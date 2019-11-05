 Луценку не подобалося, що посольство закликало його до очищення ГПУ, - Йованович

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на текст свідчень у Палаті представників у межах розслідування за процедурою імпічменту.

"Гадаю, панові Луценку не подобалось, що посольство продовжувало закликати до очищення Генпрокуратури. Коли він прийшов на посаду, у нього було три цілі: реформа Генпрокуратури, покарання відповідальних за вбивства невинних людей на Майдані під час Революції Гідності і розслідування відмивання коштів, щоб повернути понад 40 мільярдів доларів, які колишній президент та його підручні вивели. Жодне з цього не було виконано", - зазначила Йованович.

За її словами, американці прагнули заохотити Луценка працювати в цьому напрямку, "а він, насправді, на це не зважав".

"Він хотів, щоб Посольство США організувало зустріч з Генеральним прокурором, з директором ФБР та іншими. Він заявляв, що має для них важливу інформацію. Як багато хто знає, існує усталений процес для подібних речей. Ми не організовуємо зустрічі перших осіб, на яких керівник іноземної установи може надати інформацію члену кабінету США, яка може бути правдивою, а може і ні", - зауважила дипломатка.

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Йованович додала, що американці продовжували закликати Луценка зустрітись з аташе з юридичних питань – ФБР при Посольстві.

"Саме тому ФБР присутнє за кордоном, щоб співпрацювати з партнерами в інших країнах і отримувати інформацію, якою б вона не була, розробляти справи, та інше. Він не хотів ділитись цією інформацією. Тепер я розумію, що це була неправдива інформація щодо мене", - повідомила Йованович.