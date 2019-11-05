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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3454) США (5758) Трамп (2204) Йованович (181)

 Трамп про Йованович: Я не знаю цю жінку ... Зеленський теж не був її прихильником

Президент США Дональд Трамп сказав, що він не знає колишнього посла США в Україні Марі Йованович, яка заявила під час слухань у Конгресі, що була знята зі своєї посади, бо президент втратив довіру до неї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це він повідомив журналістам у Білому домі перед від'їздом на передвиборчий мітинг в Лексінгтоні (штат Кентуккі).

"Я справді не знаю її", - сказав Трамп.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський, згідно з опублікованою стенограмою Білого дому липневого дзвінка між ними, також не був задоволений нею.

"Якщо ви подивитеся на стенограми, президент України теж не був її прихильником. Я впевнений, що вона дуже гарна жінка, просто я мало про неї знаю", - заявив президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йованович заявила, що була шокована словами Трампа про неї, як про "поганого посла"

Згідно з опублікованою стенограмою липневого дзвінка, Зеленський заявляв, що ставлення Йованович до нього "було далеко не найкращим, оскільки вона захоплювалася попереднім президентом і була на його боці".

"Вона не прийняла б мене як нового президента доволі добре", - сказав Зеленський Трампу.

Американський лідер також укотре заявив, що в скарзі викривача було багато неправдивої інформації.

"Я думаю, що цей викривач дав багато неправдивої інформації, і ви маєте побачити, хто цей викривач", - зазначив він.

Раніше демократи палати представників США опублікували в понеділок перші стенограми свідчень, даних у межах процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Читайте: У Конгресі опублікували стенограму свідчень експосла США в Україні Йованович у справі імпічменту Трампа

Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо телефонної розмови Трампа із Зеленським. Причиною стали публікації ЗМІ, в яких з посиланнями на інформатора йшлося, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, домагаючись початку розслідування щодо діяльності в Україні одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Гантера.

У результаті "українського скандалу" демократи в палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157784
 
 
 Топ коментарі
 
Якє ж воно іпануте ... Такє враження що рудий конкретно хворий на голову
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Ой, Ксюш, та там така розмова була.
-Вова, а що там у вас за послиця від нас не в курсі?
-Та я хз, Дональд Фредович?! Але вона некисло так допомогла в мочилові бориги, то мабуть файна тьотка!
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матюкаються ще як!) Я навіть сам чув одного разу ) Укр. мова немає своіх матюків але іноді дуже ж потрібно гостро конкретно висловити свое відношення до якойсь подіі чи меседжа
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Якє ж воно іпануте ... Такє враження що рудий конкретно хворий на голову
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Аваков, це ти???
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УКРАЇНЦІ не матюкаються москальськими матюками... але по-суті ти правий... Трамп про Йованович: Я не знаю цю жінку ... Зеленський теж не був її прихильником - Цензор.НЕТ 6573
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матюкаються ще як!) Я навіть сам чув одного разу ) Укр. мова немає своіх матюків але іноді дуже ж потрібно гостро конкретно висловити свое відношення до якойсь подіі чи меседжа
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свого посла він не знає, а хто подобається Моніці знає...гарно.
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І ЩО ЦІКАВО!!! дуркуваті висловлення та особисті вади державних діячив ЛЮДЕЙ не цікавлять і в демократичних країнах НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА РІШЕННЯ АДМІНІСТРАЦІЙ..
але бидлу треба розваги.. от тут ґебельси з лахти і крутять шоу для тупорилих... Трамп про Йованович: Я не знаю цю жінку ... Зеленський теж не був її прихильником - Цензор.НЕТ 8373
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Он её не знал, "очень хорошую женщину"... Но, она была "плохим послом". Это он знал. Утро начинается удачно...
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У Трампа мания величия зашкаливает, в этом его проблема.
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Привет,ребята! Трамп о Йованович: Я не знаю эту женщину... Зеленский тоже не был ее поклонником - Цензор.НЕТ 5692 Не могу удержаться! Наберите Публика.мд и посмотрите видеоклип "Привет Андрей!" про "Вашего" косоротого друга,который голосовал против Вас в ПАСЕ,и который умудрился ПРОСРАТЬ мэрию Кишинева соССиалистам! Они сделали мое утро! Трамп о Йованович: Я не знаю эту женщину... Зеленский тоже не был ее поклонником - Цензор.НЕТ 4743Посмотрите,не пожалеете! Трамп о Йованович: Я не знаю эту женщину... Зеленский тоже не был ее поклонником - Цензор.НЕТ 3240
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Давай ссылку, с удовольствием посмотрим Андрея.
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У 95 квартала- мировое турне.: Нотр Дам сгорел, в импичменте поучаствовали.
Осталось **** в Гаагу отправить 😁
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цікаво Трамп прибріхує..
він не знав Іванович настільки, що навіть особисто обговорював її з нашим ЗЕ. Трамп про Йованович: Я не знаю цю жінку ... Зеленський теж не був її прихильником - Цензор.НЕТ 3374
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Ой, Ксюш, та там така розмова була.
-Вова, а що там у вас за послиця від нас не в курсі?
-Та я хз, Дональд Фредович?! Але вона некисло так допомогла в мочилові бориги, то мабуть файна тьотка!
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Зато марьйовановну хорошо знали антикокоррупционеры- противборыжники. Они за ней сильнл скучают и просят ещё какой-либо "правдивой" инфы про Ирак и Кольчуги.
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А Зеленский знает, что он непоклонникЙованович ?
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У ***** спросите он с этой иванович в школе кгб пересекался.
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Трамп ссылается на Зеленского как на старшего авторитета
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Ну так Воха - Найвеличніший лідер **********, фулє?
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Почему Трамп постоянно переводит стрелки на Зеленского..?
ох чувствую придётся Зеле долго мотать срок скоро в американской тюрьме..
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Какая то закономерность вырисовывается.При Обаме Пэцин генпрокурор Шокин был сукиным сыном.При Трампе ***** уже стал Луценко,уже Пэцин кум.

Байден признался, как Обама поручил ему заниматься Украиной
Бывший вице-президент США Джо Байден рассказал, как проводил жесткие переговоры с украинской властью для борьбы с коррупцией.
Об этом он заявил в комментарии "Голосу Америки", посоветовав чиновникам администрации действующего президента США Дональда Трампа внимательно фиксировать, что говорят украинцы, а также проверять, как они выполняют свои обещания.
"Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание относительно Украины. Поэтому я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они предпримут шаги в отношении генерального прокурора (на то время Генеральную прокуратуру возглавлял Виктор Шокин - прим.ред.), но они этого не сделали", - вспомнил Байден.
После этого, отметил экс-вице-президент США, он сообщил на пресс-конференции, что Украина не получит миллиард долларов кредита.
"Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", - подчеркнул он. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/bayden-rasskazal-kak-dobilsya-uvolneniya-sukinogo-syna-shokina-s-dolzhnosti-glavy-gpu-1094015.html
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зебіл, ти, видать, зовсім забрехався... Луценко особисто з Джуліані порішав проблеми (якщо навіть вони в нього особисто були).
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У зебилов трудный день впереди. Очередной.
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у мацкалей Жирик скоро дуба врежет
Трампыч может его заменить
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I will never again vote for the Democrats. My friends left the Democratic Party because of the dark courts behind the closed door. The same party, which is institutionally responsible for the promulgation of slavery and segregation, now wants to make my Democratic friends slaves because of the fog of lies that we all exhale thousands of times a day. You have lost our "collective" voice due to your secret peeping, eavesdropping, spying on us. Good luck with decreasing results. Freedom is an integral part of being a real democrat, not a slave.
Я никогда больше не буду голосовать за демократов. Мои друзья покинули Демократическую партию из-за темных судов за закрытой дверью. Та же самая партия, которая институционально ответственна за обнародование рабства и сегрегации, теперь хочет сделать моих демократических друзей рабами из-за тумана лжи, которую мы все выдыхаем тысячи раз в день. Вы потеряли наш «коллективный» голос из-за вашего тайного подглядывания, подслушивания, слежки за нами. Удачи в снижении результатов. Свобода является неотъемлемой частью того, чтобы быть настоящим демократом, а не рабом.
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Начнем с того, что Моника Зеленски вобще мало что знает, кроме ЦУ от бабушки Бени и сценариев Богдана.

Так что нифига не аргумент.
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