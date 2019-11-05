 "Нафтогаз" у Стокгольмському арбітражі вимагатиме від "Газпрому" перегляду чинного тарифу на транзит газу, - Вітренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

За його словами, Україна має право переглянути умови тарифу, це передбачено в самому контракті, а попередній арбітраж не розглядав це питання по суті.

"У новому арбітражі ми схожим чином вказуємо на те, що порівняно з 2009 роком відбулися істотні зміни в порядок формування транзитних тарифів (ставки плати за транзит). Крім того, наш транзитний тариф зараз не відповідає рівню транзитних тарифів на європейському ринку", - зазначив Вітренко.

"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" $ 11,8 млрд "плюс відсотки" як компенсація за втрати від різниці тарифів.

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"Наразі у нас немає достатніх підстав очікувати використання української газотранспортної системи для транзиту після закінчення поточного транзитного контракту 1го січня 2020 року. Відповідно ми зобов’язані нараховувати амортизаційні витрати та витрати на знецінення у відповідності до очікувань припинення транзиту. Якщо спрощено, то актив, який міг би слугувати 30 років, ми маємо амортизувати за 2 роки, оскільки потім він не буде використовуватися", - заявив Вітренко.

За словами Вітренка, і "Газпром", і Путін перед підписанням контрактів у 2009 році говорили про перехід на ринкові і економічно обґрунтовані тарифи. І посилання на європейський ринок у контракт сам "Газпром" включив.

"Ну це ж не вина України, що умови формування транзитних тарифів на європейському ринку передбачають такі ж підходи, які ми використовуємо для перегляду тарифів", - підкреслив Вітренко.

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Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" намагається стягнути борг з "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" у Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. Крім того, в грудні 2018 року Федеральний суд США в Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі.

"Нафтогаз" вже домігся арешту в Англії належних "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а також 50% + 1 акція Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопроводу "Блакитний потік") в Нідерландах. Крім того, в Нідерландах заарештовано боргові зобов'язання перед "Газпромом" на загальну суму близько $ 2,5 млрд.







