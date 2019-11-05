 Немає альтернативи вирівнювання тарифів на електроенергію для бізнесу і населення, - глава НКРЕКП Тарасюк

"У нас зарплати не будуть європейськими, якщо ми не побудуємо ринок, якщо не переможемо перехресне субсидування, і це можна довести на простому прикладі. Це самообман, що ми платимо низький тариф на електроенергію. Ми його платимо в ціні товару: ми платимо низький тариф, за нас його платить хлібозавод, закладає ціну в хліб, ми купуємо хліб за завищеною ціною, а хлібозавод ще й втрачає конкурентоспроможність - і це ланцюгова реакція", - сказав він у токшоу "Свобода слова" на каналі "ICTV", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Глава НКРЕКП вважає існування різного тарифу на електроенергію для населення і для бізнесу "раковою пухлиною для української економіки".
"Іншого шляху, ніж вирівняти ціни для населення і промисловості в довгостроковій і навіть у середньостроковій перспективі, немає", - вважає Тарасюк.
Ні. Краще прирівняйте мій тариф до бізнес-тарифу Коломойського. Хочу по 55 коп за кіловат платити)
Це уже закинчення эпохи ЗУБОЖИННЯ чи ще ни?))))
Да, до речі, десь зустрічав, що нині беня бере е/е по 5коп... А, може, по 50, але не дорожче.
мне как-то по-фиг что там на частных, выкупленных-украденных у государства заводах - пусть они жлобы начинают модернизировать, экономить и искать подешевле на рынке (а у нас же уже как бы есть энергетический рынок.?..или то опять только...базар???) а за государственные - пусть думает государство, как и за население - сможет ли оно платить ваши забаганки...опять же, нигде нельзя прочитать формулы обоснованного расчета тарифа (любого)
Если первые полгода окружение президента Зеленского, молодые политики и чиновники из квази-партии «Слуга народа» шумно радовались нечаянной победе на президентских выборах, стебались и шутили над серьезными проблемами Украины, то теперь украинское общество начинает открыто издеваться, стебаться и смеяться над ними.
Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского - Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Баканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 12 - загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода.
Такое мнение выразил сегодня в Фейсбуке извесный политолог Виктор Небоженко.
Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Если первые полгода окружение президента Зеленского, молодые политики и чиновники из квази-партии «Слуга народа» шумно радовались нечаянной победе на президентских выборах, стебались и шутили над серьезными проблемами Украины, то теперь украинское общество начинает открыто издеваться, стебаться и смеяться над ними.
Роли поменялись - общество не ждет ничего хорошего от новой власти, а власть и не стремится сделать что-то хорошее для украинского общества. Она просто «весело» функционирует и методом проб и ошибок учится управлять страной, как будто у них много времени, но терпение украинцев, наученных горьким опытом, не бесконечно.
Складывается уникальная для Украины политическая ситуация. В то время, когда страна нуждается в быстрых профессиональных и мужественных политических решениях, власть «куралесит», занимается троллингом и «играет в политику». В обществе нет политического напряжения, но и нет результатов деятельности этой власти,кроме пиара, скандалов,ошибок и многословия.
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Так, от бывшего президента Порошенко, в первый год его правления, основная масса украинцев терпеливо ждала мужества в борьбе с российским агрессором, чудес в реформировании страны и принципиальности в борьбе с режимом Януковича, а вместо этого он построил пирамиду элитной коррупции и опозорил Украину на весь мир.
И только после этого, когда терпение украинцев закончилось, они стали массово критиковать и ненавидеть Порошенко.
А нынешнюю власть уже сейчас не уважают, высмеивают и не верят ей. Иными словами, нет ненависти к представителям власти как «слугам народа», но есть разочарование и брезгливость к ней.
Это очень плохо для страны, ибо уничтожается вера в способность новой, еще легитимной власти, во главе с президентом Украины Зеленским, быть мужественной, а не смешной, честной, а не лживой, ответственной и способной мобилизовать страну на борьбе с кризисом.
Но нам нужна власть, которую бы мы не боялись и не презирали, а уважали и надеялись. А теперь украинское общество с разных углов Украины - Запада и Востока, по-своему, издевается и шутит над представителями властью.
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И это плохо, как для президента Украины Зеленского, так и для украинцев, которые начинают подозревать, что хаотичное и легкомысленное поведение представителей новой власти в Офисе, Кабмине и Раде, на самом деле, скрывает растерянность перед острыми и тяжелыми проблемами, которые стоят перед Украиной.
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Подобные оценки высказали накануне также политические эксперты Михаил Подоляк и Андрей Головачев:
Петиції - це не негайне досягнення мети, це не лише голос народу, а головне - розголос і поширення громадської думки, щоб презедент знав, що українці про нього думають.
На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстровано петицію
Про добровільне складання повноважень презідента Україні Зеленським В.А.
Петиція набрала вже 6018 (05.11.19 09:25) голосів з 25000 необхідних, до кінця збору підписів залишилося 87 днів
Эта группа интересна тем, что в нее входят два крупнейших производителя электроэнергии - Китай и США. Канада занимает шестую позицию. При этом Китай продает населению электроэнергию по 10 центов за кВт·ч, США - от 8 до 17 центов, Канада в Квебеке и Торонто - от 5,41 до 11,69.Следующую группу составляют страны, где стоимость киловатт-часа колеблется от 3 до 10 центов. Среди них США, Канада (Квебек, Торонто), Объединенные Арабские Эмираты, Швеция, Македония, Сербия, Узбекистан, Китай.
Эта группа интересна тем, что в нее входят два крупнейших производителя электроэнергии - Китай и США. Канада занимает шестую позицию. При этом Китай продает населению электроэнергию по 10 центов за кВт·ч, США - от 8 до 17 центов, Канада в Квебеке и Торонто - от 5,41 до 11,69.
Російського шпигуна Порошенка - на довічне з КОНФІСКАЦІЄЮ!!!!!
Переконаний, що на ці мародерські гроші країна зможе прожити декілька років точно.
там нема на шо дивитись.
А то оно сильно мешает гешефтам хитрожопых.
Дайте дорогу зебилам!!!
Означает ли это, что тарифы для промышленности опустят до наших?
Если, наоборот, наши подтянут вверх, то как же с концом "эпохи бедности"?
Так снижайте для бизнеса итак завышенные тарифы!ДТЭК э/э продает Украине в 2 раза дороже чем на экспорт! Только вряд ли это имел ввиду новый главаНКРЕКП! Назначили плять!
На крузери не вистачає???
"Нет альтернативы повышению тарифов"
Падаль зеленая!!! Где обещанный рост экономики снижение тарифов и повышение зарплат??? Где???
Почему рост ВВП снизился с 4,5% во втором квартале до 3,5% в третье м? Хотя до этого рос? Почему бюджет Украины снизился на 20 млрд, хотя до этого каждый год увеличилвался? Почему бюджет ВСУ урезан, у нас что мир и кругом друзья""? Почему гос долг вырос на 1 млрд долг США, хотя до этого падал?!
Почему мы отступаем? Почему Россия уже не изгой а партнер? Почему столько проколов во внешней политике???
Почему?