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 Київські новини
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Все про:Київ (6735) Метрополітен (386) мінування (495)

 Центральні станції київського метро "Майдан Незалежності" та "Палац спорту" закрито через повідомлення про замінування

Станції київського метро "Майдан Незалежності" та "Палац спорту" і пересадкові вузли на них закрили у зв'язку з повідомленням про замінування.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен", передає Цензор.НЕТ.

"Станції "Майдан Незалежності", "Палац спорту" та відповідні пересадки зачинено. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка. Про відкриття станцій буде повідомлено одразу по завершенні перевірки", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157806
 
 
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И о хорошем... Украинцам хотят разрешить гнать самогон для себя (не на продажу), конструировать и хранить самогонные аппараты, не пряча все это от полиции. в других странах приветствуется, если человек что-то производит для себя",
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Центральные станции киевского метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" закрыты из-за сообщения о заминировании - Цензор.НЕТ 9210в других странах приветствуется, если человек что-то производит для себя Центральные станции киевского метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" закрыты из-за сообщения о заминировании - Цензор.НЕТ 2842
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це тільки я не можу знайти на цензорі новину про побиття і застосування газу до піприємців, які вийшли на демонстрацію під оп?
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У чому різниця між "Майданом Незалежності" та "Палацом спорту"?
Чому недолугі автори статті перейменували на кацапський лад топонім "Палац спорту" на огидне "Дворец спорту" ?
Навіть російськомовні кияни здебільшого вживаюь "Палац спорту".
Шановна редакціє, не опускайтеся в свому прагненні російськомовності до рівня кацапських масмедіа
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Сколько можно терпеть непрофессионалов! Нужно либо перекрывать движение поездов, либо не перкрывать ничего. Можно подумать, что если вдруг это не фейк, и что-то взорвётся, то пассажиры в поездах не пострадают. Пофессионалы не допустят проноса взрывчатки на территорию метро, и, если пронос не зафиксирован, необходимо ничего не предпринимать, чтобы фейк-террористы не достигли своей цели - парализовать движение пассажиров. А сейчас полиция только способствует целям фейк-террористов. Украинским властям нужно гнать дилетантов из спецслужб, и оставить там только профессионалов.
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