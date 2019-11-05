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Все про:ГПУ (3326) катування (175) тортури в міліції (7)

 Департамент ГПУ, що розслідує катування в правоохоронних органах, відкриє перше провадження через 2 тижні, - глава департаменту Бєлоусов

Новостворений департамент Генеральної прокуратури України, який розслідуватиме катування та інші серйозні порушення з боку правоохоронних органів, планує відкрити перше провадження протягом двох тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю hromadske повідомив глава департаменту Юрій Бєлоусов.

"Справ поки жодної немає. Ми поки перебуваємо на етапі формування. Цього підрозділу не існувало. Зараз триває набір людей, формування процесу діловодства, розробка всіх нормативних документів для того, щоб цей підрозділ почав працювати. Ми намагаємося робити це максимально швидко. Ми б хотіли наступного тижня, максимум через тиждень вже почати перше провадження", - заявив Бєлоусов.

Він також пояснив, що новостворений департамент співпрацюватиме з ДБР.

"Наше завдання, зокрема, спрямовувати слідчих ДБР на збір якісних доказів, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних правоохоронців до катувань. Саме наші прокурори будуть виступати в судах, вони братимуть участь в обранні запобіжних заходів у разі потреби, оголошенні підозри особам і потім на судовому засіданні повністю доводити склад відповідного злочину", - наголосив Бєлоусов.

Нагадаємо, 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в ГПУ департаменту щодо катувань та інших серйозних порушень з боку правоохоронних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка створив у ГПУ управління реформ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157781
 
 
 Топ коментарі
 
обычное зезеканье порошнявой ботвы.
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Интересно! Как можно планировать возбуждение уголовных дел Департамент ГПУ, занимающийся расследованием пыток в правоохранительных органах, откроет первое производство через 2 недели, - глава департамента Белоусов - Цензор.НЕТ 3202 ? Почему не завтра, не в четверг, не через месяц? Преступление, оно или есть или нет и УД возбуждается по факту, а не по графику Департамент ГПУ, занимающийся расследованием пыток в правоохранительных органах, откроет первое производство через 2 недели, - глава департамента Белоусов - Цензор.НЕТ 4440. Хотя в сталинском СССР было нечто подобное - разнарядка на "врагов" народа
Департамент ГПУ, занимающийся расследованием пыток в правоохранительных органах, откроет первое производство через 2 недели, - глава департамента Белоусов - Цензор.НЕТ 794
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Звичайно, що тортури силових структур це ганебне явище. Звідки береться бажання знущатися над людьми? Тоді піднімаємо коментарі прихильників нової влади і читаємо їхні заклики до репресій за інші переконання.
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То ЗЕбилы выбрали себе ЗЕкловуна шоб было так же как при Порошенко??
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Запитай у нього про місце, де він народився🤗
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Это по фене? А если серьёзно, то теперь нужно создать Департамент ГПУ занимающийся расследованием пыток правоохранителей прокурорами Департамента расследования пыток в правоохранительных органах.
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Только полный зебил сможет поверить, что
вновь созданный департамент Генеральной прокуратуры Украины, реально будет расследовать пытки и другие серьезные нарушения со стороны правоохранительных органов.
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а чем он будет заниматься по мнению порохоботов?
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понятно. Так и запишем - порохоботное слилось.
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в любой стране криминальная полиция при необходимости выбивает показания. Вопрос в порядочности.В СССР если знали, что виновен, били нормально, если сомневались - то так себе или вообще не били.В Украине конца 90-х, начале 00 уже нормы порядочности были не те (Врадиевка, например). Так что силовые органы на то они и силовые.Беда наша в том, что эти так сказать органы должны защищать пострадавшего человека и его жизнь, а у нас с этим вопросом полная оппа.
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Да ладно, сомневались-не били. Били так, что ссали кровью.
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во всех правоохоронных структурах, заметьте, все резонансное обещается НАПЕРЕД, а потом: или ничего или завуалировано - уникальные дебри нашей страны!
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Интересно! Как можно планировать возбуждение уголовных дел ? Почему не завтра, не в четверг, не через месяц? Преступление, оно или есть или нет и УД возбуждается по факту, а не по графику . Хотя в сталинском СССР было нечто подобное - разнарядка на "врагов" народа
Департамент ГПУ, занимающийся расследованием пыток в правоохранительных органах, откроет первое производство через 2 недели, - глава департамента Белоусов - Цензор.НЕТ 794
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между прочим, Берия не был бездумным тупым палачом или садистом, как Ягода или Ежов
Начальником НКВД Берия был недолго, но в его период количество репрессий снизилось
берий строил ракеты (и таки построил)
ездил в авто с одним охранником-водителем
это савецкая пропаганда сделала из него упыря садиста кровопийцу людоеда
за то, что Берия позарился на святое - он хотел отнять власть у партийцев (о, ужас!!) и передать ее производственникам
такого партия не прощала никогда никому
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Не можна виправдовувати потвору, яка забрала життя в тисячі людей. Життя, це безцінний дар
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я не виправдовую
просто пояснюю: Берія не був вселенським злом. І даремно це прізвище осоціюється з якимись жахами чи тортурами
Лаврентій Палич був звичайним сином свого часу
Якщо ж взяти по кількості пролитої людської крові, то наприклад Сергій Миронович Кіров пролив її в десятки разів більше ніж Берія
але комуняки створили нам образ Берії як символ жаху та людоїдства
Не Єжова, не Ягоду, не Кірова, не Бєлобородова, не Жукова, не Урицького, а саме Берії, хоч у нього на руках набагато менше крові ніж у вищеперерахованних
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От того что он был умным палачом, он был еще страшнее. Ваше высказывание, что он руководил НКВД "не долго" спорно. Г. Ежов руководил НКВД с 1934 по 1936, Н. Ежов с 1936 по 1938 г.
Л.Берия возглавлял МВД с 1938 по 1945 г. а с 1945 года по 1952 был куратором МГБ, МВД и Мин. контроля в придачу.
Проведенная Берией амнистия вынужденная мера. Мужского населения не хватало для восстановления страны. И убивать в ГУЛАГе трудоспособное население было просто глупо
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Повторяю - я не питаю симпатий к берии, я за справедливость
Это кремляди создали образ Берии как наикровожаднейшего садиста палача подонка
Берия замахнулся на святое - на полную и тотальную власть партийцев. Он хотел отодвинуть партийцев от руководящих ролей и оставить партии лишь идеологию, а всю реальную власть передать Совнаркому, ну типа кабмину по-нашему.
Поэтому Берию расстреляли а его имя кремляди очернили как смогли
Во времена Берии было немало более кровожадных палачей, но их фамилии почему-то не вызывают никаких эмоций, это работа кремлядских "историков", палачом назначим не палача, а того, кого надо

В кремлядской "истории" есть две фамилии (может их больше. я знаю этих), которые кремляди ненавидят люто и плюются дерьмом при их упоминании - это Лаврентий Берия и Степан Бандера.
Эти двое очень и очень мешали установлению партийно-коммуняцкой власти, хоть и по разным причинам
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Доброго ранку , Україно без балабола порошенка і дурачка януковича !
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Зато с предателем Зелебеней. Партии "стадо недоумков" и ее лехторату , УРА!!!

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Був вже в прокуратурі підрозділ по нагляду ..
..Це щось подібне відроджується !? Департамент ГПУ, занимающийся расследованием пыток в правоохранительных органах, откроет первое производство через 2 недели, - глава департамента Белоусов - Цензор.НЕТ 1121
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По сути - кошмар и 37-й год! Это что? "Висит на сцене ружье - обязательно выстрелит. Создали департамент - обязательно будут уголовные дела по пыткам, через два месяца в 08-30 утра"! Нет факта пыток - придумаем! Как это удобно, если надо убрать работника, препятствующего передаче наркотиков в СИЗО или тюрьму...
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на самом деле 37-й год это был год окончания репрессий, просто в 37-м добрались до верхушки и это стало сразу резко заметно
а репресси начались в 1934-м, с убийства Сергея Мироновича Кирова, подонка и палача
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