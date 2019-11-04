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Все про:Льовочкін (86) Укртелеком (25) Льовочкіна (14) Манафорт (129)

 Льовочкіна намагалася залучити Манафорта до схеми приватизації "Укртелекому", - розслідування OCCRP

Колишній голова передвиборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт брав участь у схемі приватизації "Укртелекому".

Про це йдеться у матеріалі Міжнародного проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

Журналістам вдалося отримати доступ до листування Манафорта з нинішнім нардепом Юлією Льовочкіною. "Через сім місяців після перемоги Януковича на виборах Льовочкіна написала Манафорту про заплановану приватизацію "Укртелекому". Вона припустила, що їм вдасться отримати компанію за вигідною ціною, оскільки вони можуть впливати на тендерний процес", — йдеться у матеріалі.

Як стверджують журналісти, у листах Льовочкіна натякала, що разом з братом Сергієм, який очолив Адміністрацію президента, може впливати на умови аукціону. Манафорт, за їхніми словами, "захоплено" відповів на листи Льовочкіної.

"Я передав інформацію відповідним людям. Завтра у нас з ними буде дзвінок. Я запропоную провести зустріч наступного тижня. Мета зустрічі — зібрати усіх учасників за одним столом, обговорити умови, пропозиції та наступні кроки. Хто буде від вас?" — писав Манафорт у жовтні 2010 року.

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Льовочкіна повідомила майбутньому очільнику кампанії Трампа, що вони з братом можуть "структурувати умови тендеру" під себе та навіть не допустити до участі компанії, у яких держава мала частку більш ніж 25%.

Льовочкіна також зазначила, що запропонований законодавством фонд, який повинен покрити збитки "Укртелекому" від обслуговування сільських територій, може перевищити вартість компанії майже вдвічі — приблизно до $4 млрд.

Зрештою, у листопаді того року Манафорт написав Льовочкіній, що не зможе забезпечити фінансування купівлі "Укртелекому", незважаючи на "тиск" на потенційне джерело фінансування в Китаї.

Як і писала Львочкіна, умови тендеру обмежили участь будь-яких компаній, у яких держава володіла б часткою в 25%, а також участь національних та міжнародних компаній. Зрештою, у 2011 році єдина пропозиція надійшла від маловідомої віденської компанії "Європейська корпорація з приватизаційних інвестицій" (EPIC). Під час приватизації "Укртелеком" оцінив власну вартість у $2 млрд, але EPIC придбала її за мінімальну ставку у $1,3 млрд.

За два роки компанію EPIC як власника змінила кіпрська офшорна компанія Raga. Журналісти звернули увагу на структуру власності Raga і зʼясували, що це — холдингові компанії, які також зазначені як і холдингові компанії для групи DF, що належить українському олігарху Дмитру Фірташу. Сергій Льовочкін має частку в компанії хімічних продуктів і добрив Ostchem, яка є дочірньою компанією групи DF.

Розслідувачі звертають увагу, що це була не перша спроба Манафорта вести справи з Фірташем. У 2009 році вони обговорювали можливість створення міжнародного фонду для купівлі проблемних об’єктів. Того ж року Манафорт закінчив електронного листа Фірташу оптимістичним вітанням: "Наша дружба та партнерство триватимуть довгі роки. Вперед до теперішніх та майбутніх успіхів!"

Нагадуємо, Манафорт був засуджений у США до 7,5 року в'язниці в рамках двох кримінальних справ. Він був визнаний винним у змові проти держави, у відмиванні грошей та інших фінансових махінаціях, а також прихованому лобізмі і спробі тиску на свідків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157764
 
 
 Топ коментарі
 
А как вам новость что наши увеличили импорт электроэнергии с мордора и второе!!!0 перправляют электоэнергию сепаратистам в Приднестровье...Это вообще за гранью уже. Левочкина пыталась привлечь Манафорта к схеме приватизации "Укртелекома", - расследование OCCRP - Цензор.НЕТ 3426
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Украинская певица Maruv, которая не поехала на Евровидение-2019, признана лучшим российским (!!!) исполнителем по версии MTV Europe Music Awards. Результаты опубликованы на официальном сайте премии, церемония награждения прошла 3 ноября в испанской Севилье.
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Я всегда говорил, что украинская демографическая некондиция уделывает кацапскую элиту одной левой.
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Радоваться особо нечего - Украину не признают независимой от рашки страной.
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в данном случае вроде зависимость обратная ?
не ?
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Укртелеком потрібно повернути у власність держави і продати ще раз, тепер вже нормальному інвестору - Дойчетелекому, або Брітіш Телекому! Укртелеком коштував 50 млрд доларів, а його купили за копійки! Тільки одна ліцензія 3G Укртелекому коштувала більше 10 млрд доларів за ринковою вартістю! А майна по Україні було і зараз є на десятки мільярдів доларів - будинки по всім населеним пунктам, телефонна каналізація, сотні тисяч кілометрів мідного кабелю! Все це отримав в свої руки Ахметов і розікрав! Мідний кабель витягували кілька років поспіль і здавали на металобрухт, замість нього клали опто-волоконний кабель і змінювали систему подачі телефонного сигналу в будинки, замінюючи великі АТС, в облаштованих приміщеннях, з гарантованим живленням, з захистом від ядерного вибуху на придомові ящики в яких ставили китайські куйові маршрутизатори Хуавей! І замість надійної системи телефонного зв'язку ми отримали - гівно, яке відключиться при першому відключенні електрики! Раніше АТС працювала навіть при відключеному світлі, бо біля неї стояли потужні генератори, які живили саму АТС і всі телефонні апарати у всіх абонентів! А тепер якщо світло пропаде, відключиться прибудинковий комутатор в сусідньому шкафу і все - зв'язку не буде! Ахметов знищив всі великі АТС зроблені з цінних металів в часи СРСР, які стояли в спеціалізованих охороняємих будівлях, тепер ці будівлі пусті і продаються як бізнес-центри! Ахметов знищив спеціалізовану структуру Укртелекому - Дерекцію первинної мережі, яка охороняла та ремонтувала всі міжміські кабелі зв'язку, включно з військовими кабелями ППО!!!!! Тепер ці кабелі ніхто не охороняє і навіть ніхто не знає де вони лежать і у випадку диверсії ворога, не буде можливості оперативно відремонтувати ці кабелі зв'язку, отже ми стали страшенно вразливі під час війни, від пориву міжміських кабелів зв'язку, що може спричинити ізоляцію цілих регіонів від Києва, втрату управління військовими підрозділами, авіацією, адміністраціями! Потрібно негайно відновлювати знищену систему обслуговування міжміських і військових кабелів зв'язку - ДПМ, це питання національної безпеки! Тільки РНБОУ нічого про це не знає бо непрофесіонали!
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А как вам новость что наши увеличили импорт электроэнергии с мордора и второе!!!0 перправляют электоэнергию сепаратистам в Приднестровье...Это вообще за гранью уже. Левочкина пыталась привлечь Манафорта к схеме приватизации "Укртелекома", - расследование OCCRP - Цензор.НЕТ 3426
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Запитайте у зебілів - це їхня робота, вони цього хотіли.
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С точки зрения разума, а не эмоций, это очень глупо не брать, ввиду высоких потерь... как говориится, сопротивление никто не отменял... а вот с точки зрения баланса системы это разумно, пока сами не добавим необходимых мощностей в нужных местах.
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Левочкина пыталась привлечь Манафорта... Льовочкіна намагалася залучити Манафорта до схеми приватизації "Укртелекому", - розслідування OCCRP - Цензор.НЕТ 6215
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"льовочкін" може купити цілий тузінь таких "манафортів". Його статки це навіть не відчують. Як муха з хати вилетіла.
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А дальше все узнают, как льевачкина привлекана маню форте... всё... тчк...
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... да.... , в Америці закон не дишло..... , хто б то не був, а у нас???? якісь срані пройдисвіти - льовочкіни безкарно, спокійно, впевнено і без оглядки, грабують країну як хочуть, стільки хочуть і з ким хочуть.... , і це при любій владі!?!! і в США, і в Європі народ хоч і заплатив велику ціну, проте здобув хоч яку-неяку рівність усіх перед законом, а ми, за винятком двох незавершених Майданів, ще й не починали...... . мабуть ще все попереду, якщо це взагалі можливо при такому гібридному виродку-сусідові.
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