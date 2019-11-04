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 Політика України, Економіка
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Все про:бізнес (383) економіка (308) держава (29) Милованов Тимофій (50)

 Якщо держава навчиться залишати бізнес у спокої, то економіка почне зростати, - Милованов

Держава має бути арбітром між різними інтересами бізнесу, суспільства, знаходити і пропонувати компромісні рішення.

Про це міністр економіки Тимофій Милованов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я намагаюся трансформувати міністерство. Зараз воно є гравцем на ринку. Наприклад, є Агрофонд, який активно діє на ринку агро - торгує, фінансує. Більш того, ведуть політичну роботу і лобіюють зміни в законодавстві, які їм вигідні. Такого не повинно бути. Держава не повинна своїми діями підміняти бізнес, конкурувати з ним, витісняти його, просувати правила гри, які вигідні держкомпаніям, але шкодять приватному бізнесу. Замість цього, держава має бути арбітром між різними інтересами бізнесу, суспільства, знаходити і пропонувати компромісні рішення. Іншими словами, держава має розробляти і стежити за виконанням правил гри в економіці, а не влазити в економіку, як ведмідь у крамницю з посудом. Якщо держава навчиться залишати бізнес в спокої, то економіка почне зростати. Ось я і хочу перетворити міністерство в таке, яке є арбітром", - повідомив міністр.

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За словами Милованова, цієї логіки дотримуються основні реформи, які повинні дати поштовх економіці - приватизація, детінізація ринку землі, передача державної землі в регіони на місця.

"А функції міністерства потрібно розділити, десь треба переформатувати, десь побудувати, навчитися рахувати і робити аналітику дуже добре, ще краще, ніж зараз. Ми зараз регламент міняємо. При розгляді кожного документа, ми відповідаємо на 6 показників: вплив на ВВП, вплив на інвестиції, інфляція, зростання безробіття, зростання зайнятості", - вказав глава відомства.

Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157774
 
 
 Топ коментарі
 
И послал же Бог Украине министров-дураков.
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Проблема в том что вы говорите одно, делаете другое, думаете третье и еще всторону Ростова коситесь краем глаза
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Починаю вже погоджуватись з Бєнєю. Если государство научится оставлять бизнес в покое, то экономика начнет расти, - Милованов - Цензор.НЕТ 4064
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ха, государство РеФе єму оставіт... хвост да копита
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Починаю вже погоджуватись з Бєнєю. Если государство научится оставлять бизнес в покое, то экономика начнет расти, - Милованов - Цензор.НЕТ 4064
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Бгг) Арселор с БТ вы уже "оставили в покое"
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И послал же Бог Украине министров-дураков.
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Проблема в том что вы говорите одно, делаете другое, думаете третье и еще всторону Ростова коситесь краем глаза
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Государство это кучка олигархов(кукловодов), они не оставят бизнес в покое Если государство научится оставлять бизнес в покое, то экономика начнет расти, - Милованов - Цензор.НЕТ 3630
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Зрозумійте, дебіли не про "малий бізнес" говорять. Для них це не бізнесмени і не люди навіть. Мова йде про олігархат. Комусь дуже хочеться відновити кучмократію із розподілом країни на олігархічні царства, щоби держава не заважала їм висмоктувати останні соки із суспіьства. Економіка тоді однозначно виросте - їхня економіка, та їхніх дітей і онуків.
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....ооооо, какая гениальная мысль однако!...барыги настоящие только и ждут, чтобы их в покое оставили, тогда не 20 млрд. дефицита будет, в все 200..)))...и по миру пойдем, кто ходить еще сможет...
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Бугагага, і саме тому вони почали давити ФОПи, тютюнову галузь і металургію???
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Приберіть це напівграмітне чмо. Бо воно дотриндиться.
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Тільки найнатхненніші ідіоти можуть вважати, що економіка здатна проіснувати без політики та політиків, а "бізнес" можна якось відділити від "опчєства"... Якщо держава навчиться залишати бізнес у спокої, то економіка почне зростати, - Милованов - Цензор.НЕТ 3622
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