 Адміністрація Трампа була зосереджена на допомозі Україні в боротьбі з корупцією, посиленні оборонних можливостей і захисті демократії, - Помпео

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю для радіо KCMO.

"Стосовно України ми були зосереджені на кількох речах. Насамперед це країна з глибокою історією корупції. І наша місія, місія нашого посла, місія пана Волкера була дуже чіткою - вона полягала у створенні набору інструментів, аби нове керівництво, Президент Зеленський і його команда могли досягти того, про що вони заявили під час кампанії, а саме - зменшення ризику корупції", - зазначив держсекретар США.

Крім того, він згадав російську агресію на Донбасі й анексію Криму.

"Тоді президент Обама відмовився надати їм системи озброєння, необхідні для захисту держави", - зауважив Помпео.

За його словами, президент Трамп у цьому питанні займав послідовну позицію: тричі затверджував надання Україні американської зброї.

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"Ми також забезпечили українську сторону технічною допомогою, яку попередня адміністрація відмовилася надавати. Ми наполегливо підтримуємо український народ", - наголосив глава американської дипломатії.

Крім того, підкреслив Помпео, Вашингтон був зосереджений на збереженні демократії та свободи в Україні, а також у масштабах Європи, - і водночас на захисті американців.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.

Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

Тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа підтвердив, що американський президент особисто наказав призупинити надання Україні військової допомоги.