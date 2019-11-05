EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  665  16
Матеріали за темою:
Все про:Росія (20369) санкції (2411) Євросоюз (2672) Беца (219)

 Санкції ЄС проти Росії будуть збережені: в Європі розуміють ризики, - посол України в Естонії Беца

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Естонії Мар'яна Беца переконана, що Європа збереже санкції, введені проти РФ через анексію Криму та військову агресію на Донбасі.

Про це Мар'яна Беца повідомила українським журналістам у Таллінні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я впевнена, що санкції будуть збережені. Тому що в Європі розуміють ризики їхнього зменшення або зняття", - наголосила посол.

За її словами, усі розуміють - Росія є агресором, і поведінка її абсолютно не змінилася. "Немає виконання з боку Росії "Мінських домовленостей", ніякої поваги до міжнародного права", - констатувала дипломат.

Водночас вона назвала "сумним випадком" повернення права голосу російській делегації в ПАРЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для жорсткіших санкцій щодо РФ потрібні "очевидні нові причини", - президент Фінляндії Нііністе

"Це справді сумний випадок. Це доводить, що організація Ради Європи, яка мала би стояти на захисті цінностей, захисті прав людини, на жаль, піддалася тиску, шантажу з боку Росії - і повернула право голосу російській делегації в ПАРЄ", - зазначила Беца.

На її думку, міжнародні санкції є найдієвішим аргументом проти Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія відстоюватиме продовження санкцій проти Росії, - глава МЗС Хаавісто

"Адже якщо брати інші алгоритми, то досить важко, коли Росія має право вето в Раді Безпеки ООН, коли в ОБСЄ діє правило консенсусу, яке теж не можна зняти, - важко залучити якісь інші механізми в рамках міжнародних організацій", - наголосила посол України в Естонії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157792
 
 
 Топ коментарі
 
Санкції будуть збережені але Північний потік-2 буде добудовано - кацапи вже відкрито глузують з ваших санкцій!!!
 показати весь коментар
 
Та шо там секретарка! Он сынки сыньоносого гэтьмана вообще полюблялы похызуватысь в футболках национальной сборной росии
 показати весь коментар
 
Осознание рисков Евросоюзом особенно хорошо видно на примере СП-2 и возврата рфии в Совет Европы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Беца убеждена - татишо, особистої впевненості замало, Бєца.
А "печальных случаев" далі буде лише більше.
 показати весь коментар
 
 
а чому ми дивуємось європейцям, якщо прессекретарка нашого преза викладає фотки з росіскими прапорами ?
 показати весь коментар
 
 
Та шо там секретарка! Он сынки сыньоносого гэтьмана вообще ********* похызуватысь в футболках национальной сборной росии
 показати весь коментар
 
 
Даже две, порохобот Санкції ЄС проти Росії будуть збережені: в Європі розуміють ризики, - посол України в Естонії Беца - Цензор.НЕТ 3962 Минометчик и крестник Мертвечука Мойша
 показати весь коментар
 
 
Та нє, вони ще малі, і мінометять хіба що в памперси. Що правда і сам нєлох з памперса ні коли не вилазить, хоч і вважає себе нормальним пасажиром. Санкції ЄС проти Росії будуть збережені: в Європі розуміють ризики, - посол України в Естонії Беца - Цензор.НЕТ 260
 показати весь коментар
 
А понимает украинская власть, что 6 лет торгует с агрессором- убийцей и эту торговлю только усиливает? А понимает,что рос. собственность рос. олигархов до сих пор работает в Украине на Кацапию?
 показати весь коментар
 
 
Санкції будуть збережені але Північний потік-2 буде добудовано - кацапи вже відкрито глузують з ваших санкцій!!!
 показати весь коментар
 
 
А завантажений він буде на 50%. Дуже корисно для казламордих.
 показати весь коментар
 
ой, та хорош ! Когда немцам это будет необходимо, сразу загрузят до 100%.
Почитай про OPAL (это сухопутная часть СП-1) - по европейским правилам 50%, но когда газа немцам не хватало - разрешали 100%. Ты думаешь в этот раз будет по-другому ?
 показати весь коментар
 
Звичайно, шо харош. роісся і зараз просить погодити тимчасові додаткові прокачки через ГТС під час поломок на СП-1. До того ж ні в Германії ні в Польщі не має сховищ газу достатньої ємності. Всі користуються Українськими. Є в СП-1 і СП-2 резервні сховища? Отож!
 показати весь коментар
 
европейсі санкції - як мертвому припарка
 показати весь коментар
 
 
Осознание рисков Евросоюзом особенно хорошо видно на примере СП-2 и возврата рфии в Совет Европы.
 показати весь коментар
 
 
Санкції лише діють на словах і так допомагають Україні, як мертвому кадило.
 показати весь коментар
 
 
ну на самом деле если бы не санкции, то оккупационные войска пуйла сейчас стояли бы в Киеве, а не в Донецке.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору