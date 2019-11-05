 Луценку не подобалося, що посольство закликало його до очищення ГПУ, - Йованович

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на текст свідчень у Палаті представників у межах розслідування за процедурою імпічменту.
"Гадаю, панові Луценку не подобалось, що посольство продовжувало закликати до очищення Генпрокуратури. Коли він прийшов на посаду, у нього було три цілі: реформа Генпрокуратури, покарання відповідальних за вбивства невинних людей на Майдані під час Революції Гідності і розслідування відмивання коштів, щоб повернути понад 40 мільярдів доларів, які колишній президент та його підручні вивели. Жодне з цього не було виконано", - зазначила Йованович.
За її словами, американці прагнули заохотити Луценка працювати в цьому напрямку, "а він, насправді, на це не зважав".
"Він хотів, щоб Посольство США організувало зустріч з Генеральним прокурором, з директором ФБР та іншими. Він заявляв, що має для них важливу інформацію. Як багато хто знає, існує усталений процес для подібних речей. Ми не організовуємо зустрічі перших осіб, на яких керівник іноземної установи може надати інформацію члену кабінету США, яка може бути правдивою, а може і ні", - зауважила дипломатка.
Йованович додала, що американці продовжували закликати Луценка зустрітись з аташе з юридичних питань – ФБР при Посольстві.
"Саме тому ФБР присутнє за кордоном, щоб співпрацювати з партнерами в інших країнах і отримувати інформацію, якою б вона не була, розробляти справи, та інше. Він не хотів ділитись цією інформацією. Тепер я розумію, що це була неправдива інформація щодо мене", - повідомила Йованович.
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"Они мне говорят: "Вы не имеете таких полномочий, вы не президент [Барак Обама], президент говорил, что даст". Я ответил: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов. Я сказал: я еду через шесть часов, если ваш генпрокурор [Шокин] не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", - заявил Байден.
Сцарский задоподтиральщик ,когда твой зелюк возьмет отвествнность за свои слова и поступки?
Вы зелебобики когда пишете то то хоть одну извилину включате.
И не пиши мне больше ,я тролля зелебобского кормить не собираюсь.
Да, сейчас честный генпрокурор, а при порошенко генпрокуроры были частными.
Рот закрыла , пошла вон
Это Кива ее заразил.
Татьяна.Скажите "спасибо",что хоть голову не обещала отрезать.
Российскому лидеру нужен не саммит, а бесконечная подготовка к встрече, в ходе которой Киев неустанно выполняет российские "домашние задания", а Москва - только загибает пальцы.
Кремль пытается обставить все так, слово инициатива по признанию полуострова "российским" может исходить от Украины. Достаточно внимательно вчитаться в слова дипломата Руденко по поводу ссылок Щипцова на нормы Конвенции ООН по морскому праву. Россияне узрели в этом "почти готовность" украинской стороны закрыть глаза на оккупацию Крыма.
Москва занимает такую позицию по каждому стратегическому вопросу. Вода аннексированному Крыму якобы не нужна, но Москва хочет, чтобы Киев первым предложил разблокировать Северо-Крымский канал. Прозрачные "водные намеки" российского "вице-премьера Крыма" Георгия Мурадова были адресованы именно украинской стороне. Мол, предложите нам созвать рабочую группу для обсуждения перспектив снятия водной блокады.
Россияне так поступают по очевидной причине. Они хотят, чтобы Запад видел, как Киев "добровольно" отказывается от собственных территорий и суверенитета, а не под давлением Путина. Кремлю нужно добиться снятия санкций, вернув Украину обратно в колониальную зависимость от российского государства. И желательно провернуть все это по "инициативе" самих украинцев.
Сергей СТЕЛЬМАХ
Хто ж вам винен, що ви знаєте лиш те, що вам по г+г розказали?
Листування Порошенка з абонентом «Артур Герасимов» показує, що експрезидент може бути причетний до звільнення нардепа від «Слуги народу» Богдана Яременка з посади голови Комітету Верховної Ради з міжнародних справ, зазначає Comments.ua з посиланням на Рoliteka.
https://www.volynnews.com/news/all/u-zmi-opryliudnyly-lystuvannia-poroshenka-ta-iryny-lutsenko-z-nardepom-vid-opzzh/
Одним словом-Зебилы)))
Дійсно одноклітинні з пам'ятью у 8 біт максимум.
https://i.gifer.com/origin/4f/4fd0172b4670490c6ad5cf4ffe50e371_w200.webp
От "клятий барига"!!!
подюбуйся на те, до чого ми йдемо.
незабаром ті прапори в Дніпрі побачиш.
Бо, насправді, реформа ГПУ відбулася, слідчі від генпрокурора Луценка були унезалежнені (але, блд, залишились залежними від Богдана і Портнова...), призначення прокурорів нині - за конкурсом (інша справа, що керувати тим конкурсом почав "100% свій генпрокуроор" в результаті антиреформ в ГПУ; наприклад, звільнили Горбатюка і все його Управління, чого при Луценку не допускалось), слідчі дії і навіть суди по поверненню 40лярдів відбувались (і навіть два суди повернули в казну порядка двох лярдів; суд на податківцями Клименка розпочався).
Маша тим часом бреше і уникає наголосів в тій частині, що вона разом незалежним від Луценка Ситником, з Шабуніним, з серлещем і наємом намагались зкомпроментувати Трампа його звязком з корупціонером Манафортом. Але її про це запитають... Чи, можливо, вже запитали, але відповідді поки що не оприлюднили.
Мендель виклала фото з прапорами "ЛНР"
Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала в соціальній мережі фото ремонту моста в Станиці Луганській із прапорами терористичної "ЛНР".
відреагував на пост Мендель німецький журналіст Юліан Ропке.
"Я дуже сподіваюся, що ви не будуєте інфраструктуру для того, щоб іще одне Придністров'я/Південна Осетія/Абхазія могло існувати. Як показують прапори, поки що ваш міст закінчується в "ЛНР", а отже, на підконтрольній Росії території. Я *дійсно* сподіваюся, що у вас є більш масштабний план за цим всім, що ми тільки що побачили"
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/mendel-viklala-foto-mosta-z-praporami-lnr-novini-ukraini.htm
а наші стяги зняли, щоб не провокувати.
вважаю, влада навмисне принижує Україну.
Тролі з зелеботьскої контори мають вказівку щоб не скоїлося тицькати у Пороха, продажні тварини.
Сбой в трускавецких методичках
Российскому лидеру нужен не саммит, а бесконечная подготовка к встрече, в ходе которой Киев неустанно выполняет российские "домашние задания", а Москва - только загибает пальцы.
Кремль пытается обставить все так, слово инициатива по признанию полуострова "российским" может исходить от Украины. Достаточно внимательно вчитаться в слова дипломата Руденко по поводу ссылок Щипцова на нормы Конвенции ООН по морскому праву. Россияне узрели в этом "почти готовность" украинской стороны закрыть глаза на оккупацию Крыма.
Москва занимает такую позицию по каждому стратегическому вопросу. Вода аннексированному Крыму якобы не нужна, но Москва хочет, чтобы Киев первым предложил разблокировать Северо-Крымский канал. Прозрачные "водные намеки" российского "вице-премьера Крыма" Георгия Мурадова были адресованы именно украинской стороне. Мол, предложите нам созвать рабочую группу для обсуждения перспектив снятия водной блокады.
Россияне так поступают по очевидной причине. Они хотят, чтобы Запад видел, как Киев "добровольно" отказывается от собственных территорий и суверенитета, а не под давлением Путина. Кремлю нужно добиться снятия санкций, вернув Украину обратно в колониальную зависимость от российского государства. И желательно провернуть все это по "инициативе" самих украинцев.
Сергей СТЕЛЬМАХ
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Если верите и смотрите кацапкие сериалы типа "слуга нариду" ,пока кацапы убивают Украину ,то вам Порох мозги не подарит.
Там порнов заправляє.
Незабаром повідкривають карні справи проти майданівців та активістів Одеси, які попалили 40 нещасних інакомислящіх.