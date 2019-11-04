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Все про:пам'ять (634) меморіальна дошка (95) Ян Осока (851) 36 окрема бригада морської піхоти (55)

 Меморіальну дошку загиблому українського воїну Сергію Савінову відкрили 2 листопада в Миколаївській області. ФОТО

2 листопада, в Мар'ївській загальноосвітній школі I - III ступенів Баштанської районної ради Миколаївської області відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки в пам'ять про випускника школи, який загинув на Донбасі, морського піхотинця молодшого сержанта Сергія Савінова.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Фейсбуці 36-ї бригади морської піхоти.

В інформації зазначається: "Військовослужбовець виконував завдання у складі окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського Військово-Морських Сил ЗС України.

30 серпня 2019 року морський піхотинець героїчно загинув, захищаючи нашу Батьківщину від збройної агресії Російської Федерації.

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В урочистому заході взяли участь представники спілки учасників АТО міста Баштанки, волонтери, вчителі та учні навчального закладу, родичі Сергія, його друзі, військові побратими і небайдужі жителі селища.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять воїна-захисника і всіх полеглих у зоні проведення АТО і ООС".

Меморіальну дошку загиблому українського воїну Сергію Савінову відкрили 2 листопада в Миколаївській області 01
Меморіальну дошку загиблому українського воїну Сергію Савінову відкрили 2 листопада в Миколаївській області 02
Меморіальну дошку загиблому українського воїну Сергію Савінову відкрили 2 листопада в Миколаївській області 03

Меморіальну дошку загиблому українського воїну Сергію Савінову відкрили 2 листопада в Миколаївській області 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157766
 
 
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Війна усюди…в кожного своя..
У когось з совістю, якщо вона присутня..
У когось бій за чергове звання,
А інший йде під кулі за майбутнє..
Хтось закликає голосно - «вперед»!
А хтось кричить - «навіщо це здалося?»
Гримуча суміш, справжній вінегрет,
Емоцій різних - дивне стоголосся…
Один тут б'ється за поважний чин
Вхопивши владу міцно за рукав,
А чийсь і скромний і відважний син
За Україну голову поклав..
Війна усюди... в кожного своя..
Нема очей і вух, і рук, і ніг..
І крові менше випила б земля…
Якби війна була одна на всіх…
Автор: Любава Казмірчук
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обратил внимание--защищая страну от агрессора-...какая стеснительность..и кто это тот таинственный агрессор?((
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