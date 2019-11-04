 Українська сторона звернеться до Місії ОБСЄ з проханням дати роз'яснення щодо відвідування Золотого депутатом Держдуми РФ Журавльовим, - Міноборони

Про це йдеться в заяві Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у відомстві повідомляють, що частина міста Золоте перебувала і перебуває на тимчасово окупованій території. "Згідно з даними, так званий візит А. Журавльова відбувся в селище (населений пункт-сателіт) Золоте-5, яке не входить у зону розведення військ. Таким чином, заяви про те, що цей візит став можливим через відведення ЗС України на нові позиції некоректні і мають провокаційний характер", - йдеться в заяві.
Підкреслюється, що будь-які візити іноземних громадян в Україну, вчинені з порушенням визначеного порядку перетину державного кордону, є порушенням українського законодавства.
"Про спроби російських ЗМІ створити враження про нібито супровід А. Журавльова представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, українська сторона планує звернутися до Місії з проханням надати відповідні роз'яснення. Адже такі дії російської сторони мають ознаки неприкритої спроби втягнути міжнародну організацію у свої політичні спекуляції", - заявляють у Міноборони.
Також у відомстві вкотре наголошують, що розведення сил і засобів в Золотому проходить за планом і згідно з досягнутими домовленостями в рамках мінського процесу.
"Просимо громадян України і медіа також дотримуватися зваженої позиції і не поширювати неправдиві і провокативні повідомлення", - акцентують увагу у відомстві.
Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов 1-2 листопада відвідав колишні позиції терористів "ЛНР" в районі Золотого Луганській області, де "проінспектував" хід розведення сил.
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко зазначив, що поїздка депутата Державної думи в Золоте є порушенням всіх норм і незабаром буде офіційна реакція української сторони.
Это когда будет? Когда рак на горе свистнет(((
(і якби то самі вийшли - ніт, їх усвідомлено disable)
коломИйська банда -- це вам не донецькі. Приведуть Україну в кацапію, що навіть не помітимо як прокинемося одного дня під дзвін "курантів". Звісно, що блаЗЄнський там звичайна лялька за значення менша за "разумкова-богдана".
розумієте... як би вам пом'якше сказати... хмуйло на вас клало
такі справи
Ждем отвода украинских войск за Карпаты, иначе переговоров с Путиным в нормандском формате не будет.
Это все повторение анексии Крыма.
или суицид? С криком "Врагу не сдается наш гордый Варяг"?
"Просим граждан Украины и медиа также соблюдать взвешенную позицию и не распространять ложные и провокационные сообщения", - акцентируют внимание в ведомстве. Источник: https://censor.net.ua/n3157760
Ви всьо врьоті !
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Роз'яснення від ОБСЄ: цей кацап сів у літак і прилетів туди. Походив. проінспектував школу etc. Пообідав. Подався до кацапії.
Українська сторона: тоді все ОК. Дякуємо за роз'яснення.
По причинческим технинам,
И чтоб сильно не послать,
Мы сейчас вам будем очень, сильно всё так разяснять.
Коль шута вы выбирали и на здравый смысл срали,
Будем мы пять лет подряд выбор "ваший" уважать.
На законы мы насрём, конституцией подотрём,
Чтоб училки в ЛНР ставили нас всех в пример.
Зе команда как луч света, да и Порошенка нету,
Тут и Богдан и Портнов, каждый ликом свеж и нов.
А чтоб было веселей, (в ВР) можно заказать ******.
Ну как будет припекать можно даже порыгать.
Зе-команда Трускавец всем вокруг придёт пиз..ц
InfoResist
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Фото: Unicef
Из-за мощного обстрела около поселка Новотошковское Луганской области (в 10 км от Золотого) местных школьников эвакуировали в бомбоубежище. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
«На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского детей, находившихся в школе, эвакуировали в бомбоубежище. Жертв среди гражданского населения нет! После окончания обстрела обучение продолжилось», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток вооруженные формирования РФ и боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.
Напомним, отвод войск в районе Золотого-4 начался 29 октября, несмотря на нарушение «режима тишины». 1 ноября на этом участке завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон. Разведение войск в Петровском Донецкой области может начаться 8 ноября.
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вжопучлеополченцы-защитники, разве ж нет?!
разве такое может быть, как же они там теперь как хозяева? что же это?!
А надо было просто ПРИСТРЕЛИТЬ СНАЙПЕРУ!