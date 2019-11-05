 Департамент ГПУ, що розслідує катування в правоохоронних органах, відкриє перше провадження через 2 тижні, - глава департаменту Бєлоусов

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю hromadske повідомив глава департаменту Юрій Бєлоусов.
"Справ поки жодної немає. Ми поки перебуваємо на етапі формування. Цього підрозділу не існувало. Зараз триває набір людей, формування процесу діловодства, розробка всіх нормативних документів для того, щоб цей підрозділ почав працювати. Ми намагаємося робити це максимально швидко. Ми б хотіли наступного тижня, максимум через тиждень вже почати перше провадження", - заявив Бєлоусов.
Він також пояснив, що новостворений департамент співпрацюватиме з ДБР.
"Наше завдання, зокрема, спрямовувати слідчих ДБР на збір якісних доказів, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних правоохоронців до катувань. Саме наші прокурори будуть виступати в судах, вони братимуть участь в обранні запобіжних заходів у разі потреби, оголошенні підозри особам і потім на судовому засіданні повністю доводити склад відповідного злочину", - наголосив Бєлоусов.
Нагадаємо, 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в ГПУ департаменту щодо катувань та інших серйозних порушень з боку правоохоронних органів.
вновь созданный департамент Генеральной прокуратуры Украины, реально будет расследовать пытки и другие серьезные нарушения со стороны правоохранительных органов.
Начальником НКВД Берия был недолго, но в его период количество репрессий снизилось
берий строил ракеты (и таки построил)
ездил в авто с одним охранником-водителем
это савецкая пропаганда сделала из него упыря садиста кровопийцу людоеда
за то, что Берия позарился на святое - он хотел отнять власть у партийцев (о, ужас!!) и передать ее производственникам
такого партия не прощала никогда никому
просто пояснюю: Берія не був вселенським злом. І даремно це прізвище осоціюється з якимись жахами чи тортурами
Лаврентій Палич був звичайним сином свого часу
Якщо ж взяти по кількості пролитої людської крові, то наприклад Сергій Миронович Кіров пролив її в десятки разів більше ніж Берія
але комуняки створили нам образ Берії як символ жаху та людоїдства
Не Єжова, не Ягоду, не Кірова, не Бєлобородова, не Жукова, не Урицького, а саме Берії, хоч у нього на руках набагато менше крові ніж у вищеперерахованних
Л.Берия возглавлял МВД с 1938 по 1945 г. а с 1945 года по 1952 был куратором МГБ, МВД и Мин. контроля в придачу.
Проведенная Берией амнистия вынужденная мера. Мужского населения не хватало для восстановления страны. И убивать в ГУЛАГе трудоспособное население было просто глупо
Это кремляди создали образ Берии как наикровожаднейшего садиста палача подонка
Берия замахнулся на святое - на полную и тотальную власть партийцев. Он хотел отодвинуть партийцев от руководящих ролей и оставить партии лишь идеологию, а всю реальную власть передать Совнаркому, ну типа кабмину по-нашему.
Поэтому Берию расстреляли а его имя кремляди очернили как смогли
Во времена Берии было немало более кровожадных палачей, но их фамилии почему-то не вызывают никаких эмоций, это работа кремлядских "историков", палачом назначим не палача, а того, кого надо
В кремлядской "истории" есть две фамилии (может их больше. я знаю этих), которые кремляди ненавидят люто и плюются дерьмом при их упоминании - это Лаврентий Берия и Степан Бандера.
Эти двое очень и очень мешали установлению партийно-коммуняцкой власти, хоть и по разным причинам
..Це щось подібне відроджується !?
а репресси начались в 1934-м, с убийства Сергея Мироновича Кирова, подонка и палача