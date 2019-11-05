 Україна має "визнати власну провокацію в Керченській протоці": у Раді Федерації РФ назвали умову повернення захоплених окупантами українських кораблів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це він повідомив у коментарі "Российской газете".

Цеков розповів, що Києву "необхідно визнати власну провокацію". Член Ради Федерації заявив, що українські моряки нібито не дотримувалися загальноприйнятих норм, коли проходили через Керченську протоку. Сенатор також назвав захоплені РФ кораблі речовими доказами для судового розгляду.

Однак Цеков не відкидає того, що російська сторона може повернути й кораблі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна сім разів вимагала від РФ повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, але так і не отримала відповіді, - Зеркаль

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що українське МЗС направило Росії ноту з вимогою віддати кораблі Військово-морських сил ЗСУ, захоплені в Чорному морі в районі Керченської протоки наприкінці 2018 р.

Як відомо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.