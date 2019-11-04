 Багато інвестицій Україна втратила останніми роками через нерозторопність, - Милованов

Про це розповів міністр економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"У нас багато інвестицій було втрачено за останні 5-10-20 років, пов'язані з тим, що ми були недолугі", - заявив він.
За словами міністра, інвестори найчастіше ставлять запитання щодо підключення до інфраструктури і виділення землі. "І гарантії того, що потім ця інфраструктура не буде кимось "відключена" в якийсь момент. Тобто, це питання підключення до газу, проведення дороги, наявності вагонів у "Укрзалізниці" або залізничної станції. Це найголовніше питання" , - розповів Милованов. Також цікавляться, чи зможе влада гарантувати, що права власності та інвестиція будуть захищені.
"Хоча цілком можливо, що до нас не доходять ті інвестори, які ставлять запитання про податки. Вони, наприклад, порівняли. Їм їхній інвестиційний відділ каже: ми навіть не будемо заходити в Україну, тому що в Словаччині краще. У мене немає на це сильної відповіді. У мене є відповідь, що Олексій Гончарук обіцяв зробити податкову реформу навесні", - зазначив міністр.
Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.
Кстати, у Зеленского уже пролетело полгода во власти. Кто нибудь заметил подвижки в борьбе с коррупцией? А ведь именно в этот период, когда поддержка ещё на максимуме, чрезвычайно важно провести непопулярные для ворья реформы. Уже должен быть чётко виден вектор этой беспощадной борьбы и все должны понимать к чему стремится власть.
Это самое ценное время успешно Зе и его совковой командой успешно просрано.
Неудивительно, что МФВ задерживает очередной транш - дуракам деньги не дают.
А если вокруг дураков крутятся алчные и аморальные личности - тем более.
А если дураки демонстрируют всему мирусвою волю на уровне половой тряпки - тем более. Если существо не готово сражаться за свою страну, то кто станет в эту страну инвестировать? Это же по факту подставить свои инвестии.
Есть 4 типа менеджмента:
1. умный и активный
2. умный и ленивый
3. дурак и ленивый
4. дурак и активный.
Самый опасный - активный дурак. Результата никакого не добьётся, но всех загоняет.
Самый лучший - ленивый умный. Кратчайшим путём прийдёт к цели, при этом не вы-бав ни кому мозги.
Я вот думаю, у нас 3 или 4 вариант?
Драгоценное время для борьбы с коррупцией фактически просрано. Власть сама того не осознавая практически расталась с репутацией умных, волевых реформаторов.
Де-факто открывается реальная репутация Зе и его "команды". И то что проявляется с каждым днём - это тихий ужас.
и вруг вот такое..
А ещё была война, почти-дефолт, пустая казна, миллиарды януковоща, которые Рашка требовала вернуть, возрождение армии, потеря 20% промышленности и т.д., зелупонь ты вонючая.
А я потом опять правду.
Пусть тот валенок правду напишет и всё. Кто ж его заставлял брехать про проценты по кредиту?
А потом вас оббрёхивают?
Нужно просто больше прикольных кафешек?
Да Милованов?!
Прослушав концерт по бениным заявкам на бенином же канале, МВФ взяло себе на карандаш, что эта власть, вне всяких сомнений, сосёт у Бени. А значит хер вам, а не кредиты дешёвые. Пусть вам Беня даёт под 3% свой леденец.
А где нет МВФ, нет и нормальных инвесторов, одни шулера.
блин живу в стране лохов...
глупій пингвин робко прячет тело порохоботское в утесах...
Все предыдущие кэрманычи бывшие комсомольско партийные вожаки и по другому не могли. Слава Богу выперли сволочей.
Но тут вылезают дякулы и давай хвалить ляксеича, который почему-то не ходит на допросы в гбр.
"Руслан, ну он уже умер. Ты что дурак? Он не дышит! Ты дебил? Руслан, вызывай скорую".
"Радоваться" нужно. Дали «Хулиганку»
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Если "инвестор" просит гарантии, которые ему и в голову не придет просить в безопасной для инвестиций стране, значит он уже не готов вкладывать большие деньги.
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
Тому що влада (справжня) в Україні належить корумпованим баригам, які йух клали на народ, закони та навіть на Зеленського!
24 канал
@24tvua
Чому іноземний інвестор почав відвертатись від України?