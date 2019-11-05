 Хочемо навчити ще тисячі українських воїнів, - міністр оборони Британії оголосив про продовження навчальної місії в Україні до березня 2023 року

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, про це йдеться на сайті Міноборони Великої Британії.
З 2015 року навчання у британських інструкторів пройшли понад 17500 українських військовослужбовців. З минулого року воно охоплює не тільки сухопутні війська, але і Військово-морські сили України.
"Під час недавнього візиту на Донбас я не тільки чітко побачив шкоду, заподіяну підтримуваними Росією сепаратистами, а й рішучість Збройних сил України щодо захисту територіальної цілісності. Саме тому ми продовжуємо нашу навчальну місію в Україні ще на три роки - щоб ми змогли навчити ще тисячі українських військовослужбовців", - сказав глава британського оборонного відомства Бен Уоллес.
Нагадаємо, що в березні 2019 року уряд Канади оголосив про продовження навчальної місії UNIFIER в Україні до кінця березня 2022 року.
Я проходил курсы "ORBITAL". Знаю что это такое.
Так вот первые курсы прошли прекрасно. По их программам.
Зимой 2015 (январь) на курсы попали бойцы, прошедшие 2014 год.
Практически сразу британская программа начала давать пробуксовку.
Несговорчивые и угрюмые "еноты", начали ненавязчиво поправлять инструкторов. Бриты, сделали вид, что не поняли и им всё равно.
Получили прекрасный урок, когда группу инструкторов "размазали" по территории и планомерно "уничтожили".
Затем курсы были временно прекращены.
После возобновления, выяснилось что, в составе инструкторских групп появились якобы "инструктора". На самом деле, это были так называемые "писатели". Они хорошо понимали нашу разговорную речь (пытаясь, это не показывать) и находясь на занятиях потихоньку писали разговоры наших бойцов при отработке тактических приёмов. С зарисовочками.
Про знание языка их вычислили очень быстро. Лёгкий скандал. Замяли.
Бриты опять переписали программы.
Потом пошло, но в результате, те, кто из наших сам побывал в Британии, ничему не удивились. Британскую программу подготовки, как правило сдавали и сдают очень хорошо.
Почему? Ну Вы догадались))))
а ви хіба не переглядаєте висєри портнова ?
пам'ятаю, як зелені радо сприйняли його повернення, цитували тут, вихваляли.
хто дозволив ворожу пропаганду з телеекранів ?
чому сбу мовчить ?
Самый худший вариант для Украины - это ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ БЕЗ ПУТИНА, которая дружит с Западом!!! Тогда Украина теряет свое геополитическое значение для Запада... а также вступление в НАТО и ЕС, тоже становится призрачным....
Маємо реформувати армію за натівськими стандартами.
Канада может непосредственно влиять, как на США (даже когда в Белом доме партачит пришибленный Трамп), так и на Британию, Австралию и др. страны Британского содружества... Канада даже способна влиять на Индию и ЮАР, которые формально уже давно вышли из под власти британской королевы и которые сейчас в БРЕКСИТЕ, но влияние Канады на Индию и ЮАР остается намного большим, чем той Москвы или Пекина на Дели....
У нас когда-то работал армянин и грузин, так они терпеть друг друга не могли... именно по национальному признаку... Хотя и те, и те христиане....