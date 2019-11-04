 1261 держпідприємство планується відправити в ліквідацію, - Милованов

Про це розповів міністр економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Зараз існує 61 орган влади, який керує підприємствами. Розібратися, хто, куди і що неможливо. Ці ДП продати не можна, вкрасти підприємство повністю не можна, а відпиляти і довести до банкрутства можна. І це неправильно, це потрібно припинити.
У нас є три критерії, за якими ми сортуємо ці підприємства. Перша група - стратегічні підприємства, які ми залишаємо в управлінні міністерств та інших органів влади. Друга - на приватизацію. Третя - на ліквідацію", - уточнив глава відомства.
Він повідомив, що офіс управління проєктами сформував концепцію приватизації. "У нас 3733 підприємства. Але це включно з тими, які є в зоні АТО і в Криму. Тобто, мінус 600, у нас залишається 3 з гаком тисячі підприємств. Їх складно порахувати - ми місяць не могли з МінАПК узгодити список їхніх підприємств.
Надіслати в ліквідацію планується 1261 підприємство. Це означає, що цих підприємств не існує. Або там стіл і два стільці. Наприклад, у нас в концерні "Укрспирт" є такі заводи", - повідомив Милованов.
Від зазначив, що на кожному такому підприємстві створять ліквідаційні комісії.
"Ми хочемо, щоб держава була не гравцем в економіці, а арбітром. І це означає, що держава не повинна управляти державними підприємствами. Вони не мають відігравати велику роль. Звичайно, будуть винятки. В арбітра мають бути інструменти", - уточнив міністр.
Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.
Сидит нечёсаный, в исподнем, взгляд из-под лоба, гримасы корчит, ручками показывает требуемое ему количество галаперидола...
А в глазах немой вопрос - ну когда, когда же приедет добрый доктор с электрошоковой установкой для головного мозга?
5 ч. ·
Цілком логічно, що гібридна війна передбачає і гібридну капітуляцію. Але від того війна не перестає бути війною, а капітуляція - капітуляцією.
Такі часи, що поразка у війні не фіксується якимось одним документом чи вчинком. Але кожного дня, повільно і, з першого погляду непомітно, відбувається здача національних інтересів.
Але іноді капітуляція має цілком осяжні виміри та цифри. Йдеться про оборонний і безпековий бюджет на наступний рік.
Нагадаю, що ще у квітні РНБО під керівництвом Порошенка затвердилВ суботу, 2 листопада, без особливого галасу та інформаційного супроводу, відбулося засідання РНБО під головуванням Зеленського, на якому на третину зменшено обсяг витрат на безпеку і оборону у 2020 році.а параметри оборонного бюджету для Бюджетної декларації, на підставі якої розробляється проект бюджету 2020 року. Зокрема на оборону та безпеку було заплановано 368 млрд гривень, з яких 210 млрд мали піти на потребу збройних сил.
А у суботу РНБО зменшує обронний бюджет на третину - до 245 мільярдів.
А тепер ще раз. Головний безпековий орган країни, в якій частина території окупована, а під боком вороже налаштована одна з найсильніших армій світу, вирішує погратися у Швейцарію і на 123 мільярди урізає витрати на власний захист.
Ще більш безглуздо виглядає рішення РНБО поруч з повідомленням, що цього ж дня бандитські збройні формування псевдореспублік розпочали військові навчання під наглядом російських кураторів.
Це при тому, що можливе відведення військ по всьому периметру, як це парадоксально не звучить, потребує збільшення витрат. Адже доводиться з нуля облаштовувати і укріплювати нові позиції.
Натомість, у нас депутати монобільшості все голосніше говорять про скасування військового збору.
Але, якщо хтось з тих, хто «втомився від війни», думає що економія на армії підвищить соціальні стандарти, то для них також є погана новина. Проект бюджету на 2020 рік таких підвищень особливо не передбачає: зарплати бюджетникам - в межах інфляції, кількість субсидій - скорочується, малий і середній бізнес обкладається фіскальними тягарами.
Якось не хочеться згадувати вже банальну, до оскомини, приказку про народ, який не хоче годувати власну армію... Але нова влада постійно дає для цього приводи.
Сердобольные, берите и покупайте те предприятия и содержите, никто не против.