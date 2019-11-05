 "Нафтогаз" вимагатиме від "Газпрому" $12,25 млрд компенсацій у Стокгольмському арбітражі, - Вітренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
За його словами, Україна має право переглянути умови тарифу, це передбачено в самому контракті, а попередній арбітраж не розглядав це питання по суті.
"У новому арбітражі ми схожим чином вказуємо на те, що порівняно з 2009 роком відбулися істотні зміни в порядок формування транзитних тарифів (ставки плати за транзит). Крім того, наш транзитний тариф зараз не відповідає рівню транзитних тарифів на європейському ринку", - зазначив Вітренко.
"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" $ 11,8 млрд "плюс відсотки" як компенсація за втрати від різниці тарифів.
"Наразі у нас немає достатніх підстав очікувати використання української газотранспортної системи для транзиту після закінчення поточного транзитного контракту 1го січня 2020 року. Відповідно ми зобов’язані нараховувати амортизаційні витрати та витрати на знецінення у відповідності до очікувань припинення транзиту. Якщо спрощено, то актив, який міг би слугувати 30 років, ми маємо амортизувати за 2 роки, оскільки потім він не буде використовуватися", - заявив Вітренко.
Також "Нафтогаз" буде вимагати від "Газпрому" $ 213 млн (плюс відсотки) компенсації за порушення зобов'язань поставляти газ за контрактом з березня 2018 по вересень 2019 року, $ 202 млн (плюс відсотки) компенсації за порушення "Газпромом" зобов'язань подавати газ для транзиту не менше 110 млрд кубометрів на рік в період з 1 січня по 12 березня 2018 і $ 33 млн (плюс відсотки) компенсації за недотримання "Газпромом" зобов'язань відбирати газ на точках виходу з української ГТС в межах, передбачених контрактом.
За словами Вітренка, і "Газпром", і Путін перед підписанням контрактів у 2009 році говорили про перехід на ринкові і економічно обґрунтовані тарифи. І посилання на європейський ринок у контракт сам "Газпром" включив.
"Ну це ж не вина України, що умови формування транзитних тарифів на європейському ринку передбачають такі ж підходи, які ми використовуємо для перегляду тарифів", - підкреслив Вітренко.
Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.
"Нафтогаз" намагається стягнути борг з "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" у Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. Крім того, в грудні 2018 року Федеральний суд США в Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі.
"Нафтогаз" вже домігся арешту в Англії належних "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а також 50% + 1 акція Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопроводу "Блакитний потік") в Нідерландах. Крім того, в Нідерландах заарештовано боргові зобов'язання перед "Газпромом" на загальну суму близько $ 2,5 млрд.
А кто подписывался на эти тарифы? Не Витренко с Коболевым?
Нафтогаз выиграл в судах споры о цене транзита до 2018 года.
"Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд."
Источник: https://censor.net.ua/n3157816
Теперь будут судится дальше:
"В новом арбитраже мы похожим образом указываем на то, что по сравнению с 2009 годом произошли существенные изменения в порядке формирования транзитных тарифов (ставки платы за транзит). Кроме того, наш транзитный тариф сейчас не соответствует уровню транзитных тарифов на европейском рынке", - отметил Витренко.
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $11,8 млрд "плюс проценты" в качестве компенсации за потери от разницы тарифов."
Источник: https://censor.net.ua/n3157816
Давите их!
За доброе дело и пару миллионов премии не жалко !
Главное чтобы зеленое недорозумение в эту тему не влезло!
Ровно перед тем, как выдать разрешение на прокладку СП-2, датские власти согласились на строительство другого газопровода - норвежского Baltic Pipe. Эта "балтийская труба" пересекается с российским газопроводом и должна к 2025 г. привести в Польшу газ из Норвегии.
Нюанс в том, что маршруты этих газопроводов будут пересекаться в Балтийском море ровненько в датских водах. Само по себе пересечение глубоководных газопроводов - потенциальная большая угроза для экологии региона, а уж датчанам она и подавно не нужна. Это значит, что операторам трубопроводов придется согласовывать такое пересечение друг с другом, да еще и найти способ дать датчанам некие гарантии экологической безопасности.
Все-таки подобное будет впервые в истории: сначала сейчас свою трубу проложит компания Nord Stream, а через два года поверх и поперек ляжет такая же труба, уже от Energinet. Знаете, что такое газовая труба по дну моря? Это целая конструкция в толстой бетонной оболочке. Совместить две такие конструкции от конкурирующих компаний в одном месте на морском дне без ущерба для безопасности - нетривиальная инженерная задача.
Нетрудно догадаться, что благодаря Baltic Pipe Польша и Норвегия получают хороший рычаг давления на "Газпром". А Дания - она просто переложила свою головную боль на других. И если в Копенгагене не получат гарантий экологической безопасности перекрестья труб - то просто пожмут плечами и отменят собственное же разрешение. Вряд ли у кого-то получится пенять им на это.
За Норвегией и Польшей стоят США, а те явно намерены вытеснить Россию с газового рынка Европы.
Дания умыла руки. Почему судьба "Северного потока-2" теперь зависит от Польши и Норвегии http://www.dsnews.ua/economics/dyavol-v-detalyah-pochemu-daniya-razreshiv-prohozhdenie-sp-2--04112019220000