 Заборону на продаж земель іноземцям було погоджено із Зеленським, - нардеп від СН Сольський

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради Микола Сольський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, заборону на продаж землі іноземцям до 2024 року було погоджено на зустрічі із Зеленським.
"Насамперед була зустріч із президентом. Там це було озвучено й погоджено. Що би мені не казали голови асоціацій, на цій зустрічі вони цю норму підтримали. Просто зараз вони вже хочуть більше, це в людській природі, можна зрозуміти. Тоді було ухвалено рішення відтермінувати цей момент до 2024 року", - зазначив Сольський.
За його словами, передбачається, що реформа має бути компромісною, і "на землі є місце всім".
"За двадцять років ринок досить стабілізувався. Якщо подивитеся, за останні 7-8 років на 90% земель господарюють ті самі люди і приблизно в тих же розмірах", - додав Сольський.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року.
"В Великобритании очень прозрачная система законов, что делает покупку земли достаточно простым и понятным процессом. Это - наше преимущество по сравнению с многими странами. Потому что часто в других странах не понятно, кто же является владельцем земли, имеет ли он право продавать землю, у нас же все понятно", - говорит Марк МакЭндрю, специалист по продаже земли компании Strutt & Parker
Всего лишь один процент земли переходит из рук в руки. Почти вся остальная территория - принадлежит семьям лордов на протяжении поколений. И не продается. Поэтому, активных скупщиков здесь не боятся. Каждый год на торги выставляют всего лишь - 60 тысяч гектаров.
Чи є лорди в Україні?
"Если владелец хочет продать землю человеку или фирме, которая не занимается сельским хозяйством, а на угодия есть еще один претендент, аграрий, то этот орган может остановить сделку. Отказать могут также, если ли есть подозрение в спекуляции", - говорит Вольфганг Крюгер, эксперт Союза немецких фермеров.
Цены на землю в Германии - достаточно высокие. В зависимости от региона от 15 до 30 тысяч евро за гектар. А вот гражданство покупателя - немцев не интересуют.
"Если это аграрий, то проблем никаких. Независимо от того - откуда он, из Германии, Нидерландов или Украины", - говорит Вольфганг Крюгер, эксперт Союза немецких фермеров.
Остальные !0% скуплены у палестинских бабушек иудейскими дедушками для собственной пользы. И только они и могут быть перепроданы!
в земельно-аграрный придаток.На её территории будут выращивать те культуры,
которые в нормальных странах не производят.А причина :
рекультивация подсолнечника - 8лет,кукурузы-5,рапса -5 и тд.
Вот почему это не производят в Европе. Для этого есть Мексика,Аргентина и ....
Це як раз те що потрібно українським олігархам
Ясно! Этот специалист ВО ВСЕМ!
Слушайте, вот все смеются над «зеленым шутом», не понимая, что в этом и была задумка Порошенко, Коломойского, Пинчука и Кремля. Сделать президентом Украины слабого и полностью подконтрольного «президента».
Такое мнение озвучил сегодня политолог Дмитрий Корнейчук.
Который, с одной стороны, выполнил бы все обязательства наших олигархов перед Кремлем.
С другой - оставил бы все прежние коррупционные схемы и гарантировал неприкосновенность тем, кто нас грабил пять лет.
Поэтому, конечно, можно смеяться над Зеленским. А лохи-то по итогу мы все…
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К сожалению, такие оценки в адрес нынешней власти в главе с Зеленским выглядят все менее неправдоподобными…
Ведь буквально каждый день добавляются все новые скандалы, связанные с членами Зе-команды.
Кроме того, с каждым днем украинцы все больше узнают, какие персонажи оказались среди «слуг народа» (не Богданом единым):
- «Слуга народа» Качура во время Майдана возглавлял «Украинский выбор» Медведчука - Чорновол
- Приплыли: бандит и убийца «Коля Оболонский» - нардеп от «Слуги народа»
И, конечно, уже давно не смешно все то, что происходит в стране при нынешней власти…
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Но Бог все видит, и наказание будет страшное от Бога. Зеля знал на что шел, поэтому первым ударом для него будет болезнь его детей и т.д. За Землю Украины погибли миллионы людей, и с Неба Они имеют возможности воздействовать на Земную жизнь.
Все кто будет причастен к продаже Земли будут наказаны Небом до седьмого колена.
Та трупом, трупом начиняла, і со святими не співала"
Т.Г.Шевченко
И никакого военного захвата не потребуется. Украинцы сами продадут свою родину и пойдут по миру как цыгане.