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 Політика України, Економіка
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Все про:газ (1062) транзит газу (88) Олексій Оржель (17) Міністерство енергетики та захисту довкілля (3)

 Україна готова до припинення транзиту газу з Росії, - Оржель

Україна прагне зберегти доходи від транзиту російського газу, проте готова до його припинення з 1 січня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

"Для України є пріоритетом отримання коштів за транспортування. Ми працюємо дуже активно з нашими європейськими партнерами, щоб підписати за новими європейськими правилами договір з "Газпромом"", - зазначив міністр.

Він нагадав, що в українських сховищах зараз зберігається 21,7 млрд кубометрів газу.

"Якщо говорити про газ - а я є безпосереднім учасником перемовин про підписання транзитного договору - ми готові до зупинки транспортування українською територією. Зараз в українських газосховищах рекордна кількість газу. Проте ми в жодному разі не відкидаємо пріоритетність підписання договору на транспортування газу", - повідомив Оржель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ планує продовжити транзит газу через Україну, але Київ не прагне домовитися з цього питання, - Пєсков

Він наголосив, що європейський договір виключає присутність політичних питань у переговорному процесі.

"Фактично ми використовуємо ті правила, які працюють у Європі. Нас не можна шантажувати. Якщо ми забезпечуємо транзит газу в Європу, якщо ми забезпечуємо чіткі визначені обсяги, це означає постійне постачання газу на ринки Європи... Це означає, що є конкуренція та зменшення ціни для європейських споживачів", - пояснив очільник Міненерго.

Нагадаємо, 9 жовтня глава Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що Україна зацікавлена ​​в підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.

28 жовтня сторони знову зустрілися. За словами виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка, для того, щоб почати переговори про укладення нового контракту на транзит російського газу в ЄС через газотранспортну систему України російська сторона вимагає, щоб Україна пішла на певні поступки, які є нелогічними і принизливими.

Наступний раунд переговорів щодо транзиту російського газу, ймовірно, відбудеться після 11 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157791
 
   
 Топ коментарі
 
Лишь бы "найвеличніший політик сучасності", который аж пищит хочет на свиданку к хуйлу не влез со своими предложениями.
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Україна вже давно готова сумнівів немає а от чи готові злодюги які присмоктались до цієї труби і висмоктували з неї мільярди доларів в свої кишені???
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Щонайперше: чортові блаЗЄнські.

Данія не може бути більшим захисником України, ніж сама Україна.
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Україна вже давно готова сумнівів немає а от чи готові злодюги які присмоктались до цієї труби і висмоктували з неї мільярди доларів в свої кишені???
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Речь идет не об РФ, а о таких Особях как Коболев, Витренко и иже с ними.
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Чоловік пішов до іншої? Співчував. Так, це зрада. 😔
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Лишь бы "найвеличніший політик **********", который аж пищит хочет на свиданку к ***** не влез со своими предложениями.
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Как то быстро сдались. Чертова Дания, чертовы европейцы.
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Щонайперше: чортові блаЗЄнські.

Данія не може бути більшим захисником України, ніж сама Україна.
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А що чути з енергоефективністю. Здулась? Де масове утеплення бюджетних установ та житлових будинкув? Україна готова до припинення транзиту газу з Росії, - Оржель - Цензор.НЕТ 8366
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Ша, ша, ша! Це ви пропонуєте реальну реформу, а на це ніхто не підв'язувавсь. Сидіти на грошових потоках - так, це хлопці вміють. А про дешеві, довгострокові, цільові кредити на енергозбереження і енергоефективність вони казали тільки перед виборами! Бо що там можна вкрасти?
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Доброго ранку, бандерівці! Мешканці самої злиденної нерозвинутої країни у центрі Європи яку можна порівняти з самими відсталими країнами Африки. Україна проїпала всю важку промисловість, легку промисловість, літакобудування, автомобілебудування, судобудування, тепловозобудування, вагоно-автобусо-тролейбусобудування, виробництво телевізорів й іншої електроніки, тракторобудування, станкобудування, будування медичного обладнання й виробництво ліків та вакцин... й нарешті готова проїпати газову трубу!!! Металобрухт - наше все! Пишаймося!
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Своего нам не хватает? Промышленный сектор не в счёт, пусть покупают на стороне.
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Там може бути проблема. Власного газу не вистачить, щоб створити в мережі потрібний тиск. Тому препинення газового постачання може стати реальністю.
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Можна потроху прикручувати кран ще до нового року ,щоб не було сумнівів у ***** і Європи. Україна готова до припинення транзиту газу з Росії, - Оржель - Цензор.НЕТ 4113
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ну и правильно, чем торговать иметь дело с московитами которые кинут при первой возможности лутше налаживать отношения партнерские с цывилизованным миром.
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А ещё лутше записацца на курсы грамматики и стать цывилизованным стыцьковским пейсателем.
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Треба нарешті відокремлюватись від кацапів,йде шостий рік війни,і кінця не видно.
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На 101% уверен, что пацаки продолжат транзит.
1. Через СП1 и 2 не может прокачиваться больше 50% газа одного поставщика.
2. Наши газовые хранилища, уникальнийшие в мире, обеспечивают надежность обеспечения ЕС газом в осенне-зимний период.
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1. Поставщиком может быть тот же НОВАТЭК, или другая подгазпромовская компания.
2. Суммарные подземные газохранилища Германии, Италии, Франции, Австрии в 3 раза больше, чем газохранилища Украины.
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Не можешь уже жить без халявных денег за транзит? Работать не пробовал?
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Не буде з Першого Січня в газових мережах ніякого транзиту російського газу, Гончарук!!! Уряд вже налагодив реверс газу з сховищ на Заході на Схід? Як це зробив уряд Тімошенко у 2009му? Чи буде "алчевськ" на пів України?
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Успокойся. Это сделал Порошенко в 2014 году.
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Ви маєте на увазі розстріл наших військових в Ізваріно, Зеленопіллі, Саур Могилі і Іловайську? Так ніхто не заперечує, що це все зробив російський шпигун Порошенко разом з пуйлом.
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Я имею ввиду, что ты российский (пророссийский) мудак (хохол)
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я іноді ніх не розумію нашу українську владу
хіба так важко підірвати цей підводний потік-2? а потім висловити стурбованність і надати співчуття братньому кацапському народові?
або рвонути парочку труб в Сибіру, там на сотні кілометрів пустеля і газопровід ніким не охороняється
Україна готова до припинення транзиту газу з Росії, - Оржель - Цензор.НЕТ 6937
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Помрій. Підірвати не важко. Важко потім буде країною ізгоєм-террористом на кшталт Ісламської держави проти якої буде вся Європа, РФ та США. Розумієш, які десятки, якщо не сотні, мільярді доларів вкладено в цей проект лідерами європейської єкономіки та РФ? Та Україну за таке зітруть зі світової мапи.
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Шо, в январе все увидят наконец тот самый петин и гросин реверс из сп-2 взад через Польшу?
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Це як зарізати курку яка несе золоті яйця. З транзиту газу надходило до країни мільярди доларів. Тепер ці грошики буде отримувати Німечина. Перемога.
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Я не зрозумів до чого тут Юлька. Здається вона вживала вираз про курку й золоті яйця щодо труби. Так в чому її провина? Юлька все робила правильно, здається.
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Вас богатых не поймёшь. Вы за разрыв всех отношений с Россией, но никак не можете от сиськи оторваться. Россия постоянно сама идёт вам навстречу. Ненавистного Януковича взяли в плен вам не понравилось. С транзитом опять не нравится. Вам никогда не угодишь. Противные.
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А тебе, эмигрантишка ***********, что за дело. Унитазы на сегодня все отдраил от итальянского гамна? Україна готова до припинення транзиту газу з Росії, - Оржель - Цензор.НЕТ 5704
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Недовольные Вы всегда. Беспокоит меня это. Вечно вас все обижают. Своих штук шесть президентов пообосрали, и чужих тоже по всему миру во враги записали. То вам Макрон, то Меркельша с Трампом и Путиным мешают жить. Шо за пессимизм? Не надо капризничать. Что ни делается, всё к лучшему. Выше голову надо держать и всё наладится!
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Мда... Разворот такой системы в обратную сторону, да ещё и зимой... Это будет грандиозный шухер. Я, конечно, не разбираюсь в этом всём хозяйстве, но что-то мне подсказывает, что лучше согласиться на краткосрочный договор на транзит и совершить разворот летом. Поворачивать прокачку туда-обратно - это явно нештатная ситуация.
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Потому так и считаете, что не разбираетесь в этом хозяйстве.
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Обыватель рад, что уйдут из бизнеса Украины сигареты, газ, рад как ребёнок, который хочет конфет от родителей и не любит, когда родители уходят на работу.
Он хочет высоких зарплат, снижения цен, свободы...
Блаженны блаженные, только счета оплачивать нужно.
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Україна давно мала припинити транзит кацапогазу - хай захлинуться.
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«Нас никто не спрашивает» - так объяснил ситуацию с возвращением россии в ПАСЕ и строительство «Северного потока-2» Клоун, который благодаря населению, возглавляет Украину. Эта фраза и является лозунгом всей внешней политики Украины времен смуты. Их никто не спрашивает, а они и не собираются заморачиваться и спрашивать других. Лучше уж на концерт Монатика сходить на «Вечерний квартал», выходные провести в кругу друзей и сожрать шаурму под липами. И за 1,5 месяца не нашлось времени и возможности поговорить с министром МИД.

При президентстве Порошенко, Франция отказалась от Мистралей, ЕС ввел санкции, ЕС отказался от проекта «Южный поток», Меркель дважды пыталась говорить с путиным о «Северном потоке-2» и дважды неуспешно, пока не вспомнили, что проект может состояться только при сохранении транзита через Украину. После этого Европарламент принимал решение об отказе от него, наши дипломаты старались и лоббировали. А Клоуна теперь просто никто не спрашивает. Клоун потерял аргумент в виде ПАСЕ в обмен на кукиш.

Сейчас Клоун потеряет следующий аргумент в виде транзита российского газа через Украину, тысячи людей будут уволены, государство потеряет миллиарды долларов. Но самое главное - в Украине исчезнет еще один, практически самый главный аргумент в обороне территорий. Логично возникает вопрос: что будет сдерживать путина не идти дальше? Ответ прост: ничего, и точно его не сможет сдержать Клоун, которого никто не спрашивает.
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потужний хід...Эвропі - жодного газу з першого січня...дуля їм замість газу
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Процесс превращения Украины в черную дыру близится к завершению. Автомобильные перевозки и железнодорожные идут через Белоруссию, а теперь и транзит газа будет идти в обход Украины.
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Петр Петров
@Rooftop564

По ситуации с отказом Газпрома продавать газ.
Если зекоманда не будет совать нос в дела Нафтогаза и не трогать Коболева - перезимуем нормально, а к весне Газпром будет должен не 3, а 4 миллиарда долларов.
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Ситуация очень простая.Нужно доставить товар из точки А в точку Б.С продавцом у нас война,плюс клиент невменяемый в принципе.Значит договор о доставке нужно заключать с покупателем.Длительный контракт по нормальной европейской цене.А дальше пускай Европа решает с расией сколько и по какой цене она будет покупать на русько-украинской границе.
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