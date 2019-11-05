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 Економіка, Суспільство
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Все про:шахта (177) Олексій Оржель (17)

 Об'єднувати державні шахти в межах одного холдингу - недоцільно, - глава Міненерго Оржель

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель вважає недоцільним об'єднувати державні вугільні активи в межах одного холдингу.

"Ми не підтримали логіку створення "Національної вугільної компанії". Скажемо відверто, коли ми об'єднуємо щось прибуткове з чимось збитковим - воно стає більш неефективним і там важко розібратися, що необхідно побудувати, модернізувати або ліквідувати", - сказав він в ефірі телеканалу ICTV у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Оржель зазначив, що нове керівництво міністерства розуміє проблему зловживань і непрозорості в закупівлях держшахтами, що призводить до їхньої збитковості та завищення собівартості видобутку вугілля.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України розпорядженням №1019-р від 6 грудня 2017 року утворив державне підприємство "Національна вугільна компанія", яке мало об'єднати більшість державних активів галузі.

У Кабміні Володимира Гройсмана зазначали, що створення нового ДП дозволить оптимізувати структуру вугледобувних підприємств шляхом створення єдиної юридичної особи, сконцентрувати трудові та матеріальні ресурси, досягнувши їхньої високої ефективності та забезпечивши публічність і прозорість роботи вугледобувних підприємств.

Крім того, ухвалення розпорядження має почати процес проведення реформування вугільної галузі шляхом оптимізації непрофільних активів вуглевидобувних підприємств, підвищити їхню інвестиційну привабливість, прискорити темпи підготовки шахт до приватизації і привести ціни на вугільну продукцію до економічно обґрунтованого рівня. Водночас ДП так і не почало повноцінно функціонувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна буде готова підписати договори на транспортування газу до 17 грудня, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157778
 
 
 Топ коментарі
 
Я багато разів бачив шахтарів, які грюкали касками біля Кабміну. Тоді їм кияни співчували, а зараз ненавидять. Тому скоріше за все їх будуть бити аваковці, але підтримки киян шахтарі не матимуть.
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Нічого би ти не зробив, бо тобі зебіли не дадуть зробити. Якби тиїх знав краще, то побачив їхню головну особливість - вкрасти і швидко тікати з награбованим.
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Бити будуть аваковці, а не тітухани. Підтримки у шахтарів в Києві нема іне скоро буде. Тобто у них шансів нема.
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Цьому Оржелю не дадуть нормально працювати, тому йому краще їхати за кордон до родичів.
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Звісно , недоцільно. Але як зебеням грошиків знайти? Тільки скороченнями, укрупненнями, розбазарюваннями. По зєбєнські це зветься оптимізація видатків.
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...ок..пусть прибыльные шахты работают сами по себе, обьедините убыточные, поменяйте управленцев, если проблема в них, установите надлежащий контроль за их работой, при необходимости помощь какую окажите...и все наладится..что круши то попусту нарезать, лишь усугубляя положение...
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.а я знаю?))...был бы "директором", так бы и сделал..
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Нічого би ти не зробив, бо тобі зебіли не дадуть зробити. Якби тиїх знав краще, то побачив їхню головну особливість - вкрасти і швидко тікати з награбованим.
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поржал))) Объединять государственные шахты в рамках одного холдинга - нецелесообразно, - глава Минэнерго Оржель - Цензор.НЕТ 1754...когда шахтеры на Банковую или Грушу придут голодные-поздно будет... ..не успеют и до метро добежать, разве что в женском платье)))...
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Я багато разів бачив шахтарів, які грюкали касками біля Кабміну. Тоді їм кияни співчували, а зараз ненавидять. Тому скоріше за все їх будуть бити аваковці, але підтримки киян шахтарі не матимуть.
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...неа...этого уж точно не будет...не те времена, в киеве развелось понаехавших придурков, в основном в охранных конторах и немало, но они на такое не пойдут даже за бабки..отгребут титуханы на раз..
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Бити будуть аваковці, а не тітухани. Підтримки у шахтарів в Києві нема іне скоро буде. Тобто у них шансів нема.
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не будут...тет более менты, нема дурных Объединять государственные шахты в рамках одного холдинга - нецелесообразно, - глава Минэнерго Оржель - Цензор.НЕТ 3504 , однажды уже попробовали...
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Упс, і коли це "однажды уже попробовали"?
не плутай розгін маргіналів з революціями.
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