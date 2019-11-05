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Все про:Газпром (468) Нафтогаз (619) Вітренко Юрій (64)

 "Нафтогаз" вимагатиме від "Газпрому" $12,25 млрд компенсацій у Стокгольмському арбітражі, - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" направила в Стокгольмський арбітражний суд позов проти російського "Газпрому" з вимогою переглянути чинний тариф на транзит газу в період з 13 березня 2018 року до 1 січня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

За його словами, Україна має право переглянути умови тарифу, це передбачено в самому контракті, а попередній арбітраж не розглядав це питання по суті.

"У новому арбітражі ми схожим чином вказуємо на те, що порівняно з 2009 роком відбулися істотні зміни в порядок формування транзитних тарифів (ставки плати за транзит). Крім того, наш транзитний тариф зараз не відповідає рівню транзитних тарифів на європейському ринку", - зазначив Вітренко.

"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" $ 11,8 млрд "плюс відсотки" як компенсація за втрати від різниці тарифів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" виріс до $3 млрд, - Вітренко

"Наразі у нас немає достатніх підстав очікувати використання української газотранспортної системи для транзиту після закінчення поточного транзитного контракту 1го січня 2020 року. Відповідно ми зобов’язані нараховувати амортизаційні витрати та витрати на знецінення у відповідності до очікувань припинення транзиту. Якщо спрощено, то актив, який міг би слугувати 30 років, ми маємо амортизувати за 2 роки, оскільки потім він не буде використовуватися", - заявив Вітренко.

Також "Нафтогаз" буде вимагати від "Газпрому" $ 213 млн (плюс відсотки) компенсації за порушення зобов'язань поставляти газ за контрактом з березня 2018 по вересень 2019 року, $ 202 млн (плюс відсотки) компенсації за порушення "Газпромом" зобов'язань подавати газ для транзиту не менше 110 млрд кубометрів на рік в період з 1 січня по 12 березня 2018 і $ 33 млн (плюс відсотки) компенсації за недотримання "Газпромом" зобов'язань відбирати газ на точках виходу з української ГТС в межах, передбачених контрактом.

За словами Вітренка, і "Газпром", і Путін перед підписанням контрактів у 2009 році говорили про перехід на ринкові і економічно обґрунтовані тарифи. І посилання на європейський ринок у контракт сам "Газпром" включив.

"Ну це ж не вина України, що умови формування транзитних тарифів на європейському ринку передбачають такі ж підходи, які ми використовуємо для перегляду тарифів", - підкреслив Вітренко.

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Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" намагається стягнути борг з "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" у Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. Крім того, в грудні 2018 року Федеральний суд США в Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі.

"Нафтогаз" вже домігся арешту в Англії належних "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а також 50% + 1 акція Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопроводу "Блакитний потік") в Нідерландах. Крім того, в Нідерландах заарештовано боргові зобов'язання перед "Газпромом" на загальну суму близько $ 2,5 млрд.

Нафтогаз вимагатиме від Газпрому $12,25 млрд компенсацій у Стокгольмському арбітражі, - Вітренко 01
Нафтогаз вимагатиме від Газпрому $12,25 млрд компенсацій у Стокгольмському арбітражі, - Вітренко 02
Нафтогаз вимагатиме від Газпрому $12,25 млрд компенсацій у Стокгольмському арбітражі, - Вітренко 03
Нафтогаз вимагатиме від Газпрому $12,25 млрд компенсацій у Стокгольмському арбітражі, - Вітренко 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157816
 
   
 Топ коментарі
 
Правильньій ход , учитьівая саботаж Газпрома на переговорах по транзиту.
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Молодцы, хлопцы!
Давите их!
За доброе дело и пару миллионов премии не жалко !
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Кремлёвские шавки кроме, как "мочить" Коболева ничего противопоставить не могут. Только истерика и рвущиеся пуканы.
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Не все так однозначно. Большинство там здравомыслящих Есть жертвы пропаганды(не зря кацапы в первую очередь наладили вещание ) , а есть клинические идиоты (авпрочим как и везде). Не надо никаких стен, достаточно отключить воду построив водовод в Мариуполь.
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Построить. Вот именно. Как раз с этим у Украины всегда были проблемы.)
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Пацак, приведи пример, когда У "Нафтогаз" у Стокгольмському арбітражі вимагатиме від "Газпрому" перегляду чинного тарифу на транзит газу, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5067 краина что-нибудь не построила
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По-моему она никогда даже не пыталась.)
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Ватный длбб, ты предлагаешь передать гтс татаромордовским оккупантам?
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Оказывается, призыв "Дави их, блд!" является универсальным.
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Правильньій ход , учитьівая саботаж Газпрома на переговорах по транзиту.
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в период с 13 марта 2018 по 1 января 2020 года.Источник: https://censor.net.ua/n3157816

А кто подписывался на эти тарифы? Не Витренко с Коболевым?
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Мокша, дождись решения суда, там тебе все расстолкуют
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Почему они подают в суд на то что сами подписывали? Это же нелогично.
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Потому что пацакская тупость безгранична! "Нафтогаз" у Стокгольмському арбітражі вимагатиме від "Газпрому" перегляду чинного тарифу на транзит газу, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7739
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Может это действовали условия, прописанные еще в договоре 2009 года?

Нафтогаз выиграл в судах споры о цене транзита до 2018 года.

"Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд."

Источник: https://censor.net.ua/n3157816

Теперь будут судится дальше:

"В новом арбитраже мы похожим образом указываем на то, что по сравнению с 2009 годом произошли существенные изменения в порядке формирования транзитных тарифов (ставки платы за транзит). Кроме того, наш транзитный тариф сейчас не соответствует уровню транзитных тарифов на европейском рынке", - отметил Витренко.
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $11,8 млрд "плюс проценты" в качестве компенсации за потери от разницы тарифов."

Источник: https://censor.net.ua/n3157816
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найдите дату подачи первого иска, который был выигран.
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Молодцы, хлопцы!
Давите их!
За доброе дело и пару миллионов премии не жалко !
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Кремлёвские шавки кроме, как "мочить" Коболева ничего противопоставить не могут. Только истерика и рвущиеся пуканы.
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Требования явно завышены, Украина получает 2,5-3 млд за транзит в год, а Витренко хочет доплаты 12 млрд да период с марта 2018, тоесть больше чем 6 млрд в год, я сомневаюсь что повышение тарифа более чем в 3 раза является адекватным.
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Ты статью читал? Слово "амортизация" там видел? Нет, - прочитай еще раз, ватан!
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Хм, если Газпром выплатит 11млрд. то газотранспортная система будет считаться с амортизированной, дальнейшей эксплуатации не подлежащей и должна будет утилизирована должным образом.
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До якого отвору тебе це хвилює? Ти готуйся до пуску АЕС рукожопами!
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Дык то же самое ждет и нашу газотранспортную систему после пуска СП. Вот и готовимся.
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Ти взагалі не розумієш, про що річ? Чорнобиль пам'ятаєш?
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Вполне возможно что после такого газпром вообще не будет вести переговоры и тогда Украине придется бодаться с ЕС - весьма шаткая позиция, тут или пан или пропал!
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Та у вас там в эмиграции ожидается теплая зима "Нафтогаз" у Стокгольмському арбітражі вимагатиме від "Газпрому" перегляду чинного тарифу на транзит газу, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2696
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Только так! Агресивно давить гадов! С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Главное чтобы зеленое недорозумение в эту тему не влезло!
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Такое ощущение, что в преддверии окончания действия договора на транзит, группе людей в Нафтогазе поручили действовать так, чтобы шансы на заключение нового договора были минимальными. Не понятно только кто пролоббировал обострение ситуации. Это могли сделать как Путин, так и Запад. Путин - для того, чтобы объяснить почему он не продлил контракт на транзит с Украиной (мол, смотрите, как можно с такими неадекватами договариваться). Трамп - для того, чтобы Путин не продлил контракт с Украиной и Европа была вынуждена закупать газ у США. Отдельные страны ЕС (Германия, например), чтобы быстрее начать получать от СП-2. Есть конечно еще вариант, что таким образом Украина пытается усилить свои переговорные позиции, но "стратеги" к сожалению не учли, что таким образом, лишь подигрывают Путину, который спит и видит как оставить Украину без транзита.
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К "Нафтогазу" кирдык ломится. Под названием анбандлинг.
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Газпром (Ху) Нафтогазу: - Для того,чтобы мы продолжили транзит газа (встретились в Нормандском формате)Украина должна отказаться от всех своих исковых требований. Нафтогаз: -Мы фсьо поняли! Нам нужен транзит! И выставляет иск ещё на 12 ярдов.Вот так нужно с рузьге,а не отступать
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Дав разрешение на прокладку в своих водах "Северного потока - 2", Дания разрешила прокладку там же газопровода Baltic Pipe. То есть теперь "Газпрому" придется договариваться с Польшей и Норвегией.
Ровно перед тем, как выдать разрешение на прокладку СП-2, датские власти согласились на строительство другого газопровода - норвежского Baltic Pipe. Эта "балтийская труба" пересекается с российским газопроводом и должна к 2025 г. привести в Польшу газ из Норвегии.
Нюанс в том, что маршруты этих газопроводов будут пересекаться в Балтийском море ровненько в датских водах. Само по себе пересечение глубоководных газопроводов - потенциальная большая угроза для экологии региона, а уж датчанам она и подавно не нужна. Это значит, что операторам трубопроводов придется согласовывать такое пересечение друг с другом, да еще и найти способ дать датчанам некие гарантии экологической безопасности.
Все-таки подобное будет впервые в истории: сначала сейчас свою трубу проложит компания Nord Stream, а через два года поверх и поперек ляжет такая же труба, уже от Energinet. Знаете, что такое газовая труба по дну моря? Это целая конструкция в толстой бетонной оболочке. Совместить две такие конструкции от конкурирующих компаний в одном месте на морском дне без ущерба для безопасности - нетривиальная инженерная задача.
Нетрудно догадаться, что благодаря Baltic Pipe Польша и Норвегия получают хороший рычаг давления на "Газпром". А Дания - она просто переложила свою головную боль на других. И если в Копенгагене не получат гарантий экологической безопасности перекрестья труб - то просто пожмут плечами и отменят собственное же разрешение. Вряд ли у кого-то получится пенять им на это.
За Норвегией и Польшей стоят США, а те явно намерены вытеснить Россию с газового рынка Европы.
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так северный поток будет уже в этом году, , а польская труба только через несколько лет и неизвестно будут ли её строить. а главное, это будут проблемы тех кто будет прокладывать новый газопровод, ибо именно их стройка создаст угрозы. а уж нам от этого точно ни холодно ни жарко.
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Цього року, навіть за вашого великого бажання, він аж ніяк не буде.

Дания умыла руки. Почему судьба "Северного потока-2" теперь зависит от Польши и Норвегии http://www.dsnews.ua/economics/dyavol-v-detalyah-pochemu-daniya-razreshiv-prohozhdenie-sp-2--04112019220000
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Затаскать русню по судам по самые гланды. "Нафтогаз" вимагатиме від "Газпрому" $12,25 млрд компенсацій у Стокгольмському арбітражі, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5283
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