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 Суспільство
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 МВС запустило онлайн-сервіс для платних номерних знаків

Став доступним онлайн-сервіс, за допомогою якого можна перевірити наявність платних номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових авто.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС, передає Цензор.НЕТ.

"У сервісних центрах МВС став доступним новий онлайн-сервіс. Відтепер можна перевірити наявність платних номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію цифр", - йдеться в повідомленні.

Так, у вільному доступі на сайті Головного сервісного центру МВС і сайтах всіх регіональних сервісних центрів МВС з'явився перелік вільних платних номерних знаків.

Уточнюється, що для зручності користувачів вони згруповані за вартістю і адресами територіальних сервісних центрів МВС, в яких такі знаки є в наявності.

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"Алгоритм пошуку вільних комбінацій платних номерних знаків дуже простий. В залежності від місця реєстрації автомобіля його власник має зайти на сайт відповідного регіонального сервісного центру МВС та серед послуг обрати "Номерні знаки: виготовлення та зберігання". Після цього в категорії "Додатковий сервіс" обрати "Наявність платних номерних знаків". На вибір будуть запропоновані знаки за ціновим критерієм та адресами, де вони є в наявності", - зазначають у відомстві.

"Забронювати номерний знак наразі не можливо, тому власнику легкового автомобіля рекомендовано обирати декілька прийнятних варіантів комбінацій цифр. Після цього необхідно з пакетом документів завітати до сервісного центру МВС, в якому є в наявності бажаний номерний знак", - наголошується в повідомленні.

Уточнюється, що з собою власник транспортного засобу повинен мати ті самі документи, які необхідні для реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів.

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що на сайті установи можна не тільки ознайомитися з інформацією про наявні платних номерних знаках, а й перевірити їхню вартість за допомогою калькулятора цін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157818
 
 
 Топ коментарі
 
его владелец должен зайти на сайт соответствующего регионального сервисного центра МВД
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Страна в смарфоне йоптеть...услуга которая и нах не нужна 99.9999 процентам населения Украины...
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услуга для дебилов которые не могут запомнить больше 2 цифр....
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его владелец должен зайти на сайт соответствующего регионального сервисного центра МВД
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Ооо... Це вже така могутня рєхворма, що аж в носі засвербіло, зара чхну!.. МВД запустило онлайн-сервис для платных номерных знаков - Цензор.НЕТ 5878
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Головне- не обісрись, коли чхати будеш!
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Передайте выдачу номеров вообще коммерческой структуре за тройную цену.
Будет как с поверкой счётчиков для воды: типа бесплатно, но ххрен добьёшься.
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послуга для крутеликів.
а кажуть в нас зубожіння.
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Страна в смарфоне *******...услуга которая и нах не нужна 99.9999 процентам населения Украины...
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тепер заживемо..плять..особивий склад патрульної поліції деградує шаленими темпами а вони номера продають..
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как по мне было ВСЕГДА похер какой у меня номер !!!! даже СЕГОДНЯШНИЙ помню только ЦЫФРЫ , а букав СОВСЕМ не знаю ))))) 62-32 в суме 13 ))))) когда об этом узнал немного ОГОРЧИЛСЯ )))) но пока 12 лет тьфу-тьфу !!!
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услуга для дебилов которые не могут запомнить больше 2 цифр....
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