 У Конгресі опублікували стенограму свідчень експосла США в Україні Йованович у справі імпічменту Трампа

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Раніше у ЗМІ потрапляли лише вступні слова людей, які свідчили перед Конгресом, натомість їхні відповіді на запитання лишалися непублічними.

Експосол США в Україні розповіла, що довідалася про намагання особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані дискредитувати її наприкінці 2018 року — від неназваних "українських посадовців". Вона згадала лише одне ім’я — міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який говорив їй про своє занепокоєння можливим втягненням України в американську політику.

Йованович також розповіла про намагання Джуліані обійти заборону у видачі американської візи колишньому генеральному прокурору України Віктору Шокіну. А посол США в Європейському Союзі Гордон Сондланд, до якого дипломатка звернулася по пораду, сказав їй писати більше позитивних твітів про Трампа.

Читайте також: Між Трампом і Зеленським не було розмови про "послугу за послугу", - Білий дім про припинення військової допомоги Україні

Маккінлі заявив про занепокоєння участю американських дипломатичних представництв у зборі "негативної політичної інформації у внутрішньополітичних цілях". Після оприлюднення стенограми телефонної розмови Трампа й Зеленського 25 вересня Маккінлі неодноразово закликав державного секретаря США Майка Помпео публічно підтримати експослиню в Україні Йованович, але той не реагував на його звернення.

За словами глави Комітету з питань розвідки Палати представників США Адама Шифа, у вівторок очікується оприлюднення стенограм свідчень колишнього спецпредставника Держдепартаменту з питань України Курта Волкера і посла США в Європейському Союзі Гордона Сондланда.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

Тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа підтвердив, що американський президент особисто наказав призупинити надання Україні військової допомоги.