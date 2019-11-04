EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  756  86
Все про:закон (786) підприємці (136) спрощенка (16) Милованов Тимофій (50)

 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов

Нові правила для ФОП вдарять по багатьох людях, але, можливо, допоможуть вирішити проблеми контрабанди й ухилення від податків.

Про це розповів міністр економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Представникам ФОП потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту. Для того, щоб ці речі не вискакували, треба на них реагувати не після того, як вони з'явилися, а до того.

Тому що великі промислові групи або західні компанії системно ведуть свою інформаційну роботу. І через західні ЗМІ, і через українські ЗМІ, і через постійні зустрічі. Так само мають поводитися і малі підприємці: збиратися в асоціації, скидатися по 10 гривень на місяць, вести лобістську роботу", - пояснив глава відомства.

Він також навів приклад для наслідування: "До мене від аграріїв ходять постійно 8 осіб - представників асоціацій. Що, більше в країні нікого немає? Я з усіма вже познайомився за три тижні. Місяць тому я нікого не знав, а тепер я знаю всіх аграріїв, як виявилося. Це показує, що вони більш професійно підготовлені до політичного процесу".

Читайте також: Багато інвестицій Україна втратила останніми роками через нерозторопність, - Милованов

Водночас Милованов висловив упевненість, що дуже багато залежатиме від впровадження законів.

Нагадаємо, 20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.

Згадані закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі заявляють, що вступ у силу цих законів призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви заперечують, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів ніяк матеріально не вплине.

17 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки.

Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157772
 
 
 Топ коментарі
 
Ассоциация будет называться - Йолка. Главное кое-кому билеты на Ростов прикупить
 показати весь коментар
 
Ааааа))) избили, прыснули в морду газом, а теперь собирайтесь в ассоциации... На вас не насцали сегодня, а насрали, зебанутые
 показати весь коментар
 
Олигархам не нужен средний и малый бизнес, поэтому их во все временя и давил олигархат. Олигархат всегда делает ставку на люмпенов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ассоциация будет называться - Йолка. Главное кое-кому билеты на Ростов прикупить
 показати весь коментар
 
 
ударят? однозначно! Помогут решить проблемы? возможно! в этом весь Милованов-ДЕБИЛ!
 показати весь коментар
 
 
Ааааа))) избили, прыснули в морду газом, а теперь собирайтесь в ассоциации... На вас не насцали сегодня, а насрали, зебанутые
 показати весь коментар
 
 
Олигархам не нужен средний и малый бизнес, поэтому их во все временя и давил олигархат. Олигархат всегда делает ставку на люмпенов.
 показати весь коментар
 
 
По-этому Тимошенко всегда была лучше альтернативой, а ты её топил.
Теперь вот Зеленский пришел - новый шанс, но ты и тут недоволен.
Мысль правильную сказал. Молодец. Осталось сесть в сторонку и пораскинуть мозгами,
прежде чем писать свою обычную бессмылицу, как во многих других местах.
 показати весь коментар
 
Тимоха очень богатая женщина,так что не сравнивай.
 показати весь коментар
 
 
"богатая женщина" и олигарх, дерибанящий Украину - разные категории. Надо отличать.
 показати весь коментар
 
- по версии рыго-манафортовских методическ, оприходованных порохоботами.
 показати весь коментар
 
Угу. Расскажи нам шо Беня - не олигарх, и шо Моника от него ну совсем никак не зависит. Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 1963
 показати весь коментар
 
 
знал, что не сдержижь порохоботского шококала. Вот и весь сказ.
 показати весь коментар
 
зебобик, ты, кроме извержения дерьма из пасти, на шо-то способен? Сколько лет тебе, мальчик? Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 3464
 показати весь коментар
 
 
ты себя зебобиком назвал, или снова орёшь на вшонку на мошонке?
 показати весь коментар
 
ты опять тут поромкаха дитятко похождений вурда в кацапии
 показати весь коментар
 
не будите в себе кацапа - порохоботом станете. Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 7509
 показати весь коментар
 
Да тут две ассоциации - по изучению английского и китайского языков, и третья - по изучению автомата Калашникова.
 показати весь коментар
 
 
Согласен. Только вместо калашоидов следует учиться пользоваться АР-15
 показати весь коментар
 
 
Тебе, русский, - только дубина. На большее тебе умишка не хватит.
 показати весь коментар
 
 
Про розум він вище сказав, що мозок треба "порозкінуть". Тепер він розпорошив мозок по всьому Світу, а розуму не набрався.
 показати весь коментар
 
 
вот же порохоботное, больше трех постов без оскорбляки не могёт.
Но тем, кто не может больше одного нравится.
 показати весь коментар
 
Він родом з якого російського міста? Я вважаю, що смердить москвою.
 показати весь коментар
 
 
шоколадная истота
ах как прёт из петебота,
лайном изливаецца,
ужом извиваецца -
хочет как-то оскорбить,
душу подлую излить.


Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 5951

 показати весь коментар
 
Ему ссы в глаза, а он - божья роса!

Что кацапы, что порохоботы с окацапленной подлотой внутри - одного ордынского древа плоды.

Вот и приходится волонтёрить из ЮКей - помогать Украине избавляться от гнидок.


 показати весь коментар
 
Волонтерить з ЮК🤣 Ти вже достатньо сам про себе написав. Твоє волонтерство є путінським.
 показати весь коментар
 
 
угу, ни поста без брехни - порохоботский стандарт, прям как у кацапов.
 показати весь коментар
 
Воно про себе нiчого не каже. Воно Штирлиц. Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 6092
 показати весь коментар
 
 
не оно промкашка детё штурмана ГВФ СССР известного тут на форуме как Вурдалака Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 8426 Состорганый по синьке где то в Подмосковье Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 8426
 показати весь коментар
 
В Америке каждый работающий гражданин считается малым предпринимателем,а в конце года заполняет ежегодную декларацию о доходах, а у нас работающие граждане считаются обычными ГОЯМИ
 показати весь коментар
 
Зебіли усіх країн, народів та зовсім маленьких хуторів до купи!
 показати весь коментар
 
 
Топи фейкомётчик
за Пецын мильончик,
что он в Украине украл...
 показати весь коментар
 
Зато не пєця говорить британський зебіл, який народився на росії та ненавидить Україну.
 показати весь коментар
 
 
враньё и оскорблнения - главное оружие порохобота. Очередное ч.т.д.
 показати весь коментар
 
У чому тут брехня? Ти народився на росії та не маєш жодного стосунку до України. Українську мову ти теж не знаєш. Скажи паляниця, русскій.
 показати весь коментар
 
 
Забрехался ты уже, порохоботе. Аргументов нет, факты палёные - приходится оскорблять и нахраписто брехать по образу и подобию кацапской подлоты.
 показати весь коментар
 
У тебе багато років уся лексіка та будова речення російська. Українською мовою ти не написав жодного коментаря, тому ти маєш вигля кацапа, смердиш як кацап, чухаєш свої кацапські роги, та човгаєш своїми лаптями. Тому ти кацап.
 показати весь коментар
 
 
ibidem "Аргументов нет, факты палёные - приходится оскорблять и нахраписто брехать по образу и подобию кацапской подлоты." q.e.d.
 показати весь коментар
 
Ти сам дав факти, бо навіть лайка у тебе московська.
 показати весь коментар
 
 
я тебе ничего кроме мягких подзатыльников не дал и не дам, ибо
"собака гавкает, а караван идёт".

Тебе не факты нужны, а эфир для изливания кацапской подлоты порохобота. Вот и заливешься под лайки порохоботской смены.
 показати весь коментар
 
Це буде всегалактичне об'єднання зефанів. Предпринимателям нужно объединяться в ассоциации и постоянно вести работу по своей защите, - Милованов - Цензор.НЕТ 9282
 показати весь коментар
 
 
"Предпринимателям нужно объединяться в ассоциации и постоянно вести работу по своей защите",- Милованов.
Лучше вооружиться для своей защиты.
 показати весь коментар
 
 
это вернее - понтиция нада только чтоб петиков оберегала
 показати весь коментар
 
вот выбрали а теперь вести роботу по защите от этих избранников!
 показати весь коментар
 
 
Ну ещё бы работать им не надо создать условия нужно такие шоб они постоянно боролись . Фух ну и ДЕБИЛЫ жесть
 показати весь коментар
 
 
Со времен Маркса это невидано: не давить клопов, а размножать их.Чем еще зеля нас порадует?
 показати весь коментар
 
Тут дохтор Хаус ин Хатаб не поможет,московская эпидемия накрыла Украину на 10 лет Предпринимателям нужно объединяться в ассоциации и постоянно вести работу по своей защите, - Милованов - Цензор.НЕТ 6201
 показати весь коментар
 
самая лучшая защита бизнеса - это нерегистрация
выгодно бысро и удобно )))
 показати весь коментар
 
А вони періодично об"єднуються, тільки тоді дехто починає тікати або в Карлові Вари або до Ростову.
 показати весь коментар
 
 
ну вобщем да - и так пока не останутся пенсы понты прокуворы и депутаны ))
 показати весь коментар
 
ну как привыкли при пе великом гонять всех - не важно добровольцев или ещё каво Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 9057 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 9057 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 9057 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 9057
 показати весь коментар
 
просто у нас кто сел в кресло - он живет гдето в неведомой реальности
до последнего были номенклатурщики - а этот просто миллионер - им что 4000 что 40 = одинаково мелочь ))) - а пецюнчик просто видимо родился сразу с мешком сахара и ворованой фабрикой курлы мурлы )))
 показати весь коментар
 
Славік сусік - закрий своє КАЦАПСЬКУЕ ПРОПЛАЧЕНЕ піддувало !! Тема про підпріемців при кловану !!
 показати весь коментар
 
 
А чо його насяльник прем'єр розпатякував, що для всіх новий бюджет буде гарним, і податків не збільшуватиме?
 показати весь коментар
 
 
НЮ - Ню !! ЗЕБІЛИ а чому ж ваш клован - той що ви вибрали , не АТАКУЄ і Не обкладає податками ОЛІГАРХІВ , а на малий бізнес руку простягнув ?? ГА - ЗЕБІЛИ ??? Он коломойському вже електроенергію з московії будуть постатчати ! А вас раком ставлять !!
що скажете - ЗЕБІЛИ !!
 показати весь коментар
 
 
Значно зеля проехался по своему основному лохторату...😂 раз головой не хотели думать во время выборов, теперь собирайте шмотки и на заработки....
 показати весь коментар
 
 
Зе виконує відоме прислів'я - бей своих, что бьі чужие боялись.
 показати весь коментар
 
 
Ну теперь точно конец оффшорным схемам и засилию олигархата!!! Молодец президент!!! Так их, сколько можно людей грабить!!!
 показати весь коментар
 
Кращий спосіб захисту це напад. Той хто лише захищається постійно отримує та тримає удари. Врешті знесилений і побитий падає. І навіть гине. Бізнесменам замість розпорошення на десятки "ассоціацій з захисту" (мрія зегенератів) створити одну атакуючу керівництво держави партію (кошмар зегенератів).
 показати весь коментар
 
 
а кроме мечт петеворов - надо создавать партию - смерть шакаладному вору и свиноферме
 показати весь коментар
 
да кстати живущий по новому с помершей бпп ********* укатил в солнечный израиль как эмигрант - он уже живет по новому - а ты свин? Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 2794 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 2794
 показати весь коментар
 
Петя уже давно "сбитый летчик" и постоянное упоминание о прошлом уже даже раздражает - "сдох Максим ну и фуй с ним!" Сменили полукровку на чистокровного а я по прежнему во внутренней эмиграции. Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 3365
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору