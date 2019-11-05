 Україна готова до припинення транзиту газу з Росії, - Оржель

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.
"Для України є пріоритетом отримання коштів за транспортування. Ми працюємо дуже активно з нашими європейськими партнерами, щоб підписати за новими європейськими правилами договір з "Газпромом"", - зазначив міністр.
Він нагадав, що в українських сховищах зараз зберігається 21,7 млрд кубометрів газу.
"Якщо говорити про газ - а я є безпосереднім учасником перемовин про підписання транзитного договору - ми готові до зупинки транспортування українською територією. Зараз в українських газосховищах рекордна кількість газу. Проте ми в жодному разі не відкидаємо пріоритетність підписання договору на транспортування газу", - повідомив Оржель.
Він наголосив, що європейський договір виключає присутність політичних питань у переговорному процесі.
"Фактично ми використовуємо ті правила, які працюють у Європі. Нас не можна шантажувати. Якщо ми забезпечуємо транзит газу в Європу, якщо ми забезпечуємо чіткі визначені обсяги, це означає постійне постачання газу на ринки Європи... Це означає, що є конкуренція та зменшення ціни для європейських споживачів", - пояснив очільник Міненерго.
Нагадаємо, 9 жовтня глава Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що Україна зацікавлена в підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.
28 жовтня сторони знову зустрілися. За словами виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка, для того, щоб почати переговори про укладення нового контракту на транзит російського газу в ЄС через газотранспортну систему України російська сторона вимагає, щоб Україна пішла на певні поступки, які є нелогічними і принизливими.
Наступний раунд переговорів щодо транзиту російського газу, ймовірно, відбудеться після 11 листопада.
Данія не може бути більшим захисником України, ніж сама Україна.
1. Через СП1 и 2 не может прокачиваться больше 50% газа одного поставщика.
2. Наши газовые хранилища, уникальнийшие в мире, обеспечивают надежность обеспечения ЕС газом в осенне-зимний период.
2. Суммарные подземные газохранилища Германии, Италии, Франции, Австрии в 3 раза больше, чем газохранилища Украины.
хіба так важко підірвати цей підводний потік-2? а потім висловити стурбованність і надати співчуття братньому кацапському народові?
або рвонути парочку труб в Сибіру, там на сотні кілометрів пустеля і газопровід ніким не охороняється
Он хочет высоких зарплат, снижения цен, свободы...
Блаженны блаженные, только счета оплачивать нужно.
При президентстве Порошенко, Франция отказалась от Мистралей, ЕС ввел санкции, ЕС отказался от проекта «Южный поток», Меркель дважды пыталась говорить с путиным о «Северном потоке-2» и дважды неуспешно, пока не вспомнили, что проект может состояться только при сохранении транзита через Украину. После этого Европарламент принимал решение об отказе от него, наши дипломаты старались и лоббировали. А Клоуна теперь просто никто не спрашивает. Клоун потерял аргумент в виде ПАСЕ в обмен на кукиш.
Сейчас Клоун потеряет следующий аргумент в виде транзита российского газа через Украину, тысячи людей будут уволены, государство потеряет миллиарды долларов. Но самое главное - в Украине исчезнет еще один, практически самый главный аргумент в обороне территорий. Логично возникает вопрос: что будет сдерживать путина не идти дальше? Ответ прост: ничего, и точно его не сможет сдержать Клоун, которого никто не спрашивает.
Петр Петров
@Rooftop564
По ситуации с отказом Газпрома продавать газ.
Если зекоманда не будет совать нос в дела Нафтогаза и не трогать Коболева - перезимуем нормально, а к весне Газпром будет должен не 3, а 4 миллиарда долларов.