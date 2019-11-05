 Адміністрація Трампа була зосереджена на допомозі Україні в боротьбі з корупцією, посиленні оборонних можливостей і захисті демократії, - Помпео

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю для радіо KCMO.
"Стосовно України ми були зосереджені на кількох речах. Насамперед це країна з глибокою історією корупції. І наша місія, місія нашого посла, місія пана Волкера була дуже чіткою - вона полягала у створенні набору інструментів, аби нове керівництво, Президент Зеленський і його команда могли досягти того, про що вони заявили під час кампанії, а саме - зменшення ризику корупції", - зазначив держсекретар США.
Крім того, він згадав російську агресію на Донбасі й анексію Криму.
"Тоді президент Обама відмовився надати їм системи озброєння, необхідні для захисту держави", - зауважив Помпео.
За його словами, президент Трамп у цьому питанні займав послідовну позицію: тричі затверджував надання Україні американської зброї.
"Ми також забезпечили українську сторону технічною допомогою, яку попередня адміністрація відмовилася надавати. Ми наполегливо підтримуємо український народ", - наголосив глава американської дипломатії.
Крім того, підкреслив Помпео, Вашингтон був зосереджений на збереженні демократії та свободи в Україні, а також у масштабах Європи, - і водночас на захисті американців.
Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.
Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.
Тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа підтвердив, що американський президент особисто наказав призупинити надання Україні військової допомоги.
Ай, чось згадав, що нещодавно в Одесу доставлені кораблі... Учора два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули з США до Одеси.
в итоге луценка, клячко и барыга
неплохо общались с этой °°°°°братией,
педалику так понравилось, что он даже подумывал о пожизненном мэрстве
при поддержке крутых чуваков из США
только в США , хоть и с опозданием, но поняли,
что связались с жульём, которое прикрывалось боксёрскими титулами и
громкими слоганами,
а педалик всё пыжится , ждёт когда Джулианни
ему награду отдаст, обещанную ему в Вене педрой и фирташем,
боксёрчик до сих пор верит, что за его отказ от
президентства в пользу мародёра Джулиани и Трамп должны ему