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 За кордоном
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Все про:США (5758) Трамп (2204) Йованович (179)

 Йованович заявила, що була шокована словами Трампа про неї, як про "поганого посла"

Колишня посол США в Україні Марі Йованович заявила на слуханнях у комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США, який веде розслідування в межах процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа, що була шокована словами Трампа про те, що вона "поганий посол".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це свідчить протокол її свідчень, опублікований 4 листопада на сайті комітету.

Судячи зі стенограми липневої розмови Трампа та президента України Володимира Зеленського, американський лідер говорив українському колезі, що від Йованович "не можна було очікувати нічого доброго", а люди, "з якими вона мала справу в Україні, такі самі погані".

"Я була шокована. Я була здивована, що президент Трамп говорив з іноземним колегою про мене чи будь-якого посла в такому тоні", – сказала вона.

Йованович зазначила, що не знає, що могли означати слова Трампа про те, що вона "має пройти все це".

"Я була дуже стурбована", – додала ексамбасадорка, зазначивши, що це почуття її не покинуло. Дипломатка ствердно відповіла, коли конгресмени запитали, чи відчувала вона, що їй може щось загрожувати.

Читайте також: У Конгресі опублікували стенограму свідчень експосла США в Україні Йованович у справі імпічменту Трампа

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157776
 
   
 Топ коментарі
 
Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду. Это кстати ваша поговорка, кацап рогатый
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Посол и Курт Волкер, звенья одной цепи. Именно этих двоих внезапно отстранили от обязанностей перед позорным анонсом сдачи Золотогo. Петух с дохлой белкой на голове и Клоун заранее это обсудили и доложили путину о проделанной работе
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Йованович, не переживай. Зараз соєва братва за три секунди докаже, що у всьому винен "зєля" і "коломойша".
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А где американская военная помощь Украине? Зачем Украина отдала своё ядерное оружие?
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Тётя мотя, и шо ж ви трете, между ног, когда идёте?
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Посол и Курт Волкер, звенья одной цепи. Именно этих двоих внезапно отстранили от обязанностей перед позорным анонсом сдачи Золотогo. Петух с дохлой белкой на голове и Клоун заранее это обсудили и доложили путину о проделанной работе
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Курт Волкер совладелец лобистской компании, куда обращался и платил деньги Порошенко. Это конфликт интересов или попросту взятка.
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Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду. Это кстати ваша поговорка, кацап рогатый
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Ну да, очень смешно, правда зависит от точки зрения и каждый верит в то, во что хочет, а не в то, что есть на самом деле, так что продолжай верить в свою "правду".
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Почему я "кацап", можешь объяснить, путиносрань? Только потому что тебе не нравится правда про Петю?
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Конечно есть! А сам нагуглить не в состоянии?
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Слепыш, держи:
В 2017 году замглавы АП Дмитрий Шимкив обнародовал информацию, что Администрация президента Украины подрядила BGR-Group "для продвижения интересов Украины в США". То есть, по сути, в лоббировании самого Порошенко.
Курт Волкер работал в этом проекте директором по международным вопросам.https://vesti.ua/strana/326943-shou-poroshenko-na-amerikanskom-esmintse-kak-prezident-kupil-kurta-volkera-s-potrokhami
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Курт Волкер работал на Atlantic Council, который финансировался Бурисмой. Ничего личного, просто вопиющий конфликт интересов.

https://consortiumnews.com/2019/10/14/dcs-atlantic-council-raked-in-funding-from-hunter-bidens-corruption-stained-ukrainian-employer-while-courting-his-vp-father/
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какой она посол прекрасно видно по кадрами из шабунинской команды в сервантерии Зе Йованович заявила, що була шокована словами Трампа про неї, як про "поганого посла" - Цензор.НЕТ 4015 И на это ушли деньги налогоплательщиков из США Йованович заявила, що була шокована словами Трампа про неї, як про "поганого посла" - Цензор.НЕТ 4015
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Это Зеленский Виноват! Уси на Майдан!
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так це ж не тільки не трамп казав...ЗєлєЧМОніка жалілася Трампу, що посол його, бубочку, нє любіт...Що вона з повагою ставилася до Пороха....Яке воно жалюгідне чмо, це кварталівське бидло, йому потрібно "обожаніє" від оточуючих...хто його любить(або робить вигляд),- той "хороший"...це навіть не дитячий садок...це якась недорозвиненість, затримка в розвитку, неадекватність...
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не всі знаходяться там, де ти, сердешний...заспокойся
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цитата з розмови трампа і зєлєЧМОніки:
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Крім того, він попросив американського президента поділитися додатковою інформацією про експосла США в Києві Марі Йованович, що, за його словами, "було би дуже корисно для розслідування".
"Чудово, що ви першим сказали мені, що вона поганий посол, тому що я погоджуюся з вами на 100%. Її ставлення до мене було далеко не найкращим, оскільки вона захоплювалася попереднім президентом і була на його боці. Вона не сприйматиме мене достатньо добре як нового президента", - додав Зеленський.
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Йованович, не переживай. Зараз соєва братва за три секунди докаже, що у всьому винен "зєля" і "коломойша".
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От Трампа усльішать "плохой посол"-єто комплимент,а "очень хорошая и умная девочка"-дочь должника ,отдавшаяся кредитору за списание долга.
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ідійот...шо тут скажеш...вище почитай, затурканець...якщо саме не в змозі знайти ...
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А что она ожидала от президента-клоуна? Наш клоун и то умнее чем Трамп и не такой громкий.
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не такой громкий.. Наверное, сказать нечего или понял ( подсказали ? ) , что лучше этим ртом есть, чем что-то пытаться говорить
А про "умнее" ... такое((((
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