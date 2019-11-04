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Все про:апеляція (242) Дубневич (55) Антикорупційний суд (486)

 ВАКС розгляне апеляцію на запобіжний захід Дубневича в останній день внесення застави, 7 листопада

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розгляне апеляційну скаргу захисту підозрюваного в корупції народного депутата Ярослава Дубневича у четвер, 7 листопада.

Про це журналісту УНН повідомив завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Вадим Кліщенко, передає Цензор.НЕТ.

Скаргу захисту Дубневича розглядатиме колегія суддів, в яку включені судді Дмитро Михайленко, Микола Глотов та Олег Павлишин.

Зауважимо, що дата розгляду апеляційної скарги збігається з крайнім терміном внесення Дубневичем застави.

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Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

2 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті і обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу - 100 млн грн застави. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Захист оскаржує в апеляції запобіжний захід, обраний депутату раніше - 100 млн гривень застави - і наполягає на його скасуванні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157756
 
 
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Сподіваюсь, якщо апеляція буде відхилена - дубневича зразу в камеру.. Буде бити байдики на нарах разом з гримчаком та сірожою пашинським в очікуванні найсолодшого..
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Чому ти так натужно репетуєш? Не пропали , ненароком, свої плісові панталончики своім жагучим кумулятивним струменем ненависті до мене..
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Если он туда подавал, значит уже договорились.
Цена вопроса как никак 100 млн.
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ЗЕботы фасссс!!! Ваша тема, ублюдки продажные
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