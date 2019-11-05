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 Ворог за добу 20 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 122-мм артилерію, міномети та озброєння БМП. Втрат немає, - штаб ОС

4 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 та 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 10 обстрілів:

- чотири рази неподалік Водяного - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Мар'їнки - з РПГ і стрілецької зброї;
- біля Красногорівки - з СПГ і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Пищевика - з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Старогнатівки - зі стрілецької зброї;
- у районі Гнутового - з мінометів калібру 82 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова розпочати розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське 7 листопада у разі відсутності обстрілів, - командувач ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 10 ворожих обстрілів:

- на околиці Новотошківського - з усього спектру озброєння, починаючи зі стрілецької зброї до мінометів різних калібрів та артилерії калібру 122 мм;
- тричі неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 120 і 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових і автоматичних гранатометів;
- поблизу Хутора Вільного - з СПГ;
- у районі Кримського - з великокаліберних кулеметів;
- двічі біля Троїцького - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і СПГ;
- неподалік Залізного - з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Новгородського - з автоматичних гранатометів.

"Учора, 4 листопада, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.

Ворог за добу 20 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 122-мм артилерію, міномети та озброєння БМП. Втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157783
 
 
 Топ коментарі
 
Черговий рапорт про втрат немє.
Але чи правда це ?
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"чтобы вражеские снаряды не долетали"

Вы для справки поинтересуйтесь, какова дальность полета 122-ых снарядов. Тогда поймете, что с односторонним разводом, отводить может придется вплоть и до вашего дома.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-хуйло!!!! Складається враження, що рогаті тренуються перед новим загостренням.... особливо цікаво, що то було біля Новотошкового, бій мабуть ,бо шмаляли виродки расіянські з усього...
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Черговий рапорт про втрат немє.
Але чи правда це ?
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Конечно правда. После развода войск по всей линии фронта вообще потерь не будет. Даже боевых травм.
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А що буде ?
росіски зайди повернуться за порєбрік ?
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Нет, не уйдут пока не будут выполнены все их условия.
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Что случилось с доменной печью на Новолипецком металлургическом комбинате? Она вошла в нештатный режим и сгорела. Пресс-служба комбината хранит гробовое молчание по поводу инцидента. - https://twitter.com/i/status/1191514277024292865
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Петяботы вы должны сказать сваим сепарам четкое нет штанмаера !Прийти в Донецк и сказать нет капитуляции!
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Переживаешь за сваих хасапов пуйло?))
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А тряпка была смочена боярышником Ворог за добу 20 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 122-мм артилерію, міномети та озброєння БМП. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8790
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!! Складається враження, що рогаті тренуються перед новим загостренням.... особливо цікаво, що то було біля Новотошкового, бій мабуть ,бо шмаляли виродки расіянські з усього...
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Вот поэтому разведение нужно ускорить чтобы вражеские снаряды не долетали до наших позиций
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"чтобы вражеские снаряды не долетали"

Вы для справки поинтересуйтесь, какова дальность полета 122-ых снарядов. Тогда поймете, что с односторонним разводом, отводить может придется вплоть и до вашего дома.
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надо ещё километров на 50 видимо отойти...
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ага, до Киева отходить будем или до Львова??? Украине нужно не отходить, а наступать до тех пор, пока не выйдем на границу, а если так это двигать туда, сюда, обратно, то это никогда не закончится!
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Украине нужны свои ЧВК для решения задач отдельно от армии! Нужны силы специального назначения!
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Украине можно создать ЧВК и набирать туда даже не Украинцев, а иностранцев, чтобы не терять своих людей! И пусть они за бабки выполняют специальные задачи! Нужно создать даже 3 в 1 - это Французский Легион, ЧВК, и Моссад в одному! Это будет пушка!
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если сепарня хочет, что бы Украина отвела то значит нужно.
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не правда. тут не цензоре сообщали, что по данным разведки за месяц боевые потери в той стороны более 30 чел. стреляют взаимно.
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Магдалена зурбієна, вона ж доцент моріарті, воно ж карл пью. Яке твоє свиняче діло до України? І той .. ай-пі поправ)))
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ты шваль и свыня кацапска дуй отсюда да русвесну, а то укр айпи приклеил и думаешь тебя никто не раскусит.
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то троль.
він так гроші заробляє... на проблемах та нещастях українців.
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