно изменен, - Маркарова - Цензор.НЕТ 178Пацана не обидьте , где оно харчеватся будет ?
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Эта схематозница порохоботка должна сидеть на скамье подсудимых,а не в министерском кресле.
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а порохобот блаЗЄнський? Він же чомусь засів у кріслі президента, пане "прокураторе" Проєкт держбюджету-2020 до другого читання буде істотно змінений, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9547
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если ее посадят на скамью подсудимых, то в нынешнем правительстве не останется ВООБЩЕ никого, кто мог бы хоть как-то циферки складывать.
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МВФ требует вернуть Украине деньги, выведенные с «ПриватБанка» в том числе через офшоры «95 Квартала»

В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому.

Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.
Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны
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МВФ требует вернуть Украине деньги, выведенные с «ПриватБанка» в том числе через офшоры «95 Квартала»

В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому.

Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.
Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны
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