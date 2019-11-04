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Все про:заробітна плата (578) вчитель (116) Гончарук_Олексій (225)

 Підвищення зарплат вчителям буде, але не таке, як хотілося б, - Гончарук. ВIДЕО

Кабінет Міністрів поки не може значно підвищити витрати на заробітну плату українських вчителів.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми звісно намагалися знайти максимальні кошти на підвищення зарплат вчителям. Підвищення зарплат звичайно буде, але далеко не таке, як нам хотілося б. Для того, щоб забезпечити достатнє підвищення, тобто настільки високі зарплати, наскільки заслуговують наші вчителі, нам потрібно більше економічного зростання. Потрібно, щоб економіка давала більше ресурсів, податків, і тоді у нас буде більше можливостей", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, під час своєї передвиборчої кампанії команда Володимира Зеленського обіцяла підняти зарплату вчителям до $4000.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157775
 
 
 Топ коментарі
 
4000 долларов, - молодой зеленой специалист Бабак все просчтиал!
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Клятий Порошенко зупинись!
Зебіли знають, що бубочка нічого не обіцяв!
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Я сам з Саранська. Платять за кожний пост по сто грам стєкломоя або бояришніка. Чому цікавишся? На стецьковій ботофермі зарплатню врізали?
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Люблю этот сайт периодически захожу, и знаете чем отличаются люди которые голосовали за Порошенка или Зеленского они любят Украину! А чем отличаются порохоботы? они топят за Вора, когда ваша тварь ответит за Иловайск, Аэропорт, может за Дебальцево?
может наберетесь смелости вместе, и скажите за кражи в оборонке, за воровство в економике, за рейдерство и передел бизнеса. Может за Гандзюк скажите или опять Зеленский виноват? Зеленский виноват я не спорю, за то что не пересадил ваших кураторов!!!
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уже укради бабки падлы, ведь зелибоба убедительно подсчитал что $4000 можно лехко платить. видать себе бабки нужнее
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Вот молодцы!! Теперь осталось только тарифы снизить и заживем!!!
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Зараз Зе за все заплатить з пенсій і субсидій.Підвищення зарплат вчителям буде, але не таке, як хотілося б, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5477
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Соєві боти ще розкручують свою байку про зарплату вчителів у 4000 євро? Чи нову придумують?)))
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Байку про конец эпохи бедности раскручивали по Г+Г. А теперь ты свободен ЗЕбил..на помойку.
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ЗЕбил расскажи когда там конец эпохи бедности?? А заодно расскажи когда конец эпохи олигархата и кумовства. Підвищення зарплат вчителям буде, але не таке, як хотілося б, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1788
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Зато в охвисе преЗЕдента зарплаты себе сразу подняли, не успев в кабинеты заехать.
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Моряков уже давно освободили (хотя прахоботы визжали и возмущались) . Все остальное лень читать, скорее всего такая же протухшая брехня. Совет - чаще меняй свои стецьковые методички. Бо сильно палишься.
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Вот нравится, как Зеленский и "слуги народа" поступают со всеми, кто им помогал:
- ЦВК. Дякую, потеряйтесь.
- КС, ВС. Молодцы... но сократим.
- Любимые учителя! Молитесь чтоб $40 осталось.
- Дорогие пенсионеры! слишком вы дорогие.
- ФОПы? Да пошли в жопу!
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Вы слышите тишину?Это реакция УкрСМИ и экспердов на урезание доходной части бюджета на 20 ярдов.Конец эпохи зубожиння официально открыт.Теперь бедно,но чисто одетых дедушек с половиной сосиски не будет.Теперь будут все с половиной сосиски
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Сначала Аваковцев надо накормить, они "путч" героически сдерживают. Зачем нам образование и просвещение? Люди научатся думать и перестанут выбирать во власть кретинов и воров...
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