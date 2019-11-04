 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов

Про це розповів міністр економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Представникам ФОП потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту. Для того, щоб ці речі не вискакували, треба на них реагувати не після того, як вони з'явилися, а до того.

Тому що великі промислові групи або західні компанії системно ведуть свою інформаційну роботу. І через західні ЗМІ, і через українські ЗМІ, і через постійні зустрічі. Так само мають поводитися і малі підприємці: збиратися в асоціації, скидатися по 10 гривень на місяць, вести лобістську роботу", - пояснив глава відомства.

Він також навів приклад для наслідування: "До мене від аграріїв ходять постійно 8 осіб - представників асоціацій. Що, більше в країні нікого немає? Я з усіма вже познайомився за три тижні. Місяць тому я нікого не знав, а тепер я знаю всіх аграріїв, як виявилося. Це показує, що вони більш професійно підготовлені до політичного процесу".

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Водночас Милованов висловив упевненість, що дуже багато залежатиме від впровадження законів.

Нагадаємо, 20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.

Згадані закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі заявляють, що вступ у силу цих законів призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви заперечують, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів ніяк матеріально не вплине.

17 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки.

Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.