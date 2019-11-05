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 Політика України
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Все про:статистика (226) Гончарук_Олексій (230)

 Ми як держава оперуємо надзвичайно неточними даними, іноді ухвалюємо рішення наосліп, - Гончарук

Українська держава не має точних даних для своєї діяльності.

Про це 4 листопада в ефірі телеканалу ICTV заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, коментуючи підготовку Держбюджету на 2020 рік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ми зараз як держава оперуємо надзвичайно неточними, надзвичайно неякісними даними. Рівень похибки іноді жахливий просто, він жахає. Ми іноді ухвалюємо рішення - як держава - просто наосліп. І це потрібно припиняти", - сказав він.

За його словами, в Україні в 2020 році "повинна з'явитися єдина централізована база даних".

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"Ми будемо розуміти, які соціальні категорії яким чином корелюються між собою, щоб планувати, власне, державну політику. Щоб мати можливість робити хоча б адекватні, нормальні розрахунки", - зазначив Гончарук.

Більш точні дані, за його словами, дозволять отримати IT-інструменти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157797
 
 
 Топ коментарі
 
Самокатчик, здається, що ти пиз...трози обманюєш.
Згадую, що в одного найвеличнішого політика сучасності на стадіоні з папірця і в відеороликах все було ясно, просто і легко.

Зтось з вас брехло!

Ну не Наш же Народний ВолодимрЛяксандрич?
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Ето признание , что они случайные проходимцы , которые оказались в случайном месте... но место оказалось хлебным , поетому терпите лохи !!!
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Это жалоба??? ТАК кто за вас должен навести порядок??!!
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это констатация факта, побереги клавиатуру
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Ето признание , что они случайные проходимцы , которые оказались в случайном месте... но место оказалось хлебным , поетому терпите лохи !!!
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Здається вини взагалі "сліпі" на три ока Мы как государство оперируем чрезвычайно неточными данными, иногда принимаем решения вслепую, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9158
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Всліпу можуть не в ту сторону рвонути.
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Бугага, видимость ноль, иду по приборам. Укправленцы ******
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Единая централизованная база данных. Что это? Единая для кого или для чего? Если текущие данные не точны, то что получится в результате суммы всех этих неточностей? Как за год они собираются все это порешать, если сегодня ожидается день Тищенко с непредсказуемыми результатами для властей. Все это дико интересно, но ни хр...на не весело.
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Вангую тут петя-путешлюшки по 2 клавиатуры сотрут))
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Не скули ты петяшлюха под касапская терпи и строчи !))
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Не натёр ещё тебе лобик, клавиша? Ты говори, если что.
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Ну маладец ты хоть не отрицаешь что ты шлюшка!))) Больше больше визга и страданий шлюшечка петя-путинская!)))
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А чего визг от тебя, клавиша? Больно? Судьба твой такой.
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Хотя...тебе вон президент по лбу каждый день играет симфонии - ты должен быть привчен.
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Вангую, что зебубочка теперь всегда будет избивать зебанутых и поливать их газом-если вякните, тк с украинцами он так поступать сцыт, а вы утретесь)))
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Самокатчик, здається, що ти пиз...трози обманюєш.
Згадую, що в одного найвеличнішого політика ********** на стадіоні з папірця і в відеороликах все було ясно, просто і легко.

Зтось з вас брехло!

Ну не Наш же Народний ВолодимрЛяксандрич?
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Тоесть зешобла прилюдно признается в дебилизме, чтоб оправдать полный звиздец от разграбленной ими казны, и нежелания забрать деньги бени, чтоб хоть транш получить... А зебанутые обрадуются, что и во власти теперь такие же кретины, как и они -газ в морду же сразу поняли и простили)
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А где же брал данные Порох?
И пенсии поднимались, и субсидии не урезались, и детские выплачивались, и питание в армии было достойное, и жилье для военных строилось и еще целый список.
И на "разграбление" оставалось
И ЗВР увеличивались
И внешние кредиты уменьшались.
А эти *** все ободрали, все урезали, и "не воруют" и все мало.
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Тут пройшла цікавенна новина, що як нєлох не вилучить вкрадені мільярди в Каламойші, то МВФ грошей більше не дасть.
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Чтобы иметь возможность делать хотя бы вменяемые, нормальные расчеты", - отметил Гончарук.Источник: https://censor.net.ua/n3157797

То есть бюджет и заявы свои про 40% роста ВВП отэто животное и Ко сляпали на основе НЕвменяемых НЕнормальных расчётов?

Ясно-понятно.
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Прикольно что ни один из "відписувачів" не просек, что так же само в слепую работали и все предыдущие правительства, в т.ч. при Пете. Человек просто констатировал проблему, которую они начали поправлять (перепись населения, реальная статистка)
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Папєєє-рєєє-днііі-кіііі... Вінавати папєєє-рєєє-днііі-кіііі...
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Придурок, они не виноваты, они тоже работали В СЛЕПУЮ, только не знали этого
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Так зеля объявил, что мы уже на пороге экономического прорыва - вот-вот рванет.
Правда, не уточнил в какую сторону рванет.
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tZE inform

@tZEinform

Учитывая уже имеющуюся там дыру в 50-60 млрд. означает режим "полной экономии". Угадайте с двух раз, на ком будут экономить, на вас или на Коломойском с Зеленским ?




tZE inform

@tZEinform

Сегодня у нас "презентация бюджета-2020". В доходной части поступления от внешних заимствований можно вычеркивать около 70 млрд. гривен.



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@tZEinformУкраина без МВФ
...нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги
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