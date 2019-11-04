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 Усіх замовників буде знайдено й покарано, - Зеленський про вбивство Гандзюк

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв оприлюднити замовників вбивства Катерини Гандзюк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано у Фейсбуці президента України Володимира Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Рік без Катерини Гандзюк. Усіх замовників буде знайдено й покарано. Обіцяю".

Також читайте: У жодного депутата Херсонської облради досі немає сміливості висловити недовіру Мангеру, - мати Гандзюк

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімацію. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заява посольств Франції та Німеччини в річницю вбивства Гандзюк: "Ми очікуємо суду і вироку замовникам цього огидного злочину"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157773
 
   
 Топ коментарі
 
Ага, верим. Дауны зеленые
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Он уже это обещал ,ещё пол года назад
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Всі замовники вбивства Гандзюк будуть знайдені і ліквідовані незалежно від того що обіцяє пан Зеленський.
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Той хто обіцяє знайти і не знаходить - співучасник. Має бути покараний!
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ДАВАЙТЕ УЖЕ СЛОВО БУДУТ менять на слово Есть
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Как зебилы могут кого-то посадить если они даже картошку весной не смогли посадить. Год назад картошка была 8 грн, а теперь 20 грн.
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Випускайте порохоботів)))
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ставлю 10 к 1 что твой коммент пометят как спам))) Тут можно только порохоботам выносить оценочные суждения, путем испражнения "зеленым"))
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А шо вы хотели. Эпоха бедности закончилась и наступило время зе.
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Баба Жюля вообще потерялась..Не видно и не слышно. Видать папа Беня крепко держит компроматом..
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Баба Вона, деньги выкинутые на выборы, отрабатывает. Теперь она зовётся Алина, у Яременко спросите)
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Трубі нема коли. Він завдання Портнова виконуєВсе заказчики будут найдены и наказаны, - Зеленский об убийстве Гандзюк - Цензор.НЕТ 698
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Не хотят расследовать, потому что сами убивали.
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Новая методичка от ЗЕбилов... как известно за 7 месяцев ЗЕкоманда даже не завела уголовного дела на Порошенко. Теперь ЗЕбилы получили новую методичку -- в том шо ЗЕкловуны не садят Порошенко в тюрьму виновата судебная рехворма от Порошенко! То есть в том шо ЗЕбилы не могут посадить Порошенко - виноват сам Порошенко!! *****....Гебельс ТВ с кремлёвскими пропагандонами просто завидуют!!
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Василий Петрович Голобородько тоже обещал....
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ЗЕБІЛи - ві Падаждіте - ваш зеля усьо пАрешает ! Нужно только немножко пАдаждать !
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Так они уже ждут конца эпохи бедности, ждут снижения тарифов..И шо надо ещё подождать???
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Нечего ждать. Эпоха бедности закончилась. Тарифы- социальноориентированные.
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Вовазє - порожнє місце... Їм грає оточення, користуючись слабкістю розуму й хворобливим самолюбством...

ХРОНИКА ОДНОГО ПРЕЗИДЕНТА ...
04.11.2019 г.
После того, как СБУ предложило своего полиграфиста, весь этот вопрос так как то тихо ушел в никуда. И тут интересный вопрос. Президент Зеленский распорядился чтобы через полиграф прошли все члены его фракции в комитете. И распоряжение президента - не выполнено. Исходя из этого и других подобных случаев ( например распоряжение о 7 днях тишины перед разведением) и внутри страны и за рубежом все более утверждаются во мнении что Зеленский - пустое трепло. И как относится к президенту слова не держащего народу и соседним государствам?

Далее. Комитет Гетманцева повторно единогласно голосует проект закона, который до этого единогласно отказались голосовать. И что это значит? Проект не изменился ни на йоту. Следовательно пойманные за ... "руку" коррупционеры просто заметают следы. Вывод - закрывающие и замалчивающие это дело покрывают коррупцию в среде правящей президентской партии. А для отвлечения внимания то бородатого клоуна вытаскивают с бл..ми, то фотошоп Богдана без зубов. И чего это молчит наша оппозиция?
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Ленчик, ты опять промахнулся. Тут про Катю, а не про Гетманцева. Будь внимательнее !
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Тут не про Катю, а про вовузє, який знову робить гучні заяви, а згодом про них забуває... І зє дятли теж не пам'ятають...
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А это обычный тролльский приём, когда нечего сказать по теме - засри ветку )
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Был уже один на морде чешуя , как от яух , который считал делом чести раскрыть убийство Гонгадзе !!!
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Людишки Поросенка в убийстве Кати замешаны, а у Зеленского все там не при деле. Так что найдут и покарают, нет базара.
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Чим більше ви несете свою ахінею, тим міцніше стає відчуття того, що "в убійствє замєшани" саме ви.
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Вчітеля з з/п 4000$ тобі вірять вовчік янелох.
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Старый анекдот:
Идет отчетно-выборное собрание членов профсоюза Организации. Члены профсоюза возмущаются - Председатель ворюга, ворует талоны на молоко, путевки в санатории не дают. Геть его! Тут вскакивает молодой и энергичный - Геть! Геть! Я талоны на молоко не буду красть. Я еще выбью у администрации талоны на повидло для всех членов профсоюза! Проголосовали за молодого не 73%, а все 100!
Передает дела старый Пред новому в кабинете. Ну, там папки, тесемки, туда-сюда. А новый увидел сейф и спрашивает - А что в сейфе? Старый ему - там самое главное. Три письма. Когда будет очень плохо, вскроешь первое письмо. Когда будет совсем невмоготу, вскроешь второе письмо. А когда будет полный капец и начнут выгонять, вскрывай третье письмо.
Как водится, талоны на молоко по прежнему воруют, талонов на повидло и в глаза никто не видел. Перед администрацией никто на заступается. Члены профсоюза возмущаются. Новый Пред вскрывает первое письмо. А там написано: "Вали все на меня!" Валит с упоением.
Не помогает. Воруют еще больше, гнобят членов профсоюза еще больше. Возмущения нарастают. Вскрывает второе письмо. А там написано: "Всем все обещай!"
Не помогает. Члены уже инициируют досрочное отчетно-выборное собрание. Вомущение достигает апогея. Вскрывает Пред третье письмо. А там: "ПИШИ ТРИ ПИСЬМА".
Владимир Александрович, пиши три письма!
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Никакое здание на плохом фундаменте стоять не будет. Начать надо с самого начала, а это значит найти и наказать убийц :

Гетьмана, Чорновола, Гонгадзе, Шеремета, Гандзюк, майдановцев, Кирпы, Кравченко, Семенюк-Самсоненко, Щербаня, Кушнарёва, Брагина, Курочкина, Климентьева, Чечетова, Мельника, Пеклушенко, Шубы, Калашникова и так далее. Кто-то из них был положительным персонажем, кто-то негативным, но у всех них есть право на правосудие (даже у негативных).

В стране есть много важных вопросов : война, экология, состояние образования и медицины.
И всё же, поставленный мной вопрос крайне важен. Потому что это не только вопрос безопасности, но и вопрос справедливости. А без них страна никогда не станет для граждан матерью, а не мачехой. Основа любого здания / проекта / страны / общества / отношений всегда должна быть здоровой. Иначе всё закончится плохо. То есть, уже закончилось плохо. И теперь надо, харкая кровью, исправлять это положение вещей.
Только исправлять надо не с какой-то последней важной ситуации (типа Гандзюк), а с самого начала : Гетьман, Чорновол, Гонгадзе . . .
Только это тяжело - ещё больше предателей появится, которые под путина побегут ложиться, если им индульгенцию дадут от старых грехов . . .
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Чи будуть покарані сепари з партії "слуги народу", які освистали в ВР учасницю війни, добровольця Яну Зінкевич? Адже їх не треба шукати, вони тут під рукою їх шефа Зеленського. Виявляється, він про це не знав! Зеленський, вийшовши з засідання Ради, так і сказав.
Усіх замовників буде знайдено й покарано, - Зеленський про вбивство Гандзюк - Цензор.НЕТ 7601
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Про це в інтерв'ю "Прямому" розповів активіст і ветеран-доброволець Дмитро Гайдуцький.
"В коридорі. Він виходив з засідання і просто зупинився для розмови. Це були мої побратими з "Правого сектору", з партії "Свобода", і я також. Я запитав за Яну Зінкевич. Він сказав, що він не знає цієї ситуації, і він буде вивчати її нібито. І я запитав, як буде діяти президент, якщо ворог не дотримається тих домовленостей, які зараз досягнуті, і зайде на наші позиції. Він також ніби відійшов від тієї теми. Єдиним плюсом можу йому поставити - що два рази його перепитав: Крим і Донбас - це Україна? Він сказав "так". От така була розмова", - сказав Гайдуцький.https://prm.ua/zelenskiy-ne-znav-shho-slugi-narodu-osvistali-yanu-zinkevich-u-radi-aktivist/
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"Всє заказчікі будут найдєни і наказани, но нє так, как хотєлось би".
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