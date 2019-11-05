 Об'єднувати державні шахти в межах одного холдингу - недоцільно, - глава Міненерго Оржель

"Ми не підтримали логіку створення "Національної вугільної компанії". Скажемо відверто, коли ми об'єднуємо щось прибуткове з чимось збитковим - воно стає більш неефективним і там важко розібратися, що необхідно побудувати, модернізувати або ліквідувати", - сказав він в ефірі телеканалу ICTV у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Оржель зазначив, що нове керівництво міністерства розуміє проблему зловживань і непрозорості в закупівлях держшахтами, що призводить до їхньої збитковості та завищення собівартості видобутку вугілля.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України розпорядженням №1019-р від 6 грудня 2017 року утворив державне підприємство "Національна вугільна компанія", яке мало об'єднати більшість державних активів галузі.

У Кабміні Володимира Гройсмана зазначали, що створення нового ДП дозволить оптимізувати структуру вугледобувних підприємств шляхом створення єдиної юридичної особи, сконцентрувати трудові та матеріальні ресурси, досягнувши їхньої високої ефективності та забезпечивши публічність і прозорість роботи вугледобувних підприємств.

Крім того, ухвалення розпорядження має почати процес проведення реформування вугільної галузі шляхом оптимізації непрофільних активів вуглевидобувних підприємств, підвищити їхню інвестиційну привабливість, прискорити темпи підготовки шахт до приватизації і привести ціни на вугільну продукцію до економічно обґрунтованого рівня. Водночас ДП так і не почало повноцінно функціонувати.

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