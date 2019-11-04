 Підвищення зарплат вчителям буде, але не таке, як хотілося б, - Гончарук. ВIДЕО

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми звісно намагалися знайти максимальні кошти на підвищення зарплат вчителям. Підвищення зарплат звичайно буде, але далеко не таке, як нам хотілося б. Для того, щоб забезпечити достатнє підвищення, тобто настільки високі зарплати, наскільки заслуговують наші вчителі, нам потрібно більше економічного зростання. Потрібно, щоб економіка давала більше ресурсів, податків, і тоді у нас буде більше можливостей", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, під час своєї передвиборчої кампанії команда Володимира Зеленського обіцяла підняти зарплату вчителям до $4000.