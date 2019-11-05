 У Львові й Одесі повідомили про "замінування" будівель СБУ та ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції в Одеській області.
"Поліція перевіряє інформацію про замінування двох адміністративних будівель в Одесі", - йдеться в повідомленні.
Повідомлення про "замінування" будівлі Одеської обласної державної адміністрації та СБУ в Одеській області надійшло сьогодні до поліції о 09:03.
На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та вибухотехніки.
Як повідомила Нацполіція у Львівській області, також надійшло повідомлення про "замінування" Львівської обласної державної адміністрації та управління Служби безпеки України у Львівській області.
Зазначається, що повідомлення надійшло на електронну пошту поліції.
"За вказаними у повідомленні адресами виїхали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб. Правоохоронці обстежуватимуть приміщення та прилеглі території", - повідомили правоохоронці.
Зазначається, що також поліцейські вживають заходів для встановлення особи, що надала повідомлення.