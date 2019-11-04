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 Політика України
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Все про:Боднар (32) подвійне громадянство (38)

 Уряд вивчає два варіанти впровадження подвійного громадянства в Україні, - заступник глави МЗС Боднар

Український уряд вивчає два можливі шляхи запровадження концепції подвійного громадянства в Україні.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перше бачення – це скасування у чинному законодавстві тих обмежень, які нині змушують українців позбавлятися свого громадянства для отримання іншого або навпаки не дають можливості людям українського походження отримувати наші паспорти", - сказав Боднар.

За його словами, інший підхід пропонує розширення статусу закордонного українця.

"Хтось може не хотіти отримувати інше громадянство, комусь такого права не дає законодавство країни проживання. Тому ми працюємо над розширенням спектру прав, які надає ця посвідка. Зараз це лише безвіз, необмежене проживання і можливість навчання. Чесно кажучи, для українців із Західної Європи це не дуже цікаво, але ми хочемо це змінити. Наявність цього статусу мала б давати право на пришвидшене отримання громадянства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні треба узаконити подвійне громадянство, за винятком подвійного громадянства з країною-агресором, - віцепрем'єр Кулеба

Другий етап – це можливість ведення підприємницької діяльності та участі у роботі різних органів. Не скажу про державні, але може йтися про місцеве самоврядування, різні фундації. До того ж деякі привілеї щодо безкоштовного вивчення української мови, професійної освіти", - зазначив дипломат.

Він додав, що процес запровадження в Україні подвійного громадянства вже перейшов у практичний етап.

"Я сповнений оптимізму щодо цього, бо ми вже перейшли від розмов до конкретних практичних речей. Вже сформовані робочі групи, які працюють над кількома концепціями законопроєктів", - зауважив Боднар.

Нагадуємо, за вісім місяців 2019 року громадянство України за указом Президента отримали майже 850 іноземців. Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм надання громадянства України представникам української діаспори за кордоном. Нині Конституція забороняє українцям мати громадянство іншої країни.

Читайте також: "Концепції іноді складні, іноді цікаві", - Пристайко про можливість запровадження подвійного громадянства

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157758
 
 
 Топ коментарі
 
Пішли ви на хєр зі своїм подвійним громадянством панове Зе Правительство изучает два варианта внедрения двойного гражданства в Украине, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 8754

Громадянство тільки України, а без нього ніяких прав і преференцій.
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Короче полный писец происходит
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Какого хрена Зеленая плесень вообще внедряет двойное гражданство? Кому оно нужно? Разве что преступникам и самой зеленой плесени, которая вообще Украину не считает своей родиной. Сволочи и проходимцы. Геть из власти! Все что не нужно они внедряют, все что нужно - нет. Уроды.
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Какого хрена Зеленая плесень вообще внедряет двойное гражданство? Кому оно нужно? Разве что преступникам и самой зеленой плесени, которая вообще Украину не считает своей родиной. Сволочи и проходимцы. Геть из власти! Все что не нужно они внедряют, все что нужно - нет. Уроды.
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Ну так и получи то, что выбрала. Если выгодно, не смиряйся с несправедливостью! Уряд вивчає два варіанти впровадження подвійного громадянства в Україні, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 2070
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чтобьі не судить мужей с двумя паспортами.
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лора у тебя серьезный пенисдефицитный синдром. Ты же женщина а во всех ветках изрыгаешь желчь: "...сволочи, проходимцы, уроды, казлы..." Уряд вивчає два варіанти впровадження подвійного громадянства в Україні, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 7811
Разве настоящая украинка может быть такой? Или ты все же кацапка?
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А ты что хочешь свой пенис пристроить? Чего лазишь за моими комментами, дрочун? Пшел.
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Лора вполне культурно ругатся . росейского мата нет . все остальные эпитеты соответсвуют литературным нормам .
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двойное гражданство нужно всем тем кто у корыта! они тут гребут а жить будут там! чтобы грести тут им надо гражданство Украины а чтобы жить там им надо гражданство другой страны!! Ну еще двойное гражданство нужно тем кто живет возле границы чтобы спокойно заниматся контрабандой!!
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послухайте Москаля у Яніни Соколової, 2.11.19, як баби вимагали на якомусь участку вписати Путіна у бюлетень, бо на їх думку він там повинен бути.
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Зеленые даже у народа не спрашивают как люди относятся к двойному гражданству. Они только ставят в известность какие гадости готовят, подонки.
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надо ж легализовать тех, у кого уже несколько паспортов.
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они готовятся к сдаче украинских территорий, все ясно и понятно.
двойное гражданство у "граждан" дыры будет приемлемо и нормально.
а украинцев - в стойло!
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Пішли ви на хєр зі своїм подвійним громадянством панове Зе

Громадянство тільки України, а без нього ніяких прав і преференцій.
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Двойное гражданство вводят для продажи Украинской земли иностранцам .
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Так.Підходить для країн з дозволеним подвійним.Швейцарією,наприклад,або Ізраїлем.
Іноземцям купувати не можна,а от швейцароукраїнцям,чи укроєвреям-будь ласка !
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А якщо, скажімо, надати громадянство кацапні, то при владі буде вічна єДрО. Для цього це робиться. Щоб законсервувати совок. А що ви хочете від патентованого совка, блаЗЄнського?
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Військовий обов'язок як будуть виконувати громадяни 2-х країн якщо між ними не дай боже буде оголошена війна? Нова дебільна затія рехворматоів.
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Щось не зрозумів .Яка мета цих заходів ? Ще й в турборежимі !
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Мета всіх заходів ЗЕ розмивання і знищення всього українського в Україні.
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варіант перший: узаконити всю рашиську гидоту
варіант другий: всю рашиську гидоту - узаконити
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ага, колоборантам саме те... от дурні зебільні!!!!
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Ну ось і показили слуги, чиї вони насправді. Образно кажучи, Бойко Марії Іванівні, житнльці Бучача подвійне громадянство нідочого. А Коломойському та іншим олігархам, як і декільком десяткам народних депутатів зі Слуги Народу вкрай потрібно легалізувати свої подвійні, а подекуди - потрійні громадянства. Марія Іванівна не має змоги купити за мільйонні інвестиції громадянство умовного Кіпру, а Фірташ це давно зробив.
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А нужно ли вводить двойное гражданство во время фактической войны Украины с Россией за свою независимость и свободу? Несомненно Россия обязательно этим воспользуется для удара по Украине. У меня такое ощущение,что новое руководство Украины делает все возможное, что этот удар России имел бы как можно более катастрофические последствия для Украины. Только этим и забиты их пустые головы.
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Интересно это как то связано с тем что по новому закону, после снятия моратория на продажу земли , покупать ее смогут только лица с украинским гражданством?
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Сейчас не время а то внедрите сюда падаль ватную ...
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Головна мета "подвійного громадянства" - це знищення України, як суверенної держави. Не більше і не менше. Вся решта відмазок "слуг урода" від Лукавого
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Короче дэпутаты готовятся к большому шухеру. И на всяк случай нужно второе гражданство. Оно уже есть, конечно, но надо чтоб якобы по закону было Уряд вивчає два варіанти впровадження подвійного громадянства в Україні, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 9645
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Земельку українську продати іноземцям продати, та й ордловців, з їх кацапськими паспортами, узаконить хочуть
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неужели у нас в Украине все это затеяно евреями только ради получения израильского паспорта? если это так то мне такое совсем не нравится!!! принагидно, хочу напомнить некоторым хитрожопым двухпаспортникам, что имея два гражданства вы автоматически не сможете состоять на державной служе и получить доступ до держтаемныци!
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а кто же их будет проверять а? такой же хитроделаный еврей? так они договорятся ХА ХА ХА!! ЗАКОНЫ ПИШУТ ТОКО ДЛЯ ЛОХОВ! ДЛЯ ПАНОВ ЗАКОНЫ НЕ ПИСАНЫ!!
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они уже состоят на должностях в офисе перзидента ЗЕмокшанского и имеют доступ к гостайне .
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А можно внедрить вариант обмена гражданства Украинского на Американское или другое?

Смотрю на прафительство и думку годаю...
Чому я не КИЛЕР ??? Чому не стреляю. Уряд вивчає два варіанти впровадження подвійного громадянства в Україні, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 2822
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так это для упрощения адаптации лугандийцев и домбабвийцев с росейскими паспортами в Украине ? чудненко , значит росейские граждане получат право голосовать на украинских выборах . ото ж выбрали зедебилы .
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Зебилу же пообещали, что нарид в дыре готов идти в партию СН, а власть Шмаркле терять не хочется - вот и поддержка!
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Лоббизм чистой воды. Половина зебильной власти с паспортами Израиля. Вот и легализируют себя любимых.
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Готують грунт для узаконення даунбасян із кацапєтовськими паспортами.
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йухного "гражданства" дебіли ...тут "своїх" половину у нормальній країні позбавили б ...вам ще лядям ізраїльських жидів прописати в граждане щоб ЗЕМЛЮ могли спокійно скупити ...************ до кучі...от тоді буде "веселуха" ...собаці як немає чим зайнятися то яйця лиже а ви "тройное граждаство" придумали
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Зубажиння уже побороли. Пора заняться двойным гражданством, а так же издать указ о создании базы на Марсе и на спутнике Юритера Ио.
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вы народ спросили чи мы хотим двойного гражданства? все идет и подгоняется под быструю скупку ваших земель
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Постепенное втягивание Украины под протекторат россии. Двойное гражданство это в угоду лугандоновцам которые уже нахватались российских паспортов и боятся возвращения в Украину. Затем, коль два гражданства значит надо и два языка. Так узаконят вторым / а может и первым/ русский язык в Украине. А там один паспорт, один язык, один народ. Мы же братья. Так и россияне нахватаются украинских, для лучшего управления Украиной. А кто то обещал спрашивать на референдуме украинский народ /не подставных россиян/ о судьбоносных изменения в Конституции. Похоже ребята ни как не уймутся, расходились "реформаторы". Так и до Ростова не долго.
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