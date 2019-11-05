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 Політика України, За кордоном
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Все про:допомога (915) США (5758) Трамп (2204) Помпео (155)

 Адміністрація Трампа була зосереджена на допомозі Україні в боротьбі з корупцією, посиленні оборонних можливостей і захисті демократії, - Помпео

Адміністрація США на чолі з Трампом завжди послідовно підтримувала Україну в боротьбі з корупцією, в посиленні оборонних можливостей, захисті демократії та свобод українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю для радіо KCMO.

"Стосовно України ми були зосереджені на кількох речах. Насамперед це країна з глибокою історією корупції. І наша місія, місія нашого посла, місія пана Волкера була дуже чіткою - вона полягала у створенні набору інструментів, аби нове керівництво, Президент Зеленський і його команда могли досягти того, про що вони заявили під час кампанії, а саме - зменшення ризику корупції", - зазначив держсекретар США.

Крім того, він згадав російську агресію на Донбасі й анексію Криму.

"Тоді президент Обама відмовився надати їм системи озброєння, необхідні для захисту держави", - зауважив Помпео.

За його словами, президент Трамп у цьому питанні займав послідовну позицію: тричі затверджував надання Україні американської зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента не реагував на попередження посольства України про можливе заморожування військової допомоги з боку влади США, - Чалий

"Ми також забезпечили українську сторону технічною допомогою, яку попередня адміністрація відмовилася надавати. Ми наполегливо підтримуємо український народ", - наголосив глава американської дипломатії.

Крім того, підкреслив Помпео, Вашингтон був зосереджений на збереженні демократії та свободи в Україні, а також у масштабах Європи, - і водночас на захисті американців.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.

Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

Тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа підтвердив, що американський президент особисто наказав призупинити надання Україні військової допомоги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157785
 
 
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Через несколько недель Украина получит канадские винтовки, - только не надо нашей власти, приглашать депутатов российской Думы для ознакомления с моделью винтовок,ведь у нас не Гражданская война в Украине,а война с Московией,которая оккупировала наши земли
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Однабіда, вже майже два роки реальна військово-технічна допомога не поступає.
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Винтовки -это смешно в 21 веке. Армия нуждается в высокоточном дистанционном вооружении, которое реально преграждает наступление врага, уничтожает позиции и военную технику врага и защищает наших солдат, так как работает дистанционно. А снайперские перестрелки - это замораживание войны на долгие годы и ежедневные потери наших военных. Зеленский не собирается эту войну заканчивать, а все его потуги к уговорам ***** к миру провалятся. За Путиным стоит агрессивная кацапская клика и она не даст прекратить войну, даже если бы Путин очень хотел, а он и не хочет.
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Украину и сейчас грабят....,кто виноватый,что украинский народ ленивый, украинцы даже лениться управлять своим государством.
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мне кажется, что некоторые отдали это дело на откуп жулику Джулиани и его корешам,
в итоге луценка, клячко и барыга
неплохо общались с этой °°°°°братией,
педалику так понравилось, что он даже подумывал о пожизненном мэрстве
при поддержке крутых чуваков из США
только в США , хоть и с опозданием, но поняли,
что связались с жульём, которое прикрывалось боксёрскими титулами и
громкими слоганами,
а педалик всё пыжится , ждёт когда Джулианни
ему награду отдаст, обещанную ему в Вене педрой и фирташем,
боксёрчик до сих пор верит, что за его отказ от
президентства в пользу мародёра Джулиани и Трамп должны ему
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