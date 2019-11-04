 Йованович заявила, що була шокована словами Трампа про неї, як про "поганого посла"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це свідчить протокол її свідчень, опублікований 4 листопада на сайті комітету.
Судячи зі стенограми липневої розмови Трампа та президента України Володимира Зеленського, американський лідер говорив українському колезі, що від Йованович "не можна було очікувати нічого доброго", а люди, "з якими вона мала справу в Україні, такі самі погані".
"Я була шокована. Я була здивована, що президент Трамп говорив з іноземним колегою про мене чи будь-якого посла в такому тоні", – сказала вона.
Йованович зазначила, що не знає, що могли означати слова Трампа про те, що вона "має пройти все це".
"Я була дуже стурбована", – додала ексамбасадорка, зазначивши, що це почуття її не покинуло. Дипломатка ствердно відповіла, коли конгресмени запитали, чи відчувала вона, що їй може щось загрожувати.
Чего-чего? Пруфы есть?
В 2017 году замглавы АП Дмитрий Шимкив обнародовал информацию, что Администрация президента Украины подрядила BGR-Group "для продвижения интересов Украины в США". То есть, по сути, в лоббировании самого Порошенко.
Курт Волкер работал в этом проекте директором по международным вопросам.https://vesti.ua/strana/326943-shou-poroshenko-na-amerikanskom-esmintse-kak-prezident-kupil-kurta-volkera-s-potrokhami
https://consortiumnews.com/2019/10/14/dcs-atlantic-council-raked-in-funding-from-hunter-bidens-corruption-stained-ukrainian-employer-while-courting-his-vp-father/
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Крім того, він попросив американського президента поділитися додатковою інформацією про експосла США в Києві Марі Йованович, що, за його словами, "було би дуже корисно для розслідування".
"Чудово, що ви першим сказали мені, що вона поганий посол, тому що я погоджуюся з вами на 100%. Її ставлення до мене було далеко не найкращим, оскільки вона захоплювалася попереднім президентом і була на його боці. Вона не сприйматиме мене достатньо добре як нового президента", - додав Зеленський.
А про "умнее" ... такое((((