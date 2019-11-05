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Все про:Естонія (274) заробітчани (258) Беца (219)

 Останнім часом в Естонії стало більше заробітчан, які приїжджають з Донбасу, - посол Беца

В Естонії працює багато кваліфікованих кадрів з України, насамперед IТ-фахівці, працівники медичних і будівельних спеціальностей, крім того, приїжджають у країну і сезонні робітники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила Надзвичайний і Повноважний Посол України в Естонії Мар'яна Беца.

"В Естонії завжди було багато українців, історично, ще з радянських часів. Тут активна діаспора, яка дуже допомагає посольству просувати імідж України. А заробітчани діляться на дві категорії. Це кваліфіковані працівники, яких запрошують до естонських фірм: насамперед ІТ-фахівці, працівники медичних спеціальностей, будівельний бізнес. І є некваліфіковані працівники, які приїжджають здебільшого з Донбасу, і на сезонні роботи. Їх побільшало останнім часом", - сказала Беца.

За її словами, офіційної статистики щодо загальної кількості українських заробітчан в Естонії немає.

Водночас Беца зазначила, що на консульському обліку в Посольстві України стоять 5 тисяч осіб, а загалом, за різними джерелами, на території Естонії перебуває близько 30 тис. українців.

"Звичайно, не всі вони є заробітчанами: хтось студент, хтось - викладач, хтось одружений і живе тут з сім'єю", - підсумувала посол України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції ЄС проти Росії будуть збережені: в Європі розуміють ризики, - посол України в Естонії Беца

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157798
 
 
 Топ коментарі
 
Через пару месяцев начнётся:
-Эстонская народная республика
-Хватит кормить Эстонию
- Дамбац никто не слышит
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Ось тому і вводить Естонія спец. візи для Украіни...
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Один хрен. Поэтому эстонцы и поднимают вопрос о заробитчанах из Украины, потому, как туда едет быдловата мышебратская.
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Один хрен. Поэтому эстонцы и поднимают вопрос о заробитчанах из Украины, потому, как туда едет быдловата мышебратская.
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Закапывали б где-то их потихоньку лучше. Польза от таких заробитчан сомнительна на фоне их уровня развития и морали.
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Ось тому і вводить Естонія спец. візи для Украіни...
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Через пару месяцев начнётся:
-Эстонская народная республика
-Хватит кормить Эстонию
- Дамбац никто не слышит
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Эстонский Дамбац никто не слишит, а так все вірно))
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В Эстонии и своих ватников хватает, а тут ещё эти. Так можно понять эстонцев, когда они хотят завести визы для украинцев.
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Эстония больше не примет ни одного беженца. У нас достаточно проблем с украинцами, - глава МВД Хельме

https://censor.net.ua/news/3152883/estoniya_bolshe_ne_primet_ni_odnogo_bejentsa_u_nas_dostatochno_problem_s_ukraintsami_glava_mvd_helme

Украине плюнули в лицо. А она утирается и извиняется. До чего вы докатились.
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ТНР (Таллинскую Народную Республику) кабы для ***** не создали....
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А потом будут кричать что Прибалтика русская, и они хотят ее присоединить к рашке.
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ну так у них дома унитазы вообще редкость, особо сейчас. Хоть посмотрят
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А чому зоМбас не їде на заробітки до кацапії? Останнім часом в Естонії стало більше заробітчан, які приїжджають з Донбасу, - посол Беца - Цензор.НЕТ 8964
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Интересно, а откуда эта Беца знает, что неквалифицированные работники приезжают, в основном, с Донбасса, если официальной статистики, по ее же словам - нет. Хотя по данным официальной статистики Украины - на сегодня на Донбассе самые высокие зарплаты (после Киева).
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Если такую статистику не ведет Эстония, то у посольства ее и подавно не может быть. К тому же термин "Донбасс" имеет в Украине 2 значения: обывательское - Донецкая+Луганская области и геологическое - часть Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей). Не думаю, что хотя бы по одному из этих признаков ведется специальная статистика.
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Уезжают из сказки и от сладкой жизни ими же самими и сотворенной, как так то? Останнім часом в Естонії стало більше заробітчан, які приїжджають з Донбасу, - посол Беца - Цензор.НЕТ 3312
а Эстонии нужно быть очень осторожной с этими "борцами за руцкэ мыр"....
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Не получится каждый раз прикрываться Донбассом когда пинают украинцев. Где ваше достоинство придурки?
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У меня знакомые ватники хотели эмигрировать в Канаду к сыну. и ничего не получилось. Каким то образом видно узнали, что они про-россейцы.
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