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 Політика України
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Все про:Боднар (35) Канада (715) вишкіл (1305) військовослужбовці (2560)

 Канадська місія UNIFIER дала можливість якісно навчити майже 14 тисяч українських військовослужбовців, - МЗС

Канадська військова місія UNIFIER, яка дозволяє ефективно навчати українських воїнів, повністю себе виправдовує.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"Програма UNIFIER себе виправдала, вона дала змогу якісно навчити близько 14 тисяч українських військовослужбовців. Відгуки як від Збройних сил України, так і від Нацгвардії надходять дуже позитивні. Тож основне наше прохання - продовжити місію, але воно вже виконане", - сказав Боднар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є попередні домовленості з Канадою про включення України до програми "trusted traveller", - Боднар

Він додав, що цього тижня до України з візитом прибуде один із заступників міністра закордонних справ Канади, який "відвідуватиме учасників місії та предметно говоритиме про можливі зміни".

"З нашого боку можу сказати, що запиту на зміну формату операції не надходило ні від ЗСУ, ні від Нацгвардії", - зазначив дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157794
 
   
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Ще трохи і Зе почне згортати ці місії.
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Цікаво, що пишуть про навчання наші бійці, яких тренували канадці та англійці. Яка реальна користь від цих тренувань? Хоча звісно велике спасибі за допомогу.
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В тактичній медицині користь велика.
Дозволяє врятувати набагато більше життів.
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СПАСИБО КАНАДЦАП!! Спасибо всем кто нас поддерживает!!! Спасибо что не продались и не спрятали голову в песок!
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Жаль, що наші сусіди не канадці, а *********.
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У нас 6 лет война, мы уже сами должны обучать канадцев.
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Цікаво, де Канада набралась військового досвіду щоб тепер навчати інших?
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