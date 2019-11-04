 "Рік без Каті", - під ОП відбулася акція з нагоди роковин загибелі Гандзюк. Зеленський пообіцяв покарати замовників. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Тим часом у Фейсбуці президента України Володимира Зеленського з'явився запис: "Рік без Катерини Гандзюк.
Усі замовників буде знайдено і покарано. Обіцяю".
Фото, відео, - Олег Богачук
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Тим часом у Фейсбуці президента України Володимира Зеленського з'явився запис: "Рік без Катерини Гандзюк.
Усі замовників буде знайдено і покарано. Обіцяю".
Фото, відео, - Олег Богачук
Вот завершат они с Петром Алесеевичем "дело Гандзюк" - тогда и до других дел дойдут руки....
Главное - не надо спешить....
Именно по той же причине, что и Кернес и Труханов..
Председатель Облсовета - выборная должность. На нее не назначают а избирают(!), Отстранить его от работы можно только по постановлению или приговору суда.
Для этого надо вытащить из-за границы Левина. А далее надо, чтобы Он скзал, что его попросил организовать убийство Мангер. Тогда и только тогда следователь-Судья оглашает ему подозрение и обращается в суд с ходатайством об избрании меры пресечения - арест, домашний арест, домашний ночной арест, личное обязательство...
Запиши, Баран пороВшивій, а то забудешь....
Що тепер коломойський грошей не платить - то й навіщо ж бігати і мітингувати !!!
А що зебіли мовчать ??? Прокурор тепер - ВАШОГО зелі - клована - чому справа не рухається - ГА ЗЕБІЛИ ????
И что ? Пол года прошло с момента смены власти...
Ты, Мурло гнилое, 5 лет срало под себя и не задало ворпрос: Петр Алексеевич, что с убийцами Майдана? Где закон про бурштын? Когда посадят Труханова и Кернеса?
Кто топил в мусоре Львов? Кто заказал Гандзюк и выпустил из страны Левина, - организатора ее убийства?
Почему "преступник" Саакашвили, организовавший с Курченко "государственный переворот" ходит по Киеву свободно? Что с Рубаном (диверсантом)? А из Савченко? А кто вывозил в Молдову судью Чауса? Кто организовал Иловайск? А Дебальцево? А кто подписал "формулу Штайнмайера"? Кто привел в страну Медведчука и подарил ему ТРИ ТВ-канала?
Вот когда ПДРС, получишь ответ на ЭТИ вопросы - тогда будешь задавать Зеленсткому вопрос, почему не посажены Порошенко и Луценко....
16 апреля 2019,
Убитая активистка Екатерина Гандзюк, смертью которой пытается манипулировать кандидат Владимир Зеленский, публично негативно высказывалась о взглядах шоумена.
Еще два года назад она призывала людей обратить внимание на аномальную популярность комика: "Нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину". "Да, мерзкий Зеленский, который переходит на украинский язык каждый раз, когда хочет кого-то перекривлять или показать в уничижительном свете", - добавляла активистка.
Думаю бЫл бы Луценко Генпроком -легко бы доказал ЭТО...
Как и то, что Саакашывили с курченко организовали государственный переворот в результате которго был свергнут ....Порошенко.
Вот спасибо ! Так ему, Зеле и его ЗЕбилам !
Не дадим ЗЕбилам надругаться над памятью Кати!
Да здравствует Порошенко!
Перед выборами все под АП орали, что Порошенко спецом не хочет привлечь к ответственности заказчиков, "хто замовив Катю . . ." и так далее.
ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО - РЯБОШАПКИ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ???
Что теперь мешает нашему танцору, когда Порошенко уже не мешает никому ?
Сколько ещё времени надо ?
Вот с этого момента и считай его во Власти, овца ты вшивая....