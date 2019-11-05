 Скорочення чиновників і впровадження IТ-інструментів, - Гончарук назвав джерела бюджетної економії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Про це Гончарук сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми передбачаємо, що у наступному році зменшимо на 10% - а то й більше - кількість державних службовців. Кількість функцій зменшиться на ще більший відсоток. Але головну економію ми передбачаємо завдяки ІТ-інструментам: сучасним базам даних, які дозволять економити час і мати точніші дані", - розповів прем'єр.

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За його словами, зараз держава оперує надзвичайно неточними даними.

"Рівень похибки жахливий. Ми іноді ухвалюємо рішення як держава просто наосліп. У наступному році має з'явитися єдина централізована база даних. Ми будемо бачити, які соціальні категорії корелюють між собою і яким чином, щоб планувати державну політику, робити притомні нормальні розрахунки", - зазначив Гончарук.

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Він також анонсував перепис населення, у бюджеті на нього вже закладено кошти.

"Ми подивилися на різну практику у світі, як робиться перепис. Ми хочемо його зробити максимально за рахунок онлайн-інструментів. Тобто стимулювати людей самостійно заповнювати інформацію про себе. Ми очікуємо, що цей рік - інвентаризація та кадрове оновлення, а наступний рік - підготовка до економічного стрибка. Має запуститися економіка", - наголосив голова Кабміну.