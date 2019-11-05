 Немає альтернативи вирівнювання тарифів на електроенергію для бізнесу і населення, - глава НКРЕКП Тарасюк

"У нас зарплати не будуть європейськими, якщо ми не побудуємо ринок, якщо не переможемо перехресне субсидування, і це можна довести на простому прикладі. Це самообман, що ми платимо низький тариф на електроенергію. Ми його платимо в ціні товару: ми платимо низький тариф, за нас його платить хлібозавод, закладає ціну в хліб, ми купуємо хліб за завищеною ціною, а хлібозавод ще й втрачає конкурентоспроможність - і це ланцюгова реакція", - сказав він у токшоу "Свобода слова" на каналі "ICTV", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава НКРЕКП вважає існування різного тарифу на електроенергію для населення і для бізнесу "раковою пухлиною для української економіки".

"Іншого шляху, ніж вирівняти ціни для населення і промисловості в довгостроковій і навіть у середньостроковій перспективі, немає", - вважає Тарасюк.

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