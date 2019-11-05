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 Спецмісія ОБСЄ зафіксувала поранення 16-річного хлопця зі стрілецької зброї в Золотому-5, - штаб ОС

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала поранення зі стрілецької зброї 16-річного хлопця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Згідно з повідомленням, подія сталася 21 вересня 2019 року в кафе на вулиці Войкова в населеному пункті Золоте-5 на непідконтрольній Україні території.

Звіт СММ ОБСЄ за 2 листопада 2019: "…1 листопада команда СММ уточнювала повідомлення про те, що 21 вересня 2019 року хлопець (16 років) отримав поранення внаслідок вогню зі стрілецької зброї у н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 61 км на північний захід від Луганська). У лікарні в н. п. Первомайськ (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська) медпрацівники повідомили про те, що 21 вересня 2019 року в лікарню доправили хлопця, якому зробили операцію у зв’язку з пораненнями ребер внаслідок вогню зі стрілецької зброї. За словами медпрацівників, у лікарні хлопцю також надано психологічну допомогу. 1 жовтня 2019 року матір (40 років) хлопця та 5 сусідів (віком 55–65 років) повідомили, що хлопець дістав поранення перед кав’ярнею на вулиці Войкова внаслідок вогню зі стрілецької зброї після урочистостей з нагоди Дня села…"

Читайте також: Окупанти на Донбасі обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ, - пресцентр ООС

Командування Об'єднаних сил закликає, щоб уникнути небезпеки для життя і здоров'я утримуватися від поїздок на непідконтрольну територію.

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала поранення 16-річного хлопця зі стрілецької зброї в Золотому-5, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157811
 
 
 Топ коментарі
 
Отправьте, для пристрели сепарам, Сырёжу Сивохо!
Отличная мишень Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала ранение 16-летнего парня из стрелкового оружия в Золотом-5, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2903
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оно то да, но размеры неподконтрольной территории, по которой свободно блудят депутаты роиси, в последнее время стремительно увеличиваются
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21 сентября 2019 г. в кафе на улице Войкова в населенном пункте Золотое-5 на неподконтрольной Украине территории.
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Развєли! Як котят развєлі! Зєбобіки зробили це разом!
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21 сентября 2019 г. в кафе на улице Войкова в населенном пункте Золотое-5 на неподконтрольной Украине территории.
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Золотое 5 разве не Украина?

кончайте разводить, работайте артой !
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Выдвигайся на боевые позиции, артиллерист. С дивана снаряды не долетают.
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Лахтак вже на позиції? Окопався за унітазом і бомбить?
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Так там прекратили стрелять или все таки нет? И если стреляют, то какого хера наш гидрант войска отводит?
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Костянтин не читатель, Костянтин писатель
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І що це змінює? 4... 5... Та хоч 45-ть! Здавати власну землю залиту власною кров'ю і потом ворогу, та ще й без бою за власним бажанням це злочин, за який зєбобік повинен йти у відставку, що власне він і обіцяв зробити!
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не неподконтрольной территории пусть разбираются сами между собой. Они живут по законам рефии.
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оно то да, но размеры неподконтрольной территории, по которой свободно блудят депутаты роиси, в последнее время стремительно увеличиваются
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Отправьте, для пристрели сепарам, Сырёжу Сивохо!
Отличная мишень Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала ранение 16-летнего парня из стрелкового оружия в Золотом-5, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2903
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Написано ж, що святкували день села, і місцеві орки за давньою кавказською традицією влаштували урочисту стрілянину.
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та як же ж Золоте непідконтрольне? А де були патрулі української поліції? А якщо непідконтрольні - то як прапори в Золотому? Якщо українські - то чому непідконтрольні? Чи отут - https://www.facebook.com/odalug/posts/1347154915466805 - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай бреше? Бреше, як кожен зебіл?
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А те,що написано "Золоте 5"? Є ще Золоте 1,2,3,4.
Які де досі незрозуміло. Які підконтрольні? Які - ні? Які у сірій?
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так відстань між ними, номерними - менше ста метрів. Тобто - параша свої війська не відвела до кілометра відстані, якщо там нема українських патрулів?
Усьок суть мого запитання?
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