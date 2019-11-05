EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  7572  62
Все про:пограбування (417) Одеська область (1097)

 Під Одесою невідомі пограбували полтавських підприємців на 12 млн грн, оголошено плани "Перехоплення" та "Сирена"

У понеділок увечері в Одеській області невідомі пограбували підприємців з Полтави, вкрадено 12 млн грн, оголошено плани "Перехоплення" та "Сирена".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Думська".

"Троє чоловіків з Полтави везли до Одеси дуже велику суму готівкою, яку планували витратити на придбання різних товарів, зокрема на "Сьомому кілометрі". Зупинилися біля "Джерельця" (кафе), щоб пообідати. Тут під'їхав мікроавтобус, з якого вискочили троє молодиків. Один вистрілив з пістолета в повітря. Потім вони вивели бізнесменів, змусили їх показати, де сумки з грошима, забрали їх, порізали шини авто, після чого зникли", - повідомило видання в понеділок увечері.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався на трасі Одеса-Київ, біля кафе "Джерельце", що біля Алтестового Біляївського району.

В області оголошено плани "Перехоплення" та "Сирена".

На думку правоохоронців, постраждалих супроводжували з Полтави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала іноземця, який грабував киян за допомогою медпрепарату. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157780
 
 
 Топ коментарі
 
При свиночолих такого не було!
 показати весь коментар
 
У тебя Оскар за самый тупой комментарий месяца.
 показати весь коментар
 
Наводку дали в банке, выдававшем наличку.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Еще надо выяснить,откуда у них 12млн... врядли простые роботяги.
 показати весь коментар
 
 
У тебя Оскар за самый тупой комментарий месяца.
 показати весь коментар
 
 
да, кого то так жабориння душит, что надо ж проверить - откедова...
 показати весь коментар
 
Ну да, это прокуроры, брали взятки, сюда приехали, чтобы купить по дешёвке одесские взятки на толчке.
 показати весь коментар
 
Одеса - мама, у Ростові колишній през, а Жданов без порту. От тепер мама Одеса грабує купців, як і раніше там це було.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Гончаренко мл. - в доле?
 показати весь коментар
 
 
Я помню когда при януковоще,три чеченца Одессу захватили и как бездействовала тогда ментовка и сейчас мало что поменялось ,хоть и вертолёты добавили.
 показати весь коментар
 
Nickol Nickols Одессу захватили? Это ты "Ликвидацию" пересмотрел.
 показати весь коментар
 
опишіть, будь ласка, операцію "Дуремар". То щось новеньке і дуже таємне??
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
При свиночолих такого не було!
 показати весь коментар
 
 
Наводку дали в банке, выдававшем наличку.
 показати весь коментар
 
 
для того чтобы вода у киевлян стала тёплой, её нужно подогреть.
 показати весь коментар
 
 
У мене три бойлера. Тому ви помиляєтеся.
 показати весь коментар
 
 
Откуда у честного украинца три бойлера? Не по средствам живете!
 показати весь коментар
 
 
Купив🤣 А распятий мальчік не має горячої води🐸
 показати весь коментар
 
 
А почему три??? Небось электричество тырите???
 показати весь коментар
 
 
В тебе немае води взагали, а бойлери непрацюючи. Тому купляй ще один и копай колодязь.
 показати весь коментар
 
Тоби потрибен пингвин, электропидсылювач керма и четветрий бойлер.
 показати весь коментар
 
век воли не видать- и к бабке не ходи, сдали с потрохами............
 показати весь коментар
 
 
Такие предприниматели деньги в банках и не держат, так что мимо, скорей всего
 показати весь коментар
 
 
"Алекс кредит" отдолжил беспроцентный займ, но пока ехали в Одессу набежали такие проценты, что пришлось возвращать тело кредита досрочно... Под Одессой неизвестные ограбили полтавских предпринимателей на 12 млн грн, объявлены планы "Перехват" и "Сирена" - Цензор.НЕТ 6850
 показати весь коментар
 
Их вели с Полтавы , ждали пока остановятся покушать.
 показати весь коментар
 
Вот и вновь грабят награбленное. Так было, есть и будет. Бо карманам денежки нужны.
 показати весь коментар
 
Какое награбленное. Думайте своей головой. Мне очень жаль этих людей. Это ж не депутаты, которым внести залог в сто миллионов - раз плюнуть, для них это просто трагедия и крах. Очень часто - это просто все деньги .
 показати весь коментар
 
 
для тебя люди которые имеют деньги барыги? завидовать нужно меньше дружок, и работать,работать и тогда что то да и получится
 показати весь коментар
 
Я давно слышала, что на Киевской трассе работают воры. Работают у кафе и заправок. Вот очередное доказательство. Но тут, похоже, знали , кого бомбить
 показати весь коментар
 
 
Воры воруют, бандиты грабят с использованием оружия их объединяет только одно, они преступники.
 показати весь коментар
 
 
Отак в ГУГЛ забиваете- "под Мелитополем банда ограбила" и- наслаждайтесь... Там весь спектр: и АЗС, и фермеров, и экс-ректора универа. И даже есть ограбление микроавтобуса с народом, который ехал именно в Одессу, именно на рынок 7 км... Так что, киевская трасса- вовсе не исключение.
 показати весь коментар
 
Если знают места, так сказать, и цели, то почему не могут поймать? Значит, в банде есть менты, не физически, возможно, но в доле
 показати весь коментар
 
 
Почему не могут поймать? Та тех, кто микроавтобус бомбанул, вроде как, через пару дней взяли... Наверное, не одна банда трудится. Я там, в ночное время, более не езжу...
 показати весь коментар
 
 
Таньок, шоб у киевлян була гаряча вода , её надо подогреть.Но похоже, это завтрашний день.
А вчера большие были, но по пять.
 показати весь коментар
 
При новом Президенте по вылазят новые банды "Маруси" и других чуваков и чувих Под Одессой неизвестные ограбили полтавских предпринимателей на 12 млн грн, объявлены планы "Перехват" и "Сирена" - Цензор.НЕТ 188
 показати весь коментар
 
 
навели на них, "свої" і шо ото без охорони були????
 показати весь коментар
 
 
от " Родничка " к посту полиции что на въезде в Одессу буквально ничего … Плюс народа там всегда много в этой "їдальне" … Басмачи какие то бесстрашные работу делали ...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору