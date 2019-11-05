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 Суспільство
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Все про:заробітна плата (580) Укроборонпром (537) Абромавичус (93)

 В "Укроборонпромі" середня зарплата коливається від 3,5 до 59 тис. грн, - Абромавичус

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус розповів, що на підприємствах держконцерну середня зарплата коливається від 3,5 до 59 тис. грн на місяць.

Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Тут доволі велика різниця, залежно від підприємства. Наприклад, візьмемо КБ "Луч". Коли я його відвідував, дізнався, що середня зарплата там 59 тис. грн. А найменша з усіх, що я бачив, на Харківському авіаційному заводі, оскільки він в стадії банкрутства вже багато років. У нього заборгованість там перед кредиторами, перед колективом 3,5 млрд гривень. Там середня зарплата близько 3,5 тис. грн", - зазначив Абромавичус.

На його думку, ситуацію може виправити зростання продажів продукції "Укроборонпрому".

"Лише зі зростанням виручки можна гарантувати людям підвищення зарплати. Адже зараз через відсутність засобів на модернізацію, через досить несучасні управлінські підходи, ми маємо ситуацію, коли середня виручка на співробітника становить близько 16 тис. доларів на рік. Водночас середня по ринку у світі у цьому секторі - 365 тисяч доларів", - сказав Абромавичус.

Крім низької продуктивності праці та несучасних управлінських підходів ситуацію також ускладнює відсутність стабільного замовлення на підприємствах концерну. Це призводить до звільнень фахівців, яких потім дуже складно повернути.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абромавичус отримав доступ до держтаємниці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157821
 
 
 Топ коментарі
 
Я їм капусту, мій кум - м"ясо, а в середньому ми їмо голубці. В "Укроборонпроме" средняя зарплата колеблется от 3,5 до 59 тыс. грн, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 5935
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средняя температура по больнице: один в подвале остывает, а другой в горячке ... средняя 36,6.
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Я їм капусту, мій кум - м"ясо, а в середньому ми їмо голубці.
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вы менайтесь - по четным он есть мясо - по нечетным - капусту - можно и так - ну это как вариант))
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Когда говорят о необычных видах казни, часто вспоминают существовавший в древности в Азии удивительный метод расправы с осуждённым - казнь варёным мясом.
Описание казни
«Мясному» наказанию подвергались воры, обкрадывавшие уличных торговцев едой. Приговорённого к смерти преступника сажали в тесную клетку, где он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и начинали обильно кормить. Однако меню было на редкость однообразным. На завтрак, обед и ужин человек получал только отварную говядину без соли. Причём палачи стремились выбирать лучшие, на первый взгляд, куски мяса, удаляя жилы, кости и жир. Питание осуждённого не приводило к большим расходам для государственной казны, поскольку продолжалось всего лишь 20-30 дней. У жертвы распухал живот, она корчилась и умирала в муках. Когда труп выволакивали из клетки, от него исходило ужасное зловоние, смешанное со специфическим «ацетоновым» запахом. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://weekend.rambler.ru/read/41661553/?utm_content=rweekend&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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У Вас не вышло сделать из меня вегетарианца. Но попытка засчитана.
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Вкуснятина! Жаль, что сейчас страна обеднела, и казнить приговоренного можно только капустой. И то сырой.
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Не треба скіглити - в Наросії усе добре.
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Для вас сделают исключение. Поскольку вы не вегетарианец. Завидую вам.
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Как вы правы! Иногда в комментариях можно прочитать предсмертный бред...
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одно балабольство - говорить они умеют - сколько уже времени прошло - где результаты?
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средняя температура по больнице: один в подвале остывает, а другой в горячке ... средняя 36,6.
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то есть есть и меньше 3, 5 тысяч??????????????
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при том, что минимальная на сегодня - почти 4200)))
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Что действительно в КБ Луч у рядовых инженеров зарплата 2000 баксов?
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Брехня. Не знаете Абромявичуса? Трепло, как и другие. Видите ли, он специально объехал предприятия, чтобы узнать зарплату. Заботливый какой.
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Прикинь. Так, конструкторам та інженерам там гарно платять.
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В ХХ-цеху средний возраст-70лет. А когда понадобился сварной,то не могли
найти.Последний перешёл улицу и стал грузчиком на базаре.
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Середня по Укроборонпрому (як середня температура по лікарні) 31250 гривень.
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Берут рабочего с зарплатой 5-7 тыс и топ менеджеров у которых сотни тысяч только официально, вот и получается средняя зарплата.
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Середня коливається від 3500 до 59000... Це він взагалі що мав на увазі? 3500 середня в електрика,а 59000 середня в директора? Бо загалом тоді середня в них на двох повинна бути 31250! Де вас взагалі таких розумних рєхворматороф набрали? В "Укроборонпроме" средняя зарплата колеблется от 3,5 до 59 тыс. грн, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8082
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редкой души реформаторы: "несерьезная эпидемия","управление государством вслепую" , "средняя зарплата "колеблется". не хватает еще чего-то фундаментального, типа "суммарной температуры". и эту безграмотную чушь зе-пипл "хавает"....
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Только с ростом выручки можно гарантировать людям повышение зарплатыИсточник: https://censor.net.ua/n3157821

Про Зелю молчу, но, надеюсь, Гончарук слышал про эту аксиому?
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Средняя зарплата не может быть от... и до... Это минимальная и максимальная зарплата.
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Я вообще удивляюсь кто там еще работает на Харьковском авиационном при средней 3500 которую еще и не платят вовремя.
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На Комунарі 1 інколи 3 робочі дні на тиждень. Кують зброю для України аж курява стоїть! ХАЗ і ФЕД досі дрочать на російські військові замовлення які втратили в 2014-му.
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Так это госпредприятие, там сидят деды пенсионеры и бабушка бухгалтер, заполняют четыре никому не нужных бумажки и журнал расхода чернил и промокательной бумаги.
В перерывах между заполнением - читают газету "Харьковский Коммунист".
Если не пришла зарплата - живут на пенсию, пришла зарплата - ОК, можно за чекушкой в АТБ сходить.
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цей "спеціаліст" взагалі, розуміє термін - "середня зарплата"?
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Нууу.... Більш-менш... Плюс-мінус... Черевик. Тобто лапоть звичайний ликовий. В "Укроборонпромі" середня зарплата коливається від 3,5 до 59 тис. грн, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 1984
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Учитывая то, что дубинский рассказывал, что айварис себе 18 лямове ( если не ошибаюсь) колядует, то там ннкоторые вообще в долг вкалывают, выходит.
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впервые слышу, чтобы средняя зарплата 'колебалась'. Народ за буратин держат в этой чудной стране.
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KMW зарплати взагалі захмарні, тому й Леопардів той же Бундесвер може собі дозволити ледве пару сотень
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Как может колебаться среднее значение, дегенерат?
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Середня зарплата - це середнє арифметичне значення між максимальною і мінімальною, показники яких привязані до якогось моменту часу.
Діюча методика розрахунку середньої зарплати дісталася колишнім країнам СНД від радянських часів і не відображає реальну картину. В європейських країнах існує інша методика розрахунку середнього заробітку, що базується на визначенні медіальної зарплати. При розрахунку середньої зарплати медіана ділить ринок навпіл, одна половина працівників заробляє більше цього рівня, а інша менше. Економісти називають медіанний розрахунок середньої зарплати більш об'єктивним. Наприклад, п'ять українців заробляють 1000, 1100, 1200, 1300 і 100 000 гривень відповідно. Середня арифметична зарплата в такій ситуації становить 20 920 гривень, а медіанна - 1200 гривень. Це зарплата людини, яка перебуває в середині ряду зарплат. Дані по медіанній заробітній платі українців Держкомстат приховує.
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Хоча середнє значення часто використовують для опису центральних тенденцій, слід розуміти, що така характеристика не є надійною, оскільки суттєво залежить від граничних значень (значення, що суттєво відрізняються від більшості значень). Особливо, для асиметричних розподілів, наприклад, такого як розподіл доходів[en], для якого дохід декількох осіб значно вищий, ніж у більшості людей, і тому арифметичне середнє не відповідає поняттю «середнього» і медіана точніше описує центральну тенденцію.
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Поки що про цього чоловіка відомо тільки те, що він Абромавічус.
Чи достатньо цього, щоб вершити великі справи в Україні?
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не озвучивайте зарплату,немцы приедут займут робочие места
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якось дивно 3,6 це наче менше мінімлки? а це неможливо! бреше ****
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