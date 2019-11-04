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 Політика України
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Все про:Боднар (35) Канада (715) візовий режим (156) безвізовий режим (797)

 Є попередні домовленості з Канадою про включення України до програми "trusted traveller", - Боднар

Україна має намір відповідати усім вимогам, які Канада висуває до держав, з якими підтримує безвізовий режим в’їзду.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар за результатами свого візиту до Канади, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є попередні домовленості щодо роботи над включенням України до програми "trusted traveller". Це дасть змогу за наявності попередньої візи отримувати нову автоматично. У нашому розумінні – це шлях до лібералізації візової політики щодо України. Ми працюватимемо над тим, аби сповна відповідати критеріям, потрапити до цієї програми, а далі говорити про подальше послаблення візових вимог", - сказав Боднар.

На його думку, "може йтися про скасування оплати або запровадження безвізу для носіїв дипломатичних паспортів".

"Наскільки я розумію, наразі процес не рухається через високий відсоток відмов українцям у візах. Це – право консула, ми його не оспорюємо, але ведемо дискусію стосовно кроків, які дадуть змогу досягти кінцевої мети – безвізового режиму для українців із біометричними паспортами", - наголосив дипломат.

Нагадуємо, Україна скасувала візи для канадців ще у 2005 році. Про включення України до канадської програми "trusted traveller" було оголошено під час візиту президента Володимира Зеленського до Канади в липні цього року. Однак канадська сторона деталі цієї програми щодо України досі не оприлюднила.

Читайте також: Канадська опозиція сприятиме євроатлантичній інтеграції України, - глава Консервативної партії Шир

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157762
 
 
 Топ коментарі
 
Слишком много уезжают и не возвращаются. И пока так будет - никакого безвиза не видать. Если сейчас пойдёт волна невозвратов и депортаций - то и ЕС может безвиз отменить. А чтобы ездили именно в целях туризма, а не нелегальной работы - нужно создавать рабочие места и достойный уровень жизни в самой Украине. А это уже куда сложнее..
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Дайте новій команді ще 100 днів! Есть предварительные договоренности с Канадой о включении Украины в программу "trusted traveller", - Боднар - Цензор.НЕТ 8001
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З 1 листопада вартість природного газу для промислових споживачів зросла на 18,4%-19,6%
Це означає, що приблизно у грудні нам слід очікувати подорожчання всього для чого використовують газ і вже для приватних споживачів. Інакше ті, хто надає послуги, не зможуть купувати газ за новими цінами, написав експерт Віктор Уколов в блозі на "Українській правді".
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trusted traveller? з такою владою, скоро і візи в Канаду перестануть давати
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З 1 листопада вартість природного газу для промислових споживачів зросла на 18,4%-19,6%
Це означає, що приблизно у грудні нам слід очікувати подорожчання всього для чого використовують газ і вже для приватних споживачів. Інакше ті, хто надає послуги, не зможуть купувати газ за новими цінами, написав експерт Віктор Уколов в блозі на "Українській правді".
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Зелений барига сказав шо епоха бідності минула. Лунають овації від зелебобіків.
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В канаду негру с африки визу легче получить чем украинцу. Ну если ты конечно не имееш еврейских корней. Если имееш, тебе везде зеленая дорога. Имхо
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румынские цыгане у которых уже безвиз с Канадой вьезжают нелегально в США .
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Слишком много уезжают и не возвращаются. И пока так будет - никакого безвиза не видать. Если сейчас пойдёт волна невозвратов и депортаций - то и ЕС может безвиз отменить. А чтобы ездили именно в целях туризма, а не нелегальной работы - нужно создавать рабочие места и достойный уровень жизни в самой Украине. А это уже куда сложнее..
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дуже просто один папірець і мешканці Прилук з щасливою посмішкаю збирають торби до Польші
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Vlad Trygay - "Нафиг ети канадцы нужны ?.."канадцы подовитесь вашей помощью." -

Из лугандонов будешь ? Нищеброд Є попередні домовленості з Канадою про включення України до програми "trusted traveller", - Боднар - Цензор.НЕТ 7829
Є попередні домовленості з Канадою про включення України до програми "trusted traveller", - Боднар - Цензор.НЕТ 1721
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новоэмигранты поднимут урожайность тамошних зерновых на небывалый уровень )
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Fjall_Raven - "новоэмигранты поднимут урожайность..." -
Именно так, поднимем и отсосем Є попередні домовленості з Канадою про включення України до програми "trusted traveller", - Боднар - Цензор.НЕТ 262
Є попередні домовленості з Канадою про включення України до програми "trusted traveller", - Боднар - Цензор.НЕТ 7674
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А тепер мотаються з кравчучками до нас. Кармільци пуєві.
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Пока зеля не выучит где столица канады, никаких безвизов не будет
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