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 Політика України
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Все про:Держдума (339) Міноборони (2900) провокація (534) Росія (20369) Золоте (133)

 Українська сторона звернеться до Місії ОБСЄ з проханням дати роз'яснення щодо відвідування Золотого депутатом Держдуми РФ Журавльовим, - Міноборони

Частина міста Золоте перебувала і перебуває на тимчасово окупованій території, тому не можна заявляти, що її відвідування стало можливим через відведення ЗС України.

Про це йдеться в заяві Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у відомстві повідомляють, що частина міста Золоте перебувала і перебуває на тимчасово окупованій території. "Згідно з даними, так званий візит А. Журавльова відбувся в селище (населений пункт-сателіт) Золоте-5, яке не входить у зону розведення військ. Таким чином, заяви про те, що цей візит став можливим через відведення ЗС України на нові позиції некоректні і мають провокаційний характер", - йдеться в заяві.

Підкреслюється, що будь-які візити іноземних громадян в Україну, вчинені з порушенням визначеного порядку перетину державного кордону, є порушенням українського законодавства.

Читайте також: Візит депутата Держдуми РФ Журавльова в Золоте - порушення всіх норм. Буде офіційна реакція МЗС, - Пристайко. ВIДЕО

"Про спроби російських ЗМІ створити враження про нібито супровід А. Журавльова представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, українська сторона планує звернутися до Місії з проханням надати відповідні роз'яснення. Адже такі дії російської сторони мають ознаки неприкритої спроби втягнути міжнародну організацію у свої політичні спекуляції", - заявляють у Міноборони.

Також у відомстві вкотре наголошують, що розведення сил і засобів в Золотому проходить за планом і згідно з досягнутими домовленостями в рамках мінського процесу.

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"Просимо громадян України і медіа також дотримуватися зваженої позиції і не поширювати неправдиві і провокативні повідомлення", - акцентують увагу у відомстві.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов 1-2 листопада відвідав колишні позиції терористів "ЛНР" в районі Золотого Луганській області, де "проінспектував" хід розведення сил.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко зазначив, що поїздка депутата Державної думи в Золоте є порушенням всіх норм і незабаром буде офіційна реакція української сторони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157760
 
   
 Топ коментарі
 
Чего дурачками-то прикидываться? Здали Золотое - теперь это российская земля, что депутат Госдумы РФ вам незамедлительно и наглядно продемонстрировал.
Ждем отвода украинских войск за Карпаты, иначе переговоров с Путиным в нормандском формате не будет.
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Холуям моніці зєлєнській ніхто нічого не буде пояснювати ! Украинская сторона обратится к Миссии ОБСЕ с просьбой дать разъяснения о посещении Золотого депутатом Госдумы РФ Журавлевым, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3949
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Ага ,у кремле уже пишут объяснительную Украинская сторона обратится к Миссии ОБСЕ с просьбой дать разъяснения о посещении Золотого депутатом Госдумы РФ Журавлевым, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2573он приехал,чтобы по нему отработал снайпер а мы проморгали ... Украинская сторона обратится к Миссии ОБСЕ с просьбой дать разъяснения о посещении Золотого депутатом Госдумы РФ Журавлевым, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3204
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Сдали город без боя... а теперь просят разъяснения. Ну настоящие зебилы.
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УВЫ! Еще даже не просят - только СОБИРАЮТСЯ обратиться
Это когда будет? Когда рак на горе свистнет(((
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Собираются или обратятся - не особо большая разница в этом случае. Всеравно их пошлют на юг, и выставят ещё какие-то условия чтобы два вовы встретились.
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Пізно пити "боржомі", коли бруньки вийшли з будуючи...
(і якби то самі вийшли - ніт, їх усвідомлено disable)
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а почему минобороны а не дипломаты???????????
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мені видається, що все це -- вистава. Ці "заяви" МЗС. Запізнілі на кілька днів. Про все вже домовлено.

коломИйська банда -- це вам не донецькі. Приведуть Україну в кацапію, що навіть не помітимо як прокинемося одного дня під дзвін "курантів". Звісно, що блаЗЄнський там звичайна лялька за значення менша за "разумкова-богдана".
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Холуям моніці зєлєнській ніхто нічого не буде пояснювати !
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та я вам все поясню!
розумієте... як би вам пом'якше сказати... хмуйло на вас клало
такі справи
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Чего дурачками-то прикидываться? Здали Золотое - теперь это российская земля, что депутат Госдумы РФ вам незамедлительно и наглядно продемонстрировал.
Ждем отвода украинских войск за Карпаты, иначе переговоров с Путиным в нормандском формате не будет.
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Та і у Бровари незабаром приїде. Новому хазяїну тре нові землі оглядати.
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це патріотів туди (на територію України!) не пускають, а кримльовські емісари тепер гуляють як по красній площі
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А Путин любит всех с ним договаривающихся тыкать мордой в дерьмо. Для Зели это только начало. Будет весь в навозе с ног до головы.
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Андрей Лавриненко ******** - " Для Зели это только начало. Будет весь в навозе с ног до головы." - Украинская сторона обратится к Миссии ОБСЕ с просьбой дать разъяснения о посещении Золотого-5 депутатом Госдумы РФ Журавлевым, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3169
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А что никто так и не понял что локальное разведение войск это только открытие переходов.Раньше мы кричали ,,Чемодан вокзал россия,, а в жизни получилось ,,Чемодан вокзал Украина,, а окупированые територии уже есть кацапией.Паспорта кацапские за комуналку расплачиваются рублями чиновники высших эшелонов власти кацапии ездят на окупированые територии как к себе домой.
Это все повторение анексии Крыма.
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будем бежать в Польшу?
или суицид? С криком "Врагу не сдается наш гордый Варяг"?
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Alter Nator - ну ты будешь оставаться на месте и петь свинокацапскую песно о Варяге Українська сторона звернеться до Місії ОБСЄ з проханням дати роз'яснення щодо відвідування Золотого депутатом Держдуми РФ Журавльовим, - Міноборони - Цензор.НЕТ 396
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глупый пингвин робко прячет порохобота жирного в утесах...
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Теперь расценивать сказанное И.Геращенко как провокацию .
"Просим граждан Украины и медиа также соблюдать взвешенную позицию и не распространять ложные и провокационные сообщения", - акцентируют внимание в ведомстве. Источник: https://censor.net.ua/n3157760
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Ага-а,об драке в СБУ тоже авторитетно заявляли что это фейк.
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Я так понимаю Золотое как то не меньше Киева. Отвели войска, там сепары шастают, а Минобороны из всей Украины пытаються идиотов сделать???? Если депутаты Госдумы уже шастают где хотят, то что говорить о прочей сепарне????
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сдавая территории, зачем делать деланное возмужение, все идет по жи\скому плану
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нулёвки, вас никто не принимает во внимание. кацапэдам нефик делать в вяликай - в Украину суются.
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Был уже такой рю журналюга миронофф - Rocchelli сопровождал... нема вже.
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И что будет? Дадут им позорные прадо вместо лендкрузер 200? Или вместо белого заставят покрасить в голубой? ОБСЕ НЕ встает ни на чью сторону, не препятствует ничему, они лишь ФИКСИРУЮТ происходящее. Устав ОБСЕ почитайте сначала, ДБ
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Дебільна влада.На таку владу,кацапський депутат хрен ложив.
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Обращайтесь сразу в Кремль ведь ОБСЕ работает на Россию. Зачем вообще Украина разрешила ОБСЕ въезд в Украину и наблюдение за выборами.
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я так розумію він просто агітував за партію родина в Золотому боїться, що сивуха всі голоси забере скоро ж вибори , а ОБСЕ слідкувало щоб все було демократично !які претензії все по формулі?
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"...Українська сторона звернеться до Місії ОБСЄ з проханням дати роз'яснення ..."
===
Роз'яснення від ОБСЄ: цей кацап сів у літак і прилетів туди. Походив. проінспектував школу etc. Пообідав. Подався до кацапії.

Українська сторона: тоді все ОК. Дякуємо за роз'яснення.
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Щось ця міноборони все білше нагадує якусь зе-борону
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І ще, чого це мінооборони ще не офіс? Не доработки зе-банди?
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Фієричні дебіли.... Думаю пора нести горщика.
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Разяснения ОБСЕ:
По причинческим технинам,
И чтоб сильно не послать,
Мы сейчас вам будем очень, сильно всё так разяснять.
Коль шута вы выбирали и на здравый смысл срали,
Будем мы пять лет подряд выбор "ваший" уважать.
На законы мы насрём, конституцией подотрём,
Чтоб училки в ЛНР ставили нас всех в пример.
Зе команда как луч света, да и Порошенка нету,
Тут и Богдан и Портнов, каждый ликом свеж и нов.
А чтоб было веселей, (в ВР) можно заказать ******.
Ну как будет припекать можно даже порыгать.
Зе-команда Трускавец всем вокруг придёт пиз..ц
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Район Золотого обстреляли, школьников эвакуировали в бомбоубежище

InfoResist

Українська сторона звернеться до Місії ОБСЄ з проханням дати роз'яснення щодо відвідування Золотого депутатом Держдуми РФ Журавльовим, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9785Читать материал на украинском

Фото: Unicef

Из-за мощного обстрела около поселка Новотошковское Луганской области (в 10 км от Золотого) местных школьников эвакуировали в бомбоубежище. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
«На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского детей, находившихся в школе, эвакуировали в бомбоубежище. Жертв среди гражданского населения нет! После окончания обстрела обучение продолжилось», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток вооруженные формирования РФ и боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.
Напомним, отвод войск в районе Золотого-4 начался 29 октября, несмотря на нарушение «режима тишины». 1 ноября на этом участке завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон. Разведение войск в Петровском Донецкой области может начаться 8 ноября.
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Министр иностранных дел информирует население Украины о ходе отвода войск(как иностранных граждан) а ВСУ ноты рассылает.Все очень гибридно.
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ай, ай, ай, зебобики, а как же так то, мы же отвели карателей нарида Донбасса, а вжопучле ополченцы-защитники, разве ж нет?!
разве такое может быть, как же они там теперь как хозяева? что же это?!
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Не за разьяснениями надо было обращаться и сопли жевать.
А надо было просто ПРИСТРЕЛИТЬ СНАЙПЕРУ!

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Русня подставилась, пусть теперь расскажут, что они не сторона конфликта.
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