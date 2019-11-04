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 Політика України
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Все про:Держдума (339) МЗС (1940) Золоте (133) Журавльов Олексій (1)

 МЗС України висловив протест у зв'язку з незаконним візитом депутата Держдуми РФ Журавльова на окуповану Луганщину

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з незаконним візитом депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова в Золоте-5 на окуповану частину Луганської області.

Про це йдеться в коментарі МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаємо цю поїздку, як усі попередні неузгоджені з українською стороною "візити" російських посадовців на тимчасово окуповані території України в Донецькій та Луганській областях, а також в Автономну Республіку Крим та м. Севастополь, грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України", - заявили в МЗС.

Також зазначається, що рішенням РНБО від 2018 року стосовно Журавльова вже застосовано обмежувальний захід у вигляді безстрокової заборони в'їзду на територію України.

Міністерство закордонних справ спільно з правоохоронними органами України перевіряє інформацію, чи не був Журавльов на ділянці розведення сил і засобів у районі н.п. Золоте Луганської області.

Читайте також: Українська сторона звернеться до Місії ОБСЄ з проханням дати роз'яснення щодо відвідування Золотого депутатом Держдуми РФ Журавльовим, - Міноборони

Українська сторона вже звернулася до Росії за роз'ясненнями щодо мети перебування депутата Держдуми Федеральних зборів РФ на тимчасово непідконтрольній уряду України території.

"МЗС України закликає російську сторону припинити порушувати українське законодавство та нагадує, що поїздки офіційних осіб РФ на територію України можуть здійснюватися за згодою української сторони та через відкриті пункти пропуску на українсько-російському державному кордоні", - говорится в сообщении.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов 1-2 листопада відвідав колишні позиції терористів "ЛНР" в районі Золотого Луганській області, де "проінспектував" хід розведення сил.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко зазначив, що поїздка депутата Державної думи в Золоте є порушенням всіх норм і незабаром буде офіційна реакція української сторони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157768
 
 
 Топ коментарі
 
В ответ нужно послать Богдана в Чечню
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а вызвать посла или консула и кинуть ноту - слабо не лохам
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В ответ нужно послать Богдана в Чечню
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В Твиттере надо дать гневный видосик.

Но этого мало !!!

Ещё в Фейсбуке и Инстаграмме !!!

Шоб неповадно было надалее.
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а вызвать посла или консула и кинуть ноту - слабо не лохам
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Если обидятся , то на колени и просить прощения, ему не впервой
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они пылинки с пуйла сдувают боятся испугнуть чтоб состоялся самит
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А вот еще




Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

Треба більше нот! А коли скінчаться "ноти" можно почати направляти мокшам скріпічні ключі, пюпітри та дирижерські палички!

DW українською



@dw_ukrainian

Росія проігнорувала сім вимог України повернути три військові кораблі, захоплені торік біля Керченської протоки, заявила заступниця глави МЗС Олена Зеркаль.
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Уже семь "китайских" последних предупреждений было России от Украины. Украина уже готовит восьмое.
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громко пукнули? молодцы! а теперь еще раз на "раз-два...пли!" чтоб все боялись...
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Журавльов срав на цей «протєст».
Завтра на гандон шоу Скабєєвих він продемонструє це.
100%.
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замість того, щоб підраховувати, наскільки прийдеться підвищувати податки, якщо військам не відступати, вони якісь там галімі ноти строчуть
розпустив їх зюзя
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Запаребріком тих нот вже повний мішок.
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Где там следующее отступление? Готовьте ноту сразу и по Петровскому, чтоб два раза не вставать.
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Нет никакого Зеленского, есть спецоперация ФСБ "Клоун"
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Є мутрий наріт який вже втретє наступає на ті самі граблі
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Він не наступає, він танцює на них.
В новітній історії Ющенко і Порошенко, зробили спробу забрати у нього ці граблі.
Чим дуже розлютили наріт.
(Памятаймо, Україна батьківщина Захєр (це точне ім'я!) Мазоха. Того самого.
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...той самий мід який шантажував наріт мовляв як не хочете миру будете платити дода тково на армію 10процентів. Той самий мід який пропихує аапітуляцію по формулі швайнмаєра-шлімазла. І це той самий мід який скулить на приїзд дупутата держдупи. А все тому що опускати мутрий наріт і опускати кацапа ета две бальшие разніцьі як кажуть в одесі. Тут порох потрібен з яйцями а не бидловато-хамоваті кловуни
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Той самий мід. Наблатиканих, з «Діпломамі нєгосударствєнного образца».


Нагадаємо, що Порошенко, закінчив з ВІДЗНАКОЮ («червоний диплом») факультет Міжнародної економіки Київського Державного УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т.Г. Шевченка і Аспірантуру.

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А ничего нового в истории Украины не происходит. Ведь всегда, веками, как только у Украины появлялся рeальный шанс вырваться из обьятий восточных дикарей и стать цивилизованной европейской державой, из-под всех коряг выползали стаи хохлов-подкацапников и тянули Украину назад, в московитское болото.
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причем крикунами-подкацапниками на деле нередко оказывались и самые крикливые якобы заукраинцы - просто по причине отсутствия ума и понимания расшатывавшим украинское государство своим полоумными воплями и делами. Ты после избрания Зеленского отчетливо среди оных, имхо.
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Головне, що тепер найсвітліша людина Всесвіту, Світлий князь пітьми, кловун століття і просто маленька криворізька бубочка.
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Не звертайте уваги на тваринку. Це фаховий генератор лайна, бiльш ничого.
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У украинских журналистов в Золотое не пускают. Зеля велел не пускать. Вопрос почему?
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Осматривает новые владения,душевно подаренные ему прилошенным временщиком.
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Министерство иностранных дел совместно с правоохранительными органами Украины проверяет информацию, не находился ли Журавлев на участке разведения сил и средств в районе н.п. Золотое Луганской области. То есть, полиция и нацгвардия уже не контролируют этот район, все ушли.: https://censor.net.ua/n3157768
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Хто прийде в Украину з мечем, від меча і загине.
Нас ворогові не подолати, за нами славетна історія українців.
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В определённом смысле нам выгоден такой демарш депутата гос-дуры. Но найдутся ли в нашем МИДе новопоявившиеся что смогут карту эту разыграть?
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А что разыгрывать, он же не в Украину приехал.
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Сегодня нет, там ничего нет украинского, представь себе, ничего. Абсолютно ничего.
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Уточню одну деталь. Донедавна там була наша Армія поки янєлох не вигнав їх звідти.
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Головне, що там не Порошенко, який насрати усім зебілам.
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Армия хоть сто лет там может сидеть, только не уверен, что надо терять бойцов. чтобы их расстреливали снайперы.
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Ха-ха... Протест они выразили... Смешные умалишённые. Жалкое зрелище.
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Стурбованість? Чи схвильованість? Глибока? Чи ришуча?
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Это все как минеральная вода ни пользы ни вреда. А если серьезно Украина в лице нынешнего руководства не способна отстаивать свои интересы, Все это очень печально и стыдно.
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Скажите спасибо, что они еще не начали выражать озабоченность - все к этому и идет. МЗС України висловив протест у зв'язку з незаконним візитом депутата Держдуми РФ Журавльова на окуповану Луганщину - Цензор.НЕТ 3864
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Протестом подтерлись все стороны, включая обдрочецев.
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Та вони скоро самі в той мід припруцця : «Рагулі, а ви самі за базар атвічяєтє ?»»
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выразило решительный протест-это вам не какая то глубокая озабоченность
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