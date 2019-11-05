 Скорочення чиновників і впровадження IТ-інструментів, - Гончарук назвав джерела бюджетної економії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Про це Гончарук сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми передбачаємо, що у наступному році зменшимо на 10% - а то й більше - кількість державних службовців. Кількість функцій зменшиться на ще більший відсоток. Але головну економію ми передбачаємо завдяки ІТ-інструментам: сучасним базам даних, які дозволять економити час і мати точніші дані", - розповів прем'єр.
За його словами, зараз держава оперує надзвичайно неточними даними.
"Рівень похибки жахливий. Ми іноді ухвалюємо рішення як держава просто наосліп. У наступному році має з'явитися єдина централізована база даних. Ми будемо бачити, які соціальні категорії корелюють між собою і яким чином, щоб планувати державну політику, робити притомні нормальні розрахунки", - зазначив Гончарук.
Він також анонсував перепис населення, у бюджеті на нього вже закладено кошти.
"Ми подивилися на різну практику у світі, як робиться перепис. Ми хочемо його зробити максимально за рахунок онлайн-інструментів. Тобто стимулювати людей самостійно заповнювати інформацію про себе. Ми очікуємо, що цей рік - інвентаризація та кадрове оновлення, а наступний рік - підготовка до економічного стрибка. Має запуститися економіка", - наголосив голова Кабміну.
Расценки на создание IT проектов - дорогое удовольствие и в Украине, и в Европе и США.
Поэтому поэкономить на этом не удастся...
К чему ты клонишь Абу Али? Себя предложить собираешься?
Може досить. 90 відсоткам українців інтернет дав вже за два місяці роботи.
А папаша мають МАГАЗИН...
в Украине 226 тысяч чиновников на 40 млн население
в Японии 9 тысяч чиновников на 129 млн население
Как может развиваться экономика если в стране сколько дармоедов?😝
Количество населения 1,340 млрд
На 1 чиновника приходится 19 граждан
Общее количество чиновников 70 млн
Латвия
Количество населения 2,3 млн
На 1 чиновника приходится 26 граждан
Общее количество чиновников 88300
Германия
Количество населения 83,2 млн
На 1 чиновника приходится 163 граждан
Общее количество чиновников 507520
Россия
Количество населения 141,9 млн
На 1 чиновника приходится 140 граждан
Общее количество чиновников 996596
США
Количество населения 309 млн
На 1 чиновника приходится 147 граждан
Общее количество чиновников 2101200
Украина
Количество населения 46 млн
На 1 чиновника приходится 170 граждан
Общее количество чиновников 283400
Франция
Количество населения 61 млн
На 1 чиновника приходится 190 граждан
Общее количество чиновников 320000
дебилы зарабатывать не умеют и не хотят, просто урезают Здесь, что бы Там, прибыло!
гениально!