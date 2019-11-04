 МЗС України висловив протест у зв'язку з незаконним візитом депутата Держдуми РФ Журавльова на окуповану Луганщину

Про це йдеться в коментарі МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Вважаємо цю поїздку, як усі попередні неузгоджені з українською стороною "візити" російських посадовців на тимчасово окуповані території України в Донецькій та Луганській областях, а також в Автономну Республіку Крим та м. Севастополь, грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України", - заявили в МЗС.
Також зазначається, що рішенням РНБО від 2018 року стосовно Журавльова вже застосовано обмежувальний захід у вигляді безстрокової заборони в'їзду на територію України.
Міністерство закордонних справ спільно з правоохоронними органами України перевіряє інформацію, чи не був Журавльов на ділянці розведення сил і засобів у районі н.п. Золоте Луганської області.
Українська сторона вже звернулася до Росії за роз'ясненнями щодо мети перебування депутата Держдуми Федеральних зборів РФ на тимчасово непідконтрольній уряду України території.
"МЗС України закликає російську сторону припинити порушувати українське законодавство та нагадує, що поїздки офіційних осіб РФ на територію України можуть здійснюватися за згодою української сторони та через відкриті пункти пропуску на українсько-російському державному кордоні", - говорится в сообщении.
Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов 1-2 листопада відвідав колишні позиції терористів "ЛНР" в районі Золотого Луганській області, де "проінспектував" хід розведення сил.
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко зазначив, що поїздка депутата Державної думи в Золоте є порушенням всіх норм і незабаром буде офіційна реакція української сторони.
Но этого мало !!!
Ещё в Фейсбуке и Инстаграмме !!!
Шоб неповадно было надалее.
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
Треба більше нот! А коли скінчаться "ноти" можно почати направляти мокшам скріпічні ключі, пюпітри та дирижерські палички!
DW українською
@dw_ukrainian
Росія проігнорувала сім вимог України повернути три військові кораблі, захоплені торік біля Керченської протоки, заявила заступниця глави МЗС Олена Зеркаль.
Завтра на гандон шоу Скабєєвих він продемонструє це.
100%.
розпустив їх зюзя
В новітній історії Ющенко і Порошенко, зробили спробу забрати у нього ці граблі.
Чим дуже розлютили наріт.
(Памятаймо, Україна батьківщина Захєр (це точне ім'я!) Мазоха. Того самого.
Нагадаємо, що Порошенко, закінчив з ВІДЗНАКОЮ («червоний диплом») факультет Міжнародної економіки Київського Державного УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т.Г. Шевченка і Аспірантуру.
Нас ворогові не подолати, за нами славетна історія українців.