EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  513  37
Все про:бюджет (690) перепис населення (27) Гончарук_Олексій (225)

 Скорочення чиновників і впровадження IТ-інструментів, - Гончарук назвав джерела бюджетної економії

Впровадження ІТ-інструментів і скорочення чиновників допоможе зекономити бюджетні видатки, переконаний голова Кабміну Олексій Гончарук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Про це Гончарук сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми передбачаємо, що у наступному році зменшимо на 10% - а то й більше - кількість державних службовців. Кількість функцій зменшиться на ще більший відсоток. Але головну економію ми передбачаємо завдяки ІТ-інструментам: сучасним базам даних, які дозволять економити час і мати точніші дані", - розповів прем'єр.

Читайте також: У РНБО обговорили пропозиції до проєкту держбюджету-2020, що стосуються забезпечення нацбезпеки і оборони України

За його словами, зараз держава оперує надзвичайно неточними даними.

"Рівень похибки жахливий. Ми іноді ухвалюємо рішення як держава просто наосліп. У наступному році має з'явитися єдина централізована база даних. Ми будемо бачити, які соціальні категорії корелюють між собою і яким чином, щоб планувати державну політику, робити притомні нормальні розрахунки", - зазначив Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд витратить 3,4 млрд грн на перепис населення в 2020 році, - Мінфін

Він також анонсував перепис населення, у бюджеті на нього вже закладено кошти.

"Ми подивилися на різну практику у світі, як робиться перепис. Ми хочемо його зробити максимально за рахунок онлайн-інструментів. Тобто стимулювати людей самостійно заповнювати інформацію про себе. Ми очікуємо, що цей рік - інвентаризація та кадрове оновлення, а наступний рік - підготовка до економічного стрибка. Має запуститися економіка", - наголосив голова Кабміну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157777
 
   
 Топ коментарі
 
Та видели мы ваши IT- технологии. И бондаренко продемонстрировал, и коля-ресторатор. Сегодня нефёдов на растаможке показал масстер-аласс.
 показати весь коментар
 
Для сравнения:
в Украине 226 тысяч чиновников на 40 млн население
в Японии 9 тысяч чиновников на 129 млн население
Как может развиваться экономика если в стране сколько дармоедов?😝
 показати весь коментар
 
Дебилушка.. Гончарук, - это вешалка для жилетки.. Носить костюм у него получается, но как откроет рот, так становится похожим на своего зеленого преЗЕдента..

Скорочення чиновників і впровадження IТ-інструментів, - Гончарук назвав джерела бюджетної економії - Цензор.НЕТ 4312
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
IT программы стоят не просто дорого, а очень дорого.
Расценки на создание IT проектов - дорогое удовольствие и в Украине, и в Европе и США.
Поэтому поэкономить на этом не удастся...
 показати весь коментар
 
 
А ще для того треба мати кваліфікованих спеціалістів, які повинні добре володіти комп'ютером, знати українську мову і спеціальність. Таких в Україні мало, а освічена молодь не хоче з ними працювати. Тому Гончарук не розуміє сам про що говорить.
 показати весь коментар
 
 
треба мати кваліфікованих спеціалістів, які повинні добре володіти комп'ютером, знати українську мову

К чему ты клонишь Абу Али? Себя предложить собираешься?
 показати весь коментар
 
 
Я маю роботу і я вже пенсіонер та дід. А за образу тебе у спам. Розмова закінчена.
 показати весь коментар
 
 
Я назвал тебя именем великого человека, а ты обиделся. Читай книги иногда,развивайся, а не только на цензоре сиди. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
 показати весь коментар
 
Мы ожидаем, что этот год - инвентаризация и кадровое обновление, а следующий год - подготовка к экономическому скачку. Должна запуститься экономика", - подчеркнул глава Кабмина.

Може досить. 90 відсоткам українців інтернет дав вже за два місяці роботи. Сокращение чиновников и внедрение IТ-инструментов, - Гончарук назвал источники бюджетной экономии - Цензор.НЕТ 5522
 показати весь коментар
 
 
Дебилушка.. Гончарук, - это вешалка для жилетки.. Носить костюм у него получается, но как откроет рот, так становится похожим на своего зеленого преЗЕдента..

Скорочення чиновників і впровадження IТ-інструментів, - Гончарук назвав джерела бюджетної економії - Цензор.НЕТ 4312
 показати весь коментар
 
 
Моя мама серце добре має,
А папаша мають МАГАЗИН...
 показати весь коментар
 
 
Жилётка. Тоже хитрая штука. Не тот цвет и уже проиграл. Симпатии нету. Ну, не тот парад на лице.
 показати весь коментар
 
 
Та видели мы ваши IT- технологии. И бондаренко продемонстрировал, и коля-ресторатор. Сегодня нефёдов на растаможке показал масстер-аласс.
 показати весь коментар
 
 
Ггг) економический скачок откладывается. Будем год готовиться чтоб не убиться в прыжке
 показати весь коментар
 
 
Ну ось, будь ласка. Слабода слова ще не закінчилась, а новина про це вже тут. Чому про Слабоду минулого понеділка ні слова? А патаму шо там була Юлька-вароффка.
 показати весь коментар
 
Для сравнения:
в Украине 226 тысяч чиновников на 40 млн население
в Японии 9 тысяч чиновников на 129 млн население
Как может развиваться экономика если в стране сколько дармоедов?😝
 показати весь коментар
 
 
Китай
Количество населения 1,340 млрд
На 1 чиновника приходится 19 граждан
Общее количество чиновников 70 млн
Латвия
Количество населения 2,3 млн
На 1 чиновника приходится 26 граждан
Общее количество чиновников 88300
Германия
Количество населения 83,2 млн
На 1 чиновника приходится 163 граждан
Общее количество чиновников 507520
Россия
Количество населения 141,9 млн
На 1 чиновника приходится 140 граждан
Общее количество чиновников 996596
США
Количество населения 309 млн
На 1 чиновника приходится 147 граждан
Общее количество чиновников 2101200
Украина
Количество населения 46 млн
На 1 чиновника приходится 170 граждан
Общее количество чиновников 283400
Франция
Количество населения 61 млн
На 1 чиновника приходится 190 граждан
Общее количество чиновников 320000
 показати весь коментар
 
 
46 вже давно нема - зараз і 35 млн навряд чи буде !
 показати весь коментар
 
 
А ще є дуже цікава особливість: при звільнені чиновників першими підуть ті, які вміють працювати. Родичів та осіб наближених до 95 кварталу залишать.
 показати весь коментар
 
Нужны конкурсы и профотбор а не премьер министры с дипломами не государственного образца,т.е нарисованный на коленях
 показати весь коментар
 
Спочатку треба мати таку роботу, яка зацікавить спеціалістів. На сьогодній день ми маємо чиновників, що призначені не по конкурсу та кваліфікації. Маємо Сивохо та інших з 95 кварталу, тому нормальні люди до них не підуть.
 показати весь коментар
 
 
Патамушта у них дипломи і працювати руками вони не будуть, вони вчились на рукойводітєлєй.
 показати весь коментар
 
 
В 1991 было всего 3000 номенклатуры, а сейчас уже около 285 000. Результат проедание и растаскивание бюджета.
 показати весь коментар
 
А про розгон ФОПів, під жОПУ, з сльозогінним газом, нічого не повідомив??? І цензор про це нічого не знає???
 показати весь коментар
 
 
Чудеса просто. Про аварії, про обіжену Йованович новини є а про силовий розгон пікетів сльзогоном чомусь нема
 показати весь коментар
 
 
Зараз неможливо закрити таку інформацію.
 показати весь коментар
 
Зе&co сейчас важнее посчитать колличество оставшегося люмпена для обслуживания олигархата....ФОПы сглатнули, так что это уже пройденный этап
 показати весь коментар
 
Спочатку котнуть, але потім змусять зевладу ковтати.
 показати весь коментар
 
калькулятор сегодня показал как будет работать замена чиновникам от зелебобиков
 показати весь коментар
 
Я зараз дивлюся на свій смартфон і розумію, що в ньому вся держава. Навіть один смартфон розібрав, але їхньої зедержави не знайшов🧐
 показати весь коментар
 
Понятно зарабатывать они не собираются. Будут только экономить
 показати весь коментар
 
 
«Эконо́мика должна́ бы́ть эконо́мной» (полный текст звучал так: «Экономика должна быть экономной - таково требование времени») - тезис (впоследствии ставший политическим лозунгом), прозвучавший на XXVI съезде КПСС в отчётном докладе Л. И. Брежнева.
 показати весь коментар
 
 
экономика должна быть экономной - где то я уже это слышал.... Скорочення чиновників і впровадження IТ-інструментів, - Гончарук назвав джерела бюджетної економії - Цензор.НЕТ 6519
дебилы зарабатывать не умеют и не хотят, просто урезают Здесь, что бы Там, прибыло!
гениально! Скорочення чиновників і впровадження IТ-інструментів, - Гончарук назвав джерела бюджетної економії - Цензор.НЕТ 7861
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору