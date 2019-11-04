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 Політика України, Економіка
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Все про:популізм (44) Милованов Тимофій (50) Богдан Андрій (208) Гончарук_Олексій (225)

 Богдан і Гончарук - не популісти, вони борються щиро, - Милованов

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та голова Офісу президента Андрій Богдан борються за розвиток економіки для всіх.

Про це розповів міністр економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Зокрема, це стосується питання ринку землі. "Гончарук - всередині я це бачу - бореться, як лев. Що може робити, він робить. Це видно навіть щодо ринку землі. Він упирається. Він не згоден із тим, щоб були обмеження на ринок землі. Обмеження на розмір. Він бореться за правильні речі. Це дуже непопулістичний уряд. Я був здивований", - зазначив глава економічного відомства.

Також він упевнений, що в Офісі президента немає популістів.

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"До речі, якщо говорити про Офіс президента, вони теж не популісти. Навіть ті люди, які багатьох лякають, їх не розуміють. Я вважаю, що Богдан (Андрій Богдан - голова Офісу президент, колишній юрист Ігоря Коломойського. - Ред.) - не популіст. Я вважаю, що Богдан бореться щиро - те, що я бачив. І бореться за добре, за розвиток економіки, для всіх", - зазначив Милованов.

Він аргументував цю думку тим, що бачив позицію Богдана щодо низки питань.

"Наприклад, коли ми повертали під контроль уряду ДП "Конярство України". Поки у мене з'явилися телефони, кому дзвонити, а правоохоронці розповідали мені, що буде силовий конфлікт, нардепи опломбували і мало не силою не дали знищити документи оренди на землю. І це робота Офісу президента.

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Я бачив, коли люди говорили, що ось дивись, у мене така проблема, у мене довідка щодо людей, тут Андрій Богдан бере і викреслює прізвище людини, яку пропонували. І каже: "Я тобі не пропоную цю людину, ось у тебе є проблемне підприємство - перевір, розберися. Ось у мене є така інформація, я тобі її передаю. Я тебе не прошу призначити нікого".

У мене конкретно це було. І листування в телефоні є про це", - зазначив міністр.

Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157767
 
   
 Топ коментарі
 
два бомжа с 8 классами образования искренне хотят доказать теорему Ферма
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смеяться или плакать? Богдан и Гончарук - не популисты, они борются искренне, - Милованов - Цензор.НЕТ 8406
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Для того чтобы опровергнуть сплетни о драке с Бакановым
- Богдану пришлось показать свои зубы...)

Богдан і Гончарук - не популісти, вони борються щиро, - Милованов - Цензор.НЕТ 6445
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Прав был Беня про милованова... дебил...
Ваще-то такие заявления оскорбляют не только мой интеллект, но и невежество... просто унизительно иметь своими слугами от такое недоразумение во главе с ничтожеством... тьфумля...
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два бомжа с 8 классами образования искренне хотят доказать теорему Ферма
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ага, они борются искренне, только друг с другом
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Те, що діється в Раді, не СУМО, а вже дуже СУМНО.
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Шепелявий вже доборовся.
Богдан и Гончарук - не популисты, они борются искренне, - Милованов - Цензор.НЕТ 6385
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яку огиду викликають в мене тепер всі ці скоморохи !!!! Ще рік тому до них ставився як до артистів, коміків, акторів... Тепер як до останньої мразоти !!.
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хочеться плакати, коли бачиш ХТО керує сорокамільонним народом (((((((((((((((((
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У Раді багато хто не за призначенням прилаштувался.
Богдан і Гончарук - не популісти, вони борються щиро, - Милованов - Цензор.НЕТ 5032
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Пенсии будут выдавать искренностью
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Иованович:: Порошенко и окружение вывели из Украины 40 миллиардов зелёных.Луценко прикрывал..
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Это Мадам Кольчуга? Ну как же ец не верить? Никогда ж не брехала?!
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Сам придумал? Или тебе Богдан подсказывал? Богдан і Гончарук - не популісти, вони борються щиро, - Милованов - Цензор.НЕТ 5670
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Да у них всегда с математикой туго было , у Абрамовичуса вон на пример дефицит бюджета в 2,6% это 20 лярдов баксов , и зарплата учителей 4 штуки зелени . Ну подумаешь в десять раз ошиблись , главное зебилы рады.
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«Я вважаю, що після такої заяви міністр економіки повинен негайно написати заяву про відставку, тому що це говорить про його рівень як міністра. Іншого слова як "дебіл" для цього просто не знайдеш. Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл» (с) Коломойський.
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Как показал экономический форум в Мариуполе, это действительно так.
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Богдан и Гончарук - не популисты, они гопники и воры , - Милованов
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Нефёдов ещё искренне борется на таможне. Уже сканнер поборол. Сегодня какую-то прогу для расчёта растаможки поборол. И всё искренне!
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дада, хвалите друг друга, это так мило )
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з Україною боряться??
Патріоти боряться ЗА Україну. А ці покидьки - З Україною.
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Что? Они с кем борются? У них большинство в парламенте, своё правительство и на вершине этого тандема их президент. Они, при желании, могут решать любые сложные задачи. И что мы слышим? Слышим речи о некой борьбе. Очень напоминает борьбу нанайских мальчиков. Вывод - они занимаются словоблудием и имитацией бурной деятельности.
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это гнусно и мерзко и совсем не смешно.....
такая же гнойная инертная мразь, уничтожила уже один раз в 20х годах украинскую государственность! Богдан і Гончарук - не популісти, вони борються щиро, - Милованов - Цензор.НЕТ 241
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не дочекаюсь коли вже почнуться гарні новини- не вдало почистив пистолет ,помив вікно ...бо Україна таку кількість дебілів не витримає!
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Видать, Милованов не лох, и догадывается, что иметь репутацию популиста ныне - табу...
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дивлюсь на все, що відбувається, і повірити власним очам не можу !!!
І це ще навіть не дно..
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Иованович: Порошенко и окружение вывели из Украины более 40млрд $
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tZE inform‏ @tZEinform

Спешите видеть! Выполнение доходной части бюджета за октябрь минус 9,8 % от плана ! Вова... не спеши, мы еще не готовы... Петр Алексеевич, как там с заготовкой дров по Майдану? А то Вова все графики опережает, турборежим у него туда их....
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Зебилы, вот оно вам нужно было? Вот это вот самое. Да-да, вот это. Вы это хотели? Тогда кто вы после этого?
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а с кем они борются ? с олигархами ? нет, потому что с хозяином никто не борется.... борются с народом ! а c ним не нужно бороться, с ним нужно жить, житье проблемами народа, а то после выборов "богами" стали... только не нужно забывать, что народ может со всеми "борцами" и их хозяевами сделать....
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"Что может делать, он делает.", а может он, не много!

б...ть...................... Богдан і Гончарук - не популісти, вони борються щиро, - Милованов - Цензор.НЕТ 1693
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"Например, когда мы возвращали под контроль правительства ГП "Конярство Украины". Пока у меня появились телефоны, кому звонить, а правоохранители рассказывали мне, что будет силовой конфликт, нардепы опломбировали и чуть ли не силой не дали уничтожить документы аренды на землю. И это работа Офиса президента. Источник: занавес!!!!
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зебобіки, що там ви б ще раз проголосували за шмарклю та його прихвостнів? Ніби то вже пів року "керують" країною. А ні "вАйну на крАві" не завершили, а ні корупцію не подолали, а ні народу не полегшили життя. А все ж в їх ліпких ручонках зараз, всі важелі та механізми влади. Ні? Ви ж смерділи на Пороха що за рік/два/три не подолав корупцію, не посадив сепарів, не.., не..., не... А ці що за півроку зробили? Навіть підтримку МВФ примудрились просрати своїми "теплими відносинами" з рейдером жидом калом.оським.. Тепер чого чекати? Якого крутого піке країні чекати?? Порох немовля на фоні тих, голодних жадібних хапуг, які прийшли спустошити цю нещасну країну.
Пишайтесь, зебобіки, ви вбили МОЮ країну своїми брудними руками. Ви "сдєлалі ето разом" з голодною зграєю гопників та ненажерливих беніних шавок.
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Порядочность и честность -- слишком дорогие подарки. И не стоит их ждать от дешевых людей.
/ Вуди Аллен-р.1935 америк. кинорежессёр,писатель/
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В телевизоре только что сказали сколько денег вкрав Беня.
15 миллиардов доллярив.
Это алес.
Ребята зелебени вы ухуели нет?
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Хуже вора и бандита во власти могут быть только искренние идиоты.
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Можна уточнити ? З КИМ БОРЯТЬСЯ ? У них конституційна парламентська більшість,президент і уряд,ВСІ силові структури.Сьогоднішнім підписаним законом(проти якого Захід)-і Верховний Суд .ХТО цей підступний ворог ? (крім порохоботів,звісно) ЩО заважає таким енергійним і талановитим вершити ???
Кому цікаво,є нібито переписка між Кольою Тіщєнком і фейковим Рябошапкою(пранкєр Джокер) .https://www.facebook.com/alex.drone.1840/posts/151933266055346
https://prm.ua/zradnik-na-zradniku-tishhenko-vidverto-rozpoviv-prankeru-pro-stan-sprav-u-sluzi-narodu/
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з коломой, якого у Штатах бажають бачити а уроди його не бажають видати!!!!
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Сегодня моя соседка предприниматель ездила на забастовку. Женщина пожилая, тихая, горюет что проголосовала за ЗЕ. Почему? Потому что ЗЕ с Бохданом и Гончарукомс "..искренне борются.." с здравым рассудком.
Овцы разбегутся, а ядро останется. У ЗЕ это ядро составляют враги Украины
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Вони не популісти, а 3.14дарасти( не плутати с гєями)
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