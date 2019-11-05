 В "Укроборонпромі" середня зарплата коливається від 3,5 до 59 тис. грн, - Абромавичус

Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Тут доволі велика різниця, залежно від підприємства. Наприклад, візьмемо КБ "Луч". Коли я його відвідував, дізнався, що середня зарплата там 59 тис. грн. А найменша з усіх, що я бачив, на Харківському авіаційному заводі, оскільки він в стадії банкрутства вже багато років. У нього заборгованість там перед кредиторами, перед колективом 3,5 млрд гривень. Там середня зарплата близько 3,5 тис. грн", - зазначив Абромавичус.
На його думку, ситуацію може виправити зростання продажів продукції "Укроборонпрому".
"Лише зі зростанням виручки можна гарантувати людям підвищення зарплати. Адже зараз через відсутність засобів на модернізацію, через досить несучасні управлінські підходи, ми маємо ситуацію, коли середня виручка на співробітника становить близько 16 тис. доларів на рік. Водночас середня по ринку у світі у цьому секторі - 365 тисяч доларів", - сказав Абромавичус.
Крім низької продуктивності праці та несучасних управлінських підходів ситуацію також ускладнює відсутність стабільного замовлення на підприємствах концерну. Це призводить до звільнень фахівців, яких потім дуже складно повернути.
Описание казни
«Мясному» наказанию подвергались воры, обкрадывавшие уличных торговцев едой. Приговорённого к смерти преступника сажали в тесную клетку, где он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и начинали обильно кормить. Однако меню было на редкость однообразным. На завтрак, обед и ужин человек получал только отварную говядину без соли. Причём палачи стремились выбирать лучшие, на первый взгляд, куски мяса, удаляя жилы, кости и жир. Питание осуждённого не приводило к большим расходам для государственной казны, поскольку продолжалось всего лишь 20-30 дней. У жертвы распухал живот, она корчилась и умирала в муках. Когда труп выволакивали из клетки, от него исходило ужасное зловоние, смешанное со специфическим «ацетоновым» запахом. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://weekend.rambler.ru/read/41661553/?utm_content=rweekend&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
найти.Последний перешёл улицу и стал грузчиком на базаре.
лолнет
Про Зелю молчу, но, надеюсь, Гончарук слышал про эту аксиому?
В перерывах между заполнением - читают газету "Харьковский Коммунист".
Если не пришла зарплата - живут на пенсию, пришла зарплата - ОК, можно за чекушкой в АТБ сходить.
Діюча методика розрахунку середньої зарплати дісталася колишнім країнам СНД від радянських часів і не відображає реальну картину. В європейських країнах існує інша методика розрахунку середнього заробітку, що базується на визначенні медіальної зарплати. При розрахунку середньої зарплати медіана ділить ринок навпіл, одна половина працівників заробляє більше цього рівня, а інша менше. Економісти називають медіанний розрахунок середньої зарплати більш об'єктивним. Наприклад, п'ять українців заробляють 1000, 1100, 1200, 1300 і 100 000 гривень відповідно. Середня арифметична зарплата в такій ситуації становить 20 920 гривень, а медіанна - 1200 гривень. Це зарплата людини, яка перебуває в середині ряду зарплат. Дані по медіанній заробітній платі українців Держкомстат приховує.
Чи достатньо цього, щоб вершити великі справи в Україні?