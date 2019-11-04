 Українська сторона звернеться до Місії ОБСЄ з проханням дати роз'яснення щодо відвідування Золотого депутатом Держдуми РФ Журавльовим, - Міноборони

Про це йдеться в заяві Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у відомстві повідомляють, що частина міста Золоте перебувала і перебуває на тимчасово окупованій території. "Згідно з даними, так званий візит А. Журавльова відбувся в селище (населений пункт-сателіт) Золоте-5, яке не входить у зону розведення військ. Таким чином, заяви про те, що цей візит став можливим через відведення ЗС України на нові позиції некоректні і мають провокаційний характер", - йдеться в заяві.

Підкреслюється, що будь-які візити іноземних громадян в Україну, вчинені з порушенням визначеного порядку перетину державного кордону, є порушенням українського законодавства.

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"Про спроби російських ЗМІ створити враження про нібито супровід А. Журавльова представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, українська сторона планує звернутися до Місії з проханням надати відповідні роз'яснення. Адже такі дії російської сторони мають ознаки неприкритої спроби втягнути міжнародну організацію у свої політичні спекуляції", - заявляють у Міноборони.

Також у відомстві вкотре наголошують, що розведення сил і засобів в Золотому проходить за планом і згідно з досягнутими домовленостями в рамках мінського процесу.

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"Просимо громадян України і медіа також дотримуватися зваженої позиції і не поширювати неправдиві і провокативні повідомлення", - акцентують увагу у відомстві.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов 1-2 листопада відвідав колишні позиції терористів "ЛНР" в районі Золотого Луганській області, де "проінспектував" хід розведення сил.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко зазначив, що поїздка депутата Державної думи в Золоте є порушенням всіх норм і незабаром буде офіційна реакція української сторони.