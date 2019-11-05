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Матеріали за темою:
Все про:тарифи (388) НКРЕКП (150) Тарифи на газ (145) Тарасюк Валерій (1)

 Немає альтернативи вирівнювання тарифів на електроенергію для бізнесу і населення, - глава НКРЕКП Тарасюк

Глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП) Валерій Тарасюк вважає, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнювання цін на електроенергію для населення і підприємців.

"У нас зарплати не будуть європейськими, якщо ми не побудуємо ринок, якщо не переможемо перехресне субсидування, і це можна довести на простому прикладі. Це самообман, що ми платимо низький тариф на електроенергію. Ми його платимо в ціні товару: ми платимо низький тариф, за нас його платить хлібозавод, закладає ціну в хліб, ми купуємо хліб за завищеною ціною, а хлібозавод ще й втрачає конкурентоспроможність - і це ланцюгова реакція", - сказав він у токшоу "Свобода слова" на каналі "ICTV", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава НКРЕКП вважає існування різного тарифу на електроенергію для населення і для бізнесу "раковою пухлиною для української економіки".

"Іншого шляху, ніж вирівняти ціни для населення і промисловості в довгостроковій і навіть у середньостроковій перспективі, немає", - вважає Тарасюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Валерія Тарасюка обрано новим главою НКРЕКП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157802
 
   
 Топ коментарі
 
нам будут продавать как коломойше?
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Та шо вы такое говорите???!!! Никогда такого не было и вот опять...

Хорошо, что у зебилов память, как у рыбок.
Иначе возникла бы масса вопросов. Нет альтернативы выравниванию тарифов на электроэнергию для бизнеса и населения, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 297
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По 3 з копійками за кіловат?)
Ні. Краще прирівняйте мій тариф до бізнес-тарифу Коломойського. Хочу по 55 коп за кіловат платити)
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Тоді дякую тобі щиро за твою громадянську позицію!)
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Ура, нарешті настав кінець тарифному геноциду. Зебілики - запевай.
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Ау мои ЗЕленые милые животные...
Це уже закинчення эпохи ЗУБОЖИННЯ чи ще ни?))))
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Може то є підготовка до економічного ривку? Немає альтернативи вирівнювання тарифів на електроенергію для бізнесу і населення, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 9249
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Значитца так: якщо слова цього Тарасюка - не брехня, то, юзери сенсорні, готуйтесь платити за кіловат стільки, скільки в Польщі - до чотирьох гривень (але будуть пропозиції менше, порядка три - три з половиною. Та це потім, коли почнете по чотири платити.) До речі, Коломойський для своїх феросплавних (підкреслюю: якщо Тарасюк не бреше! бо від зебільної команди можна очікувати чого завгодн; брехні - в першу чергу!) братиме електроенергію по півтора - три гривні за кіловат. Логіка проста: чим бульше товару купуєш - тим він тобі дешевше обходиться... Закон ринку - оптом завжди дешевше!
Да, до речі, десь зустрічав, що нині беня бере е/е по 5коп... А, може, по 50, але не дорожче.
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якшо оптом дешевше, то чому тоді перші 100кВт-год - 90 коп, наступні 500кВт - по 1,68 гривні, а після 600 - більш ніж по 2 гривні???
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Любой тариф включает всебя налог, с которого идут з.п. чиновникам, поэтому снижение тарифов изначально не предусмотрено системой гос. управления. А выравнивание тарифа ничто иное, как имитация деятельности, главное чтобы думали что он работает. Да и вообще хотелось бы увидеть хоть один расчет с использованием высш. математики, которую усиленно все изучают в ВУЗах. Уверен, что этот тоже не решит даже простую задачу. Ну а применять равность это вообще начальная школа(1-3 класс).
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Да не вопрос - выравнивайте. Только мы тебя за язык не тянули, что если цену на электричество для населения поднимут, то цена на хлеб снизится.... Да, и хотелось бы увидеть экономическое обоснование цены. А то у нас оптовая цена электричества по вашим обоснованиям получается выше чем в ЕС (к примеру в Германии). Я уже молчу, что в Германии иногда оптовая цена на электричество опускается ниже нуля (да-да доплачивают за потребление крупным потребителям). У нас такое не возможно даже в теории....
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Ты,болтливая гнида,сначала отбери у ахметки всю генерацию и распределение,а потом уже говори по повышение цены.
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Тобто треба забрати у Ахметова і передати Коломойському?
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Вы работаете против колы или за ахметку?
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Я проти перерозподілу власності в залежності від зміни влади.
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Врешь,ты шестерка ахметки,вся Украина за отбор всей собственности у этого донецкого картежника-афериста.
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Я сказав, що думаю, а ваші висновки направте в кабмін або у ОП, там їх оцінять як аргументовані.
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його висновки потрібно направити до психіатра Немає альтернативи вирівнювання тарифів на електроенергію для бізнесу і населення, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 4082
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Да нам плевать на думки ахметовского крысенка.
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Коротко кажучи - "Хай живе і процвітає Роттердам +"!!!
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..тарифы на эл.энергию делают из уголька Ахметова,через его же ТЭЦы...В расчёт ГЭС и АЭС ,построенные во времена СССР ,в расчёт не берутся...Эта электроэнергия идёт на экспорт по демпинговым ценам в карман олигархов....Вот и весь "секрет"
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..тарифы на эл.энергию делают из уголька Ахметова,через его же ТЭЦы...В расчёт ГЭС и АЭС ,построенные во времена СССР ,в расчёт не берутся...Эта электроэнергия идёт на экспорт по демпинговым ценам в карман олигархов....Вот и весь "секрет"
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для какой промышленности? для еще государственной или уже частной ?
мне как-то по-фиг что там на частных, выкупленных-украденных у государства заводах - пусть они жлобы начинают модернизировать, экономить и искать подешевле на рынке (а у нас же уже как бы есть энергетический рынок.?..или то опять только...базар???) а за государственные - пусть думает государство, как и за население - сможет ли оно платить ваши забаганки...опять же, нигде нельзя прочитать формулы обоснованного расчета тарифа (любого)
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Чем дальше в лес, тем больше дров: команда ЗЕ стремительно сама себя дискредитирует Ноябрь 5, 2019Без рубрикиКомментарии

Если первые полгода окружение президента Зеленского, молодые политики и чиновники из квази-партии «Слуга народа» шумно радовались нечаянной победе на президентских выборах, стебались и шутили над серьезными проблемами Украины, то теперь украинское общество начинает открыто издеваться, стебаться и смеяться над ними.
Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского - Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Баканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 12 - загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода.
Такое мнение выразил сегодня в Фейсбуке извесный политолог Виктор Небоженко.
Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Если первые полгода окружение президента Зеленского, молодые политики и чиновники из квази-партии «Слуга народа» шумно радовались нечаянной победе на президентских выборах, стебались и шутили над серьезными проблемами Украины, то теперь украинское общество начинает открыто издеваться, стебаться и смеяться над ними.
Роли поменялись - общество не ждет ничего хорошего от новой власти, а власть и не стремится сделать что-то хорошее для украинского общества. Она просто «весело» функционирует и методом проб и ошибок учится управлять страной, как будто у них много времени, но терпение украинцев, наученных горьким опытом, не бесконечно.
Складывается уникальная для Украины политическая ситуация. В то время, когда страна нуждается в быстрых профессиональных и мужественных политических решениях, власть «куралесит», занимается троллингом и «играет в политику». В обществе нет политического напряжения, но и нет результатов деятельности этой власти,кроме пиара, скандалов,ошибок и многословия.





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Студентка из Украины изобрела средство, позволяющее избавится от лишнего веса за 10 дней...




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Так, от бывшего президента Порошенко, в первый год его правления, основная масса украинцев терпеливо ждала мужества в борьбе с российским агрессором, чудес в реформировании страны и принципиальности в борьбе с режимом Януковича, а вместо этого он построил пирамиду элитной коррупции и опозорил Украину на весь мир.
И только после этого, когда терпение украинцев закончилось, они стали массово критиковать и ненавидеть Порошенко.
А нынешнюю власть уже сейчас не уважают, высмеивают и не верят ей. Иными словами, нет ненависти к представителям власти как «слугам народа», но есть разочарование и брезгливость к ней.
Это очень плохо для страны, ибо уничтожается вера в способность новой, еще легитимной власти, во главе с президентом Украины Зеленским, быть мужественной, а не смешной, честной, а не лживой, ответственной и способной мобилизовать страну на борьбе с кризисом.
Но нам нужна власть, которую бы мы не боялись и не презирали, а уважали и надеялись. А теперь украинское общество с разных углов Украины - Запада и Востока, по-своему, издевается и шутит над представителями властью.
загрузка...
И это плохо, как для президента Украины Зеленского, так и для украинцев, которые начинают подозревать, что хаотичное и легкомысленное поведение представителей новой власти в Офисе, Кабмине и Раде, на самом деле, скрывает растерянность перед острыми и тяжелыми проблемами, которые стоят перед Украиной.
***
Подобные оценки высказали накануне также политические эксперты Михаил Подоляк и Андрей Головачев:
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тільки зебіл може сприймати за істину в останній інстанції висер мертвечуківської лярви, якою є оцей безбоженко.
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разбаловали население, а теперь начнут воспитывать и всем все понравится.
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Перед выборами некоторые морды из команды ЗЕ и лично сам ЗЕ рассказывали про понижение тарифов! Что место сидения определяет точку зрения да? перед выборами говорят о понижении тарифов а как уселись в кресло то сразу все меняется теперь говорим про повышение! вы что думали вас выбрали за красивые глаза?! вас и выбрали потому что вы обещали понизить тарифы, что надо сделать с теми кто просто ****** избирателей?!!
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Закони економіки такі ж як закони фізики- їх не обдуриш.
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да их не обманешь но зная их можно так сказать принимать правильные решения! согласно закону физики о гравитации ты всегда должен с высоты ******** на землю да, но самолеты то летают! так и с законами экономики можно сделать просто как власть делает всех ошкурить повторно, а можно сделать по другому и научится летать!!
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Пане Коломойський, навіщо вам день народження, якщо у вас є цілий свій президент. (с)
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Українці пропонують Зеленському поки добровільно скласти повноваження

Петиції - це не негайне досягнення мети, це не лише голос народу, а головне - розголос і поширення громадської думки, щоб презедент знав, що українці про нього думають.

На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстровано петицію
Про добровільне складання повноважень презідента Україні Зеленським В.А.
Петиція набрала вже 6018 (05.11.19 09:25) голосів з 25000 необхідних, до кінця збору підписів залишилося 87 днів

Немає альтернативи вирівнювання тарифів на електроенергію для бізнесу і населення, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 215

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Следующую группу составляют страны, где стоимость киловатт-часа колеблется от 3 до 10 центов. Среди них США, Канада (Квебек, Торонто), Объединенные Арабские Эмираты, Швеция, Македония, Сербия, Узбекистан, Китай.

Эта группа интересна тем, что в нее входят два крупнейших производителя электроэнергии - Китай и США. Канада занимает шестую позицию. При этом Китай продает населению электроэнергию по 10 центов за кВт·ч, США - от 8 до 17 центов, Канада в Квебеке и Торонто - от 5,41 до 11,69.Следующую группу составляют страны, где стоимость киловатт-часа колеблется от 3 до 10 центов. Среди них США, Канада (Квебек, Торонто), Объединенные Арабские Эмираты, Швеция, Македония, Сербия, Узбекистан, Китай.

Эта группа интересна тем, что в нее входят два крупнейших производителя электроэнергии - Китай и США. Канада занимает шестую позицию. При этом Китай продает населению электроэнергию по 10 центов за кВт·ч, США - от 8 до 17 центов, Канада в Квебеке и Торонто - от 5,41 до 11,69.
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Почему -- "опять"? Постоянно! И уже очень давно. Немає альтернативи вирівнювання тарифів на електроенергію для бізнесу і населення, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 2274
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Дякую, що нагадали!
Російського шпигуна Порошенка - на довічне з КОНФІСКАЦІЄЮ!!!!!
Переконаний, що на ці мародерські гроші країна зможе прожити декілька років точно.
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Будь ласка - того конфісковано торта вам вистачить до вечора. а потім у песика Бобіка почнеться реалізація еротичних перспектив.
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Мародев вкарав і вивів в офшори близько 20 млрд. дол. Може і більше. Поки що фінрозвідка США віднайшла 8 млрд. дол.
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Поки що фінрозвідка США має діло проти Коломойши на 470 млрд - рекорд в історії людства. А свого Сема Кісліна - гастронома з Одеси, адепта руцкого міра і поклонніка Хйула засуньте в те місце, до у Яременка табу.
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Кіслін Семен Захарович, Зусович Кіслін, одеський єврей. Нова влада нібито не краде, а ВВП знижується ціни ростуть. Куди ділися НЕвкрадені гроші?
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Сем Кіслін- відомий в США як касир російської мафії.
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Тссссс.... Не треба так голосно кричати. Бо ще дізнаються про це у ФБР і заарештують цього Кісліна Немає альтернативи вирівнювання тарифів на електроенергію для бізнесу і населення, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 435
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Знаєш за що ледве вийшло посадити Аль Капоне, малий?
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шо ви тим кісліним **********, як **** причандалами ?
там нема на шо дивитись.
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Я вже заплутався: хто у вас нині мародер? хто закупає електрику в РФії чи скорочує фінансування армії? чи може той, що повертає Приват злодюгам?
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Промисловість використовує газ для прибутку,населення щоб не змерзнути,так треба вирівнювати,паскуди.Це той Зеля шо проти олігархів?
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Населення, бюджетніки і найперше військові підприємства мають забезпечуватись власним газом. Всі інші фірташівські підприємства нехай йдуть і домовляються до пуйла.
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Але має бути встановлений ліміт пільгового користування газу десь у 500 кубів на рік. Люди мають економити, утеплюватись, удосконалювати системи опалення, переходити на альтернативні ресурси енергії...
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Для власного газу треба багато гороху зїсти.
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Вже пробував. Не допомогає. Треба таки трохи газу Немає альтернативи вирівнювання тарифів на електроенергію для бізнесу і населення, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 855
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Та уже лучше создайте гетто для коренного населения!
А то оно сильно мешает гешефтам хитрожопых.
Дайте дорогу зебилам!!!
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"Другого пути, чем выровнять цены для населения и промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе, нет", - считает Тарасюк.Источник: https://censor.net.ua/n3157802

Означает ли это, что тарифы для промышленности опустят до наших?
Если, наоборот, наши подтянут вверх, то как же с концом "эпохи бедности"?
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Немає альтернативи вирівнюванняТарифів на електроенергію дляБізнесу і населення-Тарасюк
Так снижайте для бизнеса итак завышенные тарифы!ДТЭК э/э продает Украине в 2 раза дороже чем на экспорт! Только вряд ли это имел ввиду новый главаНКРЕКП! Назначили плять!
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Уровень зарплаты и экономика не относятся к полномочиям НКРЕ . НПА
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http://nashigroshi.org/2019/11/05/perepysane-na-dovhopoloho-oblenerho-l-ovochkinoi-kupylo-lend-kruzer-za-2-4-mil-****/

На крузери не вистачає???
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Перевожу с зе-бильного на нормальный:
"Нет альтернативы повышению тарифов"
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Тут я погоджуюся з головою НКРЕКП. Газ повинен продаватися по однакових цінах для всіх. Для тих, хто не зможе платити, є адресна допомога в розумних межах. Зараз промисловість субсидує населення, платячи високі ціни за енергію. Це не сприяє кункурентоздатності наших товарів навіть на українському ринку. Правда, це поки що тільки слова. Треба зачекати чи для всіх підприємств знизять ціни чи тільки для Каломойського.
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Согласен, но с условием- отменить все льготы и дотации бизнесу .
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Арселор Міттал перевів своє виробництво з коштовного газу на вугільну пил. Чому Арселор може, а наші ахметови і пінчуки не можуть?
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Я не знаю ні про пил, ні про що там у ахметова-гудка. Я не металург. Я тільки знаю (із преси), що Арселор платить податків більше ніж всі каламойські і ахметови разом взяті. А ще наїзди на Арселор вже за зеленої влади.
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Ось про цей наїзд на Арселор Міттал від дебілів Зеленського чомусь мародерські тролі мовчать. Чому мовчать?
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Альо!!! Зеленая падаль!!! Шо обещали на выборах??? Выполняйте теперь подонки что наобещали!!! Кто кричал про тарифный геноцид? К,то обещал сразу снизить тарифы, тк народ зубожие!!! Где снижение? Почему теперь от зелёных подонков мы слышим необходимость увеличить тарифы????
Падаль зеленая!!! Где обещанный рост экономики снижение тарифов и повышение зарплат??? Где???
Почему рост ВВП снизился с 4,5% во втором квартале до 3,5% в третье м? Хотя до этого рос? Почему бюджет Украины снизился на 20 млрд, хотя до этого каждый год увеличилвался? Почему бюджет ВСУ урезан, у нас что мир и кругом друзья""? Почему гос долг вырос на 1 млрд долг США, хотя до этого падал?!
Почему мы отступаем? Почему Россия уже не изгой а партнер? Почему столько проколов во внешней политике???
Почему?
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потому что выборы закончились! а другого законного метода влиять на власть у нас нет!
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