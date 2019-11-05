 Ми як держава оперуємо надзвичайно неточними даними, іноді ухвалюємо рішення наосліп, - Гончарук

Про це 4 листопада в ефірі телеканалу ICTV заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, коментуючи підготовку Держбюджету на 2020 рік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Ми зараз як держава оперуємо надзвичайно неточними, надзвичайно неякісними даними. Рівень похибки іноді жахливий просто, він жахає. Ми іноді ухвалюємо рішення - як держава - просто наосліп. І це потрібно припиняти", - сказав він.
За його словами, в Україні в 2020 році "повинна з'явитися єдина централізована база даних".
"Ми будемо розуміти, які соціальні категорії яким чином корелюються між собою, щоб планувати, власне, державну політику. Щоб мати можливість робити хоча б адекватні, нормальні розрахунки", - зазначив Гончарук.
Більш точні дані, за його словами, дозволять отримати IT-інструменти.
Згадую, що в одного найвеличнішого політика ********** на стадіоні з папірця і в відеороликах все було ясно, просто і легко.
Зтось з вас брехло!
Ну не Наш же Народний ВолодимрЛяксандрич?
И пенсии поднимались, и субсидии не урезались, и детские выплачивались, и питание в армии было достойное, и жилье для военных строилось и еще целый список.
И на "разграбление" оставалось
И ЗВР увеличивались
И внешние кредиты уменьшались.
А эти *** все ободрали, все урезали, и "не воруют" и все мало.
То есть бюджет и заявы свои про 40% роста ВВП отэто животное и Ко сляпали на основе НЕвменяемых НЕнормальных расчётов?
Ясно-понятно.
Правда, не уточнил в какую сторону рванет.
tZE inform
@tZEinform
Учитывая уже имеющуюся там дыру в 50-60 млрд. означает режим "полной экономии". Угадайте с двух раз, на ком будут экономить, на вас или на Коломойском с Зеленским ?
tZE inform
@tZEinform
Сегодня у нас "презентация бюджета-2020". В доходной части поступления от внешних заимствований можно вычеркивать около 70 млрд. гривен.
tZE inform
@tZEinformУкраина без МВФ
...нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги