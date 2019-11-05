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Все про:ГПУ (3326) Луценко (2686) США (5758) Йованович (181)

 Луценку не подобалося, що посольство закликало його до очищення ГПУ, - Йованович

Колишній посол США в Україні Марі Йованович вважає, що ексгенпрокурору Юрію Луценку не подобалося, що посольство США постійно закликало його до очищення ГПУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на текст свідчень у Палаті представників у межах розслідування за процедурою імпічменту.

"Гадаю, панові Луценку не подобалось, що посольство продовжувало закликати до очищення Генпрокуратури. Коли він прийшов на посаду, у нього було три цілі: реформа Генпрокуратури, покарання відповідальних за вбивства невинних людей на Майдані під час Революції Гідності і розслідування відмивання коштів, щоб повернути понад 40 мільярдів доларів, які колишній президент та його підручні вивели. Жодне з цього не було виконано", - зазначила Йованович.

За її словами, американці прагнули заохотити Луценка працювати в цьому напрямку, "а він, насправді, на це не зважав".

"Він хотів, щоб Посольство США організувало зустріч з Генеральним прокурором, з директором ФБР та іншими. Він заявляв, що має для них важливу інформацію. Як багато хто знає, існує усталений процес для подібних речей. Ми не організовуємо зустрічі перших осіб, на яких керівник іноземної установи може надати інформацію члену кабінету США, яка може бути правдивою, а може і ні", - зауважила дипломатка.

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Йованович додала, що американці продовжували закликати Луценка зустрітись з аташе з юридичних питань – ФБР при Посольстві.

"Саме тому ФБР присутнє за кордоном, щоб співпрацювати з партнерами в інших країнах і отримувати інформацію, якою б вона не була, розробляти справи, та інше. Він не хотів ділитись цією інформацією. Тепер я розумію, що це була неправдива інформація щодо мене", - повідомила Йованович.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157789
 
   
 Топ коментарі
 
Сімейка луценків була одним з тих каменів, котрий потягнув потужного петю до дна.. Вони внесли значний внесок в нищівний і принизливий розгром петі як 21-го квітня так 21-го липня.
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Так він зараз при * навчанні ін. мови * ..

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..Луценко не нравилось, что посольство призывало его к очищению ГПУ, - Йованович - Цензор.НЕТ 137..
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Так він зараз при * навчанні ін. мови * ..

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Кум за кума стояв горою. А зараз Ірусю під руки і на Сейшелах хвороби тропіками лікувати.
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Іноземні дипломати не повинні втручатися в украінські справи. Жаль, що Йованович не розуміє цього.
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Ну если у руля государства на тот момент стояли "суки",то почему и не вмешаться?

"Они мне говорят: "Вы не имеете таких полномочий, вы не президент [Барак Обама], президент говорил, что даст". Я ответил: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов. Я сказал: я еду через шесть часов, если ваш генпрокурор [Шокин] не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", - заявил Байден.
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И как оказалось этих "сук" за миллиард долларов купить можно было.
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Сімейка луценків була одним з тих каменів, котрий потягнув потужного петю до дна.. Вони внесли значний внесок в нищівний і принизливий розгром петі як 21-го квітня так 21-го липня.
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Опять стрелки перевел? про "100% своего прокурора" твой зелебоба трындел,
Сцарский задоподтиральщик ,когда твой зелюк возьмет отвествнность за свои слова и поступки?
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Вы прекрасно понимаете, что имел в виду Зеленский, говоря о 'своём генпрокуроре'. Он говорил о том, что это тот человек, которому он лично доверяет, и его честность является таковой, что за него может поручиться сам президент. А вы извратили смысл его слов. А вот порошенко поставил на должность генпрокурора сначала шокина, а потом и Луценко - двух реально абсолютно зависимых и ручных генпрокуроров. Он молчал об этом, как и своём ручном гройсмане. Наоборот целых два дня разыгрывалось шоу про 'ненависть' между Гроссманом и порошенко. А уж потом было это назначение. Порошенко просто все время лгал. Зеленский же открыт и чист. А стадо порохоботов переводят стрелки, ловят на словах. Это какой-то позор .
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Да помолчи уже хоть про "своих " людей.У зелебобы вся контора - друзья ,подружки, любовницы. Кому ты сейчас муйню вставила про "человек, которому он лично доверяет,",доверять должен народ,а прокурор должен быть независимым от симпатий президента.И кого посадил прокурвор которому зебоба доверяет,и почему это прокурор должен выполнять то ,что ему прикажет зебоба?Честный прокурор не станет лезть в дела другой страны ,и мутить компроматы по указке Трампа и зебила. .
Вы зелебобики когда пишете то то хоть одну извилину включате.
И не пиши мне больше ,я тролля зелебобского кормить не собираюсь.
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Вы что яду выпили с утра? Что за чушь и просто безмозглый пост? Прокурора по конституции предлагает президент, а парламент утверждает. Процедура была соблюдена. При этом Зеленский не лезет в отличие от порошенко ни в дела генпрокурора, ни в дела антикоррупционных органов. Они не пасутся ночами на банковой, как это было при порошенко.

Да, сейчас честный генпрокурор, а при порошенко генпрокуроры были частными.
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Ваш отчёт о ваших действиях прочла. Могли бы и так уйти без отчета, вашего отсутствия никто бы и не заметил
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Я тебе сказала не писать мне , не дохоит? Кушать хочешь,тролль? Еще один коммент и я пишу админу что ты провоцируешь на скандал.Убирайся с глаз.
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Луценку не подобалося, що посольство закликало його до очищення ГПУ, - Йованович - Цензор.НЕТ 6683 Лилия Стацкая

Рот закрыла , пошла вон

Это Кива ее заразил.
Татьяна.Скажите "спасибо",что хоть голову не обещала отрезать.
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Смешко надо было слушать, он говорил, что внепартийные профессионалы должны быть. Тупое зенльце только может пыжиться тем, что у него ручной прокурор, кодло безмозглых тупокнопкодавов, которые "быстро голосуют". Это фигня, а не порядок "был петин, стал бенин". Только мудаки могли за это отребье голосовать
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Почему вы коверкаете мой ник, оскорбляете президента? Вы уже просто не отличаетесь от кацапских ботов. Просто точная копия.
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петуня собирал и окружал себя себеподобными
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...Кремлевские "хотелки" по поводу Крыма - дипломатическая манипуляция и шулерство в чистом виде. Москва блокирует проведение саммита "нормандской четверки", неустанно обкладывая Киев очередными требованиями. Хотите переговоров по морской границе - признайте Крым "российским". До этого Кремль требовал от Офиса президента Украины согласиться с так называемой формулой Штайнмайера. Затем Путин потребовал от президента Зеленского, а также лидеров Франции и Германии законодательно оформить "особый статус" для оккупированных районов Донбасса.
Российскому лидеру нужен не саммит, а бесконечная подготовка к встрече, в ходе которой Киев неустанно выполняет российские "домашние задания", а Москва - только загибает пальцы.
Кремль пытается обставить все так, слово инициатива по признанию полуострова "российским" может исходить от Украины. Достаточно внимательно вчитаться в слова дипломата Руденко по поводу ссылок Щипцова на нормы Конвенции ООН по морскому праву. Россияне узрели в этом "почти готовность" украинской стороны закрыть глаза на оккупацию Крыма.
Москва занимает такую позицию по каждому стратегическому вопросу. Вода аннексированному Крыму якобы не нужна, но Москва хочет, чтобы Киев первым предложил разблокировать Северо-Крымский канал. Прозрачные "водные намеки" российского "вице-премьера Крыма" Георгия Мурадова были адресованы именно украинской стороне. Мол, предложите нам созвать рабочую группу для обсуждения перспектив снятия водной блокады.
Россияне так поступают по очевидной причине. Они хотят, чтобы Запад видел, как Киев "добровольно" отказывается от собственных территорий и суверенитета, а не под давлением Путина. Кремлю нужно добиться снятия санкций, вернув Украину обратно в колониальную зависимость от российского государства. И желательно провернуть все это по "инициативе" самих украинцев.

Сергей СТЕЛЬМАХ
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A как Луценко мог вернуть в Украину украденные режимом донецких деньги, если даже европейские суды не признают Янука виновным ? Опять же, в Делавэре давно заседает суд, по делу Коломойского. Там ведь речь идёт об отмывании какой-то чудовищной суммы, украденной с постсоветского пространства, почти полтриллиона долларов. Сколько ещё будет длиться рассмотрение дела - вряд ли кто-то знает.
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я і не знав що панмський злодій і брехун ще і наркоман
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А портнов он не знав, що в Панамі він ніхто і нарвався на справу про проти нього.

Хто ж вам винен, що ви знаєте лиш те, що вам по г+г розказали?
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Форумчане, реально прислушивпетесь к словам курицы, которая оббрехала Украину в истории с Кольчугами?
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У телеграм-каналі «Київ нічний» були оприлюднені витяги з листування колишнього президента Петра Порошенка та народного депутата від «Європейської солідарності» Ірини Луценко.
Листування Порошенка з абонентом «Артур Герасимов» показує, що експрезидент може бути причетний до звільнення нардепа від «Слуги народу» Богдана Яременка з посади голови Комітету Верховної Ради з міжнародних справ, зазначає Comments.ua з посиланням на Рoliteka.

https://www.volynnews.com/news/all/u-zmi-opryliudnyly-lystuvannia-poroshenka-ta-iryny-lutsenko-z-nardepom-vid-opzzh/
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От же ж клятий борига, уболтав таки дєваху написати волохатому Амурчику,що анал - табу. Доколє?!
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Да это сам Порошенко за девушку писал, чтобы подставить Яременко Луценку не подобалося, що посольство закликало його до очищення ГПУ, - Йованович - Цензор.НЕТ 4684

Одним словом-Зебилы)))
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Не буду здивованим, якщо з часом виявиться , що "дєвахою" , котра писала про табу - буде хтось з ірусьок - або луценчиха або геращенчиха.
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Ну звичайно! Ти вже забув, мабуть, що волохатий Амурчик заявляв, що то була ЙОГО спецоперація проти папарацці!

Дійсно одноклітинні з пам'ятью у 8 біт максимум.
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Леонид Днепр "з часом виявиться , що "дєвахою" , котра писала про табу - буде хтось з ірусьок - або луценчиха або геращенчиха."

https://i.gifer.com/origin/4f/4fd0172b4670490c6ad5cf4ffe50e371_w200.webp
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То це Порох йому повій шукав У РОБОЧИЙ ЧАС прямо з засідання ВР?
От "клятий барига"!!!
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Льонка, не хочеш навідатись на сторіннку спессекретарки преза в твіттері ?
подюбуйся на те, до чого ми йдемо.
незабаром ті прапори в Дніпрі побачиш.
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Надеюсь следующий президент Америки будет более адекватны и выковыряет Луцика из Англиии.
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Надеюсь следующий президент США будет более адекватный и выковыряет ***** из Кремля, а зелёных ************** из руководства Украины.
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Це її оціночні судження. Причому, брехливі.

Бо, насправді, реформа ГПУ відбулася, слідчі від генпрокурора Луценка були унезалежнені (але, блд, залишились залежними від Богдана і Портнова...), призначення прокурорів нині - за конкурсом (інша справа, що керувати тим конкурсом почав "100% свій генпрокуроор" в результаті антиреформ в ГПУ; наприклад, звільнили Горбатюка і все його Управління, чого при Луценку не допускалось), слідчі дії і навіть суди по поверненню 40лярдів відбувались (і навіть два суди повернули в казну порядка двох лярдів; суд на податківцями Клименка розпочався).
Маша тим часом бреше і уникає наголосів в тій частині, що вона разом незалежним від Луценка Ситником, з Шабуніним, з серлещем і наємом намагались зкомпроментувати Трампа його звязком з корупціонером Манафортом. Але її про це запитають... Чи, можливо, вже запитали, але відповідді поки що не оприлюднили.
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Ан Мур <= Трампофіл безнадійний вважає Луценка зразком прокурора? "намагались зкомпроментувати Трампа" - крім Трампа це ніхто краще не робить.
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Зелень уже и не прячет свои предпочтения
Мендель виклала фото з прапорами "ЛНР"
Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала в соціальній мережі фото ремонту моста в Станиці Луганській із прапорами терористичної "ЛНР".

відреагував на пост Мендель німецький журналіст Юліан Ропке.

"Я дуже сподіваюся, що ви не будуєте інфраструктуру для того, щоб іще одне Придністров'я/Південна Осетія/Абхазія могло існувати. Як показують прапори, поки що ваш міст закінчується в "ЛНР", а отже, на підконтрольній Росії території. Я *дійсно* сподіваюся, що у вас є більш масштабний план за цим всім, що ми тільки що побачили"

https://www.obozrevatel.com/ukr/society/mendel-viklala-foto-mosta-z-praporami-lnr-novini-ukraini.htm

Луценку не подобалося, що посольство закликало його до очищення ГПУ, - Йованович - Цензор.НЕТ 4613
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та вона вітає возз'єднання двої народів.
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Поки що той "нарід " з іншої стороні хоче щоб України не існувало,і зебоба разом зі своїм кодлом дуже квапляться це зробити,поки їм голови не відкрутили .
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мост будує Україна, а майорять росіски прапори.

а наші стяги зняли, щоб не провокувати.
вважаю, влада навмисне принижує Україну.
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Побоююсь, що для Ропке у мене погані новини. У них дійсно є більш масштабний план - щоб такі прапори майоріли над Хрещатиком.
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Бачьте ,не один зелебобік не обурився , це для зелюків приємна новина,тіки Порох їм заважає,ясна річ що за зебіла топлять місцеві сепари та козломорді.
Тролі з зелеботьскої контори мають вказівку щоб не скоїлося тицькати у Пороха, продажні тварини.
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Много уже наговорила Йованович... Наверное, ещё что-то нам сегодня поведают. Вчера читал, что этот росполитолог Белковский непрерывно в Твиттере Трампа отвисает. А Трамп, лично(!) каждые 5(пять) минут какую-то заяву очередную размещает. Похоже на панику? Вроде как- похоже.
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Эти американцы просто наивняк, цели Луценко как раз были другие , и они были им достигнуты. Если бы его цели были на самом деле те, которые озвучила Йованович,а именно, реформы, возврат средств и наказание виновных, то его кум порошенко никогда в жизни не назначил бы его на эту должность. На самом деле, генпрокурор- это очень сильная фигура, независимая ни от кого по конституции . Он при желании мог бы горы свернуть, но желания были совсем другими - скрыть, оставить все как есть, разбогатеть. Эти три желания золотая рыбка Украина ему исполнила. А декларации , намерения и истинные цели - это, как говорится две большие разницы.
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Зебилы верят послу, которому не доверяет их Зе-предводитель. Луценку не подобалося, що посольство закликало його до очищення ГПУ, - Йованович - Цензор.НЕТ 3137
Сбой в трускавецких методичках Луценку не подобалося, що посольство закликало його до очищення ГПУ, - Йованович - Цензор.НЕТ 813
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Очень убедительная версия... "...Кремлевские "хотелки" по поводу Крыма - дипломатическая манипуляция и шулерство в чистом виде. Москва блокирует проведение саммита "нормандской четверки", неустанно обкладывая Киев о"чередными требованиями. Хотите переговоров по морской границе - признайте Крым "российским". До этого Кремль требовал от Офиса президента Украины согласиться с так называемой формулой Штайнмайера. Затем Путин потребовал от президента Зеленского, а также лидеров Франции и Германии законодательно оформить "особый статус" для оккупированных районов Донбасса.
Российскому лидеру нужен не саммит, а бесконечная подготовка к встрече, в ходе которой Киев неустанно выполняет российские "домашние задания", а Москва - только загибает пальцы.
Кремль пытается обставить все так, слово инициатива по признанию полуострова "российским" может исходить от Украины. Достаточно внимательно вчитаться в слова дипломата Руденко по поводу ссылок Щипцова на нормы Конвенции ООН по морскому праву. Россияне узрели в этом "почти готовность" украинской стороны закрыть глаза на оккупацию Крыма.
Москва занимает такую позицию по каждому стратегическому вопросу. Вода аннексированному Крыму якобы не нужна, но Москва хочет, чтобы Киев первым предложил разблокировать Северо-Крымский канал. Прозрачные "водные намеки" российского "вице-премьера Крыма" Георгия Мурадова были адресованы именно украинской стороне. Мол, предложите нам созвать рабочую группу для обсуждения перспектив снятия водной блокады.
Россияне так поступают по очевидной причине. Они хотят, чтобы Запад видел, как Киев "добровольно" отказывается от собственных территорий и суверенитета, а не под давлением Путина. Кремлю нужно добиться снятия санкций, вернув Украину обратно в колониальную зависимость от российского государства. И желательно провернуть все это по "инициативе" самих украинцев.

Сергей СТЕЛЬМАХ
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именно благодаря "помощи" юГика свыночолый гетьман потерял как минимум половину тех, кто голосовал за него.
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ага ,променяли на плюгавого голоборотька ,уклониста ,тупицу ,капитулянта , который обрехал Пороха ,а сам разрушил даже то что было , навесил лохторату лапшу на уши, и сдает украинские территории .
Если верите и смотрите кацапкие сериалы типа "слуга нариду" ,пока кацапы убивают Украину ,то вам Порох мозги не подарит.
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похоже на осеннее обострение. или просто забыла принять свои лекарства?
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зато сейчас как заживете со своим прокурором и портновым и всеми регионалами у власти.
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Добре, що зараз ніхто прокурорів не чистить.
Там порнов заправляє.
Незабаром повідкривають карні справи проти майданівців та активістів Одеси, які попалили 40 нещасних інакомислящіх.
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С таким развитием событий Ирина Луценко скоро будет опять передачи в СИЗО носить. Ох и наломал же дров мужинек- простофиля . Будет время у Юрия Витальевича выучить английский на зоне .
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Ошиблась посол. Не было у него этих целей.
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юла повинен сидіти пожиттєво за корупцію із фальсифікації справ
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