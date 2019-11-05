EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  669  12
Все про:кримінальна справа (383) Укроборонпром (537) Абромавичус (93)

 Сьогодні порушено 583 кримінальні справи стосовно учасників концерну "Укроборонпром", - Абромавичус

Стосовно учасників концерну "Укроборонпром" на сьогодні порушено 583 кримінальні провадження, що значно ускладнює розвиток компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформ" розповів генеральний директор компанії Айварас Абромавичус.

Компанію "Укроборонпром" регулярно згадують у різного роду кримінальних провадженнях. Тобто у суспільстві ця компанія, звичайно, асоціюється зі скандальністю, з непрозорістю, з кримінальними порушеннями тощо. І, на жаль, наші вороги це теж регулярно використовують проти нас, коли ми виступаємо суперниками в різних тендерах на іноземних ринках і хочемо продати свою продукцію", - зазначив Абромавічус.

За його словами, статті, які друкуються в Україні, перекладаються іспанською, арабською, іншими мовами, і це суттєво ускладнює роботу наших спецекспортерів, окремих компаній.

Також читайте: Нинішнє керівництво ГПУ закрило справу проти детектива НАБУ, підозрюваного в блокуванні розслідування корупції в "Укроборонпромі", - Сарган

"Зараз є 583 кримінальні провадження стосовно учасників концерну. Але, на жаль, найчастіше згадується як раз назва самого "Укроборонпрому", - додав Абромавичус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157822
 
 
 Топ коментарі
 
Чуб русак горит от Порохо, и Пастора... ха ха ха
 показати весь коментар
 
возбуждены 583 уголовных дела..

Видимо за каждое возбужденное премия положена. Возбуждают тысячами, садят единицы. Бриллиантовые прокуроры - честнейшие люди оказались... и тп
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пока не сидит Свыня и Турчинов , это пустой звон .Матиус , Луценко вы их из Лондона не вытащите
 показати весь коментар
 
Чуб русак горит от Порохо, и Пастора... ха ха ха
 показати весь коментар
 
 
Козлина , рамсы попутало ? Шо один торгует с парашей шо другой .
 показати весь коментар
 
Так можливо не потрібно голосити про ці справи на кожному кроці, якщо вони підривають озброєння нашої армії ?
 показати весь коментар
 
Бедненький, так тяжело руководить, когда мало откатов .
 показати весь коментар
 
возбуждены 583 уголовных дела..

Видимо за каждое возбужденное премия положена. Возбуждают тысячами, садят единицы. Бриллиантовые прокуроры - честнейшие люди оказались... и тп
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору