 Україна має "визнати власну провокацію в Керченській протоці": у Раді Федерації РФ назвали умову повернення захоплених окупантами українських кораблів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це він повідомив у коментарі "Российской газете".
Цеков розповів, що Києву "необхідно визнати власну провокацію". Член Ради Федерації заявив, що українські моряки нібито не дотримувалися загальноприйнятих норм, коли проходили через Керченську протоку. Сенатор також назвав захоплені РФ кораблі речовими доказами для судового розгляду.
Однак Цеков не відкидає того, що російська сторона може повернути й кораблі.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що українське МЗС направило Росії ноту з вимогою віддати кораблі Військово-морських сил ЗСУ, захоплені в Чорному морі в районі Керченської протоки наприкінці 2018 р.
Як відомо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Не пора ли арестовывать российские суда?
До анексії Криму навігацію каналом здійснювало українське державне підприємство "Дельта-лоцман". За технічний стан каналу відповідав Керченський морський торговельний порт. Щорічно, до 2014 року, через Керченську протоку, сплачуючи спеціальні збори, проходило до 9000 суден, в т.ч. російських.
повинен був їх повернути за рішенням трибуналу.
Москалі відчувши слабину нагліють ще більше, вимагать нівілювати рішення трибуналу.
А що Моніка Зе через "Чпок".
Петиції - це не негайне досягнення мети, це не лише голос народу, а головне - розголос і поширення громадської думки, щоб презедент знав, що українці про нього думають.
На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстровано петицію
Про добровільне складання повноважень презідента Україні Зеленським В.А.
Петиція набрала вже 6018 (05.11.19 09:25) голосів з 25000 необхідних, до кінця збору підписів залишилося 87 днів
1) А хіба блаЗЄнські частину своєї передвиборчої стратегії не будували на гістерії навколо "провокації Порошенка в Керченській протоці"?
2) А хіба блаЗЄнські не визнали de facto це, коли при обміні моряків (не дочекавшись виконання кацапнею рішення міжнародного трибуналу) погодилися на те, що ті їздитимуть на допити?
Тепер, блЗєнські, жеріть своє лайно. На повен рот.
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Додам:
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... Учитывая то, что его Зе-Босс, фактически, признал те события "провокацией", и вину за них возложил на Порошенко. Да он даже не вякнул тогда, когда Питун, публично, ссылался на слова произнесенные Зеленским во время предвыборных дебатов, как на официальную позицию Украины... вот прям так и сказал: "Украина сама признала ... " - так какого тогда хрена Вадим Пристайко что-то там хочет? Ведь "начальник сказал... "!