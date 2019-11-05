 Трамп про Йованович: Я не знаю цю жінку ... Зеленський теж не був її прихильником

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це він повідомив журналістам у Білому домі перед від'їздом на передвиборчий мітинг в Лексінгтоні (штат Кентуккі).
"Я справді не знаю її", - сказав Трамп.
Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський, згідно з опублікованою стенограмою Білого дому липневого дзвінка між ними, також не був задоволений нею.
"Якщо ви подивитеся на стенограми, президент України теж не був її прихильником. Я впевнений, що вона дуже гарна жінка, просто я мало про неї знаю", - заявив президент США.
Згідно з опублікованою стенограмою липневого дзвінка, Зеленський заявляв, що ставлення Йованович до нього "було далеко не найкращим, оскільки вона захоплювалася попереднім президентом і була на його боці".
"Вона не прийняла б мене як нового президента доволі добре", - сказав Зеленський Трампу.
Американський лідер також укотре заявив, що в скарзі викривача було багато неправдивої інформації.
"Я думаю, що цей викривач дав багато неправдивої інформації, і ви маєте побачити, хто цей викривач", - зазначив він.
Раніше демократи палати представників США опублікували в понеділок перші стенограми свідчень, даних у межах процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо телефонної розмови Трампа із Зеленським. Причиною стали публікації ЗМІ, в яких з посиланнями на інформатора йшлося, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, домагаючись початку розслідування щодо діяльності в Україні одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Гантера.
У результаті "українського скандалу" демократи в палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.
але бидлу треба розваги.. от тут ґебельси з лахти і крутять шоу для тупорилих...
Осталось **** в Гаагу отправить 😁
він не знав Іванович настільки, що навіть особисто обговорював її з нашим ЗЕ.
-Вова, а що там у вас за послиця від нас не в курсі?
-Та я хз, Дональд Фредович?! Але вона некисло так допомогла в мочилові бориги, то мабуть файна тьотка!
ох чувствую придётся Зеле долго мотать срок скоро в американской тюрьме..
Байден признался, как Обама поручил ему заниматься Украиной
Бывший вице-президент США Джо Байден рассказал, как проводил жесткие переговоры с украинской властью для борьбы с коррупцией.
Об этом он заявил в комментарии "Голосу Америки", посоветовав чиновникам администрации действующего президента США Дональда Трампа внимательно фиксировать, что говорят украинцы, а также проверять, как они выполняют свои обещания.
"Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание относительно Украины. Поэтому я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они предпримут шаги в отношении генерального прокурора (на то время Генеральную прокуратуру возглавлял Виктор Шокин - прим.ред.), но они этого не сделали", - вспомнил Байден.
После этого, отметил экс-вице-президент США, он сообщил на пресс-конференции, что Украина не получит миллиард долларов кредита.
"Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", - подчеркнул он. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/bayden-rasskazal-kak-dobilsya-uvolneniya-sukinogo-syna-shokina-s-dolzhnosti-glavy-gpu-1094015.html
Трампыч может его заменить
Я никогда больше не буду голосовать за демократов. Мои друзья покинули Демократическую партию из-за темных судов за закрытой дверью. Та же самая партия, которая институционально ответственна за обнародование рабства и сегрегации, теперь хочет сделать моих демократических друзей рабами из-за тумана лжи, которую мы все выдыхаем тысячи раз в день. Вы потеряли наш «коллективный» голос из-за вашего тайного подглядывания, подслушивания, слежки за нами. Удачи в снижении результатов. Свобода является неотъемлемой частью того, чтобы быть настоящим демократом, а не рабом.
Так что нифига не аргумент.