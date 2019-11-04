 У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів - МВС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер МВС, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"В Оксфорді з віцепрезидентом Airbus Helicopters Олів'є Мішелоном обговорили постачання гелікоптерів для Авіації МВС на 2020 рік і запуск нового сервісного центру. Нацполіція, Держприкордонслужба, ДСНС та Нацгвардія отримають ще 10 вертольотів Н225, Н145, Н125", - сказав Аваков.
За його словами, у планах - відкриття представництва Airbus в Україні.
Или купит?
Ох уж этот совок....
Источник контента: https://naukatehnika.com/motor-sich-vertolyot-msb-8.html
naukatehnika.com
запросто гукнем - слава Україні , яка настільки багата , що може дозволити купувати гелікоптери у Франції ...
Будет сАваков с кентами на охоту летать
если не превратились в робинсонов = членовозов
во времена ссср полиции не было - кто не в курсе - а Украина была окупирована
Вопрос, зачем полиции столько авиации?