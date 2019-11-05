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 "Рюкзак чорного дня": в Міноборони розповіли, як підготуватися цивільним на випадок виникнення НС. ІНФОГРАФІКА

Імовірність потрапити в складну ситуацію в Україні сьогодні надзвичайно велика. Військові однозначно можуть про себе подбати, адже їх цьому вчили, а ось як бути цивільним у разі виникнення НС розповіли в оборонному відомстві України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Армія.Інформ.

"Тривожний набір — це узагальнена назва базового набору речей, які можуть знадобитись у будь-якій екстремальній ситуації. Цей набір, як заведено, є укомплектованим рюкзаком об’ємом від 30-ти літрів з мінімальним комплектом одягу, предметами гігієни, медикаментами, засобами самооборони, інструментами й харчовими продуктами. Всі речі в тривожному рюкзаку мають бути новими, а також не використаними в повсякденному побуті.

Запам’ятайте — тривожний рюкзак призначений тільки для максимально швидкої евакуації з небезпечної зони. Небезпечною зоною вважають землетрус, потоп, пожежу, криміногенну ситуацію, епіцентр військових дій тощо. Такий рюкзак має бути в кожній родині", - йдеться в повідомленні.

Рюкзак чорного дня: в Міноборони розповіли, як підготуватися цивільним на випадок виникнення НС 01

Отже, рюкзак.

Передусім слід визначитися, куди скласти тривожний набір. Як вище написано, для цієї мети краще використовувати рюкзак. Уявіть ситуацію, в якій доведеться йти пішки, а не їхати в авто. Наприклад, дорогою можуть бути нескінченні затори й треба буде продовжувати евакуацію пішим ходом, а тут — накинули рюкзак і попрямували далі.

Варто зазначити і про пакування наплічника. Невеликі та експедиційні рюкзаки доцільно складати не за принципом "важке знизу", а розподіляти вагу рівномірно. Добре, якщо у вашому рюкзаку буде нижній відділ — "підвал" або клапан.

Розміщуйте речі так, щоб можна було легко знайти те, що знадобиться насамперед. Великий плюс, якщо наплічник містить накидку від дощу. Якщо ж її немає — обов’язково придбайте. І, звичайно, рюкзак має бути якісним, щоб не розвалився після тривалого носіння у важких умовах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони хочуть відновити призов на строкову службу в армію з 18 років

Список речей.

А тепер розглянемо докладніше список необхідних речей і продуктів, якими слід наповнити "рюкзак чорного дня".

1. Копії важливих документів у непромокальній папці. Заздалегідь зробіть копії паспортів, водійської посвідки, документів, які підтверджують право власності на нерухомість, автомобіль тощо. Документи складіть так, щоб у разі потреби їх можна було легко дістати. Бажано покласти в папку фотографії рідних і близьких.

2. Кредитні карти й готівка. У вас завжди (в будь-який час) повинен бути певний запас грошей.

3. Дублікати ключів від будинку та авто.

4. Карта місцевості й доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку і місце зустрічі.

5. Пристрої зв’язку і доступу до інформації. Невеликий радіоприймач, який дасть змогу бути в курсі того, що відбувається. До нього — запасні батарейки. Також можна взяти недорогий мобільний телефон із зарядним пристроєм.

6. Ліхтарик, а краще кілька.

7. Водонепроникні компас і годинник.

8. Мультитул — багатофункціональний інструмент, в якому заховані додаткові інструменти (ніж, шило, пила, викрутка, ножиці тощо).

9. Ніж і невеличкий топірець.

10. Сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр).

11. Декілька пакетів для сміття місткістю 120 л, які можуть замінити тент, якщо їх розрізати.

12. Рулон широкої клейкої стрічки.

13. Синтетичний шнур, діаметром — 4-5 мм й довжиною — 20 м.

14. Блокнот і олівець.

15. Нитки та голки.

16. Аптечка першої необхідності. Кількість ліків має бути розрахована на надання допомоги не тільки собі, а й близьким людям:

  • бинти, лейкопластир, йод, вата, медичний спирт;
  • активоване вугілля (інтоксикація);
  • "Парацетамол" (жарознижувальний);
  • "Супрастин" (алергія);
  • "Імодіум" (діарея);
  • "Фталазол" (кишкова інфекція);
  • "Альбуцид" (очні краплі);
  • антибіотики у порошках.
    Зазначайте всі вжиті ліки — дозування і спосіб застосування. Імена та телефони ваших лікарів. Обов’язково стежте за терміном придатності.

19. Одяг: спідня білизна (два комплекти), шкарпетки бавовняні (дві пари), запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик, в’язана шапка, рукавиці, шарф, надійне і зручне взуття.

20. Мінінамет, килимок-піна, спальник.

21. Гігієнічні засоби: зубна щітка і паста, невеликий шматочок мила, рушник (продаються пресовані в супермаркетах), туалетний папір, кілька упаковок сухих носових хустинок та вологих серветок. Жінкам — засоби особистої гігієни. Можна також узяти бритву і манікюрний набір.

22. Все необхідне для дітей.

23. Посуд: казанок, фляга, ложка, чашка (краще металева 0,5 л), розкладний стаканчик.

25. Сірники (туристичні) й запальничка.

26. Запас їжі на кілька днів. Все, що довго зберігається, займає мало місця і можна з’їсти без приготування. Питна вода на кілька днів, яку потрібно періодично оновлювати. Висококалорійні солодощі й льодяники.

27. Продукти:

  • м’ясні чи рибні консерви;
  • галети;
  • супи швидкого приготування в пакетах;
  • якщо лишиться місце — будь-яка крупа, макарони, сухі овочеві напівфабрикати тощо.

Не рекомендується брати в тривожний рюкзак коштовності, цінну ювелірку чи колекційні монети, сімейні реліквії — це зайва вага, яка вас сповільнить, а також приверне увагу потенційних грабіжників чи шахраїв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157819
 
   
 Топ коментарі
 
Рюкзаки купуйте виключно у Авакова. "Рюкзак черного дня": в Минобороны рассказали, как подготовиться гражданским на случай возникновения ЧС - Цензор.НЕТ 8850
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Прикольная тенденция.... раньше про такое даже речи не шло
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а фото Зеленского и флешку со всеми сериями " Сватов " ? "Рюкзак черного дня": в Минобороны рассказали, как подготовиться гражданским на случай возникновения ЧС - Цензор.НЕТ 4152
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зебанутые, в случае начала звиздеца, лучше держитесь от нас отдельно, в так называемой группе для опущенных, а то не ровен час...
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.....у меня уже 6 год в гараже 20 л. бензина (неприкасаемый запас) это для АВТОМОБИЛИСТОВ , знаю это опасно (летом 10 л. зимой 20 л. ) во времянке балон с газом , во дворе запас ДРОВ , в погребе МНОГО еды и винца тоже есть )))))
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Гараж во дворе? Представляете, если шо-то прилетит?! Тут и бензин, и баллон с газом, а если ещё и винцо крепенькое... то дело плохо!
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......да х...... с ним этим ПОГРЕБОМ и ВИНОМ , я дом утеплил и ремонт в нем сделал (((((
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Странно что «когда пришёл мир», разводим войска и прошла эпоха бедности, ЗЕлино МО решило напомнить нам про «тревожный чемоданчик».. Я из Николаева и у меня для всей семьи они с 2014 года только обновляются.., а себе в свои 50 лет докупаю патроны к калашу, езжу на стрельбище, штудирую так.мед., и знаю что самый вероятный катаклизм который может быть так это орки с рашки и востока!!
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....об ЭТОМ не пишут в соц. сетях, у кого есть легальное оружие и ТАК ВСЁ ЗНАЮТ !!!
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Могу добавить, что пз начнется с местних заворушек сепарни.Войска єрефіі вначале окружат город и будут входить уже как "миротворци", после разбоя местной сепарни, а уже потом начнут зачистку по секторам.Вначале отожмут бабло, потом антиквариат, ценние вещи, авто,и наконец потащат оборудование с заводов...Под роздачу попадут все, в том числе латентние сепари...
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Более того, среди местной сепарни будут фсбешные провокаторы-затейники.
Последние годы фсбешная псарня особенно активизировалась, и не только в Украине.
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Так вже було.Місцева сепарня при владі донбассу спочатку думала шо вона буде керувати сітуасьон.Але не так сталося як гадалося...Люмпени при гє стрічках та автоматах нішпорили по їх маєтках,забирали авто, гроши, а місцеви князьки відправивши семьи до бандеровщини, сідили по підвалах в темряві та охороняли те шо зосталося...
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Сомневаюсь что кто-то выкинет кучу денег что весь это набор просто пылился дальнем углу.
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У нас такой "рюкзачок" тоже тут есть.
Граница с рашкастаном всего в100 км. А там - танки, искандеры, мечты о величии и о "сувалкском коридоре".
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За что благодарить? За список содержимого рюкзака или за то, что тянут страну к ситуации, когда этот рюкзак понадобится?
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Мадам все вопроси к тем кто "за поребриком"...Местная власть как может викручивается из создавшейся ситуаци
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Э нет, основной вопрос к зеленым капитулянтам, виляющим хвостом перед пуйлом.
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99% из этого вам точно не понадобится, на первом же блокпосту у вас отберут топор и ножи, а с картами местности, радиоприемником, сигнальными приспособлениями и компасом - вы отлично сойдете за шпийона или корректировщика, и вас с пристратием "досмотрят". Единственное что вам понадобится - запас налички в разной валюте, еда, вода, документы и гражданская одежда - не вздумайте наряжаться в камуфляж, или военную форму - вы отлично сойдете с любого расстояния за потенциального террориста или солдата армии противника.
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Наличку на блокпосту тоже отберут. Если не одни, так другие. А война все спишет.
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При "агенте крымля" и "подлом барыге" "уставшие ат вайны" сидели наглыми компашками по ресторанам и кафешкам, а при миротворце-янелохе будут сидеть на тревожных рюкзачках.
И за что порохоботам такое зеленое счастье?
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Минобороны полезло в огород МинЧС. А в эпицентре военных действий главное, это запастись памперсами.
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6. Фонарик, а лучше несколько, с запасными лампочками.
Источник: https://censor.net.ua/n3157819

В каком веке этот список составлялся?
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ЗЕлений рукзачек чорного дня)))
Как єто МІЛО!)))))
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погана тенденція. Готуємось до пздиця.
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Та не, то новазелена влада нехай готується до пздиця від нас .
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Пять лет при порохе НАРОД НЕ ПУГАЛИ, а при ЗЕ ЯВНО ЗАКАЗАЛИ ОККУПАЦИЮ КАЦапам.
21-22 ноября украинская общественность объявит ЗЕ импичмент?
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Ні. До речі, при Пороху ми вивчали як робити розтяжки, хай пробачить мій коментар наша нова безальтернативно миролюбива пейсата влада.
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Це ж якого розміру має бути рюкзак, щоб вмістити в нього всі перелічені речі! Але думка слушна, треба бути напоготові, бо на нинішнього "голуба миру"(???), принаймні у мене, жодних сподівань. Щиро жалкую за Порошенко... з ним було спокійніше. А корупція була і буде, і нині буде навіть більше, може, тільки буде завуальованою.
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У мене буде 40 хвилин щоб добратися до бази батальйону.
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"Граждане! Воздушная тревога! Граждане! Спасайтесь ради Бога! Майки, трусики берите, и в убежище бегите! Занимайте лучшие места!!!"
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Ти диви, як порохосрань зазбиралась, в евакуацію. Хочуть рвонути за своїми "вождями", в Лондон? Вас туди не візьмуть, рилом не вийшли.
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Ты шото попутал, бот. Этож МО говорит, котрым Зе! рулит. Ты как ставленников того, кто тебе зп платит назвал???!!!
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Dmitriy Latenko Бот бариги, 8-процентний, тобі запплати не вистачає? Пиши в Лондон))
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Уаааааахххахххаххха)) "средства самообороны"(с). И шо МО предлагает каждой семье для самообороны в чрезвычайной ситуации? Ааааааааааахххаххха!!! Шото скромно умолчали😀😀😀 Лохи! Просыпайтесь, сымайте розовые очки и требуйте права приобретения и ношения оружия!!! лохииииииииииии...
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а кто запрещал приобретение?
а в случае прихода писца кто запретит ношение?
и опять же сам по себе ствол это инструмент
а вот умение пользоватся инструментом ....
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Вас поняли, Кэп! Готовим население в кацабские лагеря на сибири
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а где карабин ,патроны..гранаты, шо суки в плен готовите?
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