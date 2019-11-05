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 Політика України, Суспільство
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Все про:виплати (109) діти (1709) Міністерство соціальної політики (351) Юлія Соколовська (11)

 Нинішній механізм надання допомоги у разі народження дітей буде збережено, - міністр Соколовська

Після консультацій з органами влади та обговорення з громадськістю уряд ухвалив рішення про збереження нинішнього механізму надання допомоги під час народження дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська.

"У ЗМІ розійшлася новина про те, що влада може скасувати виплати при народженні дитини для сотень тисяч сімей. Відповідне припущення ґрунтується на одному з пунктів законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким Міністерство соціальної політики відв’язує понад 150 виплат від прожиткового мінімуму – щоб допомогти тим, хто цього справді потребує: малозабезпеченим сім’ям та пенсіонерам", - йдеться в повідомленні.

За її словами, відповідна пропозиція була внесена в зв'язку з тим, що зараз допомога під час народження дитини надається всім - незалежно від розміру доходів родини.

"Ідея була в тому, щоб трішки змінити підхід і допомагати лише тим, хто цього реально потребує. Утім, після консультацій з органами влади та обговорення з громадськістю ухвалено рішення про збереження нинішнього механізму надання допомоги при народженні дітей", - зазначила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Настав час здійснити реформу прожиткового мінімуму, - Соколовська. ІНФОГРАФІКА

Нинішній механізм надання допомоги у разі народження дітей буде збережено, - міністр Соколовська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157805
 
 
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Короче, слуги снизошли и решили не забирать помощь у всех. Это перемога переможная Нинішній механізм надання допомоги у разі народження дітей буде збережено, - міністр Соколовська - Цензор.НЕТ 2989
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Самі вигадали проблему, самі вирішили! Працюють неприкладаючи рук!
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Просто они объясняют свои решения. Хотя для таких как ты это лишняя трата времени
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Механизм сохраним,а денюшки посмотрим,быдло схавало.
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"помогать только тем, кто реально нуждается" - зачем эта кормушка для цыган и алкоголиков?
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