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 Заборону на продаж земель іноземцям було погоджено із Зеленським, - нардеп від СН Сольський

Заборону на продаж землі іноземцям до 2024 року під час підготовки закону про ринок землі було погоджено з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради Микола Сольський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, заборону на продаж землі іноземцям до 2024 року було погоджено на зустрічі із Зеленським.

"Насамперед була зустріч із президентом. Там це було озвучено й погоджено. Що би мені не казали голови асоціацій, на цій зустрічі вони цю норму підтримали. Просто зараз вони вже хочуть більше, це в людській природі, можна зрозуміти. Тоді було ухвалено рішення відтермінувати цей момент до 2024 року", - зазначив Сольський.

За його словами, передбачається, що реформа має бути компромісною, і "на землі є місце всім".

"За двадцять років ринок досить стабілізувався. Якщо подивитеся, за останні 7-8 років на 90% земель господарюють ті самі люди і приблизно в тих же розмірах", - додав Сольський.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157801
 
 
 Топ коментарі
 
А если у иностранца двойное гражданство,то он уже и не иностранец
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В Індонезії теж розрішили продаж ., так китайці скупили і дуже захімічили грунт по безпредєлу. тепер чухаються і нічого зробити не можуть просто жах
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Украинцы с Донбасса и Крыма с двойным гражданством получат от ФСБ бабло и через этих подставных граждан скупят всю землю в Украине. И тогда 70% территории Украины будет по Закону в собственности РФ.
И никакого военного захвата не потребуется. Украинцы сами продадут свою родину и пойдут по миру как цыгане.
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А если у иностранца двойное гражданство,то он уже и не иностранец
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При двойном (тройном) гражданстве, он не иностранец, он засранец! А значит, по мнению ЗЕбилов, будет "удобрять" баблом землю. Обетованную...
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В Індонезії теж розрішили продаж ., так китайці скупили і дуже захімічили грунт по безпредєлу. тепер чухаються і нічого зробити не можуть просто жах
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Прикольно. Какой-то год назадпри одном упоминании о рынке земли "тячівські повстанці стікаються на Майдан, шабуні з іншими антиропційов вдягають костюми раків та унітазів, юля б'ється в припадках і тп", а зараз тиша.
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Дело совсем не в том,кто покупатель.Главное-это запрет для владельца сдавать землю в дальнейшую аренду.Купил-работай на этой земле,вкладывай деньги и зарабатывай.Не можешь или не хочешь работать-тогда принудительная продажа через аукцион.Иначе хабадники и местные олигархи выгодно вложат наворованные деньги в украинский чернозем,а украинцы на века пойдут в рабство.
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Чому в Ізраїлі земля не продається????

"В Великобритании очень прозрачная система законов, что делает покупку земли достаточно простым и понятным процессом. Это - наше преимущество по сравнению с многими странами. Потому что часто в других странах не понятно, кто же является владельцем земли, имеет ли он право продавать землю, у нас же все понятно", - говорит Марк МакЭндрю, специалист по продаже земли компании Strutt & Parker

Всего лишь один процент земли переходит из рук в руки. Почти вся остальная территория - принадлежит семьям лордов на протяжении поколений. И не продается. Поэтому, активных скупщиков здесь не боятся. Каждый год на торги выставляют всего лишь - 60 тысяч гектаров.

Чи є лорди в Україні? Заборону на продаж земель іноземцям було погоджено із Зеленським, - нардеп від СН Сольський - Цензор.НЕТ 4387
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В свободной продаже - и земли Германии. Но с дополнительной защитой! Все сделки о продаже пая площадью больше гектара - проверяет специальный орган. Чтобы не нанести вред региону! Приоритетные покупатели - фермеры или аграрные предприятия.

"Если владелец хочет продать землю человеку или фирме, которая не занимается сельским хозяйством, а на угодия есть еще один претендент, аграрий, то этот орган может остановить сделку. Отказать могут также, если ли есть подозрение в спекуляции", - говорит Вольфганг Крюгер, эксперт Союза немецких фермеров.

Цены на землю в Германии - достаточно высокие. В зависимости от региона от 15 до 30 тысяч евро за гектар. А вот гражданство покупателя - немцев не интересуют.
"Если это аграрий, то проблем никаких. Независимо от того - откуда он, из Германии, Нидерландов или Украины", - говорит Вольфганг Крюгер, эксперт Союза немецких фермеров.
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Германия может себя защитить! Это самая самодостаточная экономика в Евросоюзе! А Украину нагибают Россия с Евросоюзом и Америкой "то вместе, то поврозь а то попеременно"... Заборону на продаж земель іноземцям було погоджено із Зеленським, - нардеп від СН Сольський - Цензор.НЕТ 5481
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німецька земля -грунт не зрівняються з Українською ,і закони теж .
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А вот в Израиле иностранный паспорт - это дополнительные проверки. Землю здесь можно свободно покупать-продавать. Но только своим. Иностранцам - только с разрешения земельного управления. Ведь национальные интересы - прежде всего! Заборону на продаж земель іноземцям було погоджено із Зеленським, - нардеп від СН Сольський - Цензор.НЕТ 1009
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Не трынди про Израиль! Там 90% земель государственная собственность и сдается только в аренду!
Остальные !0% скуплены у палестинских бабушек иудейскими дедушками для собственной пользы. И только они и могут быть перепроданы! Заборону на продаж земель іноземцям було погоджено із Зеленським, - нардеп від СН Сольський - Цензор.НЕТ 8162
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Неправильно. Був рогоджений з Коломойським. Він і буде цю землю за безцінь скуповувати. В рахунок вигаданої компенсації за начебто незаконно націоналізовано Приватбанк. Це Коломойського схема.
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При продаже земли ,её скупят иностранцы и Украина превратится просто
в земельно-аграрный придаток.На её территории будут выращивать те культуры,
которые в нормальных странах не производят.А причина :
рекультивация подсолнечника - 8лет,кукурузы-5,рапса -5 и тд.
Вот почему это не производят в Европе. Для этого есть Мексика,Аргентина и ....
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Відсутність іноземних інвесторів ни ринку сільскогосподарчої землі призведе до зниження цін
Це як раз те що потрібно українським олігархам
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С клоуном согласовать - это круто!
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От для цього і готують подвійне громадянство.
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С кем-кем согласовано? С этим что-ли?
Ясно! Этот специалист ВО ВСЕМ!

Заборону на продаж земель іноземцям було погоджено із Зеленським, - нардеп від СН Сольський - Цензор.НЕТ 8276
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Пояснити їм, як скупити землю іноземцям? Через підставних осіб з українським громадянством, або особи з подвійним, як дехто вище писав. Нас, народ, мають за дебілів, і це прикро.
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Земля при Зеле вообще не должна продаваться.
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Можно смеяться над Зеленским, но лохи-то мы все - политолог Ноябрь 5, 2019Без рубрикиКомментарии

Слушайте, вот все смеются над «зеленым шутом», не понимая, что в этом и была задумка Порошенко, Коломойского, Пинчука и Кремля. Сделать президентом Украины слабого и полностью подконтрольного «президента».
Такое мнение озвучил сегодня политолог Дмитрий Корнейчук.
Который, с одной стороны, выполнил бы все обязательства наших олигархов перед Кремлем.
С другой - оставил бы все прежние коррупционные схемы и гарантировал неприкосновенность тем, кто нас грабил пять лет.
Поэтому, конечно, можно смеяться над Зеленским. А лохи-то по итогу мы все…
***
К сожалению, такие оценки в адрес нынешней власти в главе с Зеленским выглядят все менее неправдоподобными…







Ведь буквально каждый день добавляются все новые скандалы, связанные с членами Зе-команды.
Кроме того, с каждым днем украинцы все больше узнают, какие персонажи оказались среди «слуг народа» (не Богданом единым):
- «Слуга народа» Качура во время Майдана возглавлял «Украинский выбор» Медведчука - Чорновол
- Приплыли: бандит и убийца «Коля Оболонский» - нардеп от «Слуги народа»
И, конечно, уже давно не смешно все то, что происходит в стране при нынешней власти…
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Ну и болваны,кричат про защиту от засрашки,продление санкций,а землю покупать не дают,её наоборот в прифронтовой зоне нужно отдать бесплатно и в вечное пользование исключительно американцам и немцам.
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На таких засадах віддали в руки "ефективних власників" суднобудівну галузь , сільгоспмашинобудування ,текстильну , електроніку , радіотехніку , насінництво і решту . Всі ці галузі "ефективні власники" вже відвезли в металобрухт . Така доля очікує землю . Допустимо ,згідно Закону " 200 умовних бєнів можуть викупити 100% всієї землі України для створення Нового Ізраїлю . Бо там араби їх вже конкретно задовбали . Якщо в нації дурнів не буде землі , то з дурними ніхто і говорити не буде . Все завдяки 73% дупоголових ,нащадки яких никатимуть світами , забувши мову і торгуючи власними нирками та очними яблуками з печінкою , бо землю свою просрали як та ворона шматочок сиру що Бог послав .
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Полный запрет владеть иностранцам!!! а не до 2024 года.
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Зелю ставили для того, что бы отдать землю иудеям, поэтому он не хочет, что бы земля попалась полякам, американцам или европейцам.
Но Бог все видит, и наказание будет страшное от Бога. Зеля знал на что шел, поэтому первым ударом для него будет болезнь его детей и т.д. За Землю Украины погибли миллионы людей, и с Неба Они имеют возможности воздействовать на Земную жизнь.
Все кто будет причастен к продаже Земли будут наказаны Небом до седьмого колена.
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********** портянка Лукашенко и вся их кгбшно-таежная пи#дабратия тоже ведь иностранци
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Созданное Богом , априори продаваться не может!
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А це правда, що кнесет виділив 80 млрд$ на скупку українських земель? Якщо так, тоді зрозуміло, чому сопля просуває цю ідею
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"Чума Украйною ходила, та гробовища рила, рила
Та трупом, трупом начиняла, і со святими не співала"
Т.Г.Шевченко
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Почитай Е. Ходоса , колишнього голову Харківських євреїв ,"Єврейський смерч над Україною" .
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Да тут и думать нечего.Самые лакомные наделы земли достанутся соплеменникам Гаранта,то бишь евреям..Жаль,что выродилось на Украине истинное казачество..
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Украинцы с Донбасса и Крыма с двойным гражданством получат от ФСБ бабло и через этих подставных граждан скупят всю землю в Украине. И тогда 70% территории Украины будет по Закону в собственности РФ.
И никакого военного захвата не потребуется. Украинцы сами продадут свою родину и пойдут по миру как цыгане.
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Цигани і євреї не асимілюються , а дупоголові на чужині втратять мову і національність за пару поколінь . Всі хто никає світами , крім циган , можуть поїхати на свою землю , на свою Батьківщину . Тільки дупоголовим українцям ніхто другої України будувати не буде .
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