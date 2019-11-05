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Все про:Львів (1127) мінування (495) ОДА (695) Одеса (2156) СБУ (4850)

 У Львові й Одесі повідомили про "замінування" будівель СБУ та ОДА

У Львові й Одесі повідомили про "замінування" будівель Обласної державної адміністрації та Служби безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції в Одеській області.

"Поліція перевіряє інформацію про замінування двох адміністративних будівель в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення про "замінування" будівлі Одеської обласної державної адміністрації та СБУ в Одеській області надійшло сьогодні до поліції о 09:03.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та вибухотехніки.

Як повідомила Нацполіція у Львівській області, також надійшло повідомлення про "замінування" Львівської обласної державної адміністрації та управління Служби безпеки України у Львівській області.

Зазначається, що повідомлення надійшло на електронну пошту поліції.

"За вказаними у повідомленні адресами виїхали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб. Правоохоронці обстежуватимуть приміщення та прилеглі території", - повідомили правоохоронці.

Зазначається, що також поліцейські вживають заходів для встановлення особи, що надала повідомлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центральні станції київського метро "Майдан Незалежності" та "Палац спорту" закрито через повідомлення про замінування

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157809
 
 
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В казламордих осіннє загострення, голівка бо-бо... Во Львове и Одессе сообщили о "заминировании" зданий СБУ и ОГА - Цензор.НЕТ 4885
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Заберите у депутатов СН смартфоны в конце-то концов!
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сепарня ...последствия работи сбу
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В казламордих осіннє загострення, голівка бо-бо... Во Львове и Одессе сообщили о "заминировании" зданий СБУ и ОГА - Цензор.НЕТ 4885
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Заберите у депутатов СН смартфоны в конце-то концов!
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Що офісний планктон не вигадає аби не працювати 😕
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Интересно,если дней десять эти прожорливые конторы не будут работать,что нибудь в стране изменится?
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У львові сьогодні +15, ясно. І це добре, це радує
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Новороссы из таежных Зажопинсков до Киева не дошли, все что остается - телефонным экстремизмом заниматься. Скоро будут медальками обмазываться типа "за телефонное минирование метро" или там "за телефонный терроризм" - орки не могут противостоять регулярной армии и все что остается - сражаться с мирным населением городов. Русиш швайн, что с них взять.
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А почему они только минируют, но никогда не взрывают?
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Потому что потом в Москве и в Питере будет всё взрываться, ведь родственики переплетаются.
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Потому, что мыло быстрее летит чем таёжный экспресс
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Надоело это ложное минирование.Миллион сообщений и ни разу не рвануло.Нужно законодательно запретить обращать на них внимание.
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