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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Велика Британія (1088) вишкіл (1305) навчання (133) військовослужбовці (2560)

 Хочемо навчити ще тисячі українських воїнів, - міністр оборони Британії оголосив про продовження навчальної місії в Україні до березня 2023 року

Велика Британія оголосила про продовження роботи військових інструкторів в Україні в рамках тренувальної місії Orbital до березня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, про це йдеться на сайті Міноборони Великої Британії.

З 2015 року навчання у британських інструкторів пройшли понад 17500 українських військовослужбовців. З минулого року воно охоплює не тільки сухопутні війська, але і Військово-морські сили України.

Також читайте: Канадська місія UNIFIER дала можливість якісно навчити майже 14 тисяч українських військовослужбовців, - МЗС

"Під час недавнього візиту на Донбас я не тільки чітко побачив шкоду, заподіяну підтримуваними Росією сепаратистами, а й рішучість Збройних сил України щодо захисту територіальної цілісності. Саме тому ми продовжуємо нашу навчальну місію в Україні ще на три роки - щоб ми змогли навчити ще тисячі українських військовослужбовців", - сказав глава британського оборонного відомства Бен Уоллес.

Нагадаємо, що в березні 2019 року уряд Канади оголосив про продовження навчальної місії UNIFIER в Україні до кінця березня 2022 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157807
 
   
 Топ коментарі
 
Мне кажется под видом этого, они сами у вас учатся(бесплатно).
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Тут зекоманда штовхає тезу про виведення іноземних військових з території України. І має на увазі саме натовських інструкторів, а не кацапів. Тому на мвюісці британців я б не був настільки оптимістичний.
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Вас зрадила дружина? Співчуваю. Але мені щдаєтьсґ, що кричати про це на такому масовому форумі якось нерозумно.
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Мне кажется под видом этого, они сами у вас учатся(бесплатно).
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краткий курс, как прое...ть страну имея всё? ))
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Вам не кажется. Так и есть.
Я проходил курсы "ORBITAL". Знаю что это такое.
Так вот первые курсы прошли прекрасно. По их программам.
Зимой 2015 (январь) на курсы попали бойцы, прошедшие 2014 год.
Практически сразу британская программа начала давать пробуксовку.
Несговорчивые и угрюмые "еноты", начали ненавязчиво поправлять инструкторов. Бриты, сделали вид, что не поняли и им всё равно.
Получили прекрасный урок, когда группу инструкторов "размазали" по территории и планомерно "уничтожили".
Затем курсы были временно прекращены.
После возобновления, выяснилось что, в составе инструкторских групп появились якобы "инструктора". На самом деле, это были так называемые "писатели". Они хорошо понимали нашу разговорную речь (пытаясь, это не показывать) и находясь на занятиях потихоньку писали разговоры наших бойцов при отработке тактических приёмов. С зарисовочками.
Про знание языка их вычислили очень быстро. Лёгкий скандал. Замяли.
Бриты опять переписали программы.
Потом пошло, но в результате, те, кто из наших сам побывал в Британии, ничему не удивились. Британскую программу подготовки, как правило сдавали и сдают очень хорошо.
Почему? Ну Вы догадались))))
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ну у парней с шевронами с кинжалом не грех и поучится
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тю та он же известный - зебил ,шо с него взять
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Тут зекоманда штовхає тезу про виведення іноземних військових з території України. І має на увазі саме натовських інструкторів, а не кацапів. Тому на мвюісці британців я б не був настільки оптимістичний.
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прийми таблетку, не провоцируй санитаров
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Нормальная тема. Севастополь в 1855 бриты взяли - пусть научат.
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та кто его не брал - просто пропаганда весь позор выдавала за героизм - как то так
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Какой позор, Вы о чём? Это типа когда элитную британскую конницу покосили шрапнелью под Балаклавой? Не считаю это позором, ошибки бывают у всех.
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понимаете - главное не детали - а результат - а результат всегда такой - кто не наступал на Севастополь реально - его всегда в конце концов сдавали - а насчет конницы элитной - у английского дворянства пошел приток свежей крови - по замене наследников майоратов - сделали хорошее английской аристократии
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в 1855 брити приплили в крим на пароплавах, користувались телеграфом і нарізними рушницями з дальністю що в 2.5 рази перевищувала російські.
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"Звериный оскал империализма!". Не пропустите свежий выпуск " Минутка ненависти с Соловьевым"
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Ваша братия ныне смотрит "112" канал Мертвечука? Хочемо навчити ще тисячі українських воїнів, - міністр оборони Британії оголосив про продовження навчальної місії в Україні до березня 2023 року - Цензор.НЕТ 3905
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випадково натрапила в обурливих дописах твітерян.
а ви хіба не переглядаєте висєри портнова ?
пам'ятаю, як зелені радо сприйняли його повернення, цитували тут, вихваляли.
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Я "переглядаю висери Портнова" виключно тут на сайті - мені його особа і те, що він там видає, не цікаво. Є такий собі сайт "Кореспондент" - так там регулярно "откровєнія" Мертвечука печатають.
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в мене питання.
хто дозволив ворожу пропаганду з телеекранів ?
чому сбу мовчить ?
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В СБУ працює виключно сектор "К" - ті, хто бізнес терроризує постійно.
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здря. Це вже готуюця воїни для мордора
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На ТВ Россия в передаче "60 минут",где по хамски ведут себя муж в зеленных штанах с женой был некрасиво изгнан бывший украинский дипломат умница Трюхан.Сколько лет эта передача держалась на 2 украинцах-Трюхане и Гордее.несмотря на "пытки и инквизицию"Они сделали ее популярной в России,причем Трюхан все время хотел примерения и решения вопросов по справедливости.Но стоило ему сказать,что Россия и в Карабахе воевала против ИндоПэриджана(Одэрбэйджана), как зеленноштанинный Попов(получив указание от продессера амбарцумяна,который кстати одэров вообще не пускает туда) СТАЛ ПОКАЗЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКУ ,КОТОРЫЙ В ПОЛТАРА РАЗА СТАРШЕ НЕГО, ШИШ ПРЯМО В ЛИЦО( Такое спасибо вам за поднятие рейтенга моей передачи!!).Когда потом Трюхан назвал это безкультурием,зеленные штаны стали кричать человеку,который г.ему в отцы "Вон Отсюда,Вон!" Рейтинг хорошей передачи РЕЗКО упал после этого.Если и Гордей покинет эту пару,то передачу вообще перестанут смотреть,где хамы,клоуны с базара с сильными микрофонами, не дают другим говорить и ходят в разноцветных штанах.
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А зачем они(Трюхан и Гордей) вообще туда ездят? Позорить Украину? Русский телевизор создан для 74%, тех которые за Путина... тоесть его смотрит, одна русская вата и совковая пенса, которую переубеждать, и бесполезно и не нужно.... Остальные, адекватные русские (если есть конечно такие) , инфу получают а ИНЕТЕ и это гафно не смотрят.......
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Я думаю вы не правы.Надо даже малую возможность использовать,чтоб доносить правду об Украине.Они этим и занимались на ТВ,где аудитория в 15млн.
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Считаю наоборот.... Чем больше УКРАИНОФОБИИ и АНТИУКРАИНСКОЙ ИСТЕРИИ в России, тем меньше аргументом у УКРАИНСКОЙ ВАТЫ, впаривать остальной Украине всю эту чухню про братский народ, славянские народы и все такое.... На востоке Украины, даже после 14 года, осталось много ваты, твердо верящих в МЫШЕБРАТЬЕВ и ОДИН НАРОТ....

Самый худший вариант для Украины - это ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ БЕЗ ПУТИНА, которая дружит с Западом!!! Тогда Украина теряет свое геополитическое значение для Запада... а также вступление в НАТО и ЕС, тоже становится призрачным....
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Треба, треба...
Маємо реформувати армію за натівськими стандартами.
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А кто ж тогда с боевого дивана будет тут на "Цензоре2 про зраду зрадную и капитуляцию всем рассказывать?Хочемо навчити ще тисячі українських воїнів, - міністр оборони Британії оголосив про продовження навчальної місії в Україні до березня 2023 року - Цензор.НЕТ 4880
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Украине безмерно повезло, что у нас есть Канада...Канада очень сильный игрок в АНГЛОСАКСОНСКОМ МИРЕ... Без Канады.... все эти Меркельши и Макароны давно бы сдали Украину русским....., как это случилось с грузинами, молдаванами, армянами (хотя армянская диаспора Франции не менее сильная, чем наша в Канаде)....
Канада может непосредственно влиять, как на США (даже когда в Белом доме партачит пришибленный Трамп), так и на Британию, Австралию и др. страны Британского содружества... Канада даже способна влиять на Индию и ЮАР, которые формально уже давно вышли из под власти британской королевы и которые сейчас в БРЕКСИТЕ, но влияние Канады на Индию и ЮАР остается намного большим, чем той Москвы или Пекина на Дели....
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Сдали хайских арабов(эр мэн-?воров.слово=Персия по др.=Пэриджан)??? Земли Индо(Бизанты)Пэриджана=Од(Аз)эрбэйджана ОТДАЛИ ИМ (и Иреванское ханство и Карабах) ЭТО СДАЛИ??? Это еще раз показывает,что в России Бизантийство только для болтовни,для обмана .
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Знаю, что многие кавказкие народы не считают армян кавказцами.... за их продажность и раболепие перед русскими.....

У нас когда-то работал армянин и грузин, так они терпеть друг друга не могли... именно по национальному признаку... Хотя и те, и те христиане....
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