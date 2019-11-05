 Центральні станції київського метро "Майдан Незалежності" та "Палац спорту" закрито через повідомлення про замінування

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен", передає Цензор.НЕТ.
"Станції "Майдан Незалежності", "Палац спорту" та відповідні пересадки зачинено. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка. Про відкриття станцій буде повідомлено одразу по завершенні перевірки", - йдеться в повідомленні.
Чому недолугі автори статті перейменували на кацапський лад топонім "Палац спорту" на огидне "Дворец спорту" ?
Навіть російськомовні кияни здебільшого вживаюь "Палац спорту".
Шановна редакціє, не опускайтеся в свому прагненні російськомовності до рівня кацапських масмедіа