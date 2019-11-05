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 Політика України
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Все про:Крим (7664) Чубаров (387)

 Потрібно перейти до кардинальних дій, - Чубаров пояснив, як змусити РФ звільнити Крим і забратися з усіх українських земель

Для того, щоб повернути Крим, Україні потрібно розробити дуже чітку стратегію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив колишній народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, для того, щоб відновити державний суверенітет України над Кримським півостровом, деокупувати Крим, Україна мусить мати дуже чітку стратегію.

"Ми маємо покроково робити все, що обговорено та схвалено. Маємо максимально змобілізувати міжнародних партнерів. Я приєднуюся до тих, хто говорить, що немає наразі військового шляху щодо звільнення Криму. Але для того, щоб примусити Росію звільнити півострів та взагалі забратися з усіх українських земель, треба дійти до кардинальних дій, щодо тиску на Росію, аби примусити її повернутися в рамки міжнародного права. Для цього українська держава має максимально змобілізуватися всередині суспільства та змобілізувати своїх міжнародних партнерів. З цим у нас зараз є великі проблеми", - повідомив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ має зайнятися деокупацією Криму, - Чубаров. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що нова влада не поспішає з розглядом трьох законопроєктів, що стосуються статусу Криму та кримських татар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157782
 
   
 Топ коментарі
 
не дразнять фуйла лише його спільники.
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Так покажи пример, мобилизуй своих татар на хоть какие действия в Крыму, там не то что партизан там даже протестов для картинки в мировых СМИ нет.
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А ты с окопа обдроченцев Лугандона малявы чиркаешь? путин - хуйло?
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Все знают что нужно делать, но никто ничего не делает!
Украина не "Страна советов"! Нехрен всем советовать - бери и делай.
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Потрібно перейти до кардинальних дій, - Чубаров пояснив, як змусити РФ звільнити Крим і забратися з усіх українських земель - Цензор.НЕТ 7444Alex123QAlex123 Я извиняюсь , Вас носом тыкнуть в коррупцию Потрібно перейти до кардинальних дій, - Чубаров пояснив, як змусити РФ звільнити Крим і забратися з усіх українських земель - Цензор.НЕТ 9502 Это то что на поверхности , сколько лет в Днепре мост реконструировали , и сколько ушло денег , железная дорога , ну то что лично знаю , сплошные откаты , и вишенка , Брильянтовые прокуроры уже сидят Гонторева , которая помогала с рефинансированием банков , курс доллара , и конверт центры Потрібно перейти до кардинальних дій, - Чубаров пояснив, як змусити РФ звільнити Крим і забратися з усіх українських земель - Цензор.НЕТ 9502 Это по быстрому , а если копать , то там целая библиотека Потрібно перейти до кардинальних дій, - Чубаров пояснив, як змусити РФ звільнити Крим і забратися з усіх українських земель - Цензор.НЕТ 9502
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Встреча должна проходить в Будапештском формате , но для этого нужны яйца и любовь к Украине Потрібно перейти до кардинальних дій, - Чубаров пояснив, як змусити РФ звільнити Крим і забратися з усіх українських земель - Цензор.НЕТ 2998 А по Нормадскому формату , получаеться Украина сама на себя напала Потрібно перейти до кардинальних дій, - Чубаров пояснив, як змусити РФ звільнити Крим і забратися з усіх українських земель - Цензор.НЕТ 2998
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Чувак проснулся.... "Нужна....,стратегия....,чёткая...." А до этого времени подумать о четкой стратегии времени не хватало?
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Сколько не слушал его, но сори пока кроме надо-надо, пусто
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А заводи Фірташа в Криму ( які виробляють продукцію для російського обронпрому) і далі отримують сировину та електроенергію з України? При Петі-баризі отримували аж гай шумів. Чогось мені видається, що отримують і далі.
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Пан Чубаров, для начала попросите Эрдогана не принимать депутатов госдумы раши от Крыма.
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Чубаров, что то ты при парашенко молчал и не пыхтел..активных действий захотел..вперед..
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"Мы должны..., четкая стратегия..., кардинальные действия..., международное сообщество..." Чубаров лепит обычный набор штампов, что характеризует его как пустого сотрясателя воздуха.
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Чубаров простий громадянин. Має право говорити загальними фразами. А ось Клоуни тобіш Холопи народу - отримують зарплату з наших податків. І говорити пустопорожні фрази що вони роблять вже півроку ніхто їм права не давав. Погані слуги. Давно їх не пороли на конюшні. Треба повторити.
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По перше треба нарешті прийняти закон про кримсько-татарську автономну республіку! Де кримські татари повинні як корінний етнос поруч з іншим корінним етносом - українцями мати право вето, квоти (бажано більше 50 %) і інші права корінного етносу.
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Партизанская война всегда была действенным методом борьбы. Где партизанские отряды из крымских татар, сражающиеся против оккупантов ? Пускающие поезда под откос, взрывающие электростанции и т.д.
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