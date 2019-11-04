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 Економіка
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Все про:ліквідація (287) приватизація (161) Милованов Тимофій (50)

 1261 держпідприємство планується відправити в ліквідацію, - Милованов

Мінекономіки узгоджуватиме списки існуючих державних підприємств і з'ясовуватиме у кожного центрального органу влади, навіщо йому потрібен той чи інший актив.

Про це розповів міністр економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Зараз існує 61 орган влади, який керує підприємствами. Розібратися, хто, куди і що неможливо. Ці ДП продати не можна, вкрасти підприємство повністю не можна, а відпиляти і довести до банкрутства можна. І це неправильно, це потрібно припинити.

У нас є три критерії, за якими ми сортуємо ці підприємства. Перша група - стратегічні підприємства, які ми залишаємо в управлінні міністерств та інших органів влади. Друга - на приватизацію. Третя - на ліквідацію", - уточнив глава відомства.

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Він повідомив, що офіс управління проєктами сформував концепцію приватизації. "У нас 3733 підприємства. Але це включно з тими, які є в зоні АТО і в Криму. Тобто, мінус 600, у нас залишається 3 з гаком тисячі підприємств. Їх складно порахувати - ми місяць не могли з МінАПК узгодити список їхніх підприємств.

Надіслати в ліквідацію планується 1261 підприємство. Це означає, що цих підприємств не існує. Або там стіл і два стільці. Наприклад, у нас в концерні "Укрспирт" є такі заводи", - повідомив Милованов.

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Від зазначив, що на кожному такому підприємстві створять ліквідаційні комісії.

"Ми хочемо, щоб держава була не гравцем в економіці, а арбітром. І це означає, що держава не повинна управляти державними підприємствами. Вони не мають відігравати велику роль. Звичайно, будуть винятки. В арбітра мають бути інструменти", - уточнив міністр.

Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157770
 
 
 Топ коментарі
 
Цікаво, це ж скільки людей без роботи залишаться? Молодці, ви зробили це разом 1261 держпідприємство планується відправити в ліквідацію, - Милованов - Цензор.НЕТ 8843
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Соевые ыканомизды понятия не имеют, шо такое госпредприятие. Пэидиоты, вы им зарплату платите в виде своих налогов, а они нихрена не делают.
Сердобольные, берите и покупайте те предприятия и содержите, никто не против.
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то, что оказались незагруженными и не работают госпредприятия, виноваты кабмины все по очереди. Это диверсия по большому счету. Тем более тяжелая оборонка почти вся из СССР.
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Да, все законі и решения будут по-прежнему приниматься в турборежиме: непрофессиональьно, но в режиме срачки-горячки.
1261 госпредприятие планируется отправить в ликвидацию, - Милованов - Цензор.НЕТ 1825
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Давайте,все розпродайте і земельку також.І тоді стануть українці кріпаками,хоча більшість саме цього і хоче.
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Игорь Курикін Зараз теж не солодко.Але це не кріпацтво.Американці,слово піндоси,вживає московське падло.
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... тим більше, що "піндоси" - то греки-ніщєброди
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Цікаво, це ж скільки людей без роботи залишаться? Молодці, ви зробили це разом 1261 держпідприємство планується відправити в ліквідацію, - Милованов - Цензор.НЕТ 8843
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Обратите внимание не создать 1000 предприятий, а ликвидировать. Школы укрупнить, универы сократить...короче, еще сколько там сот тысяч украинцев покинут страну. Я вот думаю, а может, это план такой? План по уничтожению Украины.
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а часом міністр економіки Мило-ванов не бажає закрити в цілому економіку України? І роботи буде йому менше.
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"Здрасьте жопа, Новый Год!"©
Сидит нечёсаный, в исподнем, взгляд из-под лоба, гримасы корчит, ручками показывает требуемое ему количество галаперидола...
А в глазах немой вопрос - ну когда, когда же приедет добрый доктор с электрошоковой установкой для головного мозга?
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Олександр Черненко
5 ч. ·
Цілком логічно, що гібридна війна передбачає і гібридну капітуляцію. Але від того війна не перестає бути війною, а капітуляція - капітуляцією.
Такі часи, що поразка у війні не фіксується якимось одним документом чи вчинком. Але кожного дня, повільно і, з першого погляду непомітно, відбувається здача національних інтересів.
Але іноді капітуляція має цілком осяжні виміри та цифри. Йдеться про оборонний і безпековий бюджет на наступний рік.
Нагадаю, що ще у квітні РНБО під керівництвом Порошенка затвердилВ суботу, 2 листопада, без особливого галасу та інформаційного супроводу, відбулося засідання РНБО під головуванням Зеленського, на якому на третину зменшено обсяг витрат на безпеку і оборону у 2020 році.а параметри оборонного бюджету для Бюджетної декларації, на підставі якої розробляється проект бюджету 2020 року. Зокрема на оборону та безпеку було заплановано 368 млрд гривень, з яких 210 млрд мали піти на потребу збройних сил.
А у суботу РНБО зменшує обронний бюджет на третину - до 245 мільярдів.
А тепер ще раз. Головний безпековий орган країни, в якій частина території окупована, а під боком вороже налаштована одна з найсильніших армій світу, вирішує погратися у Швейцарію і на 123 мільярди урізає витрати на власний захист.
Ще більш безглуздо виглядає рішення РНБО поруч з повідомленням, що цього ж дня бандитські збройні формування псевдореспублік розпочали військові навчання під наглядом російських кураторів.
Це при тому, що можливе відведення військ по всьому периметру, як це парадоксально не звучить, потребує збільшення витрат. Адже доводиться з нуля облаштовувати і укріплювати нові позиції.
Натомість, у нас депутати монобільшості все голосніше говорять про скасування військового збору.
Але, якщо хтось з тих, хто «втомився від війни», думає що економія на армії підвищить соціальні стандарти, то для них також є погана новина. Проект бюджету на 2020 рік таких підвищень особливо не передбачає: зарплати бюджетникам - в межах інфляції, кількість субсидій - скорочується, малий і середній бізнес обкладається фіскальними тягарами.
Якось не хочеться згадувати вже банальну, до оскомини, приказку про народ, який не хоче годувати власну армію... Але нова влада постійно дає для цього приводи.
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Ого, скока букв! Проще вспомнить, шо именно в эти дни ровно 100 лет назад мокрьiм рядном накрывалась УНР (в изгнании - не считается). Не хотелось бы, но ЗЕ-клоуны могут отметить юбилей реконструкцией в полном масштабе.
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Соевые ыканомизды понятия не имеют, шо такое госпредприятие. Пэидиоты, вы им зарплату платите в виде своих налогов, а они нихрена не делают.
Сердобольные, берите и покупайте те предприятия и содержите, никто не против.
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Начнем с министерства цифри, ОП, богдана, зеленского - они живут за наши налоги и нихрена не делают. Можеш взять их себе на довольствие, никто не против)
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Молодцы! Вот ради этого я и голосовал за Зеленского! На поддержку убыточных госпредприятий ЕЖЕГОДНО тратится из бюджета более 100 млрд. грн. В Англии Тетчер отправила шахтеров на переквалификацию. Наши идиоты согласны платить десятилетиями всем этим убыточным шахтерам и прочим. Почему за счет одних украинцев дотируют других?
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Ліквідація України відбувається під гучні оплески вати та ригів, в народі відомих як зебіли.
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если "довели до банкротства" - почему никто не сидит \кроме как в раде\ с конфисккацией? и бабло не ищут? так посмотреть - все директора всегда в шоколаде, впрочем, как и их крыша в министерстве... да и где всякие онлайн декларации на госслужащих?
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Странная постановка вопроса от Милованова : - не дать своим украсть, значит он не сомневается что ЗЕ с командой будут красть
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