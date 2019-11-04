 Йованович заявила, що була шокована словами Трампа про неї, як про "поганого посла"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це свідчить протокол її свідчень, опублікований 4 листопада на сайті комітету.

Судячи зі стенограми липневої розмови Трампа та президента України Володимира Зеленського, американський лідер говорив українському колезі, що від Йованович "не можна було очікувати нічого доброго", а люди, "з якими вона мала справу в Україні, такі самі погані".

"Я була шокована. Я була здивована, що президент Трамп говорив з іноземним колегою про мене чи будь-якого посла в такому тоні", – сказала вона.

Йованович зазначила, що не знає, що могли означати слова Трампа про те, що вона "має пройти все це".

"Я була дуже стурбована", – додала ексамбасадорка, зазначивши, що це почуття її не покинуло. Дипломатка ствердно відповіла, коли конгресмени запитали, чи відчувала вона, що їй може щось загрожувати.

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