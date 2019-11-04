 У Конгресі опублікували стенограму свідчень експосла США в Україні Йованович у справі імпічменту Трампа

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Раніше у ЗМІ потрапляли лише вступні слова людей, які свідчили перед Конгресом, натомість їхні відповіді на запитання лишалися непублічними.
Експосол США в Україні розповіла, що довідалася про намагання особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані дискредитувати її наприкінці 2018 року — від неназваних "українських посадовців". Вона згадала лише одне ім’я — міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який говорив їй про своє занепокоєння можливим втягненням України в американську політику.
Йованович також розповіла про намагання Джуліані обійти заборону у видачі американської візи колишньому генеральному прокурору України Віктору Шокіну. А посол США в Європейському Союзі Гордон Сондланд, до якого дипломатка звернулася по пораду, сказав їй писати більше позитивних твітів про Трампа.
Маккінлі заявив про занепокоєння участю американських дипломатичних представництв у зборі "негативної політичної інформації у внутрішньополітичних цілях". Після оприлюднення стенограми телефонної розмови Трампа й Зеленського 25 вересня Маккінлі неодноразово закликав державного секретаря США Майка Помпео публічно підтримати експослиню в Україні Йованович, але той не реагував на його звернення.
За словами глави Комітету з питань розвідки Палати представників США Адама Шифа, у вівторок очікується оприлюднення стенограм свідчень колишнього спецпредставника Держдепартаменту з питань України Курта Волкера і посла США в Європейському Союзі Гордона Сондланда.
Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.
Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.
Тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа підтвердив, що американський президент особисто наказав призупинити надання Україні військової допомоги.
Город Капуя, например, второй город Италии и главный поборник мира, взял и переметнулся к Ганнибалу. При этом риторика была преимущественно про "достала эта война, торговле мешает". Это был чудовищной силы удар. Даже собственно латинские города если не переходили к Ганнибалу, то выходили из войны. Римляне, конечно, страдать начали еще сильнее. Дискуссия разгоралась все более. Денег не было, людей особо не было, экономика в жопе, коммуникации порушены.
Но что сделало "римское воинствующее меньшинство". В конечном итоге они пошли воевать дальше, забыв вчерашние разногласия внутри своего же круга. Правда, им в условиях острой войны и угрозы удалось это сделать довольно быстро, украинскому "воинствующему меньшинству" времени понадобится явно больше.
Но короче шаг за шагом римляне ход войны, как известно, переломили. В начале восстановив суверенитет над собственно своими землями. Потом пошли по союзникам, время от времени выпиливая те или иные силы карфагенян.
А потом они самую "миролюбивую" общину и оплот "миролюбивого" большинства Капую отбили обратно и вырезали там всех под нож к чертовой матери. ...
Юрий БОГДАН
В те времена Италии ещё не существовало - были отдельные королевства.
а если жена Мелания изменит Дональду с Зеленским, это будет полный импичмент..
любопытно, какую песенку Лысый POXUY (Кошевой), споет с оркестром Морской Пехоты США?!..
меня заботит иное: мир развитых стран устал от демократии... теперь запрос на популистов, клоунов, фриков, откровенных идиотов... СмертьФашистскойПарашке вот Рим вспомнил... Рим ожирел, Рим стал почивать на лаврах, оргии, легионеры-гомосеки, изнеженный сенат, отупевшая чернь... вот и стал добычей варваров с востока...Атиллы там всякие... и пал Рим, потому что не желал замечать очевидное... Рим - Запад... Атилла - Восток... вечная история... la belle l'histoire
это мордовско- удмуртский азиатский каганат?
Тут головне - шпиняти владу. Раніше був барига, тепер блазень, а ще раніше були 2 віті.
Хто облизує владу - той дурень, і довідки не треба.
До речі, де там вату цукеркову в корита сиплять? Дайте два (корита)